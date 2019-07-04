透過日本古代考古文物，揣想「三神器」的可能樣貌

文：許雅惠（國立臺灣大學歷史學系副教授）

最近日本天皇交接，除了新年號「令和」引起熱議，象徵皇位傳承的「三神器」也令人矚目。這三件信物包括一把劍「天叢雲劍」，一面鏡子「八咫鏡」，與一件玉器「八尺瓊勾玉」，雖然象徵意義重大，但據說連天皇本人也沒見過，甚至還有謠傳說寶物早就被調包了！

交接儀式只見兩個精美箱子，方的裝勾玉、長的裝神劍，從頭到尾未曾打開。眾人紛紛揣測究竟這二件古代寶貝長什麼模樣，網路上也充斥著三神器的模擬照片。究竟三神器的廬山真面目如何？淵源自何處？不妨透過日本古代的考古文物，試著揣想其可能的樣貌。

一、日本考古中的「三神器」——劍、鏡與勾玉

說到日本，許多人馬上聯想到武士刀，的確，兵器是日本文化非常獨特的一支發展。不僅製作精良，數量龐大，而且很早便朝著禮儀化方向發展，成為權力的象徵。彌生時代（西元前四世紀至後三世紀中）遺址便出土許多銅劍，這些銅劍從中國東北及朝鮮半島傳入日本北九州後，有著十分清晰的發展軌跡：刀刃部位從窄細變得寬平，長度也跟著加長（圖1）。寬平的大劍雖然厚實有威嚴，卻不像早期的短劍來得靈活，容易使用，可見在彌生時代中期，銅劍的功能已經從純粹的實用性武器，轉變成禮儀中使用的祭器。

Photo Credit: 本文作者提供 圖1：青銅劍演變，日本彌生時代，西元前4-1世紀，日本東京國立博物館藏。

繼銅劍在彌生時代成為禮儀身份的象徵物，來自中國的漢代銅鏡也在彌生時代後期進入日本，成為社會高層的身份象徵。進入古墳時代（西元三世紀中至七世紀）之後，銅鏡更加受到上層階級的重視，有時單一個墓葬便出現三十面以上的銅鏡。這些來自漢、晉王朝的舶來品彰顯了擁有者的身份地位，也成為一種威權象徵物。由於漢、晉銅鏡是如此受到上層階級的喜愛，日本也開始仿製，四世紀左右出現大量的本地仿製銅鏡。有些紋樣在日本特別流行，例如有一類銅鏡被稱作「三角緣神獸鏡」（圖2），上面裝飾著仙人與異獸，邊緣有三角鋸齒紋，可說是古墳時代的代表典型。

彌生、古墳時代，最能展現統治正當性的是一把被指定為日本「國寶」的長刀（圖3）。這把刀出土於熊本縣古墳，年代是五至六世紀，刀體為鐵製，表面以銀絲鑲嵌漢字銘文。內容講述長刀的主人公「无利弓」在倭王武的時代為官，擔任「典曹」，經過「八十練、九十振」後，總算製成這把鐵刀。配戴這把寶刀不但可以長壽、子孫繁榮，並且能永遠保有无利弓一族的統治範圍。說明无利弓一族的勢力得到大王的認可，因此鑄了這把鐵刀，作為統治正當性的象徵。

Photo Credit: 本文作者提供 圖3：鑲嵌銘文鐵大刀（上）與局部（下），古墳時代，5-6世紀，日本熊本縣和水町江田船山古墳出土，日本東京國立博物館藏。

Photo Credit: 本文作者提供 圖4：環首大刀與刀首局部，古墳時代後期，日本群馬縣藤岡市小林古墳群出土，日本天理參考館藏。

國寶大刀由於表面鏽蝕得很厲害，刀鞘也已不存，外觀看起來並不醒目，不太容易想像當初是一件如此重要的權力象徵物。或許它原來的樣貌比較接近天理參考館的一件環首大刀（圖4），這件長刀同樣來自古墳時代後期，刀首與刀鞘都還保存良好，環狀刀首以相對的兩條龍作為裝飾，刀鞘則以金、銀傳達出富麗堂皇的效果。大刀的主人想必是受到眾人前呼後擁的重量級人物，不過若是與熊本縣的國寶大刀相比，大概要自嘆弗如，因為國寶大刀表面有銀絲鑲嵌的漢字銘文，貴重程度還要再更加一等。

至於三件神器中的「勾玉」，是一種造型特殊的玉器，肥短卷曲，彷彿自然界的蟲蛹一般。表面有穿孔，可以配戴（圖5左）。勾玉在彌生時代便已經出現，除了流行於古墳時代的北九州，也盛行於朝鮮半島三國時期（約300-668）的新羅王國，是兩國高級墓葬中常見的陪葬品。隨葬勾玉的墓葬中，等級最高的是新羅王國的統治階層，他們頭上配戴的黃金冠令人目眩（圖5右），深淺不一的綠色勾玉點綴於黃金葉片之間，搖曳生姿。不過，這些勾玉的尺寸都不大，長度不超過十公分，三神器中的「八尺瓊勾玉」竟然有八尺，實在是難以想像。

Photo Credit: 圖左為東京國立博物館Digital Research Archives、圖右為韓國國立中央博物館 圖5左：勾玉，古墳時代，5世紀，日本兵庫縣小野市奥字天神ノ西出土，日本東京國立博物館藏；圖5右：勾玉裝飾黃金冠，三國時期新羅王國，韓國慶尚北道慶州市瑞鳳塚出土，高35公分，徑10.5公分，韓國國立中央博物館藏。

總結日本古代考古，來自遼寧、朝鮮的銅劍在彌生時代已成為統治階層的禮儀之物，銅鏡稍晚也從中國南方傳入，成為威儀象徵。進入古墳時代，作為身份象徵的兵器從銅劍轉為鐵長刀，銅鏡的重要性大增，數量之多令人側目。雖然今日流傳的三神器中有勾玉，但根據日本學者研究，八世紀初寫成的歷史《日本書紀》記錄天皇繼位時，只提到劍、鏡兩種神器，時代稍晚的《古語拾遺》也是一樣，推測勾玉應該是後來才加進去的。而劍、鏡之所以成為天皇王權的象徵，很可能是受到中國南方道教的影響。

二、道教的鏡與劍

劍與鏡在中古中國的道教中扮演什麼角色？東晉葛洪（283-343）《抱朴子》曾提到，萬物歲久則成精，能幻化為人形，不過他們在鏡中無所遁形。因此古代道士入山時，會將大圓鏡懸掛在背後，千年妖魅便不敢接近，即使接近，也會在鏡中現出原形，這就是一般說的照妖鏡。明鏡除了能攬鏡自照，還能照出妖怪原形，所以有避邪保身的效果。

三國、兩晉的古銅鏡還有不少流傳到今天，許多背面鑄有仙人、神獸，鏡緣加上避邪吉祥話語，神秘味道十足。如永安五年（262）神獸鏡（圖6左），鏡鈕的四周浮雕四位仙人，背後有羽毛，仙人之間是帶著翅膀的神獸。鏡緣一圈銘文寫著：「永安五年十月十九日造作明鏡，可以照形，服者長壽⋯⋯。」除了映照容顏之外，如果將鏡子佩在身上，可以長保吉祥長壽。

葛洪時代的道士，入山修行時配戴在身上的，大概就是這一類鏡子。這種神獸鏡流行於中國東南方，而且大量傳入古墳時代的日本，成為貴族的身份象徵物，日本當地也仿製不少，圖2便是一例。

Photo Credit: 《中國青銅器全集》（北京：文物出版社，1998），第16冊，圖95 圖6：永安五年神獸徑，三國吳，西元262年，徑12.1公分，中國國家博物館藏。

除了讓鬼怪無所遁形，漢魏六朝流行的神仙讖緯思想中也提到銅鏡，經常作為帝王得天下或失天下的象徵。如漢代諱書《春秋孔錄法》提到：「有人卯金刀，握天鏡」，「卯金刀」三個字合起來為「劉」字，劉氏握天鏡，代表西漢劉邦擁有天下，成為皇帝。相反地，《雒書》中提到：「秦失金鏡」，失去金鏡，意味秦的失去天下。

刀劍與銅鏡具有類似的功能，也是一種神秘之器，在人間可克敵制勝，在靈異世界則能斬妖伏魔、禳除妖邪，因此成為道士的法器。南朝梁道教上清派的宗師陶弘景（456-536）留下《古今刀劍錄》一書，當中記載古代刀劍的神異故事，反映當時流行的寶劍思想。刀劍不只是冷冰冰的兵器，還具有靈性，神劍會在盒中鳴叫，出鞘時有異常光芒，甚至可能化為騰龍飛去。

除了禳祓妖邪，有靈性的刀劍也能預示政權的移轉，如劉邦的斬蛇劍。這把鐵劍是劉邦於南山所得，上面有「赤霄」二字，後來劉邦起義，路上被一條大白蛇阻攔，便提起寶劍將白蛇斬殺。斬白蛇於是成為劉邦日後滅秦的預兆，漢代建立後，斬蛇劍成為王朝至寶。後來晉惠帝時宮中大火，只見這把寶劍穿屋飛去，不知蹤跡，寶劍的飛去也預告西晉王朝即將走向敗亡。

由於鏡、劍均秉受天地陰陽之氣，銅鏡可以映照萬物真形、驅邪防身，刀劍進一步能斬妖除魔、降伏鬼怪，於是組合成為道教的重要法器。唐代司馬承禎（647-735）也是道教上清派宗師，他曾替唐玄宗設計寶鏡與寶劍，樣式還保留在《上清含象劍鑑圖》中，可說是漢魏六朝以來劍鏡思想的集大成。司馬承禎設計的鏡與劍，裝飾日月、北斗星辰、八卦、五岳山澤等紋樣，將天地陰陽涵蓋其中，兩者組合能洞見天地萬物，具有無物不摧的神力。

Photo Credit: 《中國青銅器全集》，第16冊，圖171 圖7：日月貞明八卦銅鏡，唐代，河南洛陽出土，徑25公分，洛陽市博物館藏。

河南洛陽曾經出土一件銅鏡，與司馬承禎的設計十分接近（圖7）。圓形銅鏡的背面以八卦圍成方形，代表天圓地方。圓天之上有日、月、星辰，方形內部有波紋水澤，環繞著內圈的山形五嶽。中心突起的鏡鈕為中嶽，其他東、西、南、北四嶽分別在四個角落，之間穿插著銘文。天地、宇宙、山川盡在其中，這面銅鏡應該是唐代道教徒的寶器。

三、神器的技術與傳說

隨著中國南方道教的傳入，鏡與劍的政治象徵與宗教功能也傳入日本，甚至轉化成為天皇世代相傳的神器，被記錄在八世紀初的日本史書中。鏡與劍之所以在中古時期的中、日兩國被視為神器或寶物，除了與當地的信仰與神話有關，也與古人對於冶金技術的認識息息相關。

劍、鏡與一般容器不同，具有特殊功能，劍必須鋒利而有韌性，鏡必須明亮不易生鏽。古人經過不斷的嘗試，逐漸改善劍、鏡的外觀與性能。不難想像，過程中必定歷經無數次失敗，失敗的原因或許連工匠也不甚了解，而成功的訣竅更必須嚴密保守，因此產生許多神秘的傳說，如干將、莫邪夫婦造劍，一直不成，莫邪於是投入爐中，才煉成寶劍。

漢代鏡銘也說：「幽湅神石取其清，金銀銅鉛以相成」，從這句話可知，漢代人雖然知道銅鏡的金屬成分是金銀銅鉛，不過冶煉過程在他們眼中仍十分神秘。在這個技術發展的早期階段，過程中有許多無法掌握的變因，成敗也不是人力所能完全控制，使得劍、鏡的冶煉被罩上一層厚重的神秘面紗，更加強靈異的色彩。

文化交流總是雙向來回的，刀劍從中國、朝鮮傳入日本後，製造工藝日臻精巧，至少在宋代，「日本刀」或「倭刀」就已名聞中國，日本刀劍反過來向中國輸出。歐陽修（1007-1072）曾作〈日本刀歌〉，稱頌日本刀的工藝精巧，裝飾美觀，是好事者不惜百金也要入手的寶物，光是配戴在身上就可攘除妖凶。明、清時期對「倭刀」、「倭銅」之稱頌更是不絕於書。

隨著金工技術的發展，藝人匠師逐步掌握冶煉過程中的諸多變因，成敗不再是難以解釋，也不再是人力所無法控制，於是劍、鏡也褪去那古老的神秘面紗。二十一世紀的今日，刀劍與銅鏡固然已經退出歷史舞台，不過日本的金工製品仍舊保有其傳統的優異性能，無論是廚師的刀具、美髮師的髮剪、抑或是裁縫師的布剪，都仍然是各領域職人心目中的寶貝，一種以工藝卓絕而令人心嚮往之的當代「神器」。

延伸閱讀

參考書目

李豐楙，〈六朝鏡劍傳說與道教法術思想〉，收入靜宜文理學院中國古典小說研究中心編，《中國古典小說研究專集2》，臺北：聯經，1980，頁1-28。

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福永光司編，《道教と古代の天皇制》，東京：徳間書店，1978。

福永光司，《道教と古代日本》，京都：人文書院，1987。

中國古鏡の研究班，〈前漢鏡銘集釋〉，《東方學報》京都，第84冊（2009），頁139-209。

東京国立博物館，《日本の考古ガイドブック》，東京：東京国立博物館，2004。

Barnes, Gina L. Archaeology of East Asia: The Rise of Civilization in China, Korea and Japan. Oxford: Oxbow Books, 2015.

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