LA Original原創計畫：洛杉磯這個城市代表什麼？

文：Jasmine Chang

正當各地掀起走出台灣的「城市行銷」浪潮時，遠在太平洋另一端、早已全球知名的洛杉磯，也正在重新打造millennial世代心中的LA。

「洛杉磯這個城市代表什麼？」當問起這個問題時，大多數人的回答是：好萊塢電影、世界上第一座迪士尼樂園、環球影城。而洛杉磯似乎也就這樣與娛樂事業畫上了等號。

身為民族大熔爐和娛樂中心，洛杉磯的確是創意人才匯集之處，好萊塢也因此有著源源不絕的點子。但若要說洛杉磯有什麼代表性的品牌，大家似乎說不上來。洛杉磯市政府為了改變這個現象，同時也要為2028年將於此舉辦的奧運做準備，市長Eric Garcetti成立「Brand LA」基金，用來發展一系列計畫和活動。

Brand LA要向世人展示洛杉磯不僅為全球創意和創新的中心，更是適合全球化工作、居住和發揮所長的城市。但到底什麼是「洛杉磯品牌」？年輕世代心目中的洛杉磯又是個怎樣的地方呢？

LA Original洛杉磯原創計畫

洛杉磯除了是娛樂產業（電影、電視、音樂）重鎮，也是食物、時尚、慈善產業，或藝術、建築、科技、遊樂園的創意中心，有著絕佳的創業環境。

洛杉磯市政府看準這一點，與同樣從LA起家的全球廣告創意公司72andSunny合作，推出全新洛杉磯代表性的LA logo。

計畫中，廣告公司延攬全球頗負盛名的品牌公司CAA/Global Brand Group負責發展商品線，推出以「洛杉磯品牌」（Los Angeles brand）為主軸的「LA Original」（洛杉磯原創計畫），展示當地的「創客文化」。

創客文化（Maker Culture） Maker，創客，又譯自造者，在不同地區有不同的定義，廣義上是指對「動手做」有興趣的一群人，透過木工或金工或其他製造技術，結合不同專業如程式、設計，以個人或小群體的單位做出獨一無二的作品。最早的Maker例如在地下室或車庫建立微軟的比爾蓋茲、在宿舍中跟朋友討論出Facebook雛形的祖克伯。今天的Maker culture可視為願意把創意實踐做出的一群人，是一種發揮想像、不畏限制做出成品的文化。

這些新興品牌或零售商，在當地設計、組裝或生產一系列來自洛杉磯各地、掛著「洛杉磯品牌」的產品，例如手機殼品牌Zero Gravity、滑板品牌Garage、玻璃製品品牌Sisters of Los Angeles等。LA Original有超過20家參與計畫的在地設計師及廠商，他們簽訂授權合約，使用新的官方LA logo。

將來，LA Original還希望能支援更多元的洛杉磯在地創意人士創業或生產。

設計LA的識別符號

在「LA Original」計畫的Logo字體，採用扁長、圓弧形的LA字樣作為洛杉磯的官方品牌標識。從設計師的角度來看，字母「L」與「A」中的大塊空間，代表了洛杉磯的幅員廣大，同時預留空間可讓各在地品牌套用自己的商品，自由揮灑創意、融入各種元素，這暗示了洛杉磯的多元及可自由定義性。

圖片來源：作者提供

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另外計畫也邀請大家做出代表洛杉磯城市形象的60秒影片。影片中以一連串迅速變換、代表LA在地藝術、音樂、時尚、舞蹈、食物及各式生活品牌文化的影像，搭配洛杉磯嘻哈饒舌歌手Kendrick Lamar的排行榜熱門歌曲《Humble》製成。

Sit down, be humble

這支城市形象影片，是由出身洛杉磯的饒舌歌手Kendrick Lamar改編自己的歌曲Humble而做的60秒版本。Lamar擅長用音樂反思黑人文化的矛盾與複雜性，也是第一位得到新聞界最高榮譽普立茲獎的饒舌歌手。在他得獎的〈Damn〉專輯中的Humble，展現了他理解、玩弄文字的最高境界，包含自我對話、自我與環境、自我與他人的對話，多重層次解析美國黑人的生活困境。

這支60秒的影片中，除了洛杉磯網美景點外，也包含在地精品巧克力品牌Compartes、社群媒體巨人Snap、衝浪品牌Lone Wolfs、洛杉磯愛樂指揮Gustavo Dudamel、傳奇建築大師Frank Gehry的作品「華特迪士尼音樂廳」、美國西岸最大藝術博物館LACMA、全球最難預約的刺青藝術家Brian Woo（化名Dr. Woo）、街頭塗鴉藝術家Shepard Fairey、在地藝術家Luke Pelletier、Kristy Sandoval及72andSunny自家的創辦人Mike Farrell、作者Dallas Clayton和舞團L.A. Dance Project等。

洛杉磯身為全美最大創意生產製造中心，應該善用其豐富的創意資源，鼓勵在地品牌創新，並投入創建新品牌，不讓矽谷灣區專美於前。

這些在地品牌很「LA」

在筆者長期觀察下，愈來愈多在地的「lifestyle」生活品牌如雨後春筍般冒出，其中有些也成為了LA色彩濃厚的代表性品牌，看到這些品牌彷彿能對洛杉磯人的生活略知一二。

熱衷於健康生活──Alo Yoga

We believe that if we can get more people into yoga, we can change the vibration of the world.

–Marco & Danny, cofounders of Alo yoga. 我們相信如果讓更多人加入瑜珈，我們可以改變這世界的律動。

Alo yoga的運動緊身褲是它最知名的產品，從洛杉磯、美國，再到全世界，征服了無數想要舒適、性感、運動並存於一條褲子中的女人。

Alo yoga在2007年成立，衣服設計很線條、現代、也很修飾。不但可以運動時穿，更可直接穿出門、穿到街上。因為它極簡卻時尚的設計，也讓它成為「athleisure」（athletic+leisure）風格的代表，有許多知名好萊塢女星或歌星都是這家品牌的粉絲。

Alo yoga的品牌靈感來自日常生活，可能是建築，可能是旅行，可能是時裝秀。公司裡面幾乎每個員工都有專業瑜伽老師的執照，他們會在公司提供的免費瑜伽課上，親自體驗新的產品，一周兩次，隨時可以試穿產品再做調整。

他們的零售實體店非常特別。在線上購物當道的年代，很多品牌都將實體店面收起來，但alo卻反其道而行，從線上走到線下，開設了獨具一格的實體店面。

不同於一般店面，Alo yoga的店面更像是小型瑜伽休閒中心。一樓休閒空間的咖啡區走極簡風，有沙發桌椅供朋友們小憩聊天，還有果汁、咖啡吧台可以現點現喝，來杯冷壓果汁、咖啡、抹茶或是康福茶，所有的食材都是有機，反映出品牌健康yogi的形象。此外，二樓還有瑜伽教室在授課或是舉辦活動。

若要說Abercrombie & Fitch的店面是上個年代的品牌店面經典，不論在視覺、味覺、聽覺上都兼顧到，筆者覺得Alo的店面，也很適合拿來給這年代結合品牌精神的店面參考，徹底反應出加州瑜伽人對於健康的熱衷，以及它如何體現在生活中的各個層面：

視覺：商品、店面極簡風 生活體驗：瑜伽教室 味覺：有機飲品

隨行咖啡不離手──Alfred Coffee

But First, Coffee 不管怎樣，都要先來杯咖啡！

以時尚標語「But first, coffee」而聲名大噪的Alfred Coffee位於綠意盎然樹蔭小巷Melrose Place，2013年由地產開發商Joshua Zad所設立。

目前的Alfred Coffee Melrose Place是現在洛杉磯最時尚、高人氣IG打卡拍照的咖啡店。坐在店裡很可能會遇到女星名媛及時尚部落客，又或者是創意產業人士，也可能在用餐時，聽到鄰桌高聲談論劇本、電影或明星的話題。來到這除了拍照外，也別忘了點杯他們家頗負盛名、採用Stumptown咖啡豆烘培的咖啡喔。

在咖啡、冷壓果汁後，茶也加入現在LA最流行的新飲料之一。Alfred的老闆Zad後來在原咖啡店對面開了一間Alfred Tea Room，主打全粉色系的裝潢，目前這間店也進駐日本蔦屋書店了，它的slogan是：Tea, yes. You, maybe.

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航