放假哪裡去？全臺賞花賞螢、煙火音樂季，4 到 6月春遊懶人包全都在這裏

這次春遊專案，包含自由行與團體旅遊優惠，即日起到 2019 年 6 月 30 日止，臺灣島內自由行平日（週日到週四）每房折抵 500 元，如果你是 18 歲到 40 歲青年的話，到離島或是 40 個指定小鎮住宿的話還有額外加碼；團體旅遊則包含一般團體、企業員工方案，例如一群人出遊兩天一夜，到指定小鎮住宿將享「每人每日獎助 500 元」的春遊補助方案。

至於要怎麼玩、去哪裡玩、玩些什麼，這次全臺政府卯起來推動種類豐富的觀光旅遊行程，無論是賞花、踏青、聽音樂、夜間活動，本文全部整理好臺灣各地春遊懶人包，趕緊把握天氣大好的 5、6 月份，只需要下訂住宿、打包行李，就可以隨時出發。

賞花踏青小旅行：從北玩到南，一日旅行剛剛好

推薦行程：基隆海洋老鷹嘉年華、陽明山竹子湖繡球花季、新竹北埔文青走讀、東高雄慢食節、嘉義林間草地狂想曲

到陽明山上賞花已經是每年春天的必備行程之一，從海芋到繡球花，滿滿的花朵綻放是拍照打卡的最佳景點，晚上再繞到基隆參加基隆海洋老鷹嘉年華，走一趟基隆夜市搜羅美食、夜宿海港，就是最愜意的兩天一夜小旅行。

或是我們一路往南，先到新竹的北埔走讀探訪客家文化，再到嘉義參加林間草地狂想曲的文創市集、音樂表演活動，在山林間享受人生悠閒美好。

抓住一夜星光燦爛：賞螢賞煙花，兩天一夜玩不夠！

推薦行程：南投螢火蟲、澎湖花火節、鹿港小鎮光影藝術節

受不了白日的艷陽高照，還有風貌各異的夜間活動不可錯過。幾乎已成為澎湖經典觀光活動的花火節自4 月 18 日開始到 6 月 27 日截止，週週都有精彩煙火、絕美海景與刺激的水上活動可玩！

而每年 4 月底到 6 月上旬，就是觀賞螢火蟲的最佳季節了，南投正是全臺灣螢火蟲最密集的地方，從日月潭、竹山、奧萬大到國姓，都是賞螢的最佳地點；到中彰投一帶遊玩，不只可以賞螢，還可以到臺中市與鹿港小鎮，看光影藝術節的表演，城市夜色斑斕，讓人流連忘返。

Photo Credit : 交通部觀光局

音樂、草地與微風陣陣：從彼時戰地到絕美臺東，三天兩夜釋放壓力

推薦行程：馬祖戰地觀光音樂祭、關西復古音樂會、臺東縣最美星空音樂會、臺中大安沙雕音樂季

外島馬祖有與臺灣截然不同的旅遊風情，這次到馬祖，不只有戰地古蹟可看，還有閩東傳統音樂、戲劇表演可看；或是到臺東走一趟，踩單車伴著微風，在一片草地中欣賞悠揚音樂，近幾年鐵花村聚落孕育的文化創意能量，創造出無比吸引人的魅力，這裏有山、有海，還有熱情的人們等著與你喝一杯酒。

夏日就是要流汗：龍舟、路跑與慢走，在皮膚曬黑之前不要回家！

推薦行程：新竹青草湖SUP水上運動嘉年華、新竹端午龍舟競賽、那瑪夏水蜜桃千人路跑、臺中大坑步道推廣活動

臺灣人現在不只瘋路跑，更瘋「主題式」運動行程，新竹縣推出龍舟競賽、新竹市則有青草湖 SUP 的水上活動，各種立式划槳 SUP 、天鵝船活動，讓青草湖變得更有趣，大人小孩都可以一起玩。

或是到高雄一訪錫安山山林美景，從那瑪夏區民生國小起跑到錫安山遊客中心的水蜜桃路跑，沿途空氣清新還可以聞到陣陣蜜桃香氣，更由於該區位於海拔 700 公尺以上，種出的水蜜桃味道迷人香甜，讓人垂涎三尺。

Photo Credit : 交通部觀光局

大手拉小手出遊去：與小小孩一起看戲、運動，就是最幸福的日常生活

推薦行程：基隆市大型戶外親子劇演出、新竹港南親子運動日

有小小孩假日更需要放風！帶孩子到基隆踩遍海港美景，還可以在戶外看親子劇演出，或是到新竹與小朋友一起運動，夏日最需要會爆汗的放電行程，港南濱海風景區原本是海水浴場，近年則轉型為一般休憩遊樂園區，有海景碼頭、可踩親子腳踏車，沿途飽覽海天一色的美景。

今年是小鎮漫遊年，也是地方創生元年，觀光局希望觀光活動能更與地方結合，由縣市政府依其在地資源、特色、產業發展或觀光發展需求，提出適合在地之旅遊加碼方案。隨著假期的到來，全臺各種好玩加上春遊補助專案讓你省荷包，不管是去看花賞螢，還是划船踩單車，都有值得一訪的景點任你選擇，再把握這兩個月的大好天氣，揪團春遊趣吧！

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以上資訊由交通部觀光局整理提供