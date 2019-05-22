《室內設計師的暗黑小學堂》：風水老師才是主導的室內設計師

文：陳岳夫

「風水」，是一門很深的學問！身為一個室內設計師呢，難免會遇到很難解的問題，就是你畫的設計圖，被風水師打臉說「風水不好」。所以我也開始接觸這一塊，努力學懂有關於「風水」及「避諱」的基本概念，或是用科學的方式來解決一些「相剋」的問題。

「設計師，我家小孩即將要大考，風水師說床頭跟書桌要擺這裡才好。」

「設計師，要麻煩你幫我注意財位的地方要能擺ＸＸ跟○○。」

老實講，我多少也相信風水這件事。這跟我們生長的文化養成背景有關，現在連國外也都出版了探討東方風水的書，還配上了精美的室內設計圖片來解說。

我個人的觀念裡，「風水」就是要「順風順水」。讓住在空間裡面的業主，感覺是舒服的狀態最重要。當然，在許多既存有限空間的牽制下，室內設計師還需要幫業主百分之百充分設想，不浪費房子裡的任何一丁點空間，而在面對比較重視風水觀念的業主時，也必須事先跟業主說明清楚空間利用的合理性。

基本上當我遇到業主表明也想請風水師來看的時候，我都會先跟業主說明，等對方請風水師看過空間後，我們再來開始討論空間使用的配置。由於門派不同，每一位大師對空間風水的解讀也都有所不同，但我這邊基本上都會尊重。

「這個門要在這裡才不會招爛桃花。」

「房間門最好改在這裡，才不會相沖。」

「廚房的爐火要靠這裡才會帶來好運勢。」

「床頭要朝向Ｘ方才可以更健康。」

「進門的這裡要有ＸＸ才能招財擋煞。」

每一位風水師都有他的方式，但是因為很多老師看風水的過程，不會考慮到實際空間的尺寸與限制，有時候風水老師的說法也會造成室內設計師不可能的任務。

我曾經遇過購買套房的業主，要求要「開門不見爐」。但是空間就是那麼小，要如何在開門時看不見瓦斯爐，也常常成為設計上的難題。建商附贈的流理台要廢掉重新買嗎？改變廚具的方向？再加一道遮蔽牆？

其實現在很多的風水觀念，也隨著生活型態及空間條件而有所改變。像是開放廚房設計的流行，想要把廚房餐廳直接變成是客廳的設計，有這種想法的人也是大有人在。

我還遇過一個設計案，業主對風水大師的說法是絕對服從。所以在第一次丈量現場時，業主先跟我說明了空間的利用想法，我們也依據業主的說法，將平面配置先繪製好，接著業主就把我們的平面配置圖交給他熟識的風水大師過目。結果，風水大師看完設計圖之後，開始大改，門的位置、床的擺設方向，更衣室跟廚房配置也全都改了。

看著風水大師在我們的平面配置圖上的紅筆線條，我跟同事抱著頭發燒。因為遵照大師的畫法，大床放不進房間，就算硬放進去，房門也打不開。還有衣櫃深度不夠，浴室馬桶卡到淋浴間的門，廚房擺不下冰箱，餐桌位置卡到廚房出入口⋯⋯我們將所有會產生的實際問題，一一跟業主做了詳細的說明。

室內設計師有一個原則，就是不跟風水老師過不去，畢竟最後住在裡面的人是業主。最後雙方經過幾次的討論，我跟業主達成一個共識，就是決定放棄此次空間的設計改裝。

因為一來風水大師的意見不適合居家動線，二來空間的現實條件無法改變，三來改建預算也很高。還好業主並不堅持急著一定要搬進這個老家留下來的空間，他大方地付了我們設計費用，但後續的改建工程就暫緩。

另外一個我實際經歷的案例，就是業主說趕著過年前一定要完工，因此我們已經精神緊繃，加緊趕工。我們團隊在這個案件進行到後期時，業主突然告知我們，他請了一個非常有名的風水大師要來看空間。（我們心裡的OS都是：為什麼不早說~~~）

果然，風水大師看完空間之後的某一天，業主出現在我們面前，手裡拿著已經被寫了一堆紅字的平面圖跟我們說：「這個房間要改在這裡，那個房間門要改到那裡，床要改方向，書桌要改靠在另一面牆⋯⋯」改了一堆設計後，唯一沒改的就是完工時間。最後我們團隊真的是靠著心臟夠強大，使命必達，最後在時間內「幾近完工」。

「風水」對我來說比較像是一種信仰，信者恆信，有點像是宗教信仰，只是看你信奉到如何的一個程度。有一次遇到一位業主的風水老師，我便私下向他請教一些我的疑問：

設計師：「老師請問一下，風水輪流轉，跟每個人的生辰是否有關？」

風水師：「是呀，所以要看八字跟方位。」

設計師：「所以空間裡的擺設是否一定要固定才好？還是要看個人的流年？」

風水師：「基本上不一定要固定，要看如何擺設才是最好。」

這位風水老師給了我一個開釋，就是既然會風水會流轉，那在設計上就不能做死，最好能靈活變更。所以後來我也會跟業主溝通這個觀念：「風水輪流轉啊，床位也應該要幾年看一次換個方向，或是重要的擺設可能也要改變一下位置，這才符合風水老師說的話。」

既然是信仰，跟宗教有關嗎？有的！一般來說，信仰西方宗教的業主，真的對風水比較沒有那麼講究，也比較沒有這方面的顧慮。但台灣大部分的室內設計師，還是會幫業主注意到一些習慣上的避諱。像是我們最常提到的床頭不壓樑，冰箱、洗碗槽與瓦斯爐不能對面擺放，盡量門不對門，廳堂面對室外，浴室廁所不在床頭隔壁等等。有些是觀感的問題，有些則是真的會有實際物理上些微的影響。

只是因為現在現有建築法規及建商商品的規劃上，新建築居住空間的大小結構已經無法再施工做太大的改變。若買預售屋，建議不妨事先找風水老師幫你看一下，就可以盡量避免所謂風水上的禁忌。若是真的基於種種理由只能買小坪數的房子，一眼就看盡所有的開放空間，那就好好跟自己說，「這居住的環境我喜歡。」催眠一下自己，因為這還牽涉到你口袋深度的問題。

要不然，你也真的要好好問自己，「我相信風水到什麼樣的程度？」或是要請風水老師跟你說明，在現有的空間條件裡，該如何化解你風水上的疑慮，幫你求得一個順風順水，而且更順心的方式來設計你的空間了！

從專業的角度看，設計師的真心話

我們室內設計同行偶爾碰面，有時候聊天會談到一些設計工作及接觸業主時的心得。其中有一個共同的感想就是，「當遇到風水老師的時候，風水老師才是主導的室內設計師。」

對身為室內設計師的我來說，對於風水老師所提出的觀點，我都當成是一種認知風水的學習，因為可以多聽聽風水老師所說的內容，也可以從旁知道業主對於生活習慣上的要求。

多年下來，我對於風水這一門學問，保持著一定的距離，有些風水老師的觀點，我會轉化成設計手法，就算業主在這方面沒有直接的要求，或許可以幫業主事先避免日後生活上的一些困擾。像是浴室與床頭的關係上，就是一個很好解說的案例。盡量避免床頭跟浴室龍頭共用一個牆面，這是因為除了家人洗澡時間與睡眠時間上的不同，可能會造成水聲或淋浴沖水的影響外，還有可能有一些我們不易察覺的困擾，例如供水時水管造成的聲音等等。至於每一位風水老師的說法不一，或是跟業主的八字等關係，我就無法說明了。

關於信仰上的一些想法，這對有台灣傳統宗教背景的我們來說，一般室內設計師對於居家空間上，也會特別注意。我們對於這些空間的要求，會先提醒業主是否要請風水老師先看過廳堂的方向與位置，這一定要全力配合。有的業主只會有這樣單一的要求，祖先牌位或是所敬奉的信仰一定要看過方位。而一般來說，假如沒有任何要求，通常就是把這個位置放置在面對大落地窗的牆面位置，當然也要考慮動線及美觀。

我在前面寫到過，「風水」就是順風順水，我的另外一個想法就是通風良好。台灣地處亞熱帶地區，多雨潮濕，居家空間通風良好變成一個很基本的要求。這就是為何我在設計上很不願意將前陽台裝上密閉的窗戶，為的就是讓居家有一個開闊對外的呼吸空間，甚至我會跟業主討論後，把原先外推的陽台，再次恢復，為的就是希望業主回到家之後，能夠不要再繼續生活在一個密閉空間中。

至於文章中所提到的「水火相剋」，這似乎大家都知道。冰箱不能對著瓦斯爐，流理台的水槽也不能與瓦斯爐相對。除了風水的說法之外，就廚房的動線來說，這要跟主管廚房的家族成員多次確認後設計，才能流暢地做出一道道佳餚，成就家人餐桌上的快樂時光。

近年來很多人都會要求天花板盡量的提高，但面臨所謂壓樑的建築體問題時，就要從設計上要如何減輕空間的壓迫感，或是跟業主稍做討論在生活動線上的配置，藉由床的位置擺設改變而避免壓樑。光是受到建築體的限制，這可能是連風水老師也沒辦法克服的問題。

有時候除了室內設計師是要解決空間的問題外，我也會認為風水老師應該也是要「化解」業主問題的人，而不是幫業主與室內設計師製造更多空間問題的一方。畢竟，居家空間就只有如此之大，在面臨空間改變條件不多的時候，讓風水老師來教業主如何「化解」無形的問題，可能需要更高深的功力，而不是叫業主跟設計師打掉這面牆，填滿這個洞，在空間上乾坤大挪移。

我絕對相信「風水」有益身心，能化解無形的問題為有形的空間。可以讓業主在居家空間裡生活得「開心，安心，順心」，則是風水老師與室內設計師要一起努力的目標。

關於風水學的十個問題

1 問：你相信風水嗎？

2 問：曾經找過風水老師看居家環境嗎？

3 問： 過去沒看過風水，下次買屋或重新設計裝修會考慮找風水老師嗎？

4 問：是什麼原因會讓你想找風水老師看居家風水？

5 問：會跟設計師先提出找風水老師的條件嗎？

6 問： 你會認為既然找了風水老師就一定要照單全收嗎？

7 問： 假如你要看風水，你最重視住家的哪一部分？

8 問：風水輪流轉，你會想要簡單改變家中擺設嗎？

9 問：你會因為宗教的關係而相信風水？

10 問： 你會願意聽風水老師指導，而多花費在設計裝修預算上嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《靠北真心話：室內設計師的暗黑小學堂》，時報出版

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作者：陳岳夫

人啊，總覺得自己很了解自己。 可是像我從事室內設計工作這麼多年，常常遇到想要這個、想要那個的業主，都搞不清楚自己到底要的是什麼——陳岳夫

擁有一個夢想中的家，是每個人的願望。但是如何將自己對空間的想像、期待及需求，讓室內設計師了解？

房子是「設計師」設計的，但是「業主」才是真正住在那個空間裡面的人。如果可以在與設計師做初步溝通前，先做好功課，也有助於設計師規劃時拿捏得更精準。

澔岳國際設計工作室設計總監暨負責人陳岳夫，特地開闢「室內設計師的暗黑小學堂」，教你條列居家夢想清單，早日完成實用好宅！

本書特色

精心設計的9堂課 ：從心理學、數學、經濟學到醫學，針對男女主人房、小孩房、三代同堂等不同科系，一一因材施教！

：從心理學、數學、經濟學到醫學，針對男女主人房、小孩房、三代同堂等不同科系，一一因材施教！ 專業角度的真心話 ：從自身的經驗出發，站在業主的立場思考，雙方達到最完美的共識，才能打造出一個令雙方滿意的空間。

：從自身的經驗出發，站在業主的立場思考，雙方達到最完美的共識，才能打造出一個令雙方滿意的空間。 隨堂測驗的10個問題：該如何檢視家中物品？你了解自身生活習慣及機能需求嗎？在跟設計師溝通之前，先確認自己的觀念夠不夠。

【同場加映】台日奧客設計師，黑歷史大公開！：室內設計師界的爆料公社，設計師百百種，你一定不會想要遇到書裡提到的那兩種。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航