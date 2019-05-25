30歲以前其實不曾花太多心思在經營感情上，也很少寫與兩性有關的文章或評論。總覺得男女之間的小情小愛不值得一提，應該把生活及生命的重心放在追求更遠大的目標，並且擁有自己的事業。

過了適婚年齡後，才突然開始意識到如果自己不把結婚生子當作一回事，很可能隨著年紀越大，遇到合適對象的機率也就越低，而不得不稍微積極的有所作為。直到去北京當總經理那段忙碌的生活，才讓內心的想法真正有了轉變。

那年，我在天寒地凍的冬天去了北京，短短的兩、三個月，我在接近零度的氣溫，每天早晚都自己騎著一個多小時的腳踏車上下班，一天工作超過14個小時，工作第50天才休一次假。我並不害怕人生地不熟，也不擔心工作的困難和壓力，只是一個人靜靜的完成眼前的每件事情。

由於那時公司急著擴點，又需要去監工和盯盤點，或是陪客戶去吃飯，所以常常到家時已經凌晨甚至半夜，我的生活習慣是，無論如何一定要洗完澡才會上床睡覺。但在北京的那個時候，常常累到沒力氣洗澡，所以就穿著大衣躺在地上，睡個一、兩個小時，再起來洗澡，隔天又繼續上班。因為忙碌，我並沒有覺得特別需要誰，畢竟很習慣一個人的日子和生活。

但在4月1日愚人節的那天，我有點想念前男友，於是傳了訊息給一直想跟我結婚的他，開玩笑的寫著，我累了，不想工作了，我願意停下來回去跟他結婚了，他才告訴我，他已經有了想要結婚的對象了。

我一個人在房間裡大哭，覺得自己真是笑話，日子過得那麼快，生命一天又一天的流逝，沒有誰該為另一個人停留，我為了事業選擇去了北京，又怎麼能自私的奢望他不走呢？我沒有停的瘋狂哭了一整夜，哭到隔天還是無法停下來，那是在北京的第50天，也是在第一次沒進公司的日子。

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內心再痛，日子還是要過，我繼續日復一日的工作，但是卻越來越不知道自己這樣過生活是為了什麼。32歲到北京當上總經理，然後呢？更多的能力，幫助更多的人，然後呢？如果想要的一切都做到了，然後呢？

原本是胸懷壯志的拋下一切要去中國打拼，但到頭來，自己又放棄了。

我過不了自己內心的那一關，我怕幾年後得到了那些，但是卻一輩子要一個人過，那時的我會不會後悔甚至痛恨自己所做的決定。我沒有勇氣冒這樣的風險，寧可自己試過了，但沒遇到合適的對象，也不要自己因為工作忙碌而蹉跎了青春。

這種生活的滋味，試過了，也知道了。我知道就算在事業上有再好的成就，能完成再多的理想，但卻是三不五時要一個人躺在地板上睡覺的淒涼，也知道就算賺的錢能夠買得起想要的房子或物品，也買不到一個家庭的可悲。

當我6月份最後一次去上海談一個案子時，和好幾個身價都是好幾億，甚至幾10億的女企業家碰面，那晚的餐會是到將近12點才結束，我看著她們，想著她們家中的孩子，內心的聲音卻是如此的清晰：我不想和他們一樣。

就算只要在那邊拼了兩、三年，幾年後，收入、人脈、資源都會有很大的展穫，還是不值得這樣過，生命太短暫，所以最後我還是辭職回到了台灣了（終於有機會解釋我為何放棄別人眼中大好前程回台灣的原因）。

回到台灣，我學習當一個世俗的女人，學習把理想和抱負丟在一旁，開始想著結婚生子，談論著以前毫不感興趣，甚至不屑的兩性話題⋯⋯我終於肯面對和認清，擁有一個家庭和過著穩定的生活，對我來說是如此重要，即使我以前不肯承認，覺得這樣的目標太平凡也太世俗。

然而，當我真正的開始辦兩性活動，並且投入在經營關係之後，我才發現，這樣的目標一點都不簡單。

為了能夠成為能融入社會體制的專業工作者，學校教育花了至少十幾年的時間，讓我們得到能夠勝任工作的「基本」知識和技能，進入職場後，我們還是繼續戰戰兢兢，也在閒暇之餘投入金錢和時間持續進修。

我們願意為了工作付出那麼多，一刻都不鬆懈，但我們可曾為了關係付出同樣的心力？

我這幾年辦兩性活動時，很常問參加者一個問題：1到10分，你認為有一個伴侶對人生的重要性有幾分，參加者普遍都給出7分以上。

我知道很多事業有成的男女，並不是無法一個人過，只是覺得兩個人會更好，這樣的想法並不可恥，問題是，絕大多數人花在尋找對象和經營關係的時間真的太少，也太夠不用心。

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像我近期在規劃網路交友工作坊時，密集的使用交友軟體，我看到許多人，交友檔案的照片和自我介紹簡直是一蹋糊塗。很多人拿著手機在廁所和電梯自拍的照片當作檔案照，或是自我介紹使用交友網站預設的公版。

用了這麼可怕的檔案想認識對象，還每個月繳幾百元的費用，我都不禁想問，這些人到底知不知道自己在幹什麼，難不成他們會敢用這樣的照片和文字去應徵工作嗎。

我希望人們可以把感情當作事業來經營，當作專業去學習。

找一份工作，我們都知道寫一份好履歷是必要的，多投履歷更是不可少，如果得到面試機會，一定要打扮的人模人樣去應徵，然而在找對象時，卻常常不願意花相同的時間和心思。

面對客戶和消費者時，我們會願意花許多時間，研究市場上的競爭對手，思考如何包裝產品，讓客戶更快的理解自家的產品優勢，但是面對異性，人們卻會跑出各種不切實際的期待，以為只要我們出現，對方就會看見我們的內在，並且愛上我們。

總而言之，我看到身邊許多在職場上表現一流的人，卻在關係經營上一蹋糊塗，就是因為他們犯了和我當年一樣的錯誤，沒有認真的把經營關係當作一件重要的事情，直到人生經歷挫敗後，才發現朋友、家人、伴侶都比工作重要的太多。

這幾年從草食男到佛系愛情的觀點蔚為時尚和主流，很多人因為不願意花時間去找對象或學習經營關係，於是就開始以各種一個人也很好的說法，來替自己解套。如果在內心深處真的是能得到自處的平靜，那當然是很好，但如果變成自欺欺人，在夜深人靜時，終究還是要面對自己內心真實的聲音。

對於感情可以隨緣自在不強求，但是人生是自己的。想要什麼就要自己去追尋，不需要故作姿態，更不應該活在別人的眼裡，清楚自己要甚麼之後就認真的，用心的，好好的去努力。才不會到頭來留下的是一片空白和遺憾，不是嗎?

更何況，光是追尋的過程，如果是抱持著正確的心態，就已經是種禮物和祝福了呢。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航