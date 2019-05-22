散戶看電視買股，而贏家聽完明牌，一定要再多做一個動作

文：尚清林、段詩潔

營業員接起電話，電話另一頭傳來的是老客戶沈太太的聲音：「幫我買10張橘子。」電話那頭依稀傳來電視投顧老師正在解盤的背景音樂，營業員搖搖頭：「這位沈太太又在看電視聽明牌買股票了。」

2000年，遊戲橘子靠著代理《天堂》一炮而紅，2017年初以來，由於韓國手遊《天堂M》造成轟動，台港澳總代理《天堂M》的遊戲橘子因此聲勢看俏。由於《天堂M》於2017年12月上線，即使橘子前三季獲利與虧損打平，股價一路堅挺向上。

沈太太當然搞不清楚什麼是手遊，也不知道橘子股價為何驚驚漲，她只是相信投顧老師說的，買橘子就會上天堂。即使在橘子股價從30元大漲到100元，她依然義無反顧的勇往直前。

散戶：看電視買股又不知為何而買

就在沈太太聽信投顧老師明牌，在百元價位買進橘子股票後，一週內橘子股價攻上歷史新高119.5元，沈太太才剛剛笑得合不攏嘴，股價卻隨即在兩週內大跌至80元附近。營業員又接到沈太太的電話：「老師只有說要買，沒說什麼時候要賣，老師現在講的又是別檔股票了，我接下來要怎麼辦？」

輸家總是一再重複錯誤，這也不是沈太太第一次虧損了。之前生技股正熱的時候，就聽人家說北極星不錯，2016年北極星登錄興櫃，股價從150元跌到70元附近，沈太太雖然搞不清楚這家公司到底在做什麼，但心想股價都腰斬了，風險應該很小，於是在70元買進10張；沒想到股價持續走跌，又聽到人家說生技新藥股不好，在30元終於受不了停損、認賠40萬元。結果賣掉股票兩個多月後，北極星股價反彈到100元，沈太太欲哭無淚，「為什麼我怎麼做都不對？永遠都在賠錢？」

投資並不是一種餘興節目，應該把它當做一門事業，沈太太的問題就在於，她買賣的標的都是聽來的，自己沒有做功課，根本不知為何而買，也不知為何而賣，輸贏跟賭博沒什麼兩樣。

贏家：聽完明牌，一定要再多做一個動作

每一場法說會總是見得到蹤影的專業投資人陳建廷，雖然早已經過了研究員青澀的日子，但他仍舊維持一貫的認真態度，每一家上市櫃公司，盡可能地親自去拜訪。

「我知道你很忙，你只要給我四個數字（股票代號）就好。」陳建廷哈哈大笑的說，很多投資圈的朋友很有趣，很喜歡到處去問明牌，就像有一位「部位」已經上億元的投資朋友，每一次見到劈頭就問：「有沒有私房菜（飆股）。」

他認為，聽明牌沒有什麼不好，但一定要多做一個動作，去檢視這一家公司的狀況。很可惜的是，多數小股民和沈太太一樣，都只愛聽明牌，卻懶得對一家公司做進一步的研究。

「聽明牌通常抱不長久，有賺就跑了。」陳建廷這些年觀察後的感想，大多數人因為是聽來的消息，對這一家公司並不熟悉，相對應的持股信心度就會大打折扣，最後通常是有賺就跑。然後，還要謝謝報牌的人，請他吃一頓飯。

陳建廷笑著說他也愛聽明牌啊。和沈太太一樣，也有人推薦橘子會上100元，但他其實對遊戲產業有些陌生，另外還有樂陞事件的擔憂，最後只是聽聽而已，並沒有參與。

「聽明牌是賺不到飆股的，只有經過研究做功課的股票，才有信心一路長抱。」陳建廷再三提醒投資朋友。以康普為例，陳建廷回憶自2016年參訪美國矽谷特斯拉公司後，就開始對所有台灣電池上下游廠商進行拜訪。當他了解到為何電動車成為未來科技不可逆的趨勢，才敢大膽買進和日本松下緊密合作的康普，掌握住2017年電池材料飆漲翻倍的趨勢。

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