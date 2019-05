《你的耳朵裡是魚嗎？》：真假分身——譯文真的無法取代原文？

文:大衛・貝洛斯(David Bellos)

譯文與原文的真假分身:譯文真的無法取代原文?

譯文無法取代原文,這是一個人盡皆知的事實。

但這種說法顯然是錯的,因為翻譯「就是」用來替代原文。原文是用另一種語言寫成,讀起來很吃力,所以我們才會用譯文取而代之。

許多看來充滿民間智慧的雋語都是錯誤的,「譯文無法取代原文」這句話只是其中一個例子。我們總是樂於引用「多行不義必自斃」、「不雨則已,一雨傾盆」或者「真相總有水落石出的一天」,但是往往會被各種證據打臉:在法國蔚藍海岸做日光浴的人之中不乏俄國黑手黨,英國常常會下毛毛雨,而許多家族祕密總是沒有遭人揭露的一天。但這類雋語並不一定要是真的才能夠發揮效用。雋語的功能通常是用來告誡、撫慰或鼓勵碰到某些狀況的人,倒不是為了主張某種關於正義的理論,為了進行氣象預報,或者為了建立鑑識科學的真理而存在。只有那些把「譯文無法取代原文」當成真理的人才會被誤導。但令人驚訝的是,的確有許多人因為這句話而掉入陷阱。

如果你抓到某個青少年從市場的攤位上偷拿DVD,就算你不覺得「多行不義必自斃」是個真理,還是可以用來告誡他。為了試圖勸告那年輕人接受《舊約聖經》十誡裡的第八誡,你引用了這句傳統的雋語,藉此達成義舉。

相似的,本該閱讀卡謬小說《異鄉人》法文原典的一群中學同學讀了英文譯本,卻被老師抓包,此時老師大可以用充滿權威的口吻訓誡他們:「譯文無法取代原文!」學生都知道這不是真的,因為他們不就才剛剛用譯本替代原典而被老師抓包嗎?不過他們也知道老師只是用這句雋語來告訴他們另一個真理:如果想學好法文,盡可能閱讀法文才是不二法門。老師的真正目的是要督促他們勤勉向學,而不是為了告訴他們一個關於翻譯的真理。

同學們最後畢業了,也找到工作,過沒多久其中幾位開始撰寫書評。寫書評時,他們必須針對一本翻譯成英文的外國文學作品進行評論,卻發現自己詞窮了,所以也許會借用他們在中學時聽過的警語。不過,跟任何人說過與寫過的話一樣,「譯文無法取代原文」這句話出現的場合改變了,它能發揮的影響力也隨之改變。

這句話出現在此一新的場合裡,意味著書評作者對某本書的原文具備足夠的理解,所以能夠做出評斷:譯文無法取代原文。姑且不論這篇書評的作者是否真的讀過原文,一旦公開宣稱「這個譯本無法取代原文」,這位作者就占了上風。

當「譯文無法取代原文」這句雋語出現在此一脈絡,「取代」兩個字的意義顯然也就跟著改變。以「即溶咖啡無法取代現磨咖啡豆沖出來的濃縮咖啡」這句話為例,就某方面來講它是錯誤的,因為濃縮咖啡的製作方式太過麻煩,所以即溶咖啡才會取而代之。但就另一方面來講,這句話也沒有錯,如果所謂「取代」是指「兩者一樣」、「兩者一樣好」,或者「兩者品質不相上下」,那麼即溶咖啡的確無法取代濃縮咖啡。即溶咖啡顯然與濃縮咖啡並不相同,許多人認為即溶咖啡不如濃縮咖啡好喝。而且,在咖啡的領域裡,喜歡即溶咖啡的人往往被視為品味太差,所以主張即溶咖啡比不上濃縮咖啡其實挺合理。我們在評斷咖啡好壞時的確常常會把話講得這麼白。但如果要評斷譯文,恐怕就沒辦法那麼直截了當。

任何人宣稱「這個譯本無法取代原文」,就表示他們能夠直接閱讀、欣賞原文。也就是說,他們能夠拿著原文與譯文一起對讀。如果沒有這種能力,他們不可能做出這種聲明。如果沒有能力區別兩種咖啡的不同,就無法比較兩者。同樣的道理,如果要宣稱「譯文」與「原文」不同,品質一高一低,或者評斷兩者的優劣,最起碼應該要有能力區分何者是「譯文」,何者為「原文」。

實務上來講,我們只要看看一本書的書名頁、版權頁、書衣上的介紹文字,或者文章最下方署名的地方,就可以知道我們讀的東西是不是譯文。但如果沒有這些相關資訊,讀者憑藉自身的語言能力與文學鑑賞能力,真的有辦法區別自己讀的到底是「原文」或「譯文」嗎?絕對沒辦法。歷史上有無數的作家曾經偽稱自己寫的原文是譯文,或者偽稱譯文是原文,卻歷經了幾週、幾個月、幾年,甚至幾百年之久都沒被揭穿。

《芬格爾傳:古代史詩》(Fingal, an Ancient Epic Poem in Six Books)於一七六二年問世,大受好評。出版後的幾十年間,大眾普遍認為該書珍貴無比,讓人得以一窺遠古歐洲西北邊境原住民的文化。從拿破崙那樣的大英雄,到日耳曼哲學家赫爾德(Johann Gottfried von Herder)都非常喜歡這一本由某位「蓋爾語吟遊詩人」所寫的原創民族史詩作品。結果那些史詩故事根本不是由一位叫作奧相(Ossian)的吟遊詩人所創作,而是由沒沒無聞的詩人詹姆斯.麥佛遜(James MacPherson)直接由英文寫成,而不是從蓋爾語翻譯成英文。

何瑞思.渥爾波(Horace Walpole)的騙局很快就遭拆穿了。在初版《奧托蘭多城堡》(The Castle of Otranto,一七六四年出版)的導言中,他宣稱小說的原文是以義大利文寫成,最早於一五二九年出版,並承諾會把原文公諸於世,前提是小說要有一定的銷量。結果小說不但賣得不錯,甚至成為暢銷書,許多人起而效尤,甚至衍生了所謂「哥德式恐怖小說」(Gothic horror)的文類。到了必須推出第二版時,作者只能實話實說。他拿不出義大利文寫成的原文,因為根本沒那種東西。他也是以英文寫小說,結果偽稱自己的小說是「譯文」。

更嚴重的騙局在各國文學史可說屢見不鮮。《葡萄牙修女的情書》(The Letters of a Portuguese Nun)於一六六九年以法文出版,據說是譯自葡萄牙文,儘管沒有人見過原文。這是一本感動人心的好書,出版後的三個世紀之間令無數讀者著迷不已,甚至還從法文翻譯成多國語言,其中一個德文譯本的譯者是知名詩人里爾克,他甚至不曾懷疑自己被矇騙了。事實上,那些情書是由劇作家拉辛(Jean Racine)的友人吉勒拉蓋(Guilleragues)以法文創作。這騙局一直到一九五四年才被揭穿。

一個時代與現在比較接近的法文「假譯本」案例,是在一九九○到一九九五年之間出版的三本小說,出版社原本宣稱小說是從俄文譯為法文,譯者叫作芳絲華斯.布赫(Françoise Bour),但根本沒這個人,三本小說都是由安德烈.馬金(Andreï Makine)執筆。後來這件事在一九九五年被《世界報》(Le Monde)踢爆,大家才知道小說根本是以法文直接創作,但這也讓馬金得以出版第四本小說《法蘭西遺囑》(Le Testament français),並且贏得只頒給法文作家的龔固爾獎。

假譯本一旦問世後,很可能就會取得無法搖撼的地位。蘇聯詩人伊曼紐爾.里弗雪茲(Emmanuel Lifshitz)認為,如果用另一個身分創作,他才能夠更完整地表達自己,所以他捏造出一個子虛烏有的英格蘭人叫作詹姆斯.克利佛(James Clifford)。里弗雪茲宣稱自己把這位「詹姆斯.克利佛」的二十三首詩翻譯成俄文,詩集以《巴頓工人》(The Batum Worker)為名出版後,在莫斯科再版時附上詩人的生平簡介,他試圖以其中最後一句話來揭穿自己的騙局:「如果真有這位英格蘭詩人,以上就是他的生平了——但他其實是在我的想像中成長茁壯,於此透過我請大家鑑賞的譯文才得已出現。」

不過,即便里弗雪茲已經把話講得那麼白了,讀者還是不予理會,寧願相信自己有辦法辨別原文和譯文。里弗雪茲並未把「詹姆斯.克利佛」的詩收錄在自己的詩集裡,也許就是因為這樣,這位虛構人物繼續以知名英格蘭詩人的身分存活於文壇中。在與里弗雪茲對談時,詩人葉夫圖申科(Yevgeny Yevtushenko)甚至還提及「詹姆斯.克利佛」是個特立獨行的憂鬱英格蘭人,令他印象深刻。

情況相反的案例,也就是偽稱譯文為原文的騙局,可能也一樣多不勝數。外交官作家羅曼.加里(Romain Gary)精通多國語言,他寫的三本小說以法文小說的樣貌問世,但事實上原本都是用英文寫成,而且也都先行出版,後來才交由加里所屬出版社的資深編輯翻譯成法文,那三本小說包括:《L女士》(英文版以Lady L 為名在一九五八年出版,法文版Lady L. 於一九六三年問世)、《星探》(英文版以The Talent Scout 為名在一九六一年出版,法文版Les Mangeurs d’étoiles 於一九六六年問世)與《滑雪浪子》(英文版以The Ski Bum為名在一九六五年出版,法文版Adieu Gary Cooper 於一九六九年問世)。有多少譯本以原文的姿態出版,卻從來沒被識破?這種騙局實在是太多了,不可能全都遭人揭穿。

作家因為許多理由而偽稱原文為譯文,或者偽稱譯文為原文。有時候這有助於通過思想審查,有時候他們只是想要以新的身分發表作品。這類案例讓我們重新思考國籍身分和語言的真實性問題,每個人與社會大眾都有各種不同的奇想,不過作家也有可能只是為了迎合社會大眾對於異國事物的偏好而已。這些騙局為我們帶來的啟示是:光憑閱讀,任誰都無法分辨那到底是譯文或者原文。譯文與原文的差異可不像即溶咖啡和濾煮咖啡的差異那樣容易辨認。那種差異不是用思考推敲就能鑑別。要說明兩者的差異可說是一點也不簡單。

「譯文無法取代原文」的主張背後肯定還隱藏著一層批判意味。如果這句雋語是真理,那麼譯文的讀者到底還能有什麼收穫?顯然他們看到的東西並非真貨。但更糟的是那種收穫甚至沒有資格稱為替代品。如果拿咖啡來做比喻,譯文連即溶咖啡都不是。一味拘泥於文學原典的不可取代性,等於是主張那些不懂原文的人根本不是喝了雀巢咖啡,而是喝了洗碗水。如此一來,只有讀過原文的人才有資格發表意見,值得我們傾聽。

不過,從塞萬提斯(他聲稱自己寫的《唐吉軻德》是翻譯自阿拉伯文)、渥爾波、麥佛遜、加里、吉勒拉蓋、馬金、克利佛與其他無數案例看來,事實上沒有人知道自己讀的確實是原文。詩人伊斯梅爾.卡達萊(Ismail Kadare)的回憶錄式小說《石頭城紀事》(Chronicle in Stone)又是另一個印證原文與譯文往往混淆不清的案例。十歲時他迷上了某位叔父送給他的一本書。書裡面的鬼魂、城堡、謀殺與背叛等元素對他來講深具吸引力,很重要的一個理由是,他覺得故事情節似乎很像自己居住的堡壘古城吉諾卡斯特(Gjirokastër),因為當地才剛遭受戰爭與內戰的蹂躪。那是什麼書?莎士比亞寫的《馬克白》。

年幼的卡達萊彷彿可以看見馬克白夫人就站在街道另一頭的陽台上不停洗手,企圖藉此把家裡發生的可怕醜事洗去。他不知道那劇本的原文是英文。小時候卡達萊就把那本書讀了一遍又一遍,非常入迷,甚至親手抄寫他以為是原文的譯文,如今每當訪問他的人問及他寫的第一本書是什麼,他總是似笑非笑地答道:《馬克白》。時至今日,卡達萊仍然不懂英文,卻始終把閱讀《馬克白》當成畢生最重要的文學啟蒙經驗。我們不知道那譯文品質如何,總之他深受感動與啟發。顯然他不覺得自己喝的是洗碗水,反而感覺像是瓊漿玉液。

如果是這樣,為什麼仍有許多人說「譯文無法取代原文」?在那些刻意不讀任何譯本的人耳裡,這句雋語聽起來也許非常受用,因為如此一來,他們就有充分理由聲稱自己的做法沒有錯。不過,既然我們無法憑藉各人的鑑賞力去區分譯文與原文,這些堅持讀原文的死硬派也就永遠無法確定自己有沒有遵守原則。即便他們運氣比較好,並沒有遇到譯文偽稱原文的狀況,最後他們一輩子看到的世界都會非常狹隘。如果他們只懂英文,那麼就不會看過《聖經》或托爾斯泰的小說——甚至也沒機會閱讀《決戰猩球》(Planet of the Apes)。倘若真是如此,這句雋語就變成了一個幌子。那些人聲稱「譯文無法取代原文」,但他們真正要說的是,譯文都是一些不入流的東西。

