按摩放鬆還是不舒服：上背肩胛骨中間的「膏肓痛」

文：好痛痛、尤稚凱復健科醫師

上背肩胛骨中間的疼痛，也稱為膏肓痛，是許多人最煩躁的困擾之一。膏肓痛的原因很複雜多元，可能跟肌肉、骨骼有關，可能跟神經壓迫有關，也可能是內科問題的轉移痛，今天要來和大家談談神經的部分。

膏肓痛四大常見神經痛原因

造成膏肓痛的諸多原因中，背肩胛神經被壓迫到是其中一種，而它有四個容易被壓迫到的方式。

一、椎間盤突出，或是椎體滑脫，或是骨質增生等原因壓迫到了第五節頸神經根，造成分支的背肩胛神經也連帶疼痛。長期壓力過大和姿勢不良（如頸椎前傾、駝背）容易造成頸椎生物力學失衡。之後逐漸傷及周邊肌腱韌帶等軟組織和小面關節，進而導致頸椎弧度改變與穩定性不足。這容易使得肌肉長期過度負荷，也會讓頸椎提早退化，連帶使得椎間盤脫水失去彈性而椎間盤容易突出。

圖片改自：https://redsearch.org/images/p/a_dorsalis_scapulae 圖片改自：https://redsearch.org/images/p/a_dorsalis_scapulae

二、如果你是低頭族長期姿勢不良，可能會造成頸部前方的肌肉太過緊繃，太過緊繃會把第一節肋骨往上提，進而從背部壓迫到經過的背肩胛神經。

三、長期駝背、圓肩、聳肩，容易讓上背部肌肉緊繃疼痛，久了可能會肌筋膜發炎，這是一種膏肓痛的原因。另一種是肌筋膜發炎同時導致背肩胛神經也連帶發炎。

四、姿勢不良或長期過度肌肉失衡，可能讓第三、四、五節肋骨與胸椎相連的地方關節退化。肋橫突關節退化性關節炎（costotransverse joint arthropathy）會讓關節不穩定，使得肋骨夾擠背肩胛神經。

圖片由菁英診所提供 C5是頸椎第五節（圖片由菁英診所提供）

除了常見的肌肉問題以外，上述的四種神經相關問題也很常見。根據臨床觀察，有八成以上的患者合併上述兩種以上的問題。因此看診過程中還會需要X光、軟組織超音波、激痛點、壓痛點等檢查方式，來確認問題的原因為何。

有一個很重要的觀念想傳達給讀者們，那就是即便上述的病因都不一樣，但呈現出來的症狀是非常類似的，因此不是哪邊痛就是什麼原因的單純。這些類似的症狀是從肩頸到上背部、肩胛骨之間區域的緊繃與疼痛，按摩放鬆也無法徹底解決。

膏肓痛的治療

在一般的健保診所，常見的治療包括止痛、電療、熱敷，緩解肌肉與筋膜的緊繃。如果有神經壓迫的問題，可能還會合併拉脖子。

假設健保的治療無法解決問題，而且經診斷後有上述原因，可以嘗試使用增生療法搭配運動物理治療。針對上述四種神經壓迫，增生療法可以做的如下：

若為第五節頸神經根受到壓迫，可在超音波導引下，將增生藥劑（如自體血小板生長因子、高濃度葡萄糖）注射至該節頸椎周圍韌帶及小面關節內來促進修復，這樣可以增加頸椎的穩定性來解除神經壓迫。 如果是因為頸部肌肉緊繃，使第一肋骨移位壓迫到背肩胛神經，那我們會需要先用徒手治療來放鬆頸部肌肉，並且讓肋骨回到原本的位置。之後再使用增生療法注射在第一肋骨與胸椎連結的地方，來強化穩定。 針對上背部肌筋膜發炎與背肩胛神經發炎，則須於各個激痛點和壓痛點注射低濃度葡萄糖，以放鬆肌筋膜並穩定神經。 針對第三、四、五節肋骨與胸椎相連處之關節退化，同樣須施予增生療法注射這些關節，以增加穩定性。

生活習慣與肌力才是根本

這邊希望讓大家知道一件事，像這種類型的疼痛，常常是因為日常生活或工作上，已經有長期累積不好的姿勢和習慣，造成了身體某些部分的結構問題，最後才引發疼痛。而大部分醫學上能做的是找出身體結構上的問題，或是肌肉、力學上的不平衡之處，並且改善它。最根本的原因還是在於生活習慣上，所以我一定會建議病患好好運動、鍛鍊核心肌群、不要讓頸部肌群來代償背部的肌群，否則很容易又讓身體陷入疼痛的循環。

去年我也為這個題目拍攝了短片：

本文經好痛痛授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航