《戰勝頭頸癌》：不用開膛剖肚，也能全身看透透的檢查方式

文：陳佳宏

不用開膛剖肚，也能全身看透透——頭頸癌的檢查方式

頭頸癌的解剖構造及組織成份複雜，因此使用核磁共振可分辨骨頭、肌肉，軟組織、血管及神經組織被侵犯之深度。聲帶或喉頭癌，因為部位小又容易動，所以需要不受影響的檢查，採用電腦斷層檢查較為合適，然而主要檢查還是由自己的主治醫師決定。

一般醫師要檢查是否有頭頸癌的症狀，基本上會透過內視鏡查看表面有沒有異常的變化，如果說要確診的話，就一定要有病理報告再次確認，因此如果發現了問題，就一定會跟病患建議進行切片檢查。

頭頸癌分期

內視鏡只看一些比較表面、表淺的部分，如果想要確定更深層的地方，有沒有淋巴結腫大等異狀，就需要借助一些影像，比如電腦斷層、核磁共振等儀器，檢查比較深層的部分。不過，在前一章提到口腔黏膜破洞等症狀，只要透過最簡單的內視鏡就可以得知了。

前一章節有大略提到癌症分期的方式是用TNM來評估，T指的是腫瘤的大小；N就是看有沒有侵犯到淋巴結，當然淋巴結還有分有沒有影響到兩側等，而M的話就是看它有沒有轉移到其他器官，用來區分癌症期別。通常頭頸部的病人一發現罹癌，約有五、六成的病人都會跨在第三期、第四期。

一般腫瘤講的第四期，通常都是癌細胞已經遠端轉移到其他部位，但是頭頸癌的第四期（4A、4B），還是只有在局部的地方，不一定會有遠端轉移的情況。當病人是經由淋巴結腫大而確診的，因為淋巴結受到影響，通常就會跳到第三、第四期，大概都已經是癌症晚期了。

簡易頭頸癌的癌症分期方式：TNM評估

頭頸癌分期 T N M 第零期 原位癌 無侵犯到淋巴結 無轉移至其他區域 第一期 小於或等於兩公分 無侵犯到淋巴結 無轉移至其他區域 第二期 大於兩公分，但小於或等於四公分 無侵犯到淋巴結 無轉移至其他區域 第三期 大於四公分 小於或等於六公分的頸部淋巴結轉移 出現遠端轉移至其他區域 第四期 侵犯到鄰邊組織（食道、甲狀腺、環狀軟骨） 大於三公分的頸部淋巴結轉移 出現遠端轉移至其他區域

腫瘤跑掉了？——MRI、CT讓你一目了然

使用核磁共振（Magnetic Resonance Imaging, MRI）或是電腦斷層檢查（CT）可以了解腫瘤以及淋巴腺侵犯的情況。

人體有百分之七十是由水所組成，所以氫原子的含量豐富。而核磁共振就是利用磁場和電磁波偵測人體內的組織，讓體內的氫原子跟磁場作用，讓氫原子在水、病變組織、腫瘤等等不同環境下，呈現不一樣的波序，醫師便可以診斷病患體內是否異常。

MRI是三度空間斷層成像，所以容易找出病變的位置，提供醫師診斷以及治療方針的參考，再加上MRI沒有輻射、非侵入性的檢查，所以被廣泛利用在癌症、心血管的檢查上面。

然而，它的缺點就是造影的時間較長，對人體移動比較敏感，若病患不小心移動了，就會產生偽影，影響醫師的判斷；另外，心律調節器、金屬性人工心臟瓣膜等會受到磁場的干擾，因此不適合身體內部有金屬植入物的受檢者。電腦斷層檢查（Computed Tomography, CT），也算是一種X光攝影。利用特殊的X光線環繞在病患的身體部位，之後再經過電腦處理，將拍攝到的器官、組織的橫截面圖片；這些平面的圖片合在一起，就形成了立體的圖像，所以哪裡出現問題都可以一目了然。

不過，在電腦斷層檢查中，雖然可以輕易看見骨骼等細密的物質，但是軟組織卻顯示不清。所以，為了清楚地辨識這些軟組織，患者在接受電腦斷層掃描前，要先使用一種特殊的物質——顯影劑。

顯影劑可以阻止X光穿透軟組織，在照片上呈現出明顯的白色區塊，沒了它們的干擾，便能清楚的看見血管、器官，和其它構造。針對患者檢查的區域不同，會有不一樣的攝入方式，像是將顯影劑注射在手臂的靜脈血管中，便可讓血管、尿道、肝臟等在圖像中清晰顯現；想要檢查胃部、食道時，就需要利用口服的方式；若想要觀察腸道的情況，就需要採用灌腸的方法，將顯影劑從肛門灌入直腸內。

有一點要注意的是，病患檢查完後，都必須大量喝水，幫助腎臟將顯影劑排出體內。因為顯影劑可能會對腎臟造成傷害。頭頸癌的解剖構造及組織成份複雜，因此使用核磁共振可分辨骨頭、肌肉，軟組織、血管及神經組織被侵犯之深度。聲帶或喉癌，因為部位小又容易動，所以需要不受影響的檢查，採用電腦斷層檢查較為合適。

肺、肝、骨頭常見轉移部位，檢查遠端轉移的三種方式

肺、肝、骨頭是最常見的轉移部位，利用胸部X光、腹部超音波，以及骨頭掃描，可以檢查出腫瘤是否有肺、肝、骨頭遠端轉移的現象。藉由X光對人體各種組織的不同穿透性，將胸腔原來的結構投影在一張平面的X光片，主要是偵測胸部是否有病變的檢查。

胸部X光通常只照正面的影像，所以在檢查之前，通常會將病人的胸膛貼近偵測器，X光就從背後往前照射取得影像。由於胸部X光的影像是由多種器官重疊所形成的影像，當重疊的部分有異常時，就很難看得出來，所以有需要的時候，就會改變照射的方向。

腹部超音波能透視腹部裡的器官，檢驗是否長了腫瘤。腹部是人體胃、腸、肝、膽囊、胰、脾、腎等重要器官的所在，若有異常時，對人體健康影響很大。因此，腹部超音波的重要性，在於可一次了解許多腹部臟器的結構，包括肝臟，膽囊，胰臟，脾臟，腎臟，以及附近血管。

一般來說，腹部超音波可做為第一線的檢查，如有疑問，再依情況安排電腦斷層、核磁共振，或者是其他侵入性檢查，以確認病情，是健康檢查的一大利器。

骨骼掃描是一種非侵入檢查，可早期發現腫瘤轉移。此檢查是從靜脈注射少量的核醫檢查製劑，對於偵測骨骼轉移有相當高的敏性，可進行全身掃描，對全身無症狀的各個部位進行檢查，所以十分適合做為骨骼轉移的篩選。

對癌症患者來說，做骨骼掃描的原因只有一個，就是要確定是否有骨轉移！一般來說，會懷疑骨轉移的原因，大多數是因為出現了骨痛，但是反過來說，一旦出現骨痛，就一定是骨轉移嗎？那可不一定。

除了骨轉移癌，骨病、骨質疏鬆、關節和骨頭疼，或是勞累、結石等原因，也會出現骨痛症狀。

【戰勝頭頸癌 門診案例】退休的高階主管X電療併標靶治療，腫瘤全消

這位七十八歲的男性已經退休的年齡。退休之前在一般公司上班，擔任主管，因為是管理職，除了業績跟管理人的壓力，還要常常交際應酬。

「而且，有時候跟大夥兒一起抽抽菸，還可以拉近同事之間的距離啊！」主要是有抽菸的習慣，菸齡大概有三、四十年了，因此聲音沙啞，一開始還以為只是菸抽太多，導致的菸嗓。直到某一天聲音變得沙啞到說不出話，才來求診。

經過檢查之後，確定已經罹患了下咽癌，甚至影響到了兩側的淋巴結，所以臨床分期為下咽癌第四A期，第四期不是遠端轉移，而是淋巴侵犯較多，就會將他分類在第四期A或B。

這樣的情況下，通常會聯合外科醫師進行評估，討論是否可以進行手術切除。外科醫師查看過病歷，確定可以進行手術，並且輔以電療和化療，但伯伯本身並不想要做手術，因為顧慮到手術完就沒辦法講話。

我們都可以理解病患的顧慮，所以會在總體評估之後，跟他分析不同的治療利弊，請病人確定接受何種治療。不過，伯伯不接受手術治療，因此只能接受電療和化療，然而，化療因為年紀過大，加上健保有給付標靶的藥物，所以最後決定讓伯伯接受標靶治療加上電療。

電療就是以一般正常的程序，大概照三十幾次，合併打標靶治療共八次。一般從電療最後一天之後算起，隔一．五個月到兩個月之間，再來一次影像檢查進行腫瘤比較。

之所以會提到這個案例，是因為這個伯伯做完電療加標靶治療之後，影像檢查結果幾乎腫瘤全消除了，所以在下咽和咽喉這個地方，使用標靶治療的效果都蠻不錯的，還是有機會消除所有的腫瘤。

這名個案屬於第四期，近兩年內算是高危險復發族群，因此，在第四期的治療後續都會建議服用口服化療藥物維持治療，伯伯也有按照指示，持續地早晚服用各兩顆化療藥物，長達兩年，目前腫瘤狀態十分穩定，直到現在已經四年多了。

書籍介紹

本文摘錄自《戰勝頭頸癌：專業醫師的全方位預防、治療與養護解方》，博思智庫出版

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作者：陳佳宏

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頭頸癌完整預防、照護守則──

警訊篇

口腔白斑、潰爛

耳朵悶、脹、痛

不明腫塊

喉嚨卡卡

聲音沙啞

醫療篇

早期一定要開刀嗎？

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化療必備條件

大突破：免疫治療

化療的副作用

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終止積極性治療

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醫病之間的安寧守護

Photo Credit: 博思智庫

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航