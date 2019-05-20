以色列《野小子特種部隊》：「母親公車」攻擊事件之後

文：麥克・巴佐哈（Michael Bar-Zohar）、尼希・米夏爾（Nissim Mishal）

「母親公車」攻擊事件之後

一九八八年三月七日早晨。「母親公車」像往常一樣，從貝爾謝巴開到迪蒙納（Dimona，位於奈吉夫沙漠）核能廠。車子來到公路上一處荒無人煙的地點，突然見到路中間站著三名男子，旁邊還停著一輛軍車。三名男子攔下母親公車，揮著自動武器來到車上，乘客這才發現三人是阿拉伯恐怖分子。公車上頓時亂成一團，四十名在迪蒙納核能廠上班的乘客乘亂逃出公車。恐怖分子強占了公車，將還在車上的九名婦女與兩名男子擄為人質。以色列特種部隊幾乎立即趕到，將公車團團圍住。恐怖分子開始與他們談判，要求釋放關在以色列監獄裡的巴勒斯坦人犯，交換公車上的人質。三名恐怖分子揚言每半小時殺一名人質，並率先殺了人質維克多．拉姆以立威。

以色列特種部隊根據接獲的第一波情報，知道這三名恐怖分子在那天清晨從埃及控制的西奈跨越邊界，途中還劫持了一輛軍用吉普車。以色列邊界警衛軍轄下的特種部隊「亞瑪」（Yamam）奉命突擊這輛巴士。亞瑪遵命行事，殺了三名恐怖分子，但恐怖分子在臨死前也殺了兩名他們劫持的婦女：琳娜．帕沙卡─席拉茲基與米蓮．班雅。在談判過程中，一名恐怖分子曾大叫道：「阿布．吉哈派我們來的！」

對以色列國防軍情報人員而言，「阿布．吉哈」（Abu Jihad）這名字一點也不陌生。阿布．吉哈又名「聖戰之父」，本名卡利．奧瓦吉（Khalil al-Wazir），是阿拉法特的副手，也是巴解組織的軍事頭子。他生在當時屬於巴勒斯坦英國託管區的拉雷，長在加薩難民營。還不到二十歲，他就拉攏其他巴勒斯坦青年組織抵抗團體，即是阿拉法特手下「法塔赫」的第一批成員。阿布．吉哈參加法塔赫在以色列境內幹下的第一次行動，於一九六五年一月一日在國家輸水系統（National Water Carrier）的一座廠房放了一枚炸彈。在贖罪日戰爭之後，他策畫了一連串對以色列的恐怖攻擊：一九七四年在納哈利亞（Nahariya）的攻擊，造成以色列人四死六傷；一九七五年三月五日對特拉維夫沙威（Savoy）濱海酒店的攻擊，造成八名人質與三名國防軍士兵死難，其中包括尤吉．義艾利上校；一九七五年七月四日，在耶路撒冷鬧市錫安廣場（Zion Square）用一具裝了詭雷的電冰箱引發巨型爆炸，奪走十五條人命；一九七八年三月十一日濱海路（Coastal Road）大屠殺，三十五人喪生；還有一九八五年九月在賽普勒斯利馬索爾（Limassol）殺害三名以色列船員等。

到一九八八年，阿布．吉哈開始遙控發動巴勒斯坦人第一次武裝叛亂──巴勒斯坦人稱為「起義」──成為許多巴勒斯坦人心目中反以色列鬥爭的象徵。他娶了英提莎．奧瓦吉（Intisar al-Wazir）為妻。英提莎．奧瓦吉又叫烏姆．吉哈（Umm Jihad，即「聖戰之母」），是個讓人印象深刻的女人，也是自成一格的領導人。她為阿布生了三子一女。以色列於一九八二年入侵黎巴嫩以後，阿布．吉哈與他的戰友被逐出黎巴嫩，四年以後又遭約旦驅逐，最後隨同法塔赫其他領導階層一起在突尼西亞首都突尼斯安身。

阿布．吉哈早在幾年以前就名列以色列暗殺黑名單；以色列曾經計畫幾次暗殺他的行動，但都在最後一刻喊停。不過在一九八八年三月「母親公車」攻擊事件發生以後，他又成為以色列人注意的目標。軍事情報局局長阿農．里金─沙哈克將軍做出結論：必須剷除阿布．吉哈。里金─沙哈克可不是隨口說說的泛泛之輩，他是因一九七三年青春之泉行動而獲贈勳的英雄。（見第十四章）

國防軍新參謀長丹．蕭隆（恩德培救援人質行動的幕後策畫人）原則上批准了這一項行動，並且把行動管理與準備工作交給副參謀長、曾擔任總參偵搜隊隊長的艾胡．巴拉克。這項要在距以色列一千五百五十多英里（兩千五百公里）外執行的任務顯然極其複雜。國防軍向莫薩德求援。自法塔赫領導階層遁入突尼斯以來，莫薩德就不斷擴展其情報網路。莫薩德潛伏在突尼斯的特工曾經祕密造訪阿布．吉哈住的「藍白小鎮」，將他的住宅拍照，甚至還畫出房屋結構與內部格局的精確藍圖。一名莫薩德女特工用假藉口造訪了他的家，提出一份家具擺設與屋內狀況的報告：一條門廊連接門口到擺了許多沙發與太師椅的客廳；有一扇門通往阿布．吉哈的書房；另一扇門通往廚房；還有一座上二樓的樓梯。二樓有阿布．吉哈與妻子，以及女兒哈南的臥室。阿布．吉哈夫婦與他們兩歲大的嬰兒尼達爾住一間臥室。兩個年齡較長的兒子則在美國念書。

行動計畫是：總參偵搜隊隊員乘坐以色列海軍艦艇接近突尼西亞海岸，由海軍十三突擊隊帶他們登岸，然後在莫薩德特工協助下進抵阿布．吉哈的住宅。海軍突擊隊已經與海軍祕密繪製了突尼斯海岸地形圖，將突擊隊登陸區位置標示清楚。空軍還出動了一架噴射機，在行動展開前進行偵照，為國防軍提供最新情報。

儘管做了這麼充分的準備，這項行動風險仍然很高。任何與巴解部隊、突尼西亞陸軍單位或地方警力的遭遇都可能演變成災難，而且很顯然，比起在鄰近國家進行類似任務，以色列撤軍或後撤傷員的行動都將難上許多。阿布．吉哈住的那個地區，也住了許多以色列黑名單上最首要的巴解領導人，駐有大批受過良好訓練的法塔赫警衛自是不在話下。只要稍出差錯，就可能引發戰鬥，或導致突擊隊員受困。這項行動還可能帶來嚴重的政治後果，因為突尼西亞並沒有與以色列積極對立，以色列很難解釋何以對突尼西亞發動攻擊。此外，還有一個問題也令國防部長伊薩克．拉賓特別困擾：如何確定阿布．吉哈在執行任務的那天夜晚真的在家？

莫薩德向拉賓保證，透過情報與精密的跟監作業，他們可以對阿布．吉哈在行動展開最後一刻的位置瞭若指掌。另一方面，最後準備工作也已展開。以色列人建了一個阿布．吉哈住宅的全尺寸模型，供總參偵搜隊員進行滲透與暗殺演練。參加這項行動的軍官都經過精挑細選，每一位都負有特定任務。

負責進入二樓臥室的小組，與負責射殺阿布．吉哈的軍官也經過慎選。擔任行動指揮官的是摩西．「布吉」．亞隆。在一九七三年贖罪日戰爭之後，以中士軍階重新加入現役的布吉，這時已經官拜上校，是公認最優秀的總參突擊隊隊長之一。在任務準備期間，布吉決定先行探路。他飛到羅馬，然後用一本假護照從羅馬飛到突尼斯。來到突尼斯以後，他在莫薩德特工帶領下，走訪阿布．吉哈住處的附近地區。第二天，布吉．亞隆取道羅馬返回以色列與部屬會合。

四月十三日，星期三，任務部隊分乘四艘飛彈快艇，在一艘潛艇伴隨下啟程。其中兩艘快艇負責運輸總參偵搜與海軍十三突擊隊員，另兩艘負責保護。兩艘護送的快艇中，一艘配置精密電子行控中心，擔任任務指揮所，由巴拉克坐鎮指揮；另一艘配置全套醫療手術裝備與人員。這支小型艦隊一開始往西北前進，駛往希臘群島，然後轉西，最後轉南，進抵突尼西亞海岸。

就在同一天，兩男一女共三名莫薩德特工用假身分證在突尼斯一家租車公司現身。他們自稱是阿義西．阿─夏利迪（Ayish a-Saridi）、喬治．納吉布（George Najib）與雅塔．阿蘭（Uataf Allem），租了三輛小巴士：兩輛福斯商旅車與一輛寶獅。

飛彈快艇於四月十五日抵達目標。那一天，以色列攔截到法國特工發給巴解組織的一封密電，電文中警告：「以色列人正在搞什麼花樣」。這件事令以色列捏了把冷汗，但巴拉克下令行動繼續。

那天晚上，兩架以色列空軍波音七○七飛到突尼斯上空，一架負責電子傳輸，另一架提供空中掩護，並且為盤旋當地上空的以色列噴射戰鬥機加油。

行動展開了。潛艇持續往指定海灘──位於迦太基旁的阿勞（A-Rouad）──接近，還報告海灘上完全沒有人跡。四名海軍突擊隊員兩人一組，分乘兩艘「哈吉」登岸，與三名莫薩德特工會合。這三名特工已經把租來的三輛車擺在海灘上。海軍突擊隊潛水員用無線電報告海灘已經占領，五艘橡皮艇立即從飛彈快艇上下海，載著二十名總參突擊隊員靠岸。登陸地點與藍白小鎮相距不遠。突擊隊員分成四個組，A與B組執行任務，C與D組提供保護。A與B組隊員裝備帶有消音器的點二二貝利塔手槍與迷你烏茲衝鋒槍。C與D組的幾名隊員攜帶步槍與手榴彈。總參突擊隊員都穿著防彈背心，外罩連身工作裝，腳踏軟皮法國軍靴。他們頭戴附麥可風與耳機的通訊裝置，腰帶上繫著幾個裝有彈藥與急救品的小袋。他們還備有醫療用口罩，以遮掩臉孔。

那天傍晚，阿布．吉哈住在加薩的一個名叫費耶茲．阿布．拉馬（Fayez Abu Rahma）的親戚遭以色列國內安全局（即夏巴）幹員拘留審問。他們有一搭沒一搭地盤問，幾個小時以後將他釋放。國內安全局之所以這麼做，是基於一個簡單而祕密的目的：要阿布．拉馬打電話到突尼斯通知阿布．吉哈，以便莫薩德與軍情局監聽系統證實阿布．吉哈當晚確實人在突尼斯。

但就在H時（攻擊發起時間）即將到來的最後一分鐘，事情發生變化。總參突擊隊員在突尼斯海灘整裝待發之際，一名莫薩德特工接到急電：阿布．吉哈不在家！他在突尼斯，但正與另一名巴勒斯坦領導人法魯．卡杜米（Farouk Kaddoumi）開會。突擊隊員只得等待。國防軍一小支精銳部隊就這樣聚在距離本國好幾千里以外、一處與外界阻隔的敵國海灘上，實在很危險。他們提心吊膽、苦苦等待了一個半小時，布吉．亞隆終於接到報告，說阿布．吉哈已經在兩名保鑣護送下回到家，其中一名保鑣留在屋外的車子裡，另一名保鑣進了屋子。總參突擊隊員立即擠進租來的車子，穿過古迦太基港幽暗的歷史遺跡，朝藍白小鎮進發。兩千多年前，古迦太基大將漢尼拔曾從這處港口出海，朝西班牙進發，對羅馬帝國發動他那場傳奇性的攻勢。

突擊隊在凌晨兩點前不久抵達目標。阿布．吉哈的車子停在住宅門口，那名保鑣正坐在駕駛座上打盹。兩名突擊隊員走近這輛車，其中一人假扮女子，抱著一大盒巧克力，隱藏他那隻握有消音手槍的手。兩人來到車邊，一人對著那保鑣的頭部開了一槍。其他隊員隨即進入房子四周的花園，A組隊員用特製消音裝備撞開一扇強化木門。A、B兩組隊員潛進房子，在地下室殺了第二個保鑣，還有一名霉運當頭、選在那裡睡覺的突尼西亞園丁。A組隊員衝上二樓阿布．吉哈夫婦的臥室。

阿布．吉哈當時還沒睡覺。他在一個小時前親了十六歲女兒哈南，與她道了晚安，離開她的臥室，回到自己房間，坐在桌邊寫信給巴勒斯坦「起義」領導人。外面傳來的一陣輕響引起他的警覺，他抓起特製的銀柄手槍，向門口走去。他的妻子烏姆．吉哈發現情況有異，於是向他叫道「佛登，佛登」，提醒他貝魯特佛登街發生的那次恐怖分子領導人在青春之泉行動中喪生的事件。

阿布．吉哈打開臥室門，迎面站著四名蒙面男子，手中都有武器。他把妻子推進壁間一處凹室，舉起手中槍枝，但站在他面前的軍官已經把一整個彈匣的子彈全部打到他身上，另外三名蒙面人也一一向前，如法泡製。阿布．吉哈就在妻子面前倒下。在蒙面人還不斷開槍射擊之際，烏姆．吉哈跳到丈夫身旁，抱住丈夫屍身，向蒙面人大叫：「夠了！」

蒙面人沒有傷她，也沒有傷害因聽到槍響而衝進父母親臥室的哈南。在行動過程中，一名突擊隊員用阿拉伯語向哈南叫道：「去妳媽那裡！」她見到蒙面人向倒在地上的父親不斷開槍，而且有短暫片刻，她與一名未戴面罩跨進臥室的突擊隊員面對面。她望著他的臉──一張她說這輩子都不會忘記的臉。這名突擊隊員也向他父親的頭部開了幾槍。烏姆．吉哈與她女兒還見到一名隨以色列突擊隊行動的婦人，在一旁忙著為整個行動全程錄影。阿布．吉哈夫婦那個兩歲大的嬰兒尼達爾醒來大哭。一名突擊隊員就站在他旁邊，舉槍掃射天花板，但沒有傷他。巴解組織後來宣稱，突擊隊員射了七十枚子彈，其中五十二枚打在阿布．吉哈身上。

突擊隊員很快離開臥室，下樓，抓了一些他們找到的官方文件、檔案，還從書房牆壁上奪了一個小保險箱帶走。烏姆．吉哈聽到有個婦人用法語從樓上對突擊隊員大叫：「Allez！Allez！」（快走！快走！）

攻擊行動持續不到五分鐘。突擊隊員走出房子，站在房前，由指揮官點名，以確定全員到齊。聖戰之母從窗口看著他們，數了一下有二十四人。他們的車輛迅速開向海灘；突擊隊員在車裡找到幾箱莫薩德為他們準備的無酒精飲料。接應船隻已經在海灘上等著他們，他們連同幾名參加行動的莫薩德特工一起上了船，航向大海。幾名留在突尼斯的特工則打電話向警方報案，說見到蒙面人的車隊往市區而去──與突擊隊撤軍方向正好相反。突尼斯警方在藍白小鎮通往首都的道路上設置路障，突尼西亞總統立刻召集地面部隊與直升機，還下令關閉機場與海港。但除了海灘上那三輛棄置的出租車以外，他們連一個以色列人影都沒有見到。

第二天，這事件以巨幅標題轟動登上全球各地新聞頭版；大家都知道是以色列人幹的。阿布．吉哈已死，不過巴勒斯坦人沒有忘記他的名字。事隔許多年，在巴勒斯坦自治國成立以後，阿拉法特的政府指派烏姆．吉哈為部長。她與她女兒還向許多以色列作者與記者描述這場暗殺事件的過程。

相關書摘 ►以色列《野小子特種部隊》：耶路撒冷圍城與「英勇路」

書籍介紹

本文摘錄自《野小子特種部隊：以色列建國以來的祕密武器，守護應許之地的半世紀征戰》，麥田出版

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作者：麥克・巴佐哈（Michael Bar-Zohar）、尼希・米夏爾（Nissim Mishal）

譯者：譚天

為什麼我們應該認識以色列？

數十次史上重要戰役

重視情報、後勤，從軍事角度看以色列的歷史與生存策略

他們如何思考，掌握「質的優勢」

本書特色

詳實記錄與美國三角洲部隊齊名、俗稱「野小子」特種部隊的英勇傳統

從以色列視角認識中東各國與各民族之間的關係

揭露國防部長裴瑞茲、獨眼龍戴陽、總理拉賓、總理納坦雅胡等知名人物從未公開的第一手資料、當事人訪問、歷史照片

內容簡介

這是一個八百萬人口要與周遭一億四千萬敵人對抗的國家，

這是一個與美國三角洲部隊齊名，屢次執行反恐任務的特種部隊，

在世界局勢的演變、周圍國家的掣肘、國內不同政治勢力的對抗下，

以色列國防軍必須做下多次考驗心智與體力的決定，

他們要如何守護自己的應許之地？

以色列建國七十年來，中東地區的情勢始終一觸即發，讓以色列成為國際關注的焦點。

其實中東地區自古即不乏征戰，主要原因在於耶路撒冷同為三個宗教的聖城，而如今之所以愈受關注，與一九四八年聯合國決議讓猶太人在巴勒斯坦原英國託管區復國不無關係。兩千多年來遭受流離迫害的猶太人終於得以在應許之地建立以色列國，但早已在此定居的巴勒斯坦人又怎會拱手讓出自己的家園，再加之聯合國會議上阿拉伯國家紛紛投下反對票，導致以色列建國第二天，就遭到周邊國家聯合進犯，史稱第一次中東戰爭。

這場戰爭雖然以以色列勝利告終，卻也開啟了往後報復循環、不曾間斷的大小戰役，時至今日已超過半個世紀，中東各國家民族之間仍未見長久和平的曙光。本書作者深入挖掘以色列國防軍機密檔案，揭開自一九四八年建國以來，以色列與埃及、敘利亞、巴勒斯坦、伊朗、伊拉克之間的幾番交手，無論是檯面上的戰爭衝突，或是私底下的暗殺截擊，這些眾所周知的新聞事件，或是不為人知的機密任務，形塑出今日的中東樣貌。

本書將揭露以色列參與的核心戰役與搶救人質的反恐任務：

永納坦行動

六日戰爭

格林島之戰

雄雞五十三號行動…等超過十次大小戰役及驚人的軍事行動

你也將感受到以色列特種部隊達成使命的強烈信念：

以「跟我來」為口號，軍官永遠在士兵之前衝鋒陷陣

作戰行動要求速度及精準，關鍵在於出其不意與不傷及無辜

絕不將以色列的傷患及死者留在戰場上

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰