【大人學】世界上最好的建議，是在他想要的時候再給

文：張國洋

最近收到這麼一個問題：

Joe你好，我想要問一個關於「溝通的問題」。



我自認洞察力很強，見微知著，常一眼就能看穿別人背後的心思，有時候也能很快點出一些「如果這樣做下去，長遠會產生」的問題。



其實我無意要改變他人，只是對自己觀察的事情抱有自信，也常想說，如果朋友也能和我一樣從多角度思考，對方也能享受到好處。可是呢，問題來了，我認為自己在用字遣辭上很溫和，一旦講中他人的心思，對方就會露出受傷的樣子，似乎是被人點破、自尊心受創，自然情緒反應就大了起來。



一開始，我會嘗試跟對方講道理，不過很快的，我就知道一點用也沒有，因為先有了情緒，再怎麼溝通都是反彈。我想問問Joe，到底是我說話的場合不對，或者用詞不準確，該增進什麼樣的溝通技巧呢？

這個問題，其實讓我回想起自己年輕時候的事。

大概在我24～25歲前後，常自持有想法，好為人師。在網路上，看到一些我覺得很笨的言論，就想要曉以大義一番，當時還真花了不少時間在網路上討論甚至筆戰。至於面對周圍同事或朋友，若看他們做出奇怪的決策，我也會想要好好地「建議他們一下」。

但偏偏，每次建議都得到對方一句:「Joe，你不要唱衰我啦！」可是，我覺得自己並不是看衰啊，而是清楚看得到這個狀況的終點啊。如果就這麼放任朋友走下去，他的人生如果因此遭難，這怎麼可以呢？於是我就會激動地找很多證據來「證明」別人想的是錯的。但慢慢我發現，這樣的證明與堅持，其實沒有帶給誰任何好下場。因為鮮少有人是聽了我的觀點而感動甚至拜服，反而多是引來對方的不悅。

當然，如果有幫上忙，就算引起對方不悅、背負罵名，我倒也無所謂。但事實上，我的堅持往往讓狀況變差。這是因為會能理解我想講什麼的人，一開始恐怕就不會做那樣的選擇；至於無法理解的人，我那些自以為是的建議，大多讓他們覺得被唱衰，所以當結果顯示確實不好時，他們更會埋怨：「都是你烏鴉嘴才會這樣！」而且人其實是這樣的：越被否定、越要捍衛、甚至死命堅持到底，明明結果顯然如我預言，但對方反而更堅持要走到最後。結果我的干涉，最後更是助長了問題的發生。

況且，在多年之後回首，我才發現我的這些表達，背後未必只有好心，更多是「年輕氣盛」以及「我比你看得更遠」的貢高我慢。那些努力只是在維護自己的自尊，接連著間接傷害別人自尊。現在看起來，別人會反彈並討厭我，實在不意外。

很顯然的，自以為是的幫助，通常不會讓事情變好，反而平白惹人厭。

理解了這道理之後，我就很少主動講什麼。就算我看了別人做出明顯會很糟糕的選擇，除非是很好的朋友，我才會稍微點一下。但對方若有反彈，我會趕緊打住、岔開話題；至於關係疏遠的，除非他是認真來請教，或是付錢請我給建議，不然我都盡量廢話不多說。以前人說交淺不言深，這我也親身實踐了。

有人可能會問，疏遠的人，可以冷眼旁觀，可是身邊關係很好的那群人呢？該怎樣給建議？我想提一提兩年前很紅的書：《被討厭的勇氣》。在這本書裡頭，有一個概念非常精鍊，叫做課題分離，也是我自己花了不少人生時間才體悟出的道理。

所謂課題分離，指的是「每個人都有各自的人生課題，而我們無法代替他人的成長。」就像我寫了許多文章在大人學的網站上，看的人多，看懂者少，實踐者幾稀，甚至常有讀者要跌過一次跤，才會回頭來說：「欸Joe，之前我看你的文章說不該在心情慌亂的情況下去告白。但我不信邪還是跑去做，結果真的碰到你說的結果，我才發現你是對的！」

換言之，每個人的成長，都有他必須踩的坑，旁人難以替代。你若告訴他要注意、別踩空，他可能會避過這一次，但說不準下一次還是會掉下去。就像兒時，我們都曾背過至理名言。其實讀起來都沒看懂，但一定年紀後回頭再看，況味就大不相同。雖然寫的還是相同道理，但有了閱歷的鋪墊後，共鳴才緩緩湧現。

如果對方是好朋友、是親密伴侶、是小孩晚輩，你可以做的、也該做的，是在過程中待在身邊守護他。守護是什麼意思呢？這意思是說，事前適度分享但不過度干涉，決策尊重對方。但行進的過程中，一旦他碰壁了並開口向你求救，例如他說：「欸Joe，我有這樣這樣的一個困難，你能幫我嗎？」那時候你的勸諫，以及勸諫下的用心和感情，他才聽得下去。可是在此之前，我會希望你綁一下手，封一下口，別因為這些建議讓關係弄巧成拙。

我理解，我們每個人都會希望能幫助身邊重要的人避開陷阱，能有平穩順利的人生。所以那些自己曾踩過的坑、碰過的傷，都希望預先幫他們避開。但我得說，一個毫無經歷的人生其實是無趣的。

如果一個人真的從來沒有挫折過、沒有失戀過、沒有失業過、沒有質疑人生過、沒有猶豫過人活著的意義與價值，也就沒有成長突破後的成就感。所以我們如果只是因為碰過、走過、看過，就不讓別人看，剝奪了他成長的機會，那其實也是另一種形式的自私。而且，更有可能你的關懷，無法被對方接收，而只是讓狀況適得其反──讓對方更堅持在錯誤的道路上，並搞壞你們的人際關係。

所以呢，不管在友情、親情、或愛情中，最美好的人生關係，是參與對方的成長；而最黑暗的人生關係，則可能是試圖控制對方，剝奪對方的選擇。誰也沒有辦法替代誰過日子，那不如就讓他的磨練，活成他自己的養分，轉化成他生命的根基；而你，則永遠是那個最睿智、最溫暖的守護者。

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航