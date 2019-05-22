「行銷人」與「業務人」的工作及感情經營之道

文：麻辣咩（粉絲專頁、部落格）

身為一個財富管理產業的業務，每天在經營客戶關係外，和客戶攻防進而成交也是每日的基本工作。有時候這和經營兩性關係很像，要關心客戶的生活、心情、喜好，知道哪個時候可以跟客戶要錢，什麼時候他們很忙不要吵他們等等。所以雖說工作壓力很大，每天也是很多樂趣（當然碰到奧客也是很麻煩的）。

而身邊有不少從事行銷工作的朋友，感情路上沒有很順利。不是很多人搞不清楚業務和行銷有什麼不同嗎？相較於從事行銷的朋友，做業務出身的渣男渣女就是比較多。一個工作做久了，也會影響到私人生活（職業傷害）。雖說亂搞男女關係不好，但是差一點造成差很大的結果，而且總要學習別人的長處，讓我想拿出來討論一下。

行銷人注重行銷活動的執行與細節，業務重視推銷自己及最後結果

行銷和業務的工作都是為了增加銷售。但是我發現行銷人很重視活動流程是否出問題、產品或備品夠不夠等等，卻常常忘記自己是追求活動中最重要的商品。業務畢竟就是在做自己日常的工作（銷售自己是銷售工作的一部份），我們會重視商品的包裝，不管是自己的儀容，或是盡力表現出自己的優點，還有在銷售（約會）活動中撩妹撩哥。畢竟銷售的氣氛很重要，小動作讓對方覺得貼心、營造出類似日本人搞的限定、限量，特別感等等，可以讓客戶一時意亂情迷不小心成交。

行銷人對TA（Target Audience，目標受眾）有很多的想像，業務通常直接或是間接發問

我常常覺得做行銷的人，都有些羅曼蒂克小劇場。畢竟沒有第一線面對客戶，所以很多部分都會自行腦補，沒結果還會自己掰故事（這是我做行銷的朋友說的，不要打我）。業務畢竟工作就是在跟客戶過招，好的業務遇到不確定的部分幾乎都會直接或間接發問。我的經驗是，自己想的和問客戶篩出來的需求，常常有很大的差異。提醒行銷人腦補這件事留給工作就好。

行銷不常評估成交率，業務隨時評估

行銷人把妹好像在做專案，一路埋頭苦幹，常常忘記抬頭和對方要求回饋。對於目標的明示暗示可能也不大會接球，就不小心拖太久成為正妹的工具人。業務的世界沒有辦法接受太長的銷售活動（追求），出去約會，聊天一段時間，如果沒有漸入佳境通常就會換下一個。成熟業務很少讓追求時間拖太長，畢竟拖太久都冷掉了或是增加變數，成交率只會下滑。

行銷工作是等客戶上門；業務要主動出擊外，買賣不成情意在

行銷的工作是公司說這活動預算多少，就預算和資源辦活動，都規劃好再邀請客戶，或公開辦活動等客戶上門。這樣的工作性質會讓行銷人們行動前想東想西，很怕被拒絕。在台灣做業務，除非你是在超大的公司下面，出門找客戶是一定要的，時機歹歹客人不會自己上門來。多開發（認識新朋友）多活動量，反正沒有來電，也是增加認識新對象的管道。被拒絕是業務每天工作的一部分，今天沒有成交（交往），下次一堆人出來玩都有機會。我自己的另一半就是朋友的朋友的朋友，現在和中間那兩位朋友也不常聯絡啊。

但是一個題外話，我一直覺得追求太久的愛情故事不大OK，如果對方是因為你在身邊太久才和你交往，那他對你是同情不是愛。如果是因為談了好幾次失敗的戀愛才回頭找你，那下一次看到更好條件的人，說走就走叫不回頭，不容易被珍惜。產品本身的定位很重要，千萬不要變成廉價品、免洗筷啊。

對於TA，行銷多處於被動，業務多半掌握主導權，注重客戶反應

行銷人常常著重在今天送的花對方喜不喜歡、活動開不開心，但是要不要進到下一步，像是要不要牽手，要不要交往，要不要上床，可能又進入想東想西自己小劇場。成熟業務都知道，要掌握銷售活動的主控權，什麼時候可以開口，隨時洗腦客戶等等，但是都是依據客戶的反應調整。我們看到客戶看手錶和看門口就知道要結束話題了，行銷人可能還因為聊到自己有興趣的話題正起勁。

卡住時，假設性成交就對了

菜鳥業務常常犯的一個錯誤，講得太多聽得太少，裡面最致命的就是沒有聽到客戶放出成交信號。銷售就是心理戰，如果沒有以假設性成交確認客戶的心思，整個銷售活動卡著不上不下大家都痛苦。尤其現在是一個公開牽手比私下上床難的時代了，如果真的卡在曖昧時期太久（超過3、4個月），公開牽手或許是一個不錯的做法。反正大不了就被打一巴掌不再出去，也比浪費時間金錢或當工具人好。

行銷人算是不錯的另一半，相較於業務太懂人心（心機很重），很真誠可愛，可惜沒有好好包裝自己。建議行銷人打開自己的耳朵，多開口問，爬出自己的小世界，感情路一定更順利。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航