《法國高中生哲學讀本5》：所有事物都需經過詮釋嗎？問題思考與哲人看法

文：侯貝（Blanche Robert）等

【問題思考】

Q1：詮釋是否都是任意的？

當界定某個情境的明顯特徵，不足以解釋該情境的時候，這個情境就需要詮釋。例如：單從犯罪現場很難判定犯人身分，必須尋找各種跡象並加以詮釋。這全是建立在某些假說的基礎之上，也因此就是建立在某種武斷的觀點之上。各種詮釋的多元性，難道不都是一直存在的嗎？

1. 一個事件或是一個論述經常有多種詮釋方式

某些情境不需要任何詮釋，因為它有清楚而直接的意涵。例如：紅燈禁止駕駛人繼續前進。抽象的概念、感受或是感覺印象更難以得到共同的定義。例如：兩個人不會以同樣方式界定藍色與淺藍色之間的界線。

各種觀點的主觀特性不會因為使用共通語言而消失。蘇格拉底指出，某些字眼留下了極大可供詮釋的邊界。各種話語的特性正是「玩弄文字遊戲」。

2. 一個人的詮釋，取決於他的信念與偏好

每個人對於世界的主觀感知讓人認為「一切都只是觀點的問題」。永遠都有多樣觀點，每個人也都用自己的方式來詮釋實在。例如：在運動的競爭中，有爭議的決定，永遠都會是雙方支持者的討論主題。根據尼采的看法，關於真、善、正義等各種價值，我們應該拒絕給予客觀論述。每個觀點都只是表達某種局部的視角，我們無法從任何觀點出發來建立絕對真理。

3. 詮釋是可以討論與挑戰的

人們可能會認為，詮釋的特殊性格，使得任何論證性的討論都變得不可能。事實上，能夠被制服和打敗的詮釋是更好的詮釋。例如：人們在白板前或是電影結束後彼此交換意見。某個詮釋若成為討論的對象，會讓自身更精確、更一致，更因他人的判斷而更豐富。高達美說明了詮釋的相對特性，鼓勵批判性的討論，也促進人們從更全面的觀點來探究。

詮釋純然任意的面向，因此可被超越。透過有系統的論述組織並結合專家的不同觀點，可得出一些共同的詮釋，而其客觀性亦可得到承認。人們因此可避開「所有主張都有價值」這種相對主義立場。

Q2：所有事物都需經過詮釋嗎？

如果我們可以將某個人的行為賦予不同於他所意識到的意義，或是如果某個事件可能具有某種隱藏的意義，那我們就會想對一切做出詮釋。

1. 詮釋的工作豐富了人類的存在

詮釋並不滿足於「沒有什麼好理解的」的狀況，即某個行為的進行是「偶然」或「沒有理由」的情況。在直接的意義上加上某個假定的意義，並接受多種詮釋的共存，詮釋的技藝豐富了實在，同時也滿足了想像與智性的好奇。例如：神話以各式各樣存在物和超自然事件豐富了現實，但這些神話也為自然事件提供了某種解釋。

人在衡量這些情況時，可以從自己的反思中豐富他所察覺的事物。康德描述我們在場所與對象面前所體驗到的愉悅，這些場所與對象以令人好奇或奇特的外貌，激發進一步的詮釋。尤其是藝術，還有宗教儀式與場所，為我們提供了這種可能性。

2. 詮釋一切可能是有用的

詮釋工作受人類活動所激勵，這些活動彰顯了對世界的表述與描繪之努力。例如：藝術活動乃至於宗教儀式。象徵的向度在其中是直接可見的，並且要求詮釋。但為何要把詮釋的努力限制在這樣的活動上呢？我們可以假設，所有人類的行為都可以詮釋，包括日常生活中的行為。例如：遺失某個我們覺得很重要的物品，或是說出某個字詞去取代另一個字詞。如果人們承認一個人會部分忽略其行動或是意圖的原因，佛洛伊德所分析這些日常生活事件就會有新的意義。

3. 詮釋的努力應該避免意識形態偏差

為了提高客觀性，詮釋人類行為整體的計畫就得有系統地組織起來。例如，佛洛伊德精神分析的基礎，便是假定人類的無意識衝動影響著思想和行為，其中以伊底帕斯情結的假說為要。至於馬克思主義，則是將個人與社會的一切行為連結於階級鬥爭。他認為一個時期的政治、宗教等信念或主張，應該從該時代的社會經濟關係出發來詮釋。例如：社會上的優勢階級能間接得利於宗教信仰。

這樣的詮釋原則有助於在人文科學中建立嚴格的方法。但這些原則也具有某種風險，人們有可能只會系統地運用這些原則，卻排除其他理解世界或證成行動合理性的方法。這就違背了詮釋本身的概念，也違背詮釋所包含的觀點多樣性（包括科學）。波普解釋，企圖達成科學客觀性的詮釋性假說，就應該能被驗證

【哲人看法】

Q1：詮釋是否都是任意的？

要超越字詞、影像與印象的曖昧模糊性似乎非常困難。每個人在採納自己的詮釋時，甚至完全沒有意識到自己正在進行詮釋。

文本閱讀1-1 柏拉圖：某個言說之詮釋的邊界

蘇格拉底與斐德羅試圖界定某個用於表達真理的話語之特性。一個字詞的意涵可以是相當模糊，並可能被不同人理解成不同的事物。所有言說豈不都受詮釋所支配？

斐德羅：「我想我理解你所說的，但請說得更清楚些。」 蘇格拉底：「當我們說『鐵』或是『銀』這個詞的時候，我們心裡想的是同樣東西，是吧？」 斐德羅：「絕對沒錯。」 蘇格拉底：「那當我們說『正當』或是『不義』這個詞的時候，用法是否不同？我們會彼此甚至對自己表示不同意，是吧？」 斐德羅：「完全正確。」 蘇格拉底：「因此，在某些事物上我們彼此同意，在另外一些事物上則非如此。」 斐德羅：「確實如此。」 蘇格拉底：「在這兩個例子裡，哪一個讓我們更容易搞錯？哪一個所運用的修辭學（la rhétorique）擁有更大力量？」 斐德羅：「顯然是那些能讓我們的意見為之飄浮不定的事物。」 ——柏拉圖，《斐德羅篇》，L. Mouze譯本，口袋書，2007年，278頁。

Q1： 請準確指出並證成蘇格拉底對字詞所區分的兩個範疇。

Q2：「 我們的意見飄浮不定」指的是什麼理念？修辭學可能由此情境獲得什麼利益？

Q3： 被包含語言中的詮釋邊界，會對共同理解造成哪些障礙？

文本閱讀1-2 尼采：每個詮釋都有賴於所採納的觀點

根據尼采的看法，所有人都是從個人的偏好出發來描繪現實，這是他所謂的「評估」（évaluation）。沒有任何理由讓人認為，對世界的某種特殊觀點會比其他觀點更為客觀。一個詮釋只有從它所採取的視角（perspective）出發才能成立。

我們新的「無限」。——存在（Dasein）的視角之特性延伸得有多遠，或者甚至它是否還有其他任何特性，或者是否存在沒有「解釋」、沒有「意義」並不會就恰恰成為「荒謬」，另一方面，或者是否並不是所有的存在根本上都是一種解釋的存在——合理的，這一切即使透過理智最勤奮的、最認真嚴密的分析以及自我檢驗都無法被澄清：因為在此分析中，人類的理智不得不以它的視角之形式認識自己，並且只在視角的形式中[ 認識自己]。我們無法環視我們的角度：想要知道對於其他種類的理智與視角而言還可能存在著什麼，這是一種沒有希望的好奇：舉例而言，是否有某些生物能夠以倒轉的方式，或是以前進、後退交替著的方式，來感知時間（如此，就會有生命的另一種方向以及另一種因果概念）。但是，我想我們現在至少已經遠離了這種可笑的厚顏無恥，遠離了從我們的角度宣布只允許由這個角度獲得視角。更確切地說，世界對我們而言再次成為「無限的」：只要我們無法駁斥世界包括了無限的詮釋這個可能性。 ——尼采，《快樂的科學》374節，KSA3 626-627，根據原文校譯。

理解命題的論據——文本閱讀1-2

命題：每個詮釋都是相對的，比較不同個人的詮釋並無意義。

論據一：一個視角（觀點）只有從自身出發才有效。►Q：為何自此不可能主張某個詮釋優於另一個？

論據二：對世界的視角（觀點）具有無限的視角（觀點），我們甚至可以想像虛構的視角（觀點）。►Q：文本中給出了什麼虛構視角（觀點）的例子？

確實理解了嗎？為何，對尼采而言，詮釋的多樣性讓世界變成「無限的」？為何覺得某種詮釋優於其他詮釋會是「厚顏無恥」的？

文本閱讀1-3 高達美：真正的詮釋需要與他人的討論

在本文中，高達美界定詮釋者與他人的判斷之間所應建立的關係。良好的理解與接受批判性討論，是真正詮釋技藝的條件。

然而，詮釋學（L’herméneutique）總是包含了一個要素，這個是單純的修辭學所沒有的：詮釋學總是包含了一種與他者的相遇，亦即遇見他者所表達出來的見解。這種相遇，同樣發生在理解文本的過程中，也及於所有其他文化以文本形式創造的作品。文本必須發揮自身的說服力，才有可能被理解。因此，詮釋學就是哲學，因為詮釋學並不局限為一種技藝學說——僅僅「只是」為了理解某個他者意見的技藝。 詮釋學的反思，其實包含更多——一切對於其他事物或某個他者的理解，必定伴隨了自我批判。一個能夠理解的人，不會認為自己據有優越的地位，相反的，他會承認自己所設想的真理可受到挑戰。所有的理解，都包含了這個要素，因此，每一個理解過程都有助於開展和續造「作用歷史的意識」。 一切有關理解的基本模式，就是對話、交談。每個人都知道，若有一方參與者堅持認為自己據有較優越的地位，亦即與對方相較之下，有時自恃優越的一方會認為對方囿於成見，而這些成見早在自己掌握之中，然而正因如此，自恃優越的一方反而落入了自己的成見。基本上，當對話的一方並未真正讓交談自由地開展，那麼就不可能有一場對話的理解。[…] ——高達美，〈古典詮釋學與哲學詮釋學〉（1968）， 收於《真理與方法》（德文版下冊：補充文獻），Tübingen:Mohr出版，1986年，116頁，根據原文校譯。

Q1： 作者提出某種詮釋與修辭學之間所建立的關係為何？

Q2： 我們是否可以理解某種詮釋卻不完全贊同？

Q3： 在什麼意義上詮釋學的反思包含了「某部分的自我批判」？

Q2：所有事物都需經過詮釋嗎？

許多人類活動都有象徵與讓人迷惑難解的面向，我們可以在其中找到多元的涵義。但如果許多行為的意義都比表面上所見的更多重，那是否便需要去詮釋一切？

文本閱讀2-1 康德：詮釋當中存在著愉悅

在《判斷力批判》中，康德界定了一種特殊形式的愉悅，與他所謂的「自由遊戲的能力」相關。這種愉悅可在某些情境中，或是在面對特定客體時體驗到，這類客體令人驚奇的面向會激發去判斷它們會是什麼的欲望（le goût），並促進詮釋的發生。

但是，在只應當讓各種表象力的自由遊戲（而且知性在此不受任何阻礙的條件下）獲得娛樂的地方，如在王公貴族散步的宮廷花園裡，在室內的裝潢修飾上，在各式各樣的附庸風雅的器具上，諸如此類，那宣示自身作為強制的合乎規則性就盡可能地被避免了；因此，英式庭院的品味，巴洛克式風格的家具，都把想像力的自由發揮到近乎光怪陸離的地步，並且在從一切規則的強制的擺脫中，確立了鑑賞能夠在想像力的構想中顯示其最大完善性的場所。 所有呆板地合乎規則的東西（接近於數學上的合規則性）本身都有著違背鑑賞（goût）的成分。它並不隨著對它的觀賞而提供持久的娛樂，而是，當它不是明確地以知識或某種確定的實踐目的作為意圖時，它就令人無聊乏味。 ——康德，《判斷力批判》第一卷第一章總附釋[242-243]，根據原文校譯。

Q1： 是什麼連結起康德所舉出的藝術的例子？

Q2： 康德對於「呆板的規則性」在審美上的指責為何？

Q3： 為何鑑賞力是一種「自由活動」，在其中可以激發詮釋？

品味的判斷

康德稱具有審美價值的判斷能力為「鑑賞力」。這項能力並不以任何普世規則為基礎，因為它無法在審美上存在。鑑賞力判斷審美價值，是透過將它從自身及其經驗所得出的判準應用在客體上。康德稱之為反思性的判斷。這種判斷並不建立一種客觀知識。但品味（goût）的判斷並不含私心，並表現為可溝通的：有品味的人會試著分享。品味的判斷豐富我們與實在的關係，它結合了想像與反思，它自動地朝向他人。

文本閱讀2-2 佛洛伊德：失誤的行為，有待詮釋的行為

佛洛伊德在此處以一名患者的證詞作為支持，提出一個詮釋，運用了他關於無意識的假說。

一名依然年輕的男子跟我說過：「好幾年來，我和妻子的誤解越來越多。我發覺我的妻子太冷淡，我們一起生活，缺乏溫柔，然而這無礙於我去承認她有優秀的特質。有一天，散步回來後，她帶了本她買的書給我，因為她相信這本書我會有興趣。我謝過她的『關注』並向她承諾會讀這本書，接著就把書放到一邊去。結果是我立刻忘記書放在哪裡。幾個月過去後，在期間我數次想起這本消失的書，也試著尋找，卻一直沒有找到。大約六個月後，我深愛的母親生病了，我的妻子立刻離家去照顧。母親的病情惡化，這是我妻子展現她最好的特質的時候。有一天，我回到家裡，看到妻子。我很開心滿意，非常感謝她所做的一切。我進到我的書房，沒有任何確切意圖，卻帶著某種夢遊般的確定感，打開我的抽屜。第一件映入眼簾的東西，就是那本失蹤的書，這麼久以來我一直找不到的那本書。」 ——佛洛伊德，〈印象與計畫的遺忘〉．《日常生活的精神分析》，Jankélévitch譯本，Payot出版，2004年，160-161頁。

Q1： 這本書是怎麼弄丟的？是怎麼找回來的？佛洛伊德提議的詮釋為何？

Q2： 請對所謂的失誤的行為做出一般的定義。

文本閱讀2-3 波普：排除了錯誤的詮釋

波普接受在自然科學與人文科學之間有某種延續性。相反地，他反對馬克思或是佛洛伊德等作者的傾向，也就是將他們的詮釋性假設轉化為原則上排他且必然的。

比較這個例子與一個理論的例子，這個理論，據我之見，並非可否證的；例如，佛洛伊德的精神分析理論。這項理論無法檢驗，除非我們能夠描述某種與之相反的人類行為。存在著許多可否證的行為理論。 […]不過，我們似乎無法設想人類行為能夠去駁斥精神分析。如果一個人以自己的生命為代價，去拯救另一個人的性命，或是如果，相反地，他威脅一個老朋友——而儘管我們能夠以較不尋常的人類行為來加以想像——這一切都不與精神分析相矛盾。它原則上可以解釋一切人類行為，不論有多不尋常。因此它在經驗上是無法否證的，它是無法檢證的。 我的意思並不是說佛洛伊德在許多地方是不正確的。但我想說的是，他的理論並不具有經驗─科學的特徵：它是無法查核的。 ——波普，《知識理論的兩個根本問題》，Bonnet譯本，Hermann出版，1999年，421-422頁。

Q1：「 精神分析在原則上可以理解一切人類行為」。請藉由佛洛伊德在文本閱讀2-2中所分析的例子，說明這項主張。

Q2： 當某種詮釋的假設被轉化為絕對真理，會有什麼危險？

書籍介紹

本文摘錄自《法國高中生哲學讀本5：人認識到的實在是否受限於自身？探索真實的哲學之路》，大家出版

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作者：侯貝（Blanche Robert）、波瓦攸（Hervé Boillot）、馬崒威（Charles Mazouer）、季亞莫（Patrice ）、拉榆荷（Matthieu Lahure）、拉赫（David Larre）, 勒篤（Aurélie Ledoux）、蒙吉尼（Frédéric Manzini）、德歐立尉哈（Lisa Rodrigues de Oliveira）、蜜荷撒莉（Tania Mirsalis）、波嵐（Larissa Paulin）、竇荷多－虹帛（Karine Tordo-Rombaut）

譯者：梁家瑜、蔡士瑋、廖健苡

你怎麼確定，你的理性所認識的世界，就是真實的世界？

今日的真理，可能就是明日的灰燼

真理只是尚未被推翻的假設

「人是萬物的尺度」這個懷疑論的主張，一方面挑戰了既定的權威，給予人們開放的思考空間，但另一方面也可能流於相對主義，而宣稱一切都是主觀的、都是個人的，都是相對的，進而轉化為對客觀真理的否定。如果「每個人有各自的真理」，人類是否只能活在自己的世界裡，無法和任何人打交道，任何的溝通也將成為徒勞？

然而，我們是否可以不因「每個人有各自的真理」，就放棄對話，而接納高達美的觀點，「一個能夠理解的人，不會認為自己據有優越的地位，相反地，他會承認自己所設想的真理可受到挑戰」，嘗試以彼此對真理的詮釋去豐富真理的內涵，用彼此的思考避免個人獨斷的盲點？我們或許還是可以藉由具有批判與自省意義的討論，超越主觀與任意，朝向客觀與公正更跨出一步？

人類終究必須不斷鍛練自己的理性能力，運用自己的理性去認識真實、掌握真理。本書各章包括「理性與真實」、「理論與經驗╱論證」、「詮釋」、「生命╱物質與心靈」、「真理」等內容，正是淬鍊理性能力的最佳磨刀石。

本書討論了哪些主題

如果真實只能是人類理性所認識的真實，則真實必定來自於理性對它的重構，然而我們是否意識到了理性的限制？

理論是對真實的解釋，理論的成立依賴經驗的支持，但僅有經驗支持仍然不夠，科學理論還要符合哪些條件？

詮釋似乎是主觀的，是必須避免的，可是我們真的能夠避免詮釋嗎？還是我們應該用詮釋讓真實更為豐富，並避免任意的詮釋？

生命是由物質構成的？或是由物質與精神共同構成的？物質與生命間確實存在不可跨越的界限嗎？如果心靈的本質是思考，我們如何看待也會思考的人工智慧？

我正在說謊，這句話是真話，還是謊話？誠實是不是無條件的義務？或是我們只對有權利者有誠實的義務？是否存在「善意的謊言」？誰能定義何時需要「善意的謊言」？

思考這些問題「有什麼用」？

「真實」是否存在？唯一的真實確實存在嗎？所謂的真實是否可能是「多個」真實？對於真實的討論，如何不落入相對主義的迷思？這些提問對於科學、社會科學、歷史、新聞、教育等各個領域可以帶來更深刻的刺激與反思。

Photo Credit: 大家出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰