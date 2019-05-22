神秘的「預知夢」：夢見未來是真有其事，還是後見之明？

文：郭家銘

從夢裡放眼未來的可能

相信讀者或多或少都有這種經驗──夜裡所做的夢在未來某一天被發生時，雙手一拍地驚呼著：「我的老天鵝啊，這不會就是所謂的預知夢（prophetic dreams）吧？」從科學的角度來看，夢這種東西向來都有驗證上的困難，客觀而言很難說預知夢的預測為真。筆者相信，若非發生在心理學與意識科學蓬勃發展的近代，這個名詞對許多人而言，可能還比較像是江湖術士的行騙手段，畢竟，神秘的事總是特別令人著迷嘛。

說到作夢，大家一定都看過佛洛伊德的《夢的解析》（Die Traumdeutung）。但其實在更久以前，夢境的內容就已被視為來自神的訊息，也有人說那是一種超自然的力量。如古埃及法老王圖特摩斯四世（Pharaoh Thothmes IV）夢到太陽王告訴他要好好保護人面獅身像史芬克斯（Sphinx）、《聖經》裡雅各（Jacob）夢見的天堂與梯子，其事後的記錄顯然對一些人而言具有啟示意味。看起來，人們普遍用一種非常隆重而神聖的態度看待夢境的內容，然而，稍有一點科學家精神的朋友想必會發現，這些故事與銘文並沒有為夢境與未來事實間的連結提供證據。冷靜想想，還真的是這樣。

若要在一本科普雜誌裡討論這橫豎摸不著邊際的故事，恐有幫神棍打廣告之嫌。不過，既然這種跟你我實在沒什麼關係的小事都能傳上千年之久，想必人類仍試圖要從中破譯出某些有用的資訊。這事很值得鼓勵的，至少對筆者而言，又多了一些可以拿來破冰解悶的話題。

超脫凡俗的心靈⋯⋯施主您不是認真的吧？

現代社會把預知夢看作一種心靈能力（psychic abilities），而且似乎被熱烈地討論著。有些網站提供閱聽眾記錄夢境與未來事件的平台，當中也不乏教大家如何確切分辨其為預知夢的方法。不僅如此，也有許多研究者在這個圈圈裡，一邊尋找各種支持與反對的關鍵證據，一面嘗試理解這個現象。

知名期刊《Science》於90年代曾有一研究指出，超自然信念的證據只不過是統計學上的謬誤。此研究的作者之一奧里瓦斯托（Dominic Olivastro）曾表示，「概率錯覺（probability illusion）」的產生，使預知夢發生的概率可能早已被扭曲，導致該領域的研究怎麼看都像是一門偽科學（pseudoscience）。

整個研究的演進，也不乏為預知夢重新定位的說法，如心靈研究者李切特（Charles Richet）曾於《神秘學與超心理大百科》（Encyclopedia of Occultism and Parapsychology）一書提到，預知夢的發生必定有2個前提：被發生的事實需獨立於做夢的人之外，且事實的宣稱無法被歸咎於這個人太聰明、或只是概率問題。然而，對預知夢持反對態度的學者則認為，這項能力比較像是「選擇性記憶」與「巧合」的結果。

既然講不明白，那還有什麼好研究的呢？或許，正是因為歷史記載的預知夢數量實在太過龐大，人們對於這事的真假定奪仍放不下心，便有了更後續的研究產生。

情報局特工真有神力？

有「夢境探子（dream detective）」之稱的羅賓森（Christopher Robinson），曾於英國蘇格蘭場（Scotland Yard）與情報局擔任臥底特工，傳聞他能在夢裡預見自然災害、恐怖攻擊或犯罪事件的發生。有學者曾針對羅賓森的夢境內容進行實驗，然而第一次研究投稿就被《超心理學》（parapsychology）期刊給駁回，他們認為這些數據並不精確，基本上可以用知覺促發（perceptual priming）與選擇性注意力來加以解釋。

這個案例引起史瓦茨（Gary Schwartz）博士的注意，因此他們決定於美國亞利桑那州進行一項新實驗。在羅賓森抵達亞利桑那州以前，實驗者甲從該州選出20處，將地名寫下後裝入信封內彌封，並寄給位在加州的實驗者乙與丙（在此之前，羅賓森與甲並不知曉兩人的身份）。羅賓森的任務，是要將連續10個晚上的夢境內容記錄下來，再由實驗者考證其所記錄的地點與事件是否相匹配，看來這些任務設計，的確有意避免心理因素的干擾。

不過這個實驗仍存在一些問題。首先，羅賓森是夢境的擁有者與經驗者，實驗者每晚造訪查看夢境內容期間，他們的對話是否使其知覺被促發進而改變記錄內容？其二，羅賓森的夢境內容對他個人而言，可能是一些需要破譯的象徵，在意義上來說也未必與實驗有關。很顯然，在提供經驗證據的同時，當實驗者從訪談中得知要尋找的標的為何時，其實也產生了心理學上的確認偏差（confirmation bias）──僅選擇搜集有利於實驗的資訊，忽略其他可能產生矛盾的地方。

預測未來與事後諸葛

除此之外，夢境被「實現」這回事，也讓許多科學家議論紛紛。根據卡爾維羅（Dustin Calvillo）於2013年的研究報告指出，該現象是一種與預測結果有關記憶及傾向。這樣的後見之明（hindsight bias）可以解釋為何人們相信他們的夢能解釋未來的事件，大概跟強者我朋友常說「我早就知道了，只是不想講而已」的態度有87分像。而卡爾維羅也提到，預知夢發生的必然性（inevitability）、可預見性（foreseeability）及記憶扭曲（memory distortions）等特質，也往往是形成後見之明的原因。

從這項研究來看，這些夢的發生可以推測出一種可能：在災難性或創傷性事件發生後，人們可能試圖從記憶中擷取部分內容，並聲稱他們能夠預知某些事件的發展，這聽起來比較像是某種預感。更別說在夢境之後，人們通常很難記得所有夢境的內容，因此這種把夢境與未來事件做連結的說法，其實還是有待商榷的。

與過去的記憶及自身感受相反，預知夢也有可能是一種展望。早在十幾年前，就有實驗於自然實驗條件下發現，預知夢是一種「自我實現的預言（he self-fulfilling prophecy）」與「讓事件成真的信念」，這很有可能是人為直接或間接影響的結果。好比說，小時候夢想著能成為科學家（或某類型的社會菁英）並逐步地實踐這個夢想，或是某人心裡強烈的負面感受可能導致夢見自己被粗暴對待。當事情真的發生時，他們就可以聲稱自己有預知能力，那只不過是因為他們早已對於未來的事件發展有某種傾向，並期待看到特定的結果，從而改變了自己的行為。

Flicker-Kevin Dooley, https://flic.kr/p/qCRT8T

夢，還沒醒⋯⋯

其實與夢境有關的還有很多，本文僅針對一些心理學的過往研究，歸納出預知夢可能的本質。人們從作夢、回想到對應未來事件，都有很高的主觀意識參與其中，如何才能客觀地驗證這些內容呢？除了期待更具突破性的科學方法與實驗設計，或許科學家能嘗試「以夢解夢」，哪天說不定就夢到答案了（咦？）。

參考資料

Gary Schwartz, Exploratory blinded field experiment evaluating purported precognitive dreams in a highly skilled subject: Possible spiritual mediation, The Journal of Spirituality and Paranormal Studies, Vol. 34 (1): 3-20, 2011. Dustin Calvillo, Rapid recollection of foresight judgments increase hindsight bias in memory design, Journal of Experimental Psychology. Learning Memory & Cognition, Vol. 39 (3): 959-964, 2013.

本文經科學月刊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航