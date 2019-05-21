2019年克拉克獎：Nakamura和實證總體經濟學研究

文：番茄

克拉克獎（John Bates Clark Medal）創立於1947年，有年輕版的諾貝爾經濟學獎之稱，頒獎對象為40歲以下的年輕美國經濟學家，或者在美國工作的外國優秀學者。今年此獎項是頒給柏克萊大學的Emi Nakamura，成為Susan Athey（2007）, Esther Duflo（2010）, Amy Finkelstein（2012）之後，另一位優秀的女性經濟學家獲獎。Nakamura的研究領域是實證總體經濟研究，也是繼Lawrence Summers於1993年獲獎後，再一次有總體經濟學家得到克拉克獎。

Congratulations to Emi Nakamuraof @berkeleyecon, winner of the 2019 John Bates Clark Medal! https://t.co/GzkoiUtocp pic.twitter.com/ZPHRvxMxk1 — AEA Journals（@AEAjournals）2019年5月1日

Nakamura的生平與研究方向

Nakamura從小在加拿大成長，父母和外婆都是經濟系教授，就讀高中時，曾到父親任教的英屬哥倫比亞大學（UBC）修習經濟學，開啟她對經濟學的興趣。她在普林斯頓大學完成大學學位，後至哈佛大學攻讀經濟學博士。在哈佛期間，其指導教授包含知名總體經濟學家Robert Barro，產業經濟學（Industrial Organization）的翹楚Ariel Pakes，Nakamura將後者的研究方法，引入總體經濟研究，嘗試解答過去難解的總體經濟研究議題。

Nakamura目前的研究方向在實證總體研究，和其另一半Jon Steinsson共寫許多研究，議題橫跨財政和貨幣政策如何影響經濟體，各商品價格變化和通膨之間的關係，使用新型的個體資料解答舊有的總體研究議題，為總經研究注入活水。

財政政策如何影響經濟體？

目前許多已開發國家面臨的一個主要問題是，是否應該通過增加政府支出來刺激經濟。經濟學家對這個問題的意見，存在嚴重分歧。雖然許多經濟學家認為，政府支出的增加可能產生很大的「乘數效果」（multiplier effects），意思是政府的支出，可以帶動更多的經濟產出，達到刺激經濟的效果。但許多其他學者對此效果持懷疑態度，有些人甚至認為政府支出的增加，可能會損害經濟復甦。

但這類政策辯論很難有實際證據支持，舉例來說，在金融危機時，政府傾向於在產出低的時候增加支出，所以到底是經濟產出影響政府支出，還是政府支出影響經濟產出，這種雞生蛋還是蛋生雞的因果關係判斷問題，不容易解決。正如同我們以前的文章所說，相關性並不意味著因果關係。要解決此問題，需要的是某種「自然實驗」，即政府支出的偽隨機變化（pseudo-random variation）。

為了解決此研究問題，Nakamura和Steinsson使用政府的軍事支出，由於美國參與的戰爭不少是由地緣政治因素造成的，這些因素在很大程度上與當時美國經濟狀況無關，而且美國的軍費開支，在各州之間的差異十分不同，例如當美國的軍費支出總額增加1％時，加州的軍費支出平均上升佔該州GDP的3％，而伊利諾州的軍費開支僅增加該州GDP的0.5％左右。利用各州間的軍事支出佔GDP的差異，他們得出乘數效果大約是1.5，也就是當一個州的政府支出增加1％時，該州的GDP可以增長1.5％。

使用各州軍事支出的差異巧妙之處在於，當加州相對於伊利諾州的軍事支出增加時，整個美國的政府政策是相對固定不變的，首先，美國的整體軍事支出占總體GDP長期保持穩定，而改變只在各州之間。其次，美國聯準會不會對於加州和伊利諾州有不同的利率，這可以避免財政政策的決策受到貨幣政策的影響。同樣的道理，美國國會也不會通過法案，提高或降低加州跟伊利諾州的稅率，來應對不同的軍事支出，而軍事支出並非各州負擔，因此各州也不會以此調整州稅。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

貨幣政策如何影響經濟體？

總體經濟學的另一個核心問題：貨幣政策如何影響經濟體？回答這個問題的挑戰是，大多數的利率變化都是有原因的。例如，如果央行或聯準會採取降息的政策，那他們可能是看到現在的經濟表現不好、產出降低。但此時要再研究聯準會採取此政策，會如何影響產出和經濟表現，就會產生因果問題，究竟是經濟產出的情況（A）影響貨幣政策（B），還是貨幣政策（B）影響經濟產出的情況（A），很難斷定其關係。

為了解決此問題，Nakamura和Steinsson觀察當聯邦公開市場委員會（FOMC）公布利率調整後， 30分鐘內美國國債市場的價格變化，他們宣稱這些時候的債券價格和利率變化，是由聯準會的政策和聲明引起的，而不是對其他經濟或政治事件的反應。他們的研究發現當聯準會做出升降息的決定時，可被視為一種對市場的訊息。例如當聯準會調升利率，市場會解讀聯準會對於經濟基本面持樂觀看法，才會採取此政策。而此訊息對於未來的經濟產出有正面影響。

價格多久會改變？

《經濟學人》曾寫過一篇文章，探討許多經濟學家想要了解的一個問題：價格變化的頻率如何？他們將價格移動的頻率比喻成交通號誌，向人們發出訊號，如果燈光很容易變化，資源可以容易重新分配。但如果價格具有黏性（sticky price）或者僵固性（price rigidity），經濟體的調整也會變慢。在經濟學的教科書中，經常會用「菜單成本」（menu cost）來做比喻，也就是一般餐廳如果訂好餐點價格，在短期內不願意調整價格，怕會讓客人不開心，即便食材的原物料價格上漲。但當通貨膨脹很高的時候，不時常調整餐點售價，對於餐廳是很大的負擔。

貨幣和財政政策如何對經濟體產生影響，很大一部分取決於價格的黏性程度。假設央行增加兩倍貨幣供給量，如果價格反應完美迅速，則所有商品的價格也應該翻兩倍，雖然名目利率改變，但實質利率不變，因為通膨率也會相對應改變。但如果價格調整緩慢，央行調降名目利率，會造成實質利率也下降，從而增加產出。換句話說，緩慢的價格調整，擴張性的貨幣政策會使產出增加。

Nakamura和Steinsson的研究使用美國國家統計局（BLS）的資料，他們發現幾個現象。雖然從整個經濟體來看，平均價格會經常變化，但其實價格調整，高度集中在某些行業。有些商品（ex：服飾、汽油）的價格會在一個季度內反覆調整，而其他商品（ex：服務，《經濟學人》的文章便提到律師費很少打折）通常在短期不會調整價格，所以並不像過去的研究顯示，其實大部份的商品價格調整並未經常改變。而在高通膨的時候，店家比較常更動價格，符合菜單成本的模型預測。但是他們的研究也發現價格變化有季度性，在每年第一季時更加頻繁。

小結

Learning more things about how the world works will help reduce the influence of ideology - Emi Nakamura from WSJ

Nakamura曾在一場演講中提到，很多人開玩笑將總體研究類比氣象學（meteorology）的研究，因為兩者都對長期預測十分不準確。但她也提到，過去的人們由於不了解天氣現象，因此會敬拜天神祈求風調雨順或者下雨，但隨著氣象學研究的進步，愈來愈多人們相信專業的氣象預報員，而不再只是祈求上天。

同樣的在總體經濟學，雖然現在的研究仍不足以讓我們完全理解財政或貨幣政策的確切效果為何，但如果有更多學者投入研究，總體經濟研究可以提供我們了解有關世界如何運作的訊息，將有助於減少意識型態的影響，相信未來會有更多證據可以幫助政策討論，達到幫助政策制定的目標。

延伸閱讀：2018克拉克獎 — 機制設計與教育政策

參考資料

AEA, Bloomberg, WSJ, Economist, Vox, NBER Report

Nakamura, Emi, and Jon Steinsson. "Five facts about prices：A reevaluation of menu cost models." The Quarterly Journal of Economics 123, no. 4（2008）：1415-1464.

Nakamura, Emi, and Jon Steinsson. "Monetary non-neutrality in a multisector menu cost model." The Quarterly journal of economics 125, no. 3（2010）：961-1013.

Nakamura, Emi, and Jon Steinsson. "Price rigidity：Microeconomic evidence and macroeconomic implications." Annu. Rev. Econ. 5, no. 1（2013）：133-163.

Nakamura, Emi, and Jon Steinsson. "Fiscal stimulus in a monetary union：Evidence from US regions." American Economic Review 104, no. 3（2014）：753-92.

本文經白經濟TalkEcon授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航