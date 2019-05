《你的耳朵裡是魚嗎？》：外來詞彙究竟傷害還是豐富了在地文化？

文:大衛・貝洛斯(David Bellos)

有些《聖經》翻譯對譯入語有深刻而長久的影響。路德版《聖經》被視為近代德國的第一部巨作,詹姆士王的欽定版《聖經》仍是英國史上不可避免的參照點。然而,這樣的影響並非一般翻譯的特點。個別譯者通常在目標文化連最小的漣漪都激不起。不過,特定領域若能有川流不息的譯作問世,必能使接受語產生截然不同的面貌。

士來馬赫解釋希臘古典文學最好怎麼翻譯成德文時,就對這點了然於心。他堅決相信,會造成差異的不是哪一本書,唯有大規模的翻譯希臘哲學與戲劇,才能幫助德國語言「透過與外國語言最多采多姿的接觸,蓬勃發展並培養自己完美的力量」。但取決於原社會與受方社會之間的關係,這個目標可能會以各種不同的方式遭受重創。

例如,從一九六○到九○年代法國批評理論的英文翻譯,已讓英國文學的抽象論述聽來遠比之前更像法文。反過來說,受到英文風格大量輸入的影響,法國名流新聞的語言已大幅轉變:例如「la presse people」(新聞界人士,people 發音同英語)就確切顯示了現今被斥為語言同質化的現象。

這不只是字彙的問題。瑞典故事的對話方式,已出現一個細微但相當深刻的變化,其源頭可追溯至英文小說的翻譯。下列句法結構在現今所有類型的英文小說俯拾皆是:

瑞典文的文法不至於消滅這種結構。然而,把「說」的動詞和修飾語(「語帶輕蔑地」、「平靜地」、「不客氣地」)一起擺在一段話之後的句型,在瑞典文小說文體中相當罕見。在一系列由三十本瑞典文原著小說集結成的代表性文集中,這種結構出現六十四次,但在類似文集,同樣三十本從英文翻成瑞典文的小說中,它出現四百八十四次。這種英文的「指印」,也就是英文小說慣用的「對話道具」之一,現已融入瑞典文的原創寫作,但並非一般文學小說,而是最常見於偵探小說的特徵。類似這種細微但意義重大的語言及風格合併現象,常被抨擊為全球化無心插柳的結果。不過瑞典偵探小說也有甜蜜的復仇。它的語言或許已被英文表現對話的手法滲透,但賀寧.曼凱爾(Henning Mankel)和史迪格.拉森(Stieg Larsson)的冷硬派瑞典犯罪小說,現已攻克全球暢銷書排行榜。

另一種兼併則由美國律師普雷斯頓.陶博(Preston Torbert)大力提倡。他在做中國生意的美國公司執業時,必須處理數百份用雙語——英文及中文——撰寫,且在兩個司法轄區有同等效力的合約。這是苛求,因為數百年來,兩個國家的法律傳統各自發展,相對應的詞彙不多。

其中一個難題衍生自美國法律的「同類規則」(class presumption,或稱「類別推定」)。例如,如果一份合約說它的某個條款適用於某塊土地上的「任何平房、公寓、農舍或其他建物」,基於類別推定,那個「其他建物」僅指「平房、公寓、農舍」構成的建物類型,也就是住宅。這種句型結構與非法律背景的英文用法相反,在非法律背景,「其他建物」可泛指工廠、太空站和裝飾性建築。

中文沒有「類別推定」這種用語,它的法律文化也不考慮這點。如果用英文表達的限制規定,在翻譯時沒有另加修飾,中文的「其他建物」除了住宅,也可泛指工廠和工坊,也就是美國法律英文的「類別推定」明確排除的意義。你當然可以插入額外的中文字來表示「或其他『類似』建物」、「或其他任何『同類型』建築」、「或其他任何住宅建造物」。但如果吵上法院,聰明的律師或可主張合約的兩種版本並非完全相同,因為英文版並沒有對應那些附加中文字的字詞。

普雷斯頓.陶博提出的解決之道,是用中文翻譯不會成為問題的方式撰寫英文,也就是修改原語,使之更適合翻譯成目標語。何況這樣的改變將使得美國的法律行話沒那麼晦澀,對大家都有好處。這個辦法簡單到你不由得納悶,美國人的合約以前幹嘛不說「平房、公寓、農舍,或其『類似』建物」。陶博的答案是:因為以往法律起草者沒有中文從旁協助。中文可以教說英文的律師怎麼表達自己的意思。

翻譯造成諸如此類的影響顯然相當微乎其微。法文、英文、瑞典文和中文並未因此改變,只是稍微磨了稜角而已,至少到目前為止是這樣。不過,〈福音書〉的博薩維語(Bosavi)譯本,卻對這個在大巴布亞高原上幾個雨林小聚落的語言,產生極深遠的影響。

在一九七○年代博薩維人皈依基督教之前,他們的文化(有點像古羅馬文化)並未辨識「誠心」的概念。民眾在大眾面前的言論會被認真看待。私下的想法和外在行為是否與內在狀態一致則不被當回事。但誠心以及心口如一對於基督傳教士所傳遞的信息,卻是必不可少。亞太基督傳教團(The Asia Pacific ChristianMission)認為地方話是「民族靈魂的神殿」,因此決心用博薩維語講授福音。然而,沒有任何傳教士是田野語言學家,沒有人能流利地說博薩維語。此外,博薩維人一般不會說其他語言:貿易接觸時,以往他們仰賴鄰村民眾透過一種鄰近的語言翻譯,近來則仰賴區域性的聯絡語:巴布亞皮欽語(Tok Pisin)。

傳教團使用《Nupela Testamen》,即譯成巴布亞皮欽文字的《新約聖經》這個版本不是譯自拉丁文或希臘文,而是一九六六年初版、名為《美國好消息聖經》(American Good News Bible)的英文簡化版。使用這種媒介語限制傳教團一開始只能和一小群在外地工作、學會說一些巴布亞皮欽語的博薩維年輕人接觸。傳教士教他們基本的讀寫,讓他們也走上傳教之路。剛開始服事時,這些新皈依者在小村子裡集結,大聲宣讀《Nupela Testamen》,接著即席口譯成博薩維語,可能一小節一小節,或唸完整段才翻譯。既採取這種翻譯方法,他們在過程中將許多巴布亞皮欽文字的詞彙及用語傳入博薩維語,也就不足為奇了。但這些「語言轉譯者」的真正衝擊,發生在更深的層面。

博薩維語是許多有「徵信」的語言之一。表示某件事是如何得知,包括看到、聽聞或推論的語法(請參見218 頁)。巴布亞皮欽語則不然。因此,這批新任巴布亞傳教士專注在人們所想和人們所言之間的差異,將《好消息》巴布亞皮欽文字版的一篇《聖經》故事即席譯成博薩維語版時,遇上了大麻煩,例如下面這段話的斜體部分:

Jesus said to the paralyzed man, “My son, your sins are forgiven”. Some teachers of the law who were sitting there thought to themselves, “How does he dare talk like this? This is blasphemy! God is the only one who can forgive sins.” At once Jesus knew what they were thinking, so he said to them, “Why do you think such things? Is it easier to say this to a paralyzed man, ‘Your sins are forgiven’, or to say ‘Get up, pick up your mat, and walk?’ I will prove to you then, that the Son of Man has authority on earth to forgive sins.” So he said to the paralyzed man, “I tell you, get up, pick up your mat, and go home!”

耶穌對癱瘓病人說:「年輕人,你的罪孽被寬恕了。」一些在場的律法師「心想」:「他竟敢說這種話?這是褻瀆上帝啊!唯有上帝才能赦罪。耶穌一眼「看穿他們的心思」,便對他們說:「『你們為什麼要心想』這樣的事?對癱瘓的人說哪句話比較容易呢,是:『你的罪被寬恕了』,還是:『站起來,邁步走』?我要向你們證明,人子在世間有寬恕罪孽的權力。」於是他對癱瘓病人說:「我說你起來吧,拾起蓆子,回家去吧!」