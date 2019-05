《生而被標籤》：在美國當個非種族主義者是不夠的，必須是個反種族主義者

文:伊布拉・肯迪(Ibram X. Kendi)

在一九七○年代末,隨著一九六○年代的得益被破壞,加上貧窮蔓延,有愈來愈多的黑人逐漸疏離美國的政治體制。隨著他們的疏離加劇,關於他們的種族主義想法也跟著加劇。投票的黑人看不起不投票的黑人,視其為低人一等。他們認為,那些不投票的人漠視為了黑人投票權流的血,傻傻放棄他們的政治權力,因此是不道德且冷漠的。而不投票的黑人,或者像安吉拉・戴維斯這種投票給第三黨派的黑人,顯然並未因為害怕共和黨獲勝而前去投票所。他們似乎只願意投票支持政治人物,正如安吉拉・戴維斯所開始意識到的。

一九七九年十一月十九日,共產黨宣布了一九八○年大選的總統候選人名單。時年六十九歲的格斯・霍爾(Gus Hall)長年領導美國共產黨,這回他再度競選總統。他的最新競選搭檔是在一月二十六日達到憲法規定三十五歲的安吉拉・戴維斯。她才剛加入了舊金山州立大學的教職員團隊,那裡正是十三年前黑人研究誕生的歷史性校園。戴維斯同意參加她的第一次公職競選。但是,那並不代表戴維斯和其他非白人成員完全滿意美國共產黨。在一九八○年代,美國共產黨領導階層的缺乏多樣性仍然是黨內衝突的一大來源。

戴維斯也不樂見反種族主義運動的式微,那場運動的趨緩是源自一九七○年代末種族主義觀念的產製和消費漸增的情況下。「在一個種族主義社會裡,光是僅僅當個非種族主義者是不夠的,我們必須當個反種族主義者。」安吉拉・戴維斯在一九七九年九月於奧克蘭會堂裡怒喊道。她跟灣區的政治人物和運動人士一起鼓動抗議即將在附近舉行的納粹集會。在這整整十年裡,戴維斯的「全國反對種族主義暨政治壓迫聯盟」不斷挑戰持續成長的三K黨和納粹團體。

三K黨的全國黨員數在一九七一至一九八○年間幾乎增長三倍,並在一百多個城鎮發動持槍恐嚇,試圖摧毀一九六○年代的成果。私刑仍在發生,例如一九八○年在密西西比州至少有十二起,一九七九年到一九八二年間在亞特蘭大有二十八名黑人青少年遇害,一九八○年在水牛城也發生隨機的街頭處決。但是,三K黨的暴力和平民的私刑仍遜色於全國各地警察幫夥所犯下的恐怖行為,從脫衣搜查和性侵害黑人婦女,到以手槍把手擊打黑人男性。到了一九八○年代初有一項研究顯示,每有一個白人被警察殺害,警方就殺了二十二名黑人。

一九八○年,戴維斯在宣傳競選集會的海報上呼喊:「那些將利益擺在人民前面的人造成這般種族主義、性別歧視、失業和通貨膨脹的惡性循環,我們有辦法打破這種循環。」共產黨的政治活動者得把各場競選的消息散布出去,因為他們政黨得到的媒體關注遠遠少於競選連任的總統卡特和最終獲得共和黨提名的雷根。一九八○年八月初,安吉拉・戴維斯將其「人民先於利益」活動帶回她開始公眾生活的地方:加州大學洛杉磯分校。她感嘆媒體的出席率之低。「這是某種共謀的一部分,整個目的是要阻止我們將訊息傳給人民。」她坐在桌子前說,身旁都是發不出去的新聞資料袋。「如果是雷根在這裡開記者會,幾個街區內你什麼都沒辦法看到,這裡就是會有這麼多記者。」

幾天前,就在一九八○年八月三日,媒體確實是全員出動,見證這位前加州州長在尼肖巴郡(Neshoba)博覽會上差不多算是展開了總統競選。那場活動的幾英里外就是密西西比州費城,當地在一九六四年有三名民權運動人士遇害。這項巧妙的戰略超越了先前尼克森精通的戰術。雷根望向一些奴隸主和隔離主義者的後代,絕口不提種族,這些人在近兩個世紀以來都擁護「州權」以求維持白人霸權,這是打從另一座費城那些炎熱日子就開始的,那座費城即是美國憲法寫成之地。雷根承諾「恢復各州和地方政府理當擁有的權力。」他接著閃躲卡特的種族主義指控。在某種程度上多虧了南方的支持,雷根最終輕鬆贏得總統大位。

雷根幾乎立刻推翻中低收入者在過去四十年間掙得的財政得益。似乎是用上國會所允許且疲弱經濟所合理化的最大速度和深度,雷根削減了富人的賦稅和中低收入家戶的社會方案,同時增加了軍事預算。雷根似乎在銀幕外做了史特龍在銀幕上所做的事,首先擊倒黑人菁英,就像洛基在《洛基二》(1979)擊倒對手阿波羅・克里德那樣。接著,驚人的是,雷根結交這些克里德(他在先前對抗中擊倒的黑人種族主義者或菁英),然後利用他們來打倒那些可怕的低收入黑人,就像洛基在《洛基三》(1982)的對手大棒槌(Clubber Lang,亦即一般所知的T先生)所代表的。

在雷根在職第一年裡,黑人家戶的收入中位數下降了百分之五點二,美國窮人的人數總的來說增加了兩百二十萬。《紐約時報》觀察到,在一年之內,「一九六○年代和一九七○年代在抗貧方面取得的進展有很多」都被「抹去了」。

隨著一九七○年代末和一九八○年代初經濟和種族不對等擴大,中產階級的收入也變得更加不穩定,那些傳統的隔離主義領域,像是宣揚遺傳智力等級的演化心理學,還有宣揚生物性種族區別的體質人類學,以及社會生物學之類的新領域似乎都愈來愈受歡迎。畢竟,需要有新的種族主義思想來合理解釋新近擴大的差距。哈佛生物學家愛德華・奧斯本・威爾遜(Edward Osborne Wilson)在一九七五年發表了《社會生物學:新綜合》(Sociobiology: The New Synthesis)。

威爾遜主要是在呼籲美國學者尋找「包括人類在內各種生物中各種社會行為的生物學基礎。」雖然大多數社會生物學家並未將社會生物學直接應用於種族,但是社會生物學中的未證實學說已讓信徒將該領域的原則應用於種族不對等,並得出黑人的困境肇因其社會行為的種族主義觀念。這是一九六○年代裡第一個試著避免「種族主義」標籤的重大學術理論。智識份子和政治人物正在製造各種理論,諸如福利領受人都很懶惰,或是內城區都很危險,或是窮人都很無知,或是單親家庭是不道德的,好讓美國人不用講出「黑人」就能把黑人講成懶惰、危險和不道德,從而能避開種族主義的指控。

同化主義者和反種族主義者認識到社會生物學的意涵,紛紛發起激烈指摘,導致學界和大眾在一九七○年代末和一九八○年代初就其優點和政治意義激烈爭論。哈佛演化生物學家史蒂芬・傑伊・古爾德(Stephen Jay Gould)在一九八一年發表了《對人的不當衡量》(The Mismeasure of Man),他帶頭反對了生物科學中的隔離主義觀念。但威爾遜沒被嚇住,反倒出頭成為一位公共智識份子。他無疑很樂意聽到美國人講著未經證明的說法來顯示他的理論變得多麼受歡迎,例如當有人俏皮地說某種特定的行為「就在我的D N A裡」。他無疑也很樂意拿回兩座普利茲著作獎,還有一枚卡特總統頒發的國家科學獎章。威爾遜的社會生物學宣揚存在著諸如卑劣、侵犯、從眾、同性戀,甚至仇外和種族歧視等行為的基因,但從未加以證明。

安吉拉・戴維斯跟著其他反種族主義學者一起反擊這些學界內(外)的隔離主義主張。她最具影響力的學術論文《女人、種族和階級》(Women, Race & Class)出現於一九八一年。這部修正歷史認為黑人婦女是積極的歷史能動者(historical agent),即便她們碰過普遍的性別歧視和剝削,即便她們在選舉權鬥爭與晚近的生育和反強姦鬥爭碰過白人女權主義者的種族歧視。

戴維斯指出,一九七○年代最流行的幾部反強姦文獻,例如蘇珊・布朗米勒(Susan Brownmiller)的《違背我們的意願》(Against Our Will)、珍・麥克凱勒(Jean MacKeller)的《強姦:誘餌與陷阱》(Rape: The Bait and the Trap)和戴安娜・羅素(Diana Russell)的《強姦的政治》(Politics of Rape),都很諷刺地重振了「黑人強姦犯的迷思」。戴維斯說,這項迷思增強了「種族主義那種公然吸引白人男性在性方面取用黑人女性身體的誘惑。黑人男性被看作強姦犯的虛構形象一直強化著與其密不可分的對應物:黑人婦女被看作長年淫亂的形象。」

戴維斯對黑人女性運動人士的廣泛描述強力回應了蜜雪兒・華萊士以及父權歷史學家,將黑人女性看作在種族和性別鬥爭中處於「被動」的種族主義描繪。跟著同為一九八一年出版的貝爾・霍克斯(Bell hook)著作《我不是女人嗎:黑人女性與女性主義》(Ain’t I a Woman: Black Women and Feminism)一起,戴維斯的《女人、種族和階級》也協助在美國學術界打造一門新的研究方法,那是一種整合式的種族、性別和階級分析。正如霍克斯所深刻寫下的,「種族主義一直都是一股隔離黑人男性和白人男性的分裂力量,而性別歧視則一直是一股團結這兩個群體的力量。」

但是,沒有一部反種族主義的女權主義學術大作(《我不是女人嗎》和《女人、種族和階級》都是即時經典),有任何機會阻止某些人產製隔離主義觀念來辯護雷根的種族主義和階級主義政策。一九八二年,雷根發布了二十世紀最具破壞性其中一道行政命令。「我們必須動員我們所有力量來阻止毒品流入這個國家」,並「將大麻等毒品如實標示―標示為危險的」,雷根在宣布其反毒戰時如是說。犯罪學家幾乎毫不擔心這場新的戰爭會不成比例地逮捕和監禁非裔美國人。許多犯罪學家正在發表童話故事,來支持那些發現刑事司法系統再也不存在種族歧視的研究。

「我們可以對抗毒品問題,而且我們可以獲勝。」雷根宣布。此舉令人驚訝;當時毒品犯罪正在減少,只有百分之二的美國人認為毒品是全國最迫切的問題。很少有人認為大麻是一種特別危險的毒品,尤其是跟更致癮的海洛因相比。藥物濫用治療師都很訝異雷根毫無根據就宣稱,美國可以「透過更強力的執法來打敗藥物濫用。」

受到這番宣告的衝擊,安吉拉・戴維斯在一九八四年再次代表美國共產黨競選副總統。「讓我們成功擊敗雷根」,這位「美國史上最具性別歧視……最具種族主義、最反勞工階級……最好戰的總統」,在八月份一場黑人婦女會議上指控道。但是,一九八四年大選的種族故事是馬丁・路德・金恩的前助手、迷人的演說家兼民權領袖傑西・傑克遜(Jesse Jackson)牧師,在初選中的驚人成功。傑克遜和戴維斯皆未獲得足夠選票。太多美國人相信雷根所推銷關於經濟變好的美好「美國早晨」(morning in America)神話。

美國早晨很可能已經再次降臨某些又富又白的社區,這些社區多年來一再醒來看見繁榮。但是在一九八五年,美國早晨並未再次降臨那些被中情局所支持的尼加拉瓜康特拉叛軍(Contrarebels),開始偷運古柯鹼過去的社區。在一九八五年,美國早晨也沒有降臨在黑人青年身上。他們的失業率是一九五四年的四倍,即便白人青年的就業率也只是略微上升。當這些失業青年之中有些人開始將昂貴的古柯鹼再製為廉價的快克(crack)來販賣謀生,那代表美國早晨亦未降臨在他們身上。雷根政府想要確保人人皆知的是,美國早晨並未降臨黑人都市鄰里,而毒品(尤其是快克)還有毒販和毒蟲消費者應當接受懲罰。

一九八五年十月,美國緝毒局(Drug Enforcement Administration)責成該局的紐約分局探員羅伯特・史塔曼(Robert Stutman)吸引媒體關注快克的蔓延(以及隨著毒販爭相控制和穩定毒品市場而來的暴力行為)。史塔曼引來的關注之多,給了雷根那場犯睏的反毒戰一陣強烈快感。一九八六年,成千上萬極為種族主義的故事淹沒了廣播和報攤,其內容描述「掠奪成性的」快克販子提供這種「惡魔毒品」,給上癮到無可救藥的「快克頭」和「快克婊」(她們在可怕的水泥都市叢林裡生下在生物學上低劣的「快克寶寶」)。沒有多少故事是在報導可憐的白人快克賣家和用戶。一九八六年八月,《時代雜誌》將快克定為「年度議題」。但在實際上,快克已經成為讓美國人種族主義觀念上癮的最新毒品。

如果說雷根對毒品的反應是當年度最過度報導的種族主義議題,那麼解放南非運動(Free South Africa Movement)就使得南非種族隔離(以及雷根對其的財政和軍事支援),成為當年度報導最不足的反種族主義議題。解放南非運動揭開了非裔美國人和非洲裔移民之間長久的族群種族主義,該族群種族主義被艾迪・墨菲(Eddie Murphy)呈現在他的一九八八年票房大片,成了史上最受觀眾喜愛的黑人喜劇之一。《來去美國》(Coming to America)講的是有位富有的非洲王子來到皇后區想找個老婆,這個愛情故事歡鬧嘲笑非裔美國人對泛靈信仰、未開化、腐敗和好戰的非洲人有著荒謬不實的種族主義觀念,這些種族主義觀念是《根》沒能完全清除的。

在通過這十年中最為反種族主義的法案《全面反種族隔離法案》(Comprehensive Anti-Apartheid Act)及其嚴格的經濟制裁後幾週,國會也通過了這十年中最為種族主義的法案。一九八六年十月二十七日,雷根「欣然」簽署共和黨人和民主黨人都支持的《反毒品濫用法》(Anti-Drug Abuse Act)。「美國人民希望政府強硬起來並採取攻勢。」雷根評論道。透過簽署該法案,他將總統鈐記蓋在如今按說會嚇阻藥物濫用的「向毒品說不」(Just say no)運動和那些「嚴厲法律」(tough laws)。《反毒品濫用法》規定,被抓到持有五公克快克的毒販或毒蟲最低處以五年徒刑,這正是黑人和窮人通常經手的份量,反觀以白人和富人為主的粉狀古柯鹼販子和用戶(他們活動於警察較少的鄰里),要被抓到持有五百公克才會面臨相同的五年最低刑期。種族主義觀念接著捍衛這種兼具種族主義和菁英主義的政策。

