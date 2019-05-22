女性主義不能永遠停在訴諸「仇男」情緒與恐懼的階段

我買的新繪本《女性主義寶寶・他也是個女性主義者》（Feminist Baby He's A Feminist Too!）到手了，這是《女性主義寶寶》（Feminist Baby）與《女性主義寶寶・她學會發聲》（Feminist Baby Find Her Voices）後同系列第3本繪本，是在談男孩作為女性主義者的故事，我很喜歡這本書，希望大家也能認識它。

我知道男性能否成為女性主義者有所爭議，有些女人認為男性只能成為擁女主義者（pro-feminist）或女性主義盟友（feminist ally），不能任意挪用（approach）女性主義身份認同。因為女性主義是「以女性為主體」（包含順性別女性、跨性別女性、間性人女性、非二元性別女性與陰性酷兒）的社會及政治運動，男性必須清楚這樣界線的重要性。

我個人以往也如此相信，我確實堅定地相信，即使同樣作為女性主義者，男性與女性在女性主義運動仍扮演不同角色。男性不能喧賓奪主取代作為主體的女性，將大多數焦點放在自身的性別困境，也不能將女性主義僅作為知識資本與文本分析，而忽視女性真實的生命經驗與心聲，必須更加謙卑地傾聽與積極地學習，而非對女性進行「我比妳更懂女性主義」的男性說教。

而我現在抱持比較開放的態度，雖然上述的堅持並未動搖，可是男性若真的關心女性處境，學會給女性發聲機會、專屬空間，並且意識到自身的男性特權，傾聽並尊重所有女性的特有經驗，那為何男性一定不能是個女性主義者呢？

對我來說，重點不是男性是否自稱為女性主義者，而是男性是否能清楚理解到自己與女性主義運動的關係，真正地學會尊重女性，這才是最重要的事情。

Photo Credit: 吳馨恩

我知道過往我的言行讓人感到「仇男」，這些日子為此有些領悟，我願意道歉與進行澄清。男性作為特權與統治階級，是父權社會中最主要的壓迫群體，這是長久以來的物質現實，雖然對許多男性來說很刺耳，不過這點我必須堅定的指出它。但這不代表男性沒有因此而面臨特別的性別困境，更不表示男性不能作為女性主義夥伴與盟友；即使有時候我會主張要有女性專屬活動與空間，一定程度上排除男性，這也不代表男性必須被女性主義永恆拒於門外。

最後，我因為自身與女性親友遭受男性暴力、侵犯、騷擾與嘲弄的經驗，至今仍然患有嚴重的創傷後壓力症候群（PTSD），我對男性有旁人無法想像的憤怒與恐懼，我認為這種情緒與狀態，是需要被社會理解與接納的，甚至能作為女性意識覺醒的契機與邁向性別平等動力，帶有反壓迫的正向意義。

因此「仇男」可以是種進步價值，跟壓迫性質的仇女根本不能也無法相提並論，可是現在的我會想多說一句的是，女性主義運動仍不能永遠停在訴諸情緒與恐懼的階段，還有更多值得為女性付出的事情。

如果女性能與男性彼此理解、平等地和解共生，我相信這也會是女性主義者的重要願景。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航