LA Original原創計畫：洛杉磯這個城市代表什麼？

文:Jasmine Chang

正當各地掀起走出台灣的「城市行銷」浪潮時,遠在太平洋另一端、早已全球知名的洛杉磯,也正在重新打造millennial世代心中的LA。

「洛杉磯這個城市代表什麼?」當問起這個問題時,大多數人的回答是:好萊塢電影、世界上第一座迪士尼樂園、環球影城。而洛杉磯似乎也就這樣與娛樂事業畫上了等號。

身為民族大熔爐和娛樂中心,洛杉磯的確是創意人才匯集之處,好萊塢也因此有著源源不絕的點子。但若要說洛杉磯有什麼代表性的品牌,大家似乎說不上來。洛杉磯市政府為了改變這個現象,同時也要為2028年將於此舉辦的奧運做準備,市長Eric Garcetti成立「Brand LA」基金,用來發展一系列計畫和活動。

Brand LA要向世人展示洛杉磯不僅為全球創意和創新的中心,更是適合全球化工作、居住和發揮所長的城市。但到底什麼是「洛杉磯品牌」?年輕世代心目中的洛杉磯又是個怎樣的地方呢?

洛杉磯除了是娛樂產業(電影、電視、音樂)重鎮,也是食物、時尚、慈善產業,或藝術、建築、科技、遊樂園的創意中心,有著絕佳的創業環境。

洛杉磯市政府看準這一點,與同樣從LA起家的全球廣告創意公司72andSunny合作,推出全新洛杉磯代表性的LA logo。

計畫中,廣告公司延攬全球頗負盛名的品牌公司CAA/Global Brand Group負責發展商品線,推出以「洛杉磯品牌」(Los Angeles brand)為主軸的「LA Original」(洛杉磯原創計畫),展示當地的「創客文化」。

這些新興品牌或零售商,在當地設計、組裝或生產一系列來自洛杉磯各地、掛著「洛杉磯品牌」的產品,例如手機殼品牌Zero Gravity、滑板品牌Garage、玻璃製品品牌Sisters of Los Angeles等。LA Original有超過20家參與計畫的在地設計師及廠商,他們簽訂授權合約,使用新的官方LA logo。

將來,LA Original還希望能支援更多元的洛杉磯在地創意人士創業或生產。

在「LA Original」計畫的Logo字體,採用扁長、圓弧形的LA字樣作為洛杉磯的官方品牌標識。從設計師的角度來看,字母「L」與「A」中的大塊空間,代表了洛杉磯的幅員廣大,同時預留空間可讓各在地品牌套用自己的商品,自由揮灑創意、融入各種元素,這暗示了洛杉磯的多元及可自由定義性。

另外計畫也邀請大家做出代表洛杉磯城市形象的60秒影片。影片中以一連串迅速變換、代表LA在地藝術、音樂、時尚、舞蹈、食物及各式生活品牌文化的影像,搭配洛杉磯嘻哈饒舌歌手Kendrick Lamar的排行榜熱門歌曲《Humble》製成。

這支城市形象影片,是由出身洛杉磯的饒舌歌手Kendrick Lamar改編自己的歌曲Humble而做的60秒版本。Lamar擅長用音樂反思黑人文化的矛盾與複雜性,也是第一位得到新聞界最高榮譽普立茲獎的饒舌歌手。在他得獎的〈Damn〉專輯中的Humble,展現了他理解、玩弄文字的最高境界,包含自我對話、自我與環境、自我與他人的對話,多重層次解析美國黑人的生活困境。

這支60秒的影片中,除了洛杉磯網美景點外,也包含在地精品巧克力品牌Compartes、社群媒體巨人Snap、衝浪品牌Lone Wolfs、洛杉磯愛樂指揮Gustavo Dudamel、傳奇建築大師Frank Gehry的作品「華特迪士尼音樂廳」、美國西岸最大藝術博物館LACMA、全球最難預約的刺青藝術家Brian Woo(化名Dr. Woo)、街頭塗鴉藝術家Shepard Fairey、在地藝術家Luke Pelletier、Kristy Sandoval及72andSunny自家的創辦人Mike Farrell、作者Dallas Clayton和舞團L.A. Dance Project等。

洛杉磯身為全美最大創意生產製造中心,應該善用其豐富的創意資源,鼓勵在地品牌創新,並投入創建新品牌,不讓矽谷灣區專美於前。

在筆者長期觀察下,愈來愈多在地的「lifestyle」生活品牌如雨後春筍般冒出,其中有些也成為了LA色彩濃厚的代表性品牌,看到這些品牌彷彿能對洛杉磯人的生活略知一二。

We believe that if we can get more people into yoga, we can change the vibration of the world.

–Marco & Danny, cofounders of Alo yoga.

我們相信如果讓更多人加入瑜珈,我們可以改變這世界的律動。