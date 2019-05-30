台灣「童稚化」的照顧模式，讓認知症長者失去選擇的權利

隨著認知症病程退化性的發展，一個支持性照護環境將有助於彌補整體病程中的部分損傷，相對的，不適當的環境設計將導致認知能力的降低、增加他人在生活上所提供的協助、或加速失能程度、甚至因心理恐懼而增加精神行為症狀（BPSD），適宜的照護環境是對認知症的病程發展中，影響延緩或縮短病程變化。一個支持性的照護環境，具有因熟悉而產生安全感，能安心在此環境中生活或活動，讓認知症患者情緒穩定，降低或減少精神行為症狀（BPSD），亦能減輕照護者的壓力與負擔，反之，則是增加照護者壓力與負荷。

什麼是適宜的認知症支持性環境？一方面，試圖找出認知症患者所熟悉的生活環境，避免出現刺激性的符號或設計，以營造出他們能夠接受的生活環境，同時，必須先認識什麼是認知功能？認知功能缺損後，如何透過環境設計來支持，而不是刺激？

原本居住的家庭是一熟悉的環境，但必須配合認知功能的逐漸損傷，提供支持性的環境配合，譬如：短期記憶喪失，則提供可供訊息紀錄與保留的設置；現實導向的損傷，提供對人、事、地、物、時間等訊息的提醒與設置，空間感的喪失，排除可能造成視覺或行進混亂的室內設施，以避免跌倒，增加提示高低落差的明顯標示等，使認知症長者不因認知功能的缺損而生活立即需要他人協助，或降低對他人的依賴，提升生活自立能力，增加安全感與自信心。

如果是長照機構，無論是24小時居住的機構，或是僅是日間使用的日間照顧中心（以下簡稱為日照中心），更應考量認知功能與生命史的需求來設計空間。無可否認24小時居住的長照機構已成為認知症長者生活的「家」，必然需要增加「家」的感覺與元素，包括：個人原本所使用的生活必須用品、擺設、家具等。

如果僅是供認知症患者白天使用的日照中心，則不一定要有「家」的感覺與元素，因為如根據長者生命史，過去白天是去上班、種菜、種花卉、書法、油畫、烹飪、花藝、賓果遊戲、草地木球、甚至喜歡玩四色排、麻將、柏青哥遊戲機、吃角子老虎、百家樂等遊戲等，融入職能治療的概念與生活與活動中，規劃出一個能讓長者喜歡前往的環境，當然還是需要考量如何配合認知功能缺損的環境設計，以避免增加他們混亂與精神行為症狀。

早在2012年，美國哈佛大學研究人員的報告顯示，阿茲海默症患者如果住院，可能出現災難性後果，或出現譫妄（delirium），更可能會進入安養中心，甚至在一年內病故。如果阿茲海默症患者的病情嚴重，不知自己是誰和其他人為何投來疑惑的眼光，住院期間出現極度困惑和激動的精神錯亂，將可能面臨更大的危險。

這項研究指出，醫療化環境會造成認知症患者恐懼與混亂，因此，心理醫生萊斯莉．法奇表示，阿茲海默症患者「須待在熟悉的環境，雖然新的記憶喪失，但過去的記憶還在，對他們的健康是有利的」。

去機構化、生活化成為認知症照護生活環境的一項重要指引

2007年，在荷蘭Weesp小鎮上開設了間名為「霍格威村」（De Hogeweyk）認知症患者中心（俗稱的荷蘭失智村），設計有七種特色的房間，每間房間設計大不相同，是根據荷蘭早期生活方式所設計，包括古典、居家、宗教、文藝、地方特色等佈置風格，依照患者的選擇，就是為了讓長者住起來有家的感覺，幫助他們回復以前的記憶。此外，在村內擁有餐廳、理髮店、雜貨店等設施，供認知症長者能夠自由的活動並享有和過去一樣的生活起居。

2013年獲得該村破例開放採訪的美國CNN醫療記者古普塔（Sanjay Gupta）指出，「霍格威村的村民吃得更好、運動更多、活得更久，更重要的是，他們看起來更快樂。」

這一股風潮帶動歐美國家對認知症照護上一大改變，去機構化、去醫療化、走生活化的照護方式。

2015年，加拿大德羅什（Rhonda Desroches）協助安大略省彭內坦圭謝尼（Penetanguishene），創設一間小型荷蘭「霍格威村」。2017年法國在朗德省（Landes）達克斯市（Dax）也規劃出類似荷蘭「霍格威村」，給認知症長者的生活環境，透過建立一個熟悉的生活環境給予患者情緒支援，可能令他們的精神健康得到改善。同年，美國在加州聖地牙哥也打造一個以懷舊為主題的認知症患者長照機構，提供50-60年代的懷舊情境。

德國、英國、北歐、北美的許多照護認知症患者的機構紛紛走向懷舊風，牆上貼著60、70年代風格海報、映入眼簾的是舊卡式機、打字機、舊式炊具以及巨大的切片麵包機等、耳邊還傳來復古樂曲，讓人仿若回到60、70年代的環境。復古的「回憶房間」並非僅作為裝飾或給媒體採訪之用，而是提出給認知功能逐漸退化的長者重拾記憶和身份的一個轉機，試圖穩定情緒，產生安全感。

夏綠特柏林醫學大學老年學專家Herlind Megges表示，懷舊療法能夠活化認知症長者存於腦中遠期記憶，可引發長者的自信心，他們在生活中無法開心，一方面是能力已經逐漸退化，另一方面是因為現代生活無法與他們既有的記憶串連，而他們遠期記憶中的環境才是讓他們感到舒適與安心的生活。

所以上述的核心價值是在：如何以懷舊的記憶來建構出讓認知症長者心情穩定的環境，以達到開心、快樂的生活。

日本在學習歐美這一照護理念後，轉化此核心價值到日照中心的環境設計，並融入生活自立（enablement）的理念，鼓勵認知症長者發揮現存能力，產生成就感與自信心。因此，可以看到根據日本過去生活方式所設計出的日間中心不同型態，譬如：學堂模式、田園式的、代間共同生活的、減法照護式的、居酒屋式的、柏青哥遊戲機、拉斯維加斯式的等多樣貌的生活照護方式。

台灣：環境設計少從認知症長者角度思考，「童稚化」的照顧模式

目前台灣所抄襲日本日照中心的學堂模式，完全是以服務提供者導向去思考與設計，少有能以長者的需求與狀況去分析與規劃設計，大多找一些「懂得」認知症的建築師來規劃，待實際運作時，則忽略設計理念，設計成為一種宣傳的賣點。

學堂模式類似於幼稚園上課模式，到了台灣，這些照服員都成為「老師」，每天課程安排類似幼稚園，有遊戲活動、音樂活動及點心時間等，「童稚化」（infantilization）的照顧模式搭配著團體式的「非藥物療法」活動，環境設計則以小家方式來規劃，形成以6-8人為一「小家」來設計空間。

「童稚化」的照顧模式使得認知症長者失去選擇的權利，由日照中心根據職能治療師或是社工師等評估長者功能、「配合度」、「需照顧程度」等，分配到所謂的「小家」，長者開始進入一個由日照中心所設定的制式化模式，雖然地方政府評鑑項目中要求，應有職能治療師的定期評估報告，但基於成本考量，少有日照中心聘任專職職能治療師，這種行禮如儀式的文件，評鑑委員也很難深入瞭解報告真實性。

此外，為了迎合懷舊風，於是看到台灣的日照中心有著柑仔店、中藥舖、農村簑衣、鋤頭、牛車等設計或擺設，但可惜的是：少有是從認知症長者角度去思考，應該設計何種環境較適合該地區的認知症長者，也就是該地區長者共同的生活成長與文化宗教等背景，出現的是以服務者主觀想法所設計的環境。

現在台灣更有日照中心設計是強調：「認知症長輩記憶中或夢想中的家來設計。規畫日照機構時，營造美好、有品味的生活環境，是真正貼近認知症長輩的設計。」並強調，「他們以結合在地田野風情，融入溫馨的歐洲鄉野風（地中海風格），帶給認知症長輩新穎但舒適的感受。」

如果果真如此，醫學強調實證醫學，社會科學也重視實證研究，他們勢必應做過完整的民意調查，瞭解長者記憶中或夢想中的家是什麼？根據實證數據來進行規劃，而不是以個人接觸的經驗、主觀的想法來設計。

更尤其每位認知症長者的疾病類型、認知功能缺損部位與程度、病程、生命史、現存能力、個性等不同，在環境設計上，基本要避免容易引發混亂的因素，譬如：空間的指引、物品的擺設、色彩的運用、圖案的使用等，這些都考慮到認知症長者的記憶、方向感、現實導向等認知功能逐漸退化時，運用環境設計來協助他們生活仍能自理，減少挫折感，減輕照護者壓力與負擔。

此外，認知症長者除認知功能退化，還會出現視覺上的變化，包括：

無法感知深度。 隧道視覺：常見於中度認知症患者。想像小朋友用手圈住眼睛當望遠鏡。這意味著，除非你站在患者的面前，否則他將看不見你。 高色彩對比：認知症患者需要高對比度，才能分辨影像。如前例，巧克力牛奶放在白色桌子上。 需要更高的照明。 視覺資訊需要簡單化：多個重疊的視覺模式會造成混亂。 偏好右眼：一些認知症患者，停止或減少由左眼接受訊息。常見長者說吃不飽，結果他的餐盤左側還有食物沒有吃完。

雖然沒有一個認知症環境設計是放諸四海皆凖，但至少能對這群認知症長者是一熟悉與安全的生活環境，重視認知功能缺損情形下，如何運用環境設計去支持他們，能持續維持生活自立，保有尊嚴、自主，希望台灣能逐漸走出符合長者需求、具有本土文化的日間照顧中心環境設計與照護方法，而非是滿足照護者或評鑑用的環境設計，忽視誰是主體。

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參考資料

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航