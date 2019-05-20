《人間西遊》：不食人間煙火，與色慾隔絕的孫悟空

文：張怡微

哲學與幼童

孫悟空由賜名而獲得的苦難，首當其衝就是死亡的威脅。「瀑布」那次登場，孫悟空關於生命的第一次覺悟已然開啟。往後，他在眾猴中獲得了威嚴，有了權力、自由，有了享樂，但他卻開始不滿足了，心無處安頓，放不下來。乃至有一天「忽然憂惱，墮下淚來」。他說：「今日雖不歸人王法律，不懼禽獸威嚴，將來年老血衰，暗中有閻王老子管著，一旦身亡，可不枉生世界之中，不得久住天人之內？」

通臂猿猴一語道破孫悟空「若是這般遠慮，真所謂道心開發也」。孫悟空最初的憂惱，是出於對死亡的恐懼，和想要克服虛無而開發的道心。根本的問題他開始就意識到了，卻沒有辦法應對。所以孫悟空才決定放棄眼下的逸樂與權威，出山去「學一個不老長生」。

「長生」是道家的概念，佛教說的是「輪迴」。

但佛道所指向的都是同一個問題，就是生與死，對生命有限與宇宙無限的發問。孫悟空從「源頭」處所生出的問題是一切哲學、宗教問題的基礎，所謂「靈根育孕源流出」，就是指這個開智慧的發端。對於不朽的祈求和期望，落實到孫悟空身上，就顯得有些天真滑稽、操之過急。他荒誕的行為方式，藉著頑皮的性情，避免了死亡作為一個沉重的議題過於嚴肅地呈現於讀者面前。

從人類學的角度來說，野蠻時期的孫猴兒，其心志更趨近於自然人。

而這種自然的狀態，顯然是離哲學最親近的。就好像我們常常發現幼童會說一些很深刻的話，他們問的問題，我們往往無法回答。英國歷史學家、哲學家溫伍德．瑞德（William Winwood Reade）在描述人類殉道的經歷時說：「野蠻人生活於一個奇異的世界，一個屬於特殊天神與介入神跡的世界。這個世界並非為什麼偉大的目的或久違的未來而設，而恰是他們每日每時生活其中的真實世界……死亡本身不是一個自然的事件。遲早，人總會觸怒神靈。」而著名人類學家馬凌諾斯基（Bronis aw Malinowski）於一九二五年聲稱，「在所有宗教產生的資源中，生命的終極危機——死亡——是最重要的」。

孫悟空畏死的眼淚，傳遞了他「靈根育孕」的天然悟性，引領他走出花果山無憂無慮的享樂生活，去找尋更為超越的精神寄託。他不再是天然的石猴，以猴族的方式生活，而是開始學習知識和本領，這些知識和本領又在一定程度上形塑著他的性情。

須菩提是孫悟空的第一個師父，最後卻將他逐出師門。須菩提三教皆通，在《西遊記》的情節設計中十分神秘。他出場極少，功力極深。仔細比較也會發現，孫悟空在這段時期的表現，和後來在取經之路上的個性也不太相同。

向須菩提學本領時，須菩提教了孫悟空觔斗雲，所謂的「騰挪」之術。這也是除去躲避三災變化之法之外，孫悟空在須菩提處學會的為數不多的本領之一。和他一起學本領的人聽到師父傳授孫悟空觔斗雲時感慨：「悟空造化！ 若會這個法兒，與人家當鋪兵，送文書，遞報單，不管那裡都尋了飯喫。」

「鋪兵」，就是遞送公文的兵卒，至於「送文書、遞報單」更是小小兵幹的活，這話也不知是恭維還是嘲諷。孫悟空到後來，就連當天界的小官都看不上了，何況是人間的「鋪兵」。學習觔斗雲，一日來去十萬八千里，更不會是為了去送文書。但奇怪的是，孫悟空耳聽此言卻並不生氣。應了他對祖師的自我介紹：「人若罵我我也不惱，若打我我也不嗔，只是陪個禮兒就罷了。一生無性。」

無性，彷彿是沒有脾氣性情的意思。但實際上，出了師門，他不僅會惱，也會嗔。如第二回，他剛離師門回到花果山，見到小猴們訴苦，就「心中大怒」。取經路上更不必說。

另一方面，祖師明明問他的是「你姓甚麼」，他卻答非所問。這個答非所問又是很重要的。孫悟空「無性」，自然就沒有生殖、沒有情關。所以明人董說在《西遊補》中為他補了情難。《西遊記》第二十三回「四聖試禪心」，寡婦強要招贅取經人師徒，三藏被逼急了，說：「悟空，你在這裡罷。」行者道：「我從小兒不曉得幹那般事，教八戒在這裡罷。」要講性與男女之情，孫悟空是沒有的。

在中國的猿猴故事源流裡，猿猴的性慾卻很強，是具有好色特徵的。在唐傳奇《補江總白猿傳》、宋話本《陳巡檢梅嶺失妻記》等作品中都有詳細的展現。在楊景賢寫的元雜劇《西遊記》中，孫行者還保留了這種特性。他劫妻，一出現就娶了金鼎國女子。他被壓在花果山下時，淒淒慘慘，害起相思，第一個便想起老婆。唐僧被女王抱住時，他還要求代替。他甚至很關心地問鐵扇公主有沒有丈夫。但到了世德堂本的小說《西遊記》，孫悟空就與「色」隔絕了。不僅與色慾隔絕，孫悟空也幾乎不食人間煙火，只吃水果等物。第三十九回救烏雞國國王時，唐僧不讓豬八戒度氣：「原來豬八戒自幼兒傷生作孽喫人，是一口濁氣；惟行者從小修持，咬松嚼柏，喫桃果為生，是一口清氣。」

如八戒說的：「『和尚是色中餓鬼。』那個不要如此？ 都這般扭扭捏捏的拿班兒。」（第二十三回）但行者不僅色中不餓，在西行路上他的食慾也極低。第九十一回：「正說處，眾僧道：『孫老爺可喫晚齋？』行者道：『方便喫些兒，不喫也罷。』眾僧道：『老爺征戰這一日，豈不饑了？』行者笑道：『這日把兒那裡便得饑！ 老孫曾五百年不喫飲食哩！』眾僧不知是實，只以為說笑。」

每次都是三藏和八戒餓了，行者去探路化齋，一化齋就惹來險難。可見「食色」相通。唐僧和八戒要到了取完經，才消除了人間食慾——三藏自受了佛祖的仙品、仙肴，又脫了凡胎成佛，全不思凡間之食。二老苦勸，沒奈何，略見他意。孫大聖自來不喫煙火食，也道：「夠了。」沙僧也不甚喫。八戒也不似前番，就放下碗。行者道：「獃子也不喫了？」八戒道：「不知怎麼，脾胃一時就弱了。」（第九十九回）

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書籍介紹

本文摘錄自《人間西遊：《西遊記》裡的世道、人生與情難》，大家出版

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作者：張怡微

我們在取經人的身上看到了自己的心魔，

也在《西遊記》裡讀到了自己的人生以及這個時代。

每個人各有一條西天之路，每個人的人間行旅就是一部《西遊記》。

《西遊記》是中國神魔小說之祖，是東方魔幻神話的經典。它就如一面鏡子，令讀者反觀自身，也燭照世情。

張怡微鍾愛《西遊記》，《西遊記》對她而言，是「溫柔有情、亦有生活能量的日常陪伴」，一路「隨著孫行者的成長而成長，隨著他的跋涉而跋涉」。她不只將《西遊記》當作一本成長小說，更將之視為一部悟道之書。

取經人途中經歷的八十一道難關，其實就是他們的心魔，有的心魔是唐僧的，有的心魔是豬八戒的，有的心魔是孫悟空的。人們總能在小說中看見自己的魔障，只有克服自己，才能克服時代。除了救人與等待他人來救，更需自救，這是古典小說中的生命智慧。

本書特色

一、為什麼孫悟空大鬧天宮時那麼能打，可是到了取經路上反而連個小妖怪都打不過呢？為什麼孫悟空打不過妖怪，向菩薩求助，菩薩都要孫悟空「許敗不許勝」？為什麼在取經路上孫悟空不直接用觔斗雲把唐三藏馱到西天去？孫悟空背不動唐三藏的原因是什麼？這些《西遊記》中的萬年考題，在本書中有獨到的詮解。

二、在取經人中，唯有孫悟空有「童年」，整部《西遊記》也就是孫悟空「由妖入聖」的過程，也是孫悟空的「贖罪」之路，是孫行者從大鬧天宮的潑猴成為護衛唐僧去西天取經的聖徒轉向，是心靈與精神上的成長與躍升。

三、情慾是《西遊記》的主題之一，唐僧和豬八戒是情慾關卡的主要考驗者。而情慾往往與飢餓相關聯。取經路上只有八戒與唐僧會肚子餓，每逢化齋，必遇到險難，在危難中情色意象不斷向唐僧進襲，而八戒從未對此產生戒心。

四、《西遊記》有如一部東方版的《天路歷程》，在西行的艱難道路上，呈現為「義人受苦」，好人無端受害的「福德不一」困境。而取經人卻又意志堅強、百折不撓地向苦而去，為「受苦」開闢了豐富的心靈勝景。

五、本書於二○一六年以《情關西遊》為書名出版簡體中文版，是作者研讀《西遊記》多年的讀書札記，更是與古今研究《西遊記》的學者的跨時空對話，以散文的筆法化為可親的文字在讀者面前呈現。

Photo Credit: 大家出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰