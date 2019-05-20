《找回愛與尊重的自尊課》：練習「駁斥」，鬆動以別人觀點看待自己的舊模式

文：蘇絢慧

駁斥負面標籤，學會認同自己

就算別人批評自己，那也不代表世界上所有認識你的人，都會這樣看待你。

想修復自尊，我們要學著建立「駁斥」的能力，需要被「駁斥」的，是那些使我們受到制約的過往負面認知。

「駁斥」是一種質疑的力量，表示我們不接受那未經思考篩選，就要自己順應接受的觀點及想法。

當有人毫不留情地說你：「不會做人，做人失敗」，你不必再像以前一樣，覺得別人說你是哪種人，你就是哪種人。你要賦予自己「駁斥」的權利，除非你選擇接受或同意，否則沒有人可以用位階或權威，要求你接受他所說的話。

因為沒有人是完人，就算一個年紀再長、再德高望重、再受人敬仰的人，也可能有做事不妥、說話不妥的可能。所以，別總是覺得只要你信服的、崇拜的、敬畏的那些人說你是什麼，你就是什麼。就算他們給你負評，那也「只是」他個人的觀點及看法，不代表世界上所有認識你的人，都會這樣看待你、評價你。別因為少數人的觀點，就認為是全部人的觀點。

有時候，我們之所以會毫不考慮就接受外界的負面評價，是因為我們心中早就這樣看待自己、認定自己。所以當別人這樣評論自己時，我們的心就墜落到谷底，

覺得被別人看出來了：「沒錯，我就是那麼差的人」。

其實你只是拿別人的負評和觀點，來佐證內心早就不喜歡自己、否定自己的想法罷了。說到底，真正否定及看低你的人，不是外面的那些別人，而是你自己。

我們當然可以了解，在一個充滿優劣歧視、追求優越成功的社會環境裡，人們幾乎都活在外界的評價中。所以，我們從小孩子的時候，就不斷地被打分數，直到長大，仍要經歷許多考核。原本，這些評鑑方式，應該是讓我們認識自己、了解自己能力的一種方式及方法，進而了解自己可以再怎麼改進、怎麼進步。可是，因為人性裡好鬥好勝的性格使然，我們並沒有將那些評鑑的回饋，運用在激勵及引導自己的學習方面，反而把能量耗費在比個人輸贏，較量誰才是萬中選一的天之驕子。

即使到了現在的社會，仍有許多人，包括父母、長輩，都淪陷在讓孩子追求「第一名」的迷思裡，甚至科科都要求第一名（這真是非常誇大的想像），才能證明自己的孩子是如此地優秀卓越。但他們從來不關懷孩子受挫時的感受，以及教導孩子因應挫折的重要，也未引導孩子認識自己的的優勢和劣勢，單以「是否第一」來決定孩子生命的價值和能力。好像那些在「第一名」之外的孩子，都應被鄙視和忽視，好像那些孩子都不夠努力，不值一提。

我們所處的環境中，有多少人如果沒得到那唯一「第一名」的掌聲和矚目，就覺得自己一無是處，甚至活著也沒有什麼價值？在這環境中，又有多少人只用外界的頭銜、排名、評量結果，來認定一個人值不值得被高度重視？而不是真正地看見及肯定每個人身上的獨特價值，及專屬他的才華能力。

倘若，這是你從小到大所經歷的一切，自己總是被一堆分數、一堆排名來決定你的價值，那麼在無意識之中，你多少會被反覆制約，也習慣以各種評鑑和排名，來論斷自己的價值和重要性。因此，你會非常習慣地接受權威者、父母、師長對你的看法和評價，並以他們的視角，認定自己是什麼樣的一個人。

如果他們曾說：若你不是那個最優秀的「第一名」，就算是第二名、第五名、第十名都不算有能力、有價值，你也會深信不疑。一旦日後的人生中，自己不是最優秀的員工、丈夫或妻子，就覺得自己真的是失敗透頂。

然而，我們若想活出一個不同的自己、一個不同的人生，最需要採取的方式，就是推翻過往的舊習慣、舊思維。就像我們身處的朝代，世道若是迂腐、霸道，無法讓老百姓追求更好的生活，就會開始出現革命及推翻的行動，改朝換代。

重新建構，更新心理系統

在自尊修復的層面上，我們也需要進行心理的改革、自我意識的革命。在推翻過往那些積習已久的舊思維、舊模式時，除了需要覺醒，也要對那些被貼在自己身上的標籤，進行有意識地「駁斥」。

這並不是說，你必須要和別人爭辯或以此力爭。重要的不是你和別人的互動，而是你對自己內在的互動。面對內在的認知和情感系統，你要非常有意識地提醒自己，不要再陷入過往的自動化模式—對外界無異議地順從、無自我意志地臣服。

你要重新建構、更新你的心理系統，試著去翻動過往那些非常習慣地認定，尤其是「當別人說應該要怎麼做，你就認為應該要怎麼做」的習性。

你可以這麼開始試著練習「駁斥」，來鬆動那總以別人的觀點看待自己的舊模式，給予自己一些自我評價的空間。

例如：當別人說你失敗、一無是處時，你可以在內心以對自己的支持進行「駁斥」：我有其它的價值，不像你說的一無是處，難道一件事的失敗，就能代表我一無是處嗎？

或是，當別人對著你說：「你好笨，連這麼小的事也不知道怎麼處理」，你在內心可以試著「駁斥」：這個小事不會處理，就代表我很笨嗎？我懂的其它層面，難道你都一定懂，一定會嗎？

我們於內在進行「駁斥」時，要注意，不是為了反駁而反駁，而是為了更客觀地看待自己的價值。因為價值不是單一的標準，而是多元的存在，每個人身上都擁有各種不同的價值。即使一件事做不好，或不會某項技能，也不能因此全面否定一個人的價值。

另外，在進行駁斥時，你可能會感到不太舒服，畢竟，為了推翻那些長年以來的舊思維，就像是播種時翻土、鬆土的過程，總是要費力。但請相信自己，這只是為了要播下新種子的初始階段，我們不會一直處在這個階段。

若在重新建構、更新你的心理系統時，少了「駁斥」這個過程，被那僵化固著的習慣、反應佔滿的心，就挪不出空間，來放進新的思維及新的觀點。那些你聽慣的否定及負面評價，就失去了得到一個新的平反、新的調整的機會。

所以，請開始練習質疑、駁斥別人對你斬釘截鐵地品頭論足，和惡意地全面否定，你絕對不是別人用幾句話就能定義的一個人，也不是他們自以為可以任意評價的生命。

給自己力量：開始增強自我意識

當你開始在內心使用「駁斥」的練習時，你可能會有點不安、會懷疑這麼做，是不是自己就是叛逆、不聽話，不是一個好人、好孩子了。如果你有了這些擔憂的反應，是很正常的，畢竟在過往成長的過程，你已太習慣順應和服從，以為這樣才能獲得別人的肯定和稱讚。

但我想讓你了解的是，對內在舊有自我的「駁斥」，不是為了叛逆而叛逆，或為了破壞而破壞，這個過程是讓你開始練習增強自我意識，願意讓自己擁有判斷能力：「我不再是別人怎麼說，我就怎麼做的人。我會開始透過自己的判斷，來形成對一件事的觀點，包括對我自己的認識。」

當你擁有自己的判斷能力了，也願意從「駁斥」開始，練習陪伴自己思索探究，那麼他人任意灌輸及影響你的情形，就會逐日減少，你才有機會從外界的評論中活出自己。

Shift Thinking：當你開始練習增強自我意識，擁有自己的判斷能力，他人任意影響你的情形，就會逐日減少。

辨識對自己真正「有用的訊息」

當我們容易聽到自己被否定的訊息時，表示其它的重點可能都沒有聽到。

自尊偏低的人，或自尊不穩定的人，都有一個常見的現象：很容易接收外界的訊息，並且幾乎沒有篩選、沒有選擇地這麼做。

無論是明示或暗示的訊息，低自尊或自尊不穩定的人，都很容易收進心裡，所以才會影響自尊的穩定度。尤其這些被收入心裡的訊息，大都偏向對自己毫無益處的「負面訊息」。

請關注一下自己是否有這個情況：由於自尊不穩定的人對「負面訊息」極度敏感，因此只要他聽起來像是否定、懷疑、貶抑自己的訊息，都會被大量擷取下來，但真正對事情的進展或解決問題有幫助的訊息，卻會被他們忽視，視為不重要。



所以，如果你是低自尊傾向或自尊不穩定的人，要在擷取外界訊息時，練習辨識對你真正有幫助的訊息：能真正讓你產生行動力、解決問題的能力，以及改善情況的有益訊息，究竟是什麼？

安穩的自尊，能幫我們達成目標

我時常有督導心理諮商領域的專業實習生，或指導課程學員的機會。雖然，我已盡可能以正向語句肯定，以及客觀引導的方式，進行教學過程，但有時候，剛學習的學生尚未洞悉要點，也未能充分領會精髓，難免需要我明確給出訊息，以聚焦討論如何進行改善或調整。

假設我對學生這麼說：「面對那個情況的處理，你可能少了換位思考，沒有充分地進入對方的角度，以對方可能的觀點及感受，來理解他所做出的行為或反應。太快地想要解決你所認為的問題，但那問題恐怕不是對方所認為的，也不是對方的需求。」

自尊偏低的學生內在所擷取到的訊息，會像這樣：「你少了換位思考，沒有充分地進入對方的角度，太快地想要解決你所認為的問題。」

因為低自尊者只會聽到他認為被否定、被視為錯誤的訊息，其它的重點，及問題所形成的原因，他都沒有聽到。在這樣的時候，他的內心會立即引發大量的焦慮、沮喪或罪惡，不然就是因為自尊受到打擊、挫折，而開始忿忿不平、冤屈地為自己辯解。所以，對問題的進一步討論及探討，或是深入地自我分析及理解，都變得不太可能。因為他感覺受到打擊或批評，而覺得自己是不安全的，所以不是想反擊就是想逃避，也就無法好好專心學習或討論歷程了。

而自尊穩定的人，因為不會輕易讓訊息抨擊自己的存在價值，也不會輕易地讓外界訊息影響他對自己的看法及觀感，因此，較能聚焦在了解客觀事實，及問題所形成的客觀因素，並再加以辨識、了解及探討，好好深入問題核心，思考改善或調整的可行策略。自尊穩定者內在所擷取到的訊息，會像這樣：「面對那個情況的處理，少了換位思考，沒有充分地進入對方的角度，以對方可能的觀點及感受，來理解他所做出的行為或反應。太快地想要解決問題，但那問題恐怕不是對方他所認為的，也不是對方的需求。」

因為不會一下子就陷落在自我批評及自我譴責之中，能抽出「我」在事件之外，因此自尊穩定者能安定內在的自我，並進一步了解讓問題或情況迎刃而解的作法或解決方案。他們善於發問討教，也能從說明及回覆裡，辨識出幫助自己提升能力的有益訊息，而不會耗費能量在向外辯解，或向內攻擊自己。

這就是身為低自尊者和高自尊的人、自尊不穩定和自尊穩定的人之間，最大的差異。

不穩定的低自尊者，總離不開對自己的關注，很難把能量、注意力放在事情及問題本身，他們習慣於別人對他的看法和評價裡糾結，總難以堅持對目標達成所需的專注力。

而擁有穩定高自尊的人，對自我價值的肯定，使得內心平穩而實在，以及對自己的能力和學習力具有自信。所以，對他們來說，處理事情的技術都是可以學習的，解決問題的方法也可以提升，不會因為事情一時地不順利，或是存在著阻礙及失敗的可能，就評價自己是沒有價值、沒有能力的。

面對阻礙或失敗，對穩定高自尊的人來說，都不是屈辱，而是事情還沒有獲得成功的一個事實而已。自己真正要做的不是自怨自艾、自我否定，而是好好地檢討事情的各項環節，改良還不純熟的技術，和造成失誤的原因。為了改良結果，為了真正把失敗原因解決，那麼獲取有益的訊息對自己而言就顯得十分重要了。若自己連對了解問題本身都無法盡量客觀，對失敗因素都無法持平而論，又怎麼繼續改善、繼續修正及實驗呢？

想想，若是孫中山先生是一個不穩定的低自尊者，那麼在推翻滿清的第一次革命失敗時，他就會難以面對自己的失敗，不斷地苛責及羞辱自己，甚至必須透過對物質上癮（例如：酒精）來轉移注意力，隔離自己的內在混亂，擺脫自己失敗的罪惡感及自我怪罪，那麼他就不可能再有第二次的革命、第三次的革命......直到第十一次的革命成功了。

想達成一項艱鉅的任務或目標，本來就非一蹴即成，往往都須歷經漫長及耗費心力的過程，即使很努力、很辛苦，也無法保證一定就成功。但若沒有穩定的自尊成為我們的內在基礎，怎能持續地、堅毅地繼續前行，直到完成目標呢？

別害怕任何的失敗或錯誤。只要你懂得辨識下一步前進的方向，從環境資源中獲取有用的訊息，並懂得刪減無益的訊息。那麼省下來的力氣，就能好好放在自我建設、自我栽培上，而不是耗損在自我折磨及白費力氣地自我防衛之中。

給自己力量：先認識自己的需要

想獲取「有用訊息」，需要你的辨識力，如果你不懂什麼訊息對自己是有用的，就無法擷取出來。

就像是如果今天要你在一堆食物及食品當中，辨認出你所需要的營養食物是什麼，你知道哪些食物具有自己所需的營養嗎？

在獲取對你有用的訊息前，你需要先認識自己的需要。例如，你缺乏什麼，想要達成什麼，想獲得的目標是什麼？這些能幫助你在獲得一堆訊息時，至少能先分辨：「這是我需要的」，以及「這是我不需要的」。如果一時之間無法清楚辨識出來的需求，就先暫放在第三區：「我還沒決定是否需要」。

當我們在整理、收納物品時，也是如此，需要先辨識什麼是自己真正需要的，什麼是必須割捨的。

不懂得如何取捨東西，就如同我們無法取捨訊息，就會讓空間被諸多東西塞滿，而且容易留下許多我們根本不需要的東西。

要知道，你的空間是有限的，不論物理空間或心理空間。

就因為有限，更需要為自己留下真正需要、真正重要的事物。如果你想朝著穩定高自尊的人格前進，就要相信自己值得留住重要的、有益的資源或訊息，讓你的生命邁向更好的品質，實現你想要的生活。

Shift Thinking：在接受外界訊息時，請先辨識：能真正讓你產生行動力、解決問題的能力，以及改善情況的有益訊息，是什麼？

書籍介紹

本文摘錄自《找回愛與尊重的自尊課：擁有安穩的自尊，安心成為自己，在關係裡自由自在》，三采文化出版

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作者：蘇絢慧

台灣第一本探討華人社會「低自尊」現象專書

人生總會遇到自我懷疑的時刻，我們該如何面對？

別讓「低自尊」人格，影響你一生！

我們的心裡，有個「內建翻譯系統」，

這個翻譯系統的主機，正是心理學所說的：「自尊」。

自尊，會讓我們的內心形成對自己的感受、評價，

自尊的高低、穩定與否，會影響自己如何翻譯外界訊息，

別人的話語，對自己是友善還是敵意？

工作、感情的不順，是對自己的否定，還是生命給我們的提醒？

40堂獻給低自尊人格的自尊課，

陪你面對內在的不安、焦慮、恐懼，為內心找回安定的力量。

當我們能安心成為自己，就能在關係裡自由自在。

不用去追逐別人眼中的璀璨，

好好成為自己這一顆鑽石，

看見及肯定自己身上的光芒，

就能在眾聲喧嘩中，擁有堅定自信的內在之光。

本書特色

〈1〉由專業的諮商心理師特別設計「我有低自尊人格嗎？」心理檢測

看清我們的人生現況，受到「低自尊」影響有多深？

〈2〉20種從工作、情感、各種人際關係困境中翻身的「修復自尊」關鍵

由內而外修復自我的信念，當我們能安心成為自己，就能在關係裡自由自在。

〈3〉40個「給自己力量」的自信心法

無論人生好壞、外界怎麼看，我們永遠是自己最佳的心靈後盾。

Photo Credit: 三采文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航