《你的耳朵裡是魚嗎？》：外來詞彙究竟傷害還是豐富了在地文化？

文：大衛・貝洛斯（David Bellos）

不平衡的翻譯流動：外來詞彙究竟傷害還是豐富了在地文化？

有些《聖經》翻譯對譯入語有深刻而長久的影響。路德版《聖經》被視為近代德國的第一部巨作，詹姆士王的欽定版《聖經》仍是英國史上不可避免的參照點。然而，這樣的影響並非一般翻譯的特點。個別譯者通常在目標文化連最小的漣漪都激不起。不過，特定領域若能有川流不息的譯作問世，必能使接受語產生截然不同的面貌。

士來馬赫解釋希臘古典文學最好怎麼翻譯成德文時，就對這點了然於心。他堅決相信，會造成差異的不是哪一本書，唯有大規模的翻譯希臘哲學與戲劇，才能幫助德國語言「透過與外國語言最多采多姿的接觸，蓬勃發展並培養自己完美的力量」。但取決於原社會與受方社會之間的關係，這個目標可能會以各種不同的方式遭受重創。

例如，從一九六○到九○年代法國批評理論的英文翻譯，已讓英國文學的抽象論述聽來遠比之前更像法文。反過來說，受到英文風格大量輸入的影響，法國名流新聞的語言已大幅轉變：例如「la presse people」（新聞界人士，people 發音同英語）就確切顯示了現今被斥為語言同質化的現象。

這不只是字彙的問題。瑞典故事的對話方式，已出現一個細微但相當深刻的變化，其源頭可追溯至英文小說的翻譯。下列句法結構在現今所有類型的英文小說俯拾皆是：

（1）“Don’t try,” she said with disdain.（「不用試了。」她語帶輕蔑地說。） （2）“It doesn’t matter,” he said calmly.（「沒關係。」他平靜地說。） （3）“And now you must go to sleep,” he said in a tone that was friendly but authoritative.（「現在你得上床睡覺了。」他用親切但不失專橫的語氣說。） （4）“Get out,” said Frank abruptly.（「滾。」法蘭克不客氣地說。）

瑞典文的文法不至於消滅這種結構。然而，把「說」的動詞和修飾語（「語帶輕蔑地」、「平靜地」、「不客氣地」）一起擺在一段話之後的句型，在瑞典文小說文體中相當罕見。在一系列由三十本瑞典文原著小說集結成的代表性文集中，這種結構出現六十四次，但在類似文集，同樣三十本從英文翻成瑞典文的小說中，它出現四百八十四次。這種英文的「指印」，也就是英文小說慣用的「對話道具」之一，現已融入瑞典文的原創寫作，但並非一般文學小說，而是最常見於偵探小說的特徵。類似這種細微但意義重大的語言及風格合併現象，常被抨擊為全球化無心插柳的結果。不過瑞典偵探小說也有甜蜜的復仇。它的語言或許已被英文表現對話的手法滲透，但賀寧．曼凱爾（Henning Mankel）和史迪格．拉森（Stieg Larsson）的冷硬派瑞典犯罪小說，現已攻克全球暢銷書排行榜。

另一種兼併則由美國律師普雷斯頓．陶博（Preston Torbert）大力提倡。他在做中國生意的美國公司執業時，必須處理數百份用雙語——英文及中文——撰寫，且在兩個司法轄區有同等效力的合約。這是苛求，因為數百年來，兩個國家的法律傳統各自發展，相對應的詞彙不多。

其中一個難題衍生自美國法律的「同類規則」（class presumption，或稱「類別推定」）。例如，如果一份合約說它的某個條款適用於某塊土地上的「任何平房、公寓、農舍或其他建物」，基於類別推定，那個「其他建物」僅指「平房、公寓、農舍」構成的建物類型，也就是住宅。這種句型結構與非法律背景的英文用法相反，在非法律背景，「其他建物」可泛指工廠、太空站和裝飾性建築。

中文沒有「類別推定」這種用語，它的法律文化也不考慮這點。如果用英文表達的限制規定，在翻譯時沒有另加修飾，中文的「其他建物」除了住宅，也可泛指工廠和工坊，也就是美國法律英文的「類別推定」明確排除的意義。你當然可以插入額外的中文字來表示「或其他『類似』建物」、「或其他任何『同類型』建築」、「或其他任何住宅建造物」。但如果吵上法院，聰明的律師或可主張合約的兩種版本並非完全相同，因為英文版並沒有對應那些附加中文字的字詞。

普雷斯頓．陶博提出的解決之道，是用中文翻譯不會成為問題的方式撰寫英文，也就是修改原語，使之更適合翻譯成目標語。何況這樣的改變將使得美國的法律行話沒那麼晦澀，對大家都有好處。這個辦法簡單到你不由得納悶，美國人的合約以前幹嘛不說「平房、公寓、農舍，或其『類似』建物」。陶博的答案是：因為以往法律起草者沒有中文從旁協助。中文可以教說英文的律師怎麼表達自己的意思。

翻譯造成諸如此類的影響顯然相當微乎其微。法文、英文、瑞典文和中文並未因此改變，只是稍微磨了稜角而已，至少到目前為止是這樣。不過，〈福音書〉的博薩維語（Bosavi）譯本，卻對這個在大巴布亞高原上幾個雨林小聚落的語言，產生極深遠的影響。

在一九七○年代博薩維人皈依基督教之前，他們的文化（有點像古羅馬文化）並未辨識「誠心」的概念。民眾在大眾面前的言論會被認真看待。私下的想法和外在行為是否與內在狀態一致則不被當回事。但誠心以及心口如一對於基督傳教士所傳遞的信息，卻是必不可少。亞太基督傳教團（The Asia Pacific ChristianMission）認為地方話是「民族靈魂的神殿」，因此決心用博薩維語講授福音。然而，沒有任何傳教士是田野語言學家，沒有人能流利地說博薩維語。此外，博薩維人一般不會說其他語言：貿易接觸時，以往他們仰賴鄰村民眾透過一種鄰近的語言翻譯，近來則仰賴區域性的聯絡語：巴布亞皮欽語（Tok Pisin）。

傳教團使用《Nupela Testamen》，即譯成巴布亞皮欽文字的《新約聖經》這個版本不是譯自拉丁文或希臘文，而是一九六六年初版、名為《美國好消息聖經》（American Good News Bible）的英文簡化版。使用這種媒介語限制傳教團一開始只能和一小群在外地工作、學會說一些巴布亞皮欽語的博薩維年輕人接觸。傳教士教他們基本的讀寫，讓他們也走上傳教之路。剛開始服事時，這些新皈依者在小村子裡集結，大聲宣讀《Nupela Testamen》，接著即席口譯成博薩維語，可能一小節一小節，或唸完整段才翻譯。既採取這種翻譯方法，他們在過程中將許多巴布亞皮欽文字的詞彙及用語傳入博薩維語，也就不足為奇了。但這些「語言轉譯者」的真正衝擊，發生在更深的層面。

博薩維語是許多有「徵信」的語言之一。表示某件事是如何得知，包括看到、聽聞或推論的語法（請參見218 頁）。巴布亞皮欽語則不然。因此，這批新任巴布亞傳教士專注在人們所想和人們所言之間的差異，將《好消息》巴布亞皮欽文字版的一篇《聖經》故事即席譯成博薩維語版時，遇上了大麻煩，例如下面這段話的斜體部分：

Jesus said to the paralyzed man, “My son, your sins are forgiven”. Some teachers of the law who were sitting there thought to themselves, “How does he dare talk like this? This is blasphemy! God is the only one who can forgive sins.” At once Jesus knew what they were thinking, so he said to them, “Why do you think such things? Is it easier to say this to a paralyzed man, ‘Your sins are forgiven’, or to say ‘Get up, pick up your mat, and walk?’ I will prove to you then, that the Son of Man has authority on earth to forgive sins.” So he said to the paralyzed man, “I tell you, get up, pick up your mat, and go home!” 耶穌對癱瘓病人說：「年輕人，你的罪孽被寬恕了。」一些在場的律法師「心想」：「他竟敢說這種話？這是褻瀆上帝啊！唯有上帝才能赦罪。耶穌一眼「看穿他們的心思」，便對他們說：「『你們為什麼要心想』這樣的事？對癱瘓的人說哪句話比較容易呢，是：『你的罪被寬恕了』，還是：『站起來，邁步走』？我要向你們證明，人子在世間有寬恕罪孽的權力。」於是他對癱瘓病人說：「我說你起來吧，拾起蓆子，回家去吧！」

巴布亞皮欽語用na long bel belong，字面意義為「在他們的肚子裡」，來表達「在他們心裡」或「在他們的腦海裡」，而在巴布亞皮欽語，這個詞彙會和tingting（「想」）連用，來表達律法師「心想」某件事而沒說出口的事實。博薩維的口譯者沒辦法表達這麼缺乏事實根據的事。一個紀錄版本讓耶穌透過直接視覺證據明白那些律法師在想什麼，在動詞「想」的後面加上徵信字尾「-lo:b」。

另外，這一整行也加了附加語「a: la: sa: lab」，意近「據說」，或多多少少表示資訊來源不是實際說話的人，而是某個外界的權威。但版本會隨布道者和場合不同而有懸殊差異，直到一種從巴布亞皮欽語借用的形式（語法譯借〔syntactic calque〕）被接受為提及「內心想法」——未經大聲說出口的話語驗證的思想——的新方式，也就是以字面意義為「肚子」的kufa 做字首，加在動詞「想」的前面。於是，翻譯這檔事改變了博薩維人的語言，進而改變博薩維人的心智世界。如今，博薩維語的「私下的想法」是「肚子想」，或者反過來說，拜前線即興語言調解所賜，說博薩維語的人現在用肚子可以做的事，已經歷莫大的轉變。

博薩維人的生活因傳教產生的轉變，顯然不只在於其語言的語法和詞彙。不過，說博薩語的人現在可以想像和表述「內心世界」的概念，不單是皈依基督教的效應，更是〈福音書〉從巴布亞皮欽語譯為博薩維語的直接影響。

大部分的評論在探討從古代到近代翻譯如何影響受方文化時，會使用「豐富」、「擴充」或「提升」等動詞來形容目標文化受到的衝擊。但要是我們看到或聽到當前發生的情況，就會有截然不同的隱喻浮現腦海，包括「扭曲」、「碾碎」、「同質化」等等。「徵信」在博薩維語法扮演的角色，被借自巴布亞皮欽語的即興譯借無可挽回地削弱了，因為那提供了討論無實證事物的方式。從某些角度來看，那已碾碎一個獨特而無可替代的心智世界。同樣，我們也可以說英式名人八卦大舉入侵法國媒體的結果，已製造出一頭風格的巨怪，降低了法文水準。

然而，換個時間地點，性質相仿、規模更大的字彙和風格轉變，卻不會引起悲嘆，而是恰恰相反的感覺。例如，日文譯者在十九世紀末從歐洲語言引進大量科學詞彙，這些新詞彙的使用者，大都覺得自己的語言因此變得豐富。同樣的，在西元四到八世紀，敘利亞語（與亞蘭語關係密切的閃米特語）據說在主教、學者兼譯者塞維魯．薩布喀（Severus Sebokht）手中欣欣向榮，因為他引進大量希臘文的字詞和用語，以及重拉丁文的西方長期忽視的古希臘數學、醫學、天文知識（西方則要等到數百年後的十二世紀中葉，敘利亞文版的希臘科學被譯成阿拉伯文，再由克雷莫納的杰拉德〔Gerard of Cremona〕於西班牙托雷多譯為拉丁文，在歐洲各地較廣泛地傳播後，才找回這些知識）。

使博薩維人皈依的基督教基本主義者可能真的相信他們拯救了博薩維人的靈魂，也豐富了博薩維人的語言。我相信久遠以前，應該有些愛唱反調的敘利亞語人士，認為大量進口希臘詞彙汙染了他們古老的語言。但話說回來，人們對於翻譯引起或推波助瀾的語言轉變所抱持的態度，並非完全取決於他們對語言或翻譯的感覺，而是衍生自某些根深抵固、不易動搖的觀念。第一個觀念是你認為你本身的語言「應當」在翻譯的語言階級占有何種地位。對許多人而言，特別是死抱「單一語言歐洲民族國家」不放的人來說，這是個敏感的主題，因為想像中的語言地位常與現實牴觸，這可能會引發集體的偽善和怨恨。就算英文語詞已大舉輸入仍不屑一用的法國人，就處於這種境況。世上不是只有法國人如此。

你會對翻譯促成的語言轉變抱持何種態度，第二個決定因素是你認為新的詞彙會帶來何種價值。其實，翻譯對接受語的影響，與被翻譯的素材具有的影響力脫不了關係。在不同的時間，翻譯可能為受方文化大舉注入好萊塢的浮華、造船技術、宗教救贖、瑪麗－安托瓦內特（Marie-Antoinette）的情色故事，以及任何被認為值得寫下來的東西。你認為這種資訊流動的語言痕跡有多少價值，端看你在第一次透過翻譯取得那種素材時，對它有多需要、多嚮往。

不平衡的翻譯流動對其他文化造成的傷害，與不平衡的翻譯流動帶給接受語的助益如出一轍。真正的傷害和真正的助益並非翻譯或翻譯對接受語的影響所致，而在於翻譯傳播事物的本質。

相關書摘 ►《你的耳朵裡是魚嗎？》：真假分身——譯文真的無法取代原文？

書籍介紹

本文摘錄自《你的耳朵裡是魚嗎？為什麼翻譯能溝通不同文化，卻也造成誤解？從口譯筆譯到自動翻譯，「翻譯」在人類的歷史如何發揮關鍵影響力》，麥田出版

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作者：大衛・貝洛斯（David Bellos）

譯者：陳榮彬、洪世民

翻譯不僅改變了我們溝通的方式，也影響著人類的未來……

聞名全球的翻譯名家從文學小說到流行暢銷歌曲，從納粹審判法庭到二戰軍事解碼，

剖析「翻譯」如何展現文化的繁複面貌

內容簡介

翻譯只是在尋找不同語言中相對應的詞彙嗎？

為何翻譯文學總是無法呈現原汁原味的原文？

譯者總有一天會被Google翻譯取代嗎？

口譯制度為何源自納粹罪犯的終極審判？

自動翻譯機器的想像與發明，居然跟冷戰競爭息息相關？

《阿凡達》為何是一則翻譯的寓言，講述了人類生存的根本問題？

翻譯看似是門輕鬆簡單的技藝：只要一本字典，自然能寫下流暢的譯文。然而，本書回顧數十萬年的歷史，告訴你翻譯並非如此。

本文不僅從上百個例子，破除超過三十種關於翻譯的迷思，更從史前時代便存在的口譯活動，一路談到數位革命持續研發的自動翻譯。作者分享親身經歷，更引用大量文獻，徹底分析翻譯的每一個面向，包括誕生於字典之前的翻譯、歐盟在翻譯上實踐的平等人權、圖書翻譯的全球趨勢，乃至於不同物種之間的訊息傳遞……在全球訊息無時差傳遞的二十一世紀，無論是對人工翻譯或是自動翻譯有興趣，本書都能讓你了解翻譯如何持續改造了日常生活的溝通媒介。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰