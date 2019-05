《生而被標籤》：黑奴膚色是卑賤出身的永久紀念？

文:伊布拉・肯迪(Ibram X. Kendi)

不到三十年前,湯瑪斯・傑佛遜心神不寧地想離開蒙帝塞羅,逃離喪妻之慟。歷經派駐法國、擔任美國國務卿三年、副總統四年及總統八年,他想回到維吉尼亞老家了。「解脫鐐銬的囚犯,也沒人比得上我卸下權力枷鎖的感受。」他在一八○九年三月四日告訴一位法國商人,距離他卸任總統職務只剩幾天。

在吵吵鬧鬧的華盛頓待了好幾年之後,傑佛遜渴望幽靜隱居,有私人空間讀書、寫作和思考。「我那個時期經歷的憂患險惡,」他說,「迫使我不得不參與對抗。」最重大的外憂莫過於十九世紀初英法之間的激烈戰爭。傑佛遜保持美國中立,不管國會中有議員主張與英國作戰,但他不能不管美國的中立性在公海上被侵犯。他於一八○七年提案(且獲得國會採納)美國與英法之間全面禁運。一八○九年三月一日,在傑佛遜總統任期的最後階段,國會廢止了這項爭議不斷的禁運措施。傑佛遜的中立政策只是延緩了無可避免的後果。在他卸任總統三年後,美國在一八一二年戰爭(註1)中與英國正面衝突了。

傑佛遜在一七九七年到一八一五年間擔任美國哲學會主席,確實也在單一起源說與多元起源說的論戰中維持中立。即使在總統選戰期間,他甚至幾乎不曾反擊聯邦黨對他《維州筆記》的攻訐。一八○四年,印刷出版商威廉・杜安(William Duane)提議出新版,傑佛遜可在書中做回應。傑佛遜推辭了。他沒有時間。不過當他一八○九年離開華盛頓時,就計畫要修改及擴增《維州筆記》的內容了。

卸任的數週前,傑佛遜在二月二十五日感謝廢奴主義科學家翁里・格列瓦(註2)寄來著作《黑人智力、德性及文獻之調查》(An Enquiry Concerning the Intellectual and Moral Faculties, and Literature of Negroes)。格列瓦提出旅行見聞為「證詞」,證明有些黑人國家相當輝煌繁盛,反駁「傑佛遜告訴我們,他們的國家沒有一個經歷過文明開化。」格列瓦以同化主義者的姿態解釋,「我們不是要假裝黑人的水準齊同於」白人,而是在挑戰某些人說「黑人無法成為一起貢獻人類知識寶庫的夥伴。」

好幾年來,傑佛遜都在為美國奴隸制辯護開脫,這下也許終於可以暢所欲言回應翁里・格列瓦。他現在的位置比較適合寫信回覆這位知名廢奴主義者了。在三年前的《國情咨文》(Annual Message to Congress)中,傑佛遜曾經譴責奴隸貿易致使「侵害人權」,並疾呼國會禁止。國會在一八○七年遵循傑佛遜的指示,針對如何懲罰非法奴隸販子進行了激烈辯論。他們決定,奴隸貿易商將依據一八○七年《奴隸貿易法案》(Slave Trade Act)接受罰鍰,但在確保該法案落實執行方面並沒有什麼作為。

那是個空洞且幾乎只是象徵性的法規。該法案並沒能關閉進行中的國際奴隸貿易大門,還大開國內奴隸貿易的門路。人權不斷被侵害,兒童從父母身邊被奪走,奴隸船現在沿著美國的水域往南航行,維吉尼亞州到紐奧良之間有如「中央航線」(middle passage),航程的時日與跨大西洋的「中央航線」相當。傑佛遜和其他想法相同的上南方(Upper South)墾殖地主開始刻意「繁殖」自家奴隸,以應付深南方(註3)的需求。「我認為,女人每兩年可以生一個小孩,比農場上最優秀的男人更有賺頭。」傑佛遜曾跟朋友這樣說明。《奴隸貿易法案》頒布一年後,南卡羅萊納州法庭判決女性奴隸對她們小孩沒有法定擁有權,她們「的地位與其他牲畜相同。」

終止國際奴隸貿易對那些美國奴隸大戶來說其實是一項利多,因為這提高了奴隸的需求與價值。跨國的奴隸買賣於一八○八年一月一日正式依法終止的時候,奴隸大戶與主張逐步解放奴隸的人士一樣高興。麻州神父耶底底亞・摩爾斯(註4)認為這是個勝利。他代表北方大多數主張廢奴的福音教派,宣稱自從基督教終於點亮「異教與穆罕默德的黑暗」非洲,以後「當地人就不需要被載運到陌生的外國土地了。」摩爾斯也相信奴隸制度會逐漸廢除。

湯瑪斯・傑佛遜在一八○九年終於重彈老調回覆翁里・格列瓦,顯然是仗著《奴隸貿易法案》受到廣大支持。他說,「如今世上沒有任何人比我更誠摯希望」看到種族平等實現。「在這方面,各國(對黑人)的觀念與日俱進,」傑佛遜寫道,「而且有希望看到進展,朝向與其他膚色的人類家庭重新建立平等互動的關係。」

事實上,歐洲國家對黑人的觀念正在與日倒退。格列瓦與傑佛遜寫信交換意見不久之後,一張大幅印刷的畫像在倫敦掀起熱議。畫中是一名側身站立、面朝觀者的半裸非洲婦女,露出半邊巨大的臀部,看不見的那半身披掛著獸皮,額頭綁著一條頭巾,手中握著一支跟人等高的長棍。以前的白化黑人、模範黑人和「改信的何騰托族」(converted Hottentots),都經歷過所謂從野蠻變文明的歷程,逐年過去已漸漸不那麼引人關注。不過,倫敦人被莎拉・芭特曼(Sarah Baartman)深深吸引,或者說,是被她碩大的臀部和性器吸引。

芭特曼是非洲南部的科伊族人,一百多年一直被歸類為最下層的非洲人,最接近動物。芭特曼的肥碩臀部和性器在她的科伊族婦女中也算是異乎尋常,更不用說與非洲大陸各地的女性相比,或大西洋對岸傑佛遜墾殖園裡的女性。然而,芭特曼的碩大臀部和性器卻被當作是非洲平常且真實的例子。她在時髦的倫敦西區(West End)舞台上被宣傳是「何騰托的維納斯」(Hottentot Venus),把黑人女性與豐滿臀部這個種族刻板印象拴得更緊。至於黑人男性與碩大性器的連結,早先就已經被多元起源論者查爾斯・懷特緊緊拴在一起了。

退休的殖民地官員亞歷山大・鄧洛普(Alexander Dunlop)和芭特曼的南非主人亨德立克・西薩斯(Hendrik Cesars)於一八一○年把她帶到倫敦。鄧洛普在一八一四年死後,展出人亨利・泰勒(Henry Taylor)把當時三十六、七歲的芭特曼帶到巴黎進行另一輪展演。報紙爭相報導她的到來。她曾到豪華的皇家宮殿(Palais-Royal)展示,還有巴黎酒色淫樂的精華地區,在這裡有妓女和出版商雜處,餐館和賭窟比鄰,喝咖啡的八卦客和酒醉的舞女、乞丐和菁英都在這裡出入。

一八一四年十一月十九日,巴黎人漫步到皇家宮殿對面的雜耍劇院(Vaudeville Theater)觀賞《何騰托的維納斯,或法國女人之恨》(La Venus Hottentote, ouHaine aux Francais)開幕演出。這齣歌劇的故事情節中,有一名法國男人覺得他的追求者缺乏異國情調,但當她假扮成「何騰托的維納斯」現身時,他陷入了愛河。確定他被牢牢吸引之後,她卸下裝扮,這個法國男人也放下對何騰托的維納斯的荒唐迷戀,恢復了理智,然後這對愛侶就結婚了。這齣歌劇揭露了歐洲人對黑人女性的看法。終歸來說,法國男人被何騰托的維納斯勾引時,他們的行為就變得跟野獸一樣;而當法國男人被法國女人吸引時,他們的行為就變得理智了。雖然性欲旺盛的黑人女性值得性的吸引力,但無性欲的法國女人值得愛與婚姻。

一八一五年一月,動物秀團主雷奧(S. Reaux)從亨利・泰勒手中買下芭特曼。雷奧帶著她到處展示,有時還在她的脖子戴上項圈,帶到咖啡館、餐廳和一些法國菁英人士的社交場合,哪裡有錢賺就往哪裡去。一八一五年三月某日,雷奧趕著芭特曼來到巴黎自然歷史博物館(Museum of Natural History),那裡擁有全世界最了不起的龐大自然物品收藏。他們會見了歐洲地位崇高的知識份子,比較解剖學家喬治・居維葉(註5)。

居維葉是極少數反對多元起源說的隔離主義者。他相信全人類都是歐洲伊甸園傳下的後代,五千年前一場毀天滅地的災難迫使倖存者逃往亞洲與非洲,接著有三個種族崛起,並開始一代代傳下無法改變的遺傳特質。根據居維葉的說法,「白種」是「全部之中最美」且「較優越」的,非洲人的身體特徵則「近似猴類」。

居維葉在自己的實驗室中要求芭特曼脫下她的長裙和披肩,她穿在身上抵擋三月的風。芭特曼拒絕了。居維葉感到吃驚。接下來的三天裡,他盡其所能在她穿著衣服的情況下做記錄,測量及描畫她的身體。

一八一五年十二月末的某個時刻,芭特曼過世了,可能死於肺炎。十九世紀間,沒有一個黑人女性比莎拉・芭特曼登上過更多家巴黎報紙的訃告。居維葉取得她的屍體,帶到他的實驗室。他脫下她的衣服,劈開她的胸壁,取出她所有的主要器官仔細研究。居維葉扒開她的雙腿,研究她的臀部,然後割下她的性器,放在一旁準備做成標本保存。居維葉和他的研究家團隊結束他們的科學強暴後,把芭特曼身體其餘的肉煮到脫落。他們把骨頭重組成一具骷髏。之後,居維葉把她的遺體加入他世界知名的收藏中。在他的報告中,他宣稱「從未看過比她的更近似於猴子的人頭。」他結論說,南非的科伊族跟猿類的物種關聯比跟人類還接近。

巴黎人展示芭特曼的髏骨、性器和腦,直到一九七四年。一九九四年納爾遜・曼德拉(Nelson Mandela)總統上任後,他重申南非要芭特曼回歸故土的請求。法國在二○○二年把她的遺體送回她的故鄉。芭特曼在生前和死後不斷被展示,至此才終能入土為安。

芭特曼在一八一○年代初期的命運相當可怕,而居維葉關於黑人身體的結論,也被那些想找證據證明黑人低劣的人毫不遲疑地吸收,用來辯護他們在大西洋兩岸經營的生意,一門根植於黑人女性子宮的生意。

不論湯瑪斯・傑佛遜在一八○九年向翁里・格列瓦說了什麼,喬克托族(註6)和奇克索族(註7)對黑人的觀念並沒有進步,他們開始據有黑人(或把逃跑的奴隸抓來奴役)。雖然這些南方土著奴隸主拒斥白人優越和美國原住民低劣的想法,但他們欣然接受黑人特質與奴隸制的關聯。在傑佛遜執政時期,路易斯安納屬地的法國和美國主人對他們非洲奴隸的觀念也沒有進步。這些奴隸不願等待他們的法國和美國主人終有解放他們的想法,因為他們知道大概等到天荒地老也等不到自由。

一八一一年一月八日,人稱日耳曼河岸(German Coast)地區的某座甘蔗園裡,有十五名奴隸殺傷了墾殖地主曼努爾・安德里(Manuel Andry)少校,還殺死他的兒子。他們穿著軍用制服,配戴槍枝、甘蔗刀和斧頭,擊鼓搖旗,開始前進一個個種植園,不斷增加同行的人數和奴隸主的屍體。最後,有兩百到五百名雙種族人和非洲人加入這個綿延三十五英里的自由行軍行列,一起進攻紐奧良。共同領軍的是阿散蒂族(Asante)戰士夸馬納(Quamana)及庫可(Kook),還有雙種族的哈里・肯納(Harry Kenner)及查爾斯・迪斯隆德斯(Charles Deslondes)。他們都受到海地革命激勵,這些革命份子掀起了美國歷史上規模最大的奴隸抗暴事件(註8)。

一八一一年一月十日,這夥武裝簡陋的自由人被打敗了。對手的武裝齊備,由四百位民兵和六十支美國陸軍部隊組成。最後,這些曾經為奴的造反份子有將近百名被殺死或處死。路易斯安納州提供墾殖地主補償金,每個被殺死的奴隸補償三百美元(在二○一四年相當於四千兩百美元)。有關當局把他們的頭砍下,掛在紐奧良通往安德里種植園的交叉路口,讓每個人都看得見。

為了防範未來發生造反,路易斯安納州的甘蔗園墾殖地主於一八一二年投票通過加入聯邦,希望確保聯邦政府提供保護。多加了路易斯安納州這個奴隸州,奴隸制明顯在擴展而非限縮,而且此時傑佛遜也已經卸任了。非洲奴隸的人數於二十年內暴增百分之七十,從一七九○年首次聯邦普查的六十九萬七千八百九十七人,增加到一八一○年的一百一十九萬一千三百五十四人,接下來五十年又增為三倍。

奴隸制逐步擴張,辯護奴隸制的需求也增強,另外還要對抗歐洲反美的廢奴主義者,因而掀起獨立戰爭後最早的支持奴隸制思潮之一。即使是北方人,或北方出生、住在南方的人,也為奴隸制說話。一八一○年,後來當上賓州國會議員的查爾斯・賈里德・英格索爾(Charles Jared Ingersoll)發表了《英奇昆,耶穌會信徒書信》(Inchiquin, the Jesuit’s Letters),反駁「舊居民和遊客」對奴隸制的誹謗。數年後,紐約州反奴隸制小說家詹姆士・基爾克・保爾丁(James Kirke Paulding)試圖為他的國家及改變速度緩慢辯護。保爾丁寫道,解放快樂的非洲人恐怕會危害鄰里、有損資產權利,而且會讓原本就已經夠不幸的他們變得「更加困苦」。

費城聯邦黨的羅伯特・沃爾什(Robert Walsh)於一八一九年出版《抗告大英帝國對美利堅合眾國之判決》(An Appeal from the Judgments of Great Britain Respecting the United States of America)。「您的著作將成為未來每一部美國歷史書的首卷。」湯瑪斯・傑佛遜準確預言。雖然沃爾什把奴隸制歸咎於英國,卻說這個制度賦予了奴隸主人們「知情明理、正義、堅定」的優點;對非洲人來說,「膚色是卑賤出身的永久紀念」,他們承受的奴役有「正面幫助」,而且奴隸「免於承受」英國人經歷的「那些痛苦憂患焦慮」。

如果傑佛遜真的想推翻他《維州筆記》中的種族主義觀念,如他對格列瓦所說,那他在總統任內並沒有任何往那個方向的行動,不論是政治上或出版上。一八○九年時,他最迫切的個人考量是搬回老家,回到安適的蒙帝塞羅和莎莉・海明思身邊,遠離華盛頓爭權作勢的政治紛擾。

傑佛遜的好友兼門生詹姆士・麥迪遜於一八○九年三月四日成為美國第四位總統。數週後,傑佛遜就離開了華盛頓。但是傑佛遜的總統統治,並沒有隨著他離開華盛頓而結束。一直到一八四一年,有一連串自稱是傑佛遜門徒的人擔任美國總統,唯一的例外是一八二○年代晚期的昆西・亞當斯(註9)。

一八○九年,傑佛遜估計他的資產淨值有二十二萬五千美元(在二○一四年大約相當於三千三百萬美元),包括一萬英畝的土地、一座製造工廠、兩百名奴隸和如山高的債務。不論傑佛遜支持或反對奴隸制,他在一八○九年實在需要奴隸制來維持他的財務還債能力和奢侈生活。在剛退休那幾年,傑佛遜那座占地一萬一千平方英尺、三十三間房的別墅終於完工,裡面展示了他所有的收藏品:動物標本、美國原住民藝品、獎牌、地圖,以及耶穌、富蘭克林、洛克、牛頓爵士、哥倫布、伏爾泰的畫像和塑像,還有出身柯頓・馬瑟家族的波士頓畫家馬瑟・布朗(Mather Brown)為他畫的人像。

傑佛遜熱愛他的退休生活,他喜歡看書勝過看報。他不需要離開蒙帝塞羅,也很少出門。他有個種植園要經營,仰賴奴隸的勞力來償還他的債務,或者說是償付他喜愛的奢侈品。他把科學當作他的事務重心,而非政治,並且在一八一○年代成為美國名人學者。請教建議、索求資料或審閱手稿的請求似乎沒完沒了。「從日出到一兩點,常常還要從晚餐到黑夜,我都在寫字桌辛苦工作。」傑佛遜常向約翰・亞當斯這麼抱怨。不過他沒有更新《維州筆記》。到了一八一三年,他已經失去所有重寫自己想法的動力。

傑佛遜也已經失去所有支持反奴隸制大業的動力。一八一四年,詹姆士・麥迪遜總統的個人祕書愛德華・科爾斯(註10)請傑佛遜激勵社會大眾反對奴隸制的情緒,傑佛遜以自己年事已高推辭了。這位七十一歲的老人建議科爾斯與奴隸制妥協,只以不冒犯任何人的方式來推動奴隸解放。諷刺的是,傑佛遜在《維州筆記》中提供的不冒犯人的解決方法,也就是他當總統時曾經嘗試實施的方法,即將被新的一代採用。

註釋

註1:又稱為「第二次獨立戰爭」。美國獨立後持續與英國爭奪主權,企圖向北擴張解放仍由英國殖民的加拿大省,把歐洲殖民者勢力趕出美洲。雙方最後在比利時根特市簽署「根特條約」正式停戰,邊界恢復到戰前狀態

註2:翁里・格列瓦(Henri Gregoire, 1750-1831),法國天主教神父,國會議員,反奴隸制,支持普及選舉,共同創辦法蘭西學會和法國國立工藝學院。

註3:深南方(Deep South),又稱為下南方(Lower South)或棉花州(Cotton States),一般包含阿拉巴馬州、喬治亞州、路易斯安納州、密西西比州和南卡羅萊納州,有時含德克薩斯州和佛羅里達州。相對的上南方(Upper South)大致包含維吉尼亞州、西維吉尼亞、田納西州、阿肯色州、北卡羅萊納州,有時含肯塔基州、密蘇里州。

註4:耶底底亞・摩爾斯(Jedidiah Morse, 1761-1826),生於康乃狄克州伍茲塔克(Woodstock),他創辦女子學校,有感於地理教材缺乏親自撰寫了數本地理課本,被譽為「美國地理學之父」。

註5:喬治・居維葉(Georges Cuvier, 1769-1832),法國博物學家、比較解剖學家、動物學家,反對達爾文演化論。

註6:喬克托族(Choctaw),美洲原住民族,推測於西元前一萬兩千年遷徙進入美國境內東南部地區。

註7:奇克索族(Chickasaw),美洲原住民族,原先居住於阿拉巴馬州亨茨維爾(Huntsville)西部、密西西比州與田納西州等田納西河流域一帶。

註8:這個事件被稱「一八一一日耳曼灣起義」(1811 German Coast Uprising),發生在路易斯安納屬奧爾良領地(Territory of Orleans),領導的夸馬納和庫可出身西非善戰的阿散蒂族,主人紀錄約出生於一七九○年,一八○六年被運到美國;哈里・肯納是維吉尼亞出生的木工,當時二十五歲;查爾斯・迪斯隆德斯出生於法屬聖多明哥,海地革命後被主人帶到奧爾良領地,在曼努爾・安德里的種植園當奴隸監工。

註9:昆西・亞當斯(Quincy Adams, 1767-1848),美國第六任總統,還擔任過外交官、參議員和眾議員,父親是美國第二任總統約翰・亞當斯。

註10:愛德華・科爾斯(Edward Coles, 1786-1868),廢奴主義者,後來當上伊利諾州州長。

