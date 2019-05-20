《人間西遊》：在《西遊記》中，冥府是遠比天宮要有人情味的

文：張怡微

幽靈之家

早在六朝志怪小說中就已經有了大量反映冥府觀念的「入冥」故事。唐代開始，冥府的描寫多有人情風貌。《大目乾連冥間救母變文》中，目連去阿鼻地獄尋母，母親青提變成了餓鬼，「咽如針孔，滴水不通。……累月經年，受飢羸之苦。遙見清涼冷水，近著變作膿河。縱得美食香餐，便即化為猛火」。

目連試圖藉祭祖之法為她奉獻食物，但食物到母親嘴邊就變成猛火，非常淒慘，粘連著母子親情，則更為哀涼。冥府作為一種地下政府機構，與地上政府機構一樣執行著審判職能，懲惡揚善，但主要是懲陽世所作的惡。冥府中的閻羅王一般又稱「十殿閻王」，分居十殿掌管冥府。

第三回孫悟空大鬧地府，十王第一次在文本中出現，「躬身道：『我等是陰間天子十代冥王。』悟空道：『快報名來，免打！』十王道：『我等是秦廣王、初江王、宋帝王、仵官王、閻羅王、平等王、泰山王、都市王、卞城王、轉輪王。』」十王常常一起說話，故有「十王道」，或由秦廣王代表說話。

地獄的審判事務非常繁忙，處罰的層級也嚴格分明。

吊筋獄、幽枉獄、火坑獄，寂寂寥寥，煩煩惱惱，盡皆是生前作下千般業，死後通來受罪名。酆都獄、拔舌獄、剝皮獄，哭哭啼啼，淒淒慘慘，只因不忠不孝傷天理，佛口蛇心墮此門。磨捱獄、碓搗獄、車崩獄，皮開肉綻，抹嘴咨牙，乃是瞞心昧己不公道，巧語花言暗損人。寒冰獄、脫殼獄、抽腸獄，垢面蓬頭，愁眉皺眼，都是大斗小秤欺癡蠢，致使災屯累自身。油鍋獄、黑暗獄、刀山獄，戰戰兢兢，悲悲切切，皆因強暴欺良善，藏頭縮頸苦伶仃。血池獄、阿鼻獄、秤桿獄，脫皮露骨，折臂斷筋，也只為謀財害命，宰畜屠生，墮落千年難解釋，沉淪永世不翻身。一個個緊縛牢栓，繩纏索綁。差些赤髮鬼、黑臉鬼，長鎗短劍；牛頭鬼、馬面鬼，鐵簡銅鎚。只打得皺眉苦面血淋淋，叫地叫天無救應。（《西遊記》第十一回）

在明清神魔小說中，對冥府的描寫比比皆是，如《三寶太監西洋記通俗演義》、《華光天王傳》、《北遊記》、《咒棗記》、《南海觀世音菩薩出身修行傳》等等。但《西遊記》無疑是最具代表性的作品之一，即使它並不是取經故事的重要場景，卻為後世理解冥府在文學藝術上的建構起到了十分重要的作用。

在《西遊記》中，對冥府的描寫已經充滿了世俗化的傾向，是遠比天宮要有人情味的。人情味有好的一面，譬如劉全夫婦行善得以還魂；也有徇私不公的一面，因為判官只有一人。如第三十七回，死於井底三年的烏雞國國王因得罪文殊菩薩連冥狀也告不得，他托夢哭哭啼啼告訴唐僧，妖怪「神通廣大，官吏情熟，都城隍常與他會酒，海龍王盡與他有親；東嶽齊天是他的好朋友，十代閻羅是他的異兄弟。因此這般，我也無門投告」。李卓吾批：「卻原來陰司也是一等人情世界。」

到了《西遊補》中，冥府判官就不只是崔玨了，有「隨身判官」叫徐顯，另有「殿前七尺判官、花身判官、總巡判官、主命判官、日判、月判、芙蓉判官、水判官，鐵面判官、白面判官、緩生判官、急死判官、照奸判官、助正判官、女判官等，共五百萬零十六人」。

《西遊記》藉由冥府描寫的反諷與幽默更是奇絕。第五十八回，神獸諦聽明明能分辨真假猴王，卻努力說服地藏王菩薩裝傻力保地府太平。

那獸奉地藏鈞旨，就於森羅庭院之中，俯伏在地。須臾，擡起頭來，對地藏道：「怪名雖有，但不可當面說破，又不能助力擒他。」地藏道：「當面說出便怎麼？」諦聽道：「當面說出，恐妖精惡發，搔擾寶殿，致令陰府不安。」又問：「何為不能助力擒拿？」諦聽道：「妖精神通，與孫大聖無二。幽冥之神，能有多少法力，故此不能擒拿。」

他們的關係不禁令人想到《紅樓夢》第四回中的門子和賈雨村。在地府工作的神獸諦聽與門子都有一套「護官符」力保主子太平，人間的狀況就不用說了。

這種調侃的情趣，其實古今中外都有。契訶夫有個短篇小說叫做〈醉漢同清醒的魔鬼的談話〉，說的是擔任地獄辦公廳主任撒旦的特別任務執行官跨界到了人間，和醉醺醺的公務員拉赫瑪托夫飲酒交心。魔鬼看上去很沮喪，尤其是說起地獄裡的狀況，「體制絲毫也沒有改變。……公家照舊供給我們宿舍、燈油、煤火等等。……講到薪金，我們是沒有的，因為我們都算是編外人員，而且因為魔鬼是榮譽職位……總之，說實話，我們生活得很差，簡直要沿街乞討了。……幸虧人類教會我們受賄，要不然我們早就嗚呼哀哉了。……我們完全靠這種收入生活」。而後拉赫瑪托夫很同情他，給魔鬼倒了一杯伏特加。他一飲而盡和拉赫瑪托夫聊了所有地獄的秘密，吐露自己的心裡話，痛哭了一場，拉赫瑪托夫非常喜歡他，還留他在家裡過夜。魔鬼在爐子上睡了一夜，說了一夜的夢話。臨近早晨的時候，他不見了。

有趣的是，《西遊記》中的夢大多帶有死亡之象。行者第一次死亡就是因為做夢，被小鬼勾去冥府。第九回唐王正夢出宮門之外，步月花陰。忽然龍王變作人相，上前跪拜太宗求救，太宗夢中許諾救龍。翌日魏徵在下棋時睡著，夢斬涇河龍王，血淋淋的涇河龍王找唐王。他睡而又醒，只叫有鬼。「江流僧復仇報本」一節殷小姐的夢，說月缺再圓。騙劉洪夢見個和尚，手執利刃，索要僧鞋，便覺身子不快。後伏擒殺劉洪。第十三回劉伯欽老婆和老母都做了喜夢。因唐僧念經導致劉父在陰間消業投生。第三十七回鬼王夜謁唐三藏，唐僧夢中見門外站著一條漢子：渾身上下，水淋淋的，眼中垂淚，口裡不住叫：「師父，師父！」此即孫悟空於井底救出的烏雞國國王。也有例外，如太白金星托夢給車遲國僧人等取經人救苦救難，西梁女國女王夢見金屏生彩豔，玉鏡展光明，以為是和三藏婚配交合之喜兆。

但連這個喜兆對取經人來說，也是險難的一關。

相關書摘 ►《人間西遊》：不食人間煙火，與色慾隔絕的孫悟空

書籍介紹

本文摘錄自《人間西遊：《西遊記》裡的世道、人生與情難》，大家出版

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作者：張怡微

我們在取經人的身上看到了自己的心魔，

也在《西遊記》裡讀到了自己的人生以及這個時代。

每個人各有一條西天之路，每個人的人間行旅就是一部《西遊記》。

《西遊記》是中國神魔小說之祖，是東方魔幻神話的經典。它就如一面鏡子，令讀者反觀自身，也燭照世情。

張怡微鍾愛《西遊記》，《西遊記》對她而言，是「溫柔有情、亦有生活能量的日常陪伴」，一路「隨著孫行者的成長而成長，隨著他的跋涉而跋涉」。她不只將《西遊記》當作一本成長小說，更將之視為一部悟道之書。

取經人途中經歷的八十一道難關，其實就是他們的心魔，有的心魔是唐僧的，有的心魔是豬八戒的，有的心魔是孫悟空的。人們總能在小說中看見自己的魔障，只有克服自己，才能克服時代。除了救人與等待他人來救，更需自救，這是古典小說中的生命智慧。

本書特色

一、為什麼孫悟空大鬧天宮時那麼能打，可是到了取經路上反而連個小妖怪都打不過呢？為什麼孫悟空打不過妖怪，向菩薩求助，菩薩都要孫悟空「許敗不許勝」？為什麼在取經路上孫悟空不直接用觔斗雲把唐三藏馱到西天去？孫悟空背不動唐三藏的原因是什麼？這些《西遊記》中的萬年考題，在本書中有獨到的詮解。

二、在取經人中，唯有孫悟空有「童年」，整部《西遊記》也就是孫悟空「由妖入聖」的過程，也是孫悟空的「贖罪」之路，是孫行者從大鬧天宮的潑猴成為護衛唐僧去西天取經的聖徒轉向，是心靈與精神上的成長與躍升。

三、情慾是《西遊記》的主題之一，唐僧和豬八戒是情慾關卡的主要考驗者。而情慾往往與飢餓相關聯。取經路上只有八戒與唐僧會肚子餓，每逢化齋，必遇到險難，在危難中情色意象不斷向唐僧進襲，而八戒從未對此產生戒心。

四、《西遊記》有如一部東方版的《天路歷程》，在西行的艱難道路上，呈現為「義人受苦」，好人無端受害的「福德不一」困境。而取經人卻又意志堅強、百折不撓地向苦而去，為「受苦」開闢了豐富的心靈勝景。

五、本書於二○一六年以《情關西遊》為書名出版簡體中文版，是作者研讀《西遊記》多年的讀書札記，更是與古今研究《西遊記》的學者的跨時空對話，以散文的筆法化為可親的文字在讀者面前呈現。

Photo Credit: 大家出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰