以色列《野小子特種部隊》：耶路撒冷圍城與「英勇路」

文：麥克・巴佐哈（Michael Bar-Zohar）、尼希・米夏爾（Nissim Mishal）

耶路撒冷圍城

一九四八年五月二十四日，以色列獨立戰爭如火如荼展開，班古里昂召集伊蓋爾．雅丁會商。班古里昂走近掛在辦公室牆上的巴勒斯坦地圖，指著地圖上一個標名「拉充」（Latrun）的道路交會點。

「攻擊！不計一切代價攻擊！」他說得很堅決。

雅丁拒絕了。

六十二歲、人稱「老頭」的大衛．班古里昂，生於波蘭，身材粗壯，有一張頑固的臉，下巴凸出，一對彷彿有穿透力的褐眼炯炯有神，還有兩簇雪白的頭髮，像翅膀一樣垂在額頭兩邊。雅丁的年齡只有他的一半，身材瘦削，禿頭，留著濃密的八字鬍。獨立戰爭前他追隨父親的腳步，在希伯來大學做研究工作。雅丁的父親也是著名的考古學家。

耶路撒冷的情勢讓班古里昂提心吊膽。耶城猶太區已經遭約旦第一流部隊組成的阿拉伯駐衛軍（Arab Legion）包圍。猶太區守軍既餓又渴，武器也不足，隨時可能潰敗。班古里昂相信，如果耶路撒冷淪陷，新誕生的以色列國也無法存活。位於一座卓比派修會（Trappist）修道院旁、控制從海岸平原到耶路撒冷通道的拉充要塞，已遭阿拉伯駐衛軍精銳部隊占領。要解開耶路撒冷圍城，就必須先拿下拉充。

但雅丁有其他緊急要務。阿拉伯的軍隊已經深入以色列境內。敘利亞軍已進抵約旦河谷；伊拉克軍則逼近地中海沿岸，大有將以色列一分為二之勢；埃及遠征軍也於拉基西河（Lakhish River）河濱宿營，距特拉維夫只有三十五公里。雅丁認為，他必須先擋住埃及人再說。

班古里昂又說了一遍，必須拿下拉充，其他的事可以暫緩。兩人開始為這個問題激辯，雅丁氣得兩手猛拍班古里昂的辦公桌，打碎了桌面玻璃板。但「老頭」不肯退讓。儘管敬重雅丁，甚至欣賞雅丁火爆的性格，但班古里昂仍然堅持己見。雅丁最後只得屈服，發電報給第七旅旅長，重申班古里昂的命令：「不計一切代價攻擊！」

之後幾週，以色列軍對拉充要塞發動一波波猛攻。以色列人死傷數以百計，但拉充久攻不下，每一次攻擊都遭阿拉伯駐衛軍擊退。就在這段期間，聯合國特使也忙著在猶太與阿拉伯兩軍之間協商暫時停火。班古里昂知道，這項停火協議會「凍結」各戰線的情勢。換言之，如果停火在耶路撒冷圍城未解的情況下達成，聯合國將根據這個事實訂定協議，不准以色列向耶路撒冷增援部隊與武器。聖城耶路撒冷將陷落，以色列也將隨之瓦解。

在拉充要塞仍然屹立、通往海岸平原進路依舊不通之際，哈雷爾旅（Harel Brigade）一名叫阿葉．泰波（Aryeh Tepper）的排長，找上他的旅長。哈雷爾旅當時在耶路撒冷附近地區戰鬥，旅長是青年軍官伊薩克．拉賓。泰波要求拉賓讓他徒步突圍，前往海岸平原。泰波說，他的哥哥已經陣亡，他要回去探望他失去愛子的母親。拉賓不僅准他所請，還派了三名士兵與泰波一起行動。夜幕低垂後，泰波一行四人沿著陡坡與蜿蜒的峽谷，悄悄穿越敵軍巡邏區，抵達海岸平原的胡爾達（Hulda）屯墾區。

駐守在屯墾區的以色列軍大喜過望。原來，在經過最近幾場戰鬥之後，當地以色列軍已經控制胡爾達與通往耶路撒冷進路之間的一條走廊，這條走廊位於拉充西邊，但由於山嶺阻隔，敵軍沒有發現。這簡直讓人不敢置信！以色列軍或許可以繞過守得如鐵桶一般的拉充要塞，從另一條路進入耶路撒冷。

幾天之後，一百五十名以色列軍經由新路抵達耶路撒冷；他們是拉賓的哈雷爾旅獲得的第一批援軍。不過國防軍需要的，不是一條只能步行穿越的羊腸小徑，而是一條可以向圍城運補武器裝備的真正道路。前線指揮官大衛．馬庫斯（David Marcus）將軍，決心駕吉普車經由海岸平原抵達耶路撒冷。高大、活潑又聰明的馬庫斯，原是美軍上校。他生長在紐約布魯克林，是西點軍校與法學院畢業生。二次大戰期間他志願加入美軍，在D日隨一○一空降師跳傘降落德軍占領的諾曼第。在見證納粹死亡集中營的可怕暴行之後，他成為猶太復國運動的信徒。他認為，在為紐倫堡大審進行法律訴訟準備的同時，猶太人必須有自己的家園。馬庫斯於是再次成為志願軍，以米基．史東（Mickey Stone）的假名加入以色列獨立戰爭，並經班古里昂任命為以色列第一位將領。這時身為國防軍高級軍官的他，與班古里昂一樣，也認為拯救耶路撒冷非常重要。

一天晚上，他與哈雷爾旅的兩名軍官乘一輛吉普車從平原出發。這兩名軍官是來自貝．奧法（Beit Alfa）屯墾區的賈魯西．拉波普（Gavrush Rapoport），與後來成為將軍的阿莫．郝里夫（Amos Horev）。吉普車在深溝高壑間順著山勢蜿蜒而上，三名軍官找到一條可以銜接鹿道（Deer Path）的路線。鹿道是一條陡峭而彎曲、迂迴的小徑，可以通往耶路撒冷大路，而且遠在拉充要塞的勢力範圍之外。第二天晚上郝里夫與賈魯西循原路又試探了一次，在辛苦跋涉三個小時之後，他們的吉普車突然遇上另一輛來自耶路撒冷、載著兩名哈雷爾旅軍官的吉普車。他們高興得抱在一起，因為他們證明了可以乘吉普車從海岸平原進入耶路撒冷。

經過幾次失敗與事故後，吉普車開始沿著新路、甚至載著重型迫擊砲進入耶路撒冷。為縮短行程，吉普車負責把食物與裝備送進一處會合點，再由來自耶路撒冷的卡車接力，將物資運回聖城。吉普車則載著來自耶路撒冷的軍民傷員折返平原。但問題很快顯現，耶路撒冷民眾陷入嚴重饑荒，僅僅靠吉普車無法載運足夠的食物。聖城軍事總督杜夫．「伯納」．約瑟夫 緊急要求提供食物、飲水與燃料。

第七旅工兵隊出動一切可以出動的重裝備，開始修築一條可以行駛卡車的真正道路，但這項工程有一個難以克服的要害：貝絲．蘇辛（Beth Sussin）陡坡以近四百英尺（一百二十公尺）的落差，硬生生將路面切成兩段。

班古里昂一聲令下，數百名搬運工動員，其中有些來自特拉維夫，還有約兩百名來自耶路撒冷的志工。他們不分晝夜，每人背負二十公斤麵粉、糖與其他重要物資，爬上陡坡，把食物帶進耶路撒冷。軍方還用了幾匹騾子與三隻駱駝，不過效果不佳。

時間逐漸流逝，班古里昂下令全力進行貝絲．蘇辛陡坡整修工程。以色列全國各地所能找到的每一件裝備，包括推土機、牽引機、壓縮機等全數調集現場。以色列最大的建築公司索雷．波恩（Solel Boneh）派出最優秀的工程師與工人。來自耶路撒冷的專業切石工也已動員，築路工程就這樣晝夜趕工，不斷進行。這不僅僅是技術作業，更是一項英雄作戰任務：數以百計的士兵與志工背著重擔，攀登陡坡，推或拖著卡車與裝備。耶路撒冷猶太首席拉比伊薩克．哈里維．赫佐（Yitzhak HaLevi Herzog）授權安息日照常施工，還說這是「偉大的米茲法」。

無論怎麼說，想征服矗立在工人頭頂上那座山丘，唯一的途徑就是鑿石開山，挖一條像蛇行一樣蜿蜒而上、讓卡車可以開上山頂的路。

一天晚上，突來的爆炸撼動了這處耶路撒冷山丘，新路工地遭到猛烈砲轟。阿拉伯駐衛軍發現了這項距其陣地不遠的大趕工；駐衛軍不理會以色列人究竟在那裡幹什麼，只管對那塊地區實施密集轟炸。他們的砲兵對工地、國防軍士兵與志工展開無情砲火洗禮，造成慘重傷亡。埃及空軍噴火式（Spitfire）戰鬥機也飛臨現場，實施多次掃射與轟炸。

但為了與時間賽跑，施工沒有停。聯合國將在幾天內宣布暫時停火，凍結地面上一切活動。停火一旦生效，建路或鋪路都在禁止之列。屆時如果通往耶路撒冷的路仍未打通，聖城在整個停火期間將持續處於圍城狀態，可能在戰火重燃以前就已經不支倒下。以色列如果想在停火期間繼續為耶路撒冷運補，首先必須向聯合國證明它有一條通往耶路撒冷、完全由國防軍控制的道路。

在停火宣布前四十八小時，修路工人訝然在施工現場發現一群到訪的外國記者。這些外國記者在以色列新聞官引領下來到新路，而且就這樣，無意間幫了以色列大忙。他們在全球新聞媒體大事宣揚，說以色列祕密建造了另一條通往耶路撒冷的道路。這些報導都成了耶路撒冷不再處於圍城狀態的證據。

《紐約前鋒論壇報》明星記者肯尼斯．畢爾比（Kenneth Bilby），稱這條新路是「以色列的滇緬公路」。中國的滇緬公路建於一九三七至一九三八年間，聯結緬甸與中國，目的是避開日本封鎖，為中國軍隊運補。

以色列的滇緬公路在停火生效前一天、一九四八年六月十一日晚間完成。不過築路工作仍然祕密進行，直到聯合國觀察員七月十四日到現場視察、見到以色列卡車攀援直上、開進耶路撒冷為止。之後，當這條路終於鋪成、正式啟用時，以色列將之重新命名為英勇路（Road of Valor）。

為英勇路做了這麼多貢獻的大衛．馬庫斯，卻沒能活著看見它落成。停火前一天夜晚，馬庫斯因為輾轉無法成眠，裹著一條床單，閒步走到他的前進指揮所周邊。一名哨兵誤將這「穿白袍的人」視為敵人，向馬庫斯高聲喝問口令，馬庫斯答不出來，無法表明自己身分，哨兵於是開槍。只用了一發子彈。馬庫斯倒地，傷重不治。他的棺木後來空運回到美國，在全副儀仗的軍禮下安葬。當時護送他棺木回紐約的，是一名左眼戴著黑眼罩、名不見經傳的國防軍軍官，他就是摩西．戴陽少校。

許多年以後，馬庫斯的故事拍成了電影，片名是《黑幕落下》（Cast a Giant Shadow）。

在停火展開前數小時，卡車隆隆行駛在「滇緬公路」上。耶路撒冷獲救了。

相關書摘 ►以色列《野小子特種部隊》：「母親公車」攻擊事件之後

書籍介紹

本文摘錄自《野小子特種部隊：以色列建國以來的祕密武器，守護應許之地的半世紀征戰》，麥田出版

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作者：麥克・巴佐哈（Michael Bar-Zohar）、尼希・米夏爾（Nissim Mishal）

譯者：譚天

為什麼我們應該認識以色列？

數十次史上重要戰役

重視情報、後勤，從軍事角度看以色列的歷史與生存策略

他們如何思考，掌握「質的優勢」

本書特色

詳實記錄與美國三角洲部隊齊名、俗稱「野小子」特種部隊的英勇傳統

從以色列視角認識中東各國與各民族之間的關係

揭露國防部長裴瑞茲、獨眼龍戴陽、總理拉賓、總理納坦雅胡等知名人物從未公開的第一手資料、當事人訪問、歷史照片

內容簡介

這是一個八百萬人口要與周遭一億四千萬敵人對抗的國家，

這是一個與美國三角洲部隊齊名，屢次執行反恐任務的特種部隊，

在世界局勢的演變、周圍國家的掣肘、國內不同政治勢力的對抗下，

以色列國防軍必須做下多次考驗心智與體力的決定，

他們要如何守護自己的應許之地？

以色列建國七十年來，中東地區的情勢始終一觸即發，讓以色列成為國際關注的焦點。

其實中東地區自古即不乏征戰，主要原因在於耶路撒冷同為三個宗教的聖城，而如今之所以愈受關注，與一九四八年聯合國決議讓猶太人在巴勒斯坦原英國託管區復國不無關係。兩千多年來遭受流離迫害的猶太人終於得以在應許之地建立以色列國，但早已在此定居的巴勒斯坦人又怎會拱手讓出自己的家園，再加之聯合國會議上阿拉伯國家紛紛投下反對票，導致以色列建國第二天，就遭到周邊國家聯合進犯，史稱第一次中東戰爭。

這場戰爭雖然以以色列勝利告終，卻也開啟了往後報復循環、不曾間斷的大小戰役，時至今日已超過半個世紀，中東各國家民族之間仍未見長久和平的曙光。本書作者深入挖掘以色列國防軍機密檔案，揭開自一九四八年建國以來，以色列與埃及、敘利亞、巴勒斯坦、伊朗、伊拉克之間的幾番交手，無論是檯面上的戰爭衝突，或是私底下的暗殺截擊，這些眾所周知的新聞事件，或是不為人知的機密任務，形塑出今日的中東樣貌。

本書將揭露以色列參與的核心戰役與搶救人質的反恐任務：

永納坦行動

六日戰爭

格林島之戰

雄雞五十三號行動…等超過十次大小戰役及驚人的軍事行動

你也將感受到以色列特種部隊達成使命的強烈信念：

以「跟我來」為口號，軍官永遠在士兵之前衝鋒陷陣

作戰行動要求速度及精準，關鍵在於出其不意與不傷及無辜

絕不將以色列的傷患及死者留在戰場上

Photo Credit: 麥田出版

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核稿編輯：潘柏翰