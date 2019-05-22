橫尾忠則 X 磯崎新：七十歲時，才第一次意識到「身體和心靈的分離」

文：橫尾忠則

橫尾忠則 X 磯崎新

雖然被說已過花甲之年，但我還在工作崗位上沒有退下來的意思

磯崎：橫尾先生，我跟您從五十年前就認識了，可是您一點都沒有改變耶。

橫尾：哪有這種事？一年比一年衰弱了。

磯崎先生，我想您應該有看到編輯部寄的委託信，我明年就滿八十歲了，我都沒想過自己能活到這個年齡。

我已經超過父親和母親的歲數了。比父親的年齡都超過十年了。如今經歷的這個階段，光用想像的，都會覺得自己進到了一個全然不同的領域。

然後，看到八十幾、九十幾歲的過去的藝術家的作品，就會覺得他們表現得很棒。

磯崎：原來如此。您是指他們到了八十幾歲，還會勇於嘗試新事物嗎？

橫尾：沒有錯。所以，今天想要向前輩的磯崎先生請教一下，關於創作年齡與身體年齡的關係。我不太會問問題，想先聽聽您的故事，我再從中提問。

我們都七老八老了，說您「七老八老」應該沒關係吧？已經進入了人生第二階段……雖說是第二階段，其實也進入最終章了，終點已近在眼前。

但我聽到小林秀雄的演講錄，當時他還只有五十九歲，明明只有五十九歲，他卻說：「我們應該要有老人意識，認清自己已經是老人了。如果到了這個年齡，行為、想法還跟年輕人一樣的話，那過去這些年歲，不都白活了嗎？」他才五十九歲就已經認為自己是老人了。

磯崎：唉呀，那個時代的人，我想他們要步入六十歲時，大概就跟您步入八十歲時的感覺一樣。

其實，我剛滿六十歲時，也是那種感覺。以前的人六十歲就說是花甲之年了。

您就要八十歲了，那就是慶祝八十大壽吧。可是，以當時來說。能活到八十歲，是很罕見的，因為以前的人覺得六十歲就到了花甲之年，就要從工作上退休了。

我六十大壽時，也被他們套上無袖短褂（譯註：在日本傳統習俗中，會讓六十歲壽星穿上紅色的無袖短褂），但那時候，我還在工作崗位上，一點要退下來的意思都沒有。當時，我才好不容易辦了一場展出完整作品的畫展，工作上又有了向前邁進一大步的發展，所以忙得不可開交。

以我自己的感覺來說，剛認識您那時候，我說我是都市設計師，既不是藝術家，也不是建築師。都市設計師的工作告一個段落時，我想：「往後得做出更正式的建築作品。」才終於成為一名建築師。那時是四十幾歲，之後專注地做建築，做了二十年左右，雖然心裡想著「我也該從建築工作上畢業了」，但又沒有個明確目標，就這樣過了六十歲。快到六十五歲時，發生了阪神大地震。當時我六十三歲，一九九五年的時候。

因此，我覺得，現在不該做建築，應該回到原點，重新回來做都市設計的工作。我自己也十分強烈地想透過工作，為日本追本溯源。

我想說：「世界不停在改變，我也得跟著改變。」我是在剛好距今二十年前時，有了這樣的想法。就在阪神大地震發生時，我六十三歲的時候。

橫尾：話說回來，巴塞隆納的奧運體育館，是什麼時候蓋的？

磯崎：一九九○年完工，奧運則是九二年舉辦的。

所以，這剛好是在我花甲之年完成的。

那之前，我還完成了洛杉磯的MOCA（日本編輯部註：洛杉磯現代美術館中，由磯崎新所建造的新館，於一九八八年開館），在那以前，我一直被各種工作追著跑。

橫尾：六十歲的花甲之年到七十歲之間，您會覺得自己是老人嗎？

磯崎：是不是老人這件事，其實不太會去想到。

七十七歲才萌生的老人意識

磯崎：在日本，七十七歲稱為「喜壽」，我剛好在那段時期，身體發生了一點變化。

七十七歲，跟之前都不一樣。我那時候才意識到，這就是老態。這時候，我才開始意識到自己是老人了，也就是萌生了老人意識。

橫尾：那我比較早一點呢。對於自己的體力，我的想法都比較負面。畢竟從小就一直有許多小病痛纏身。

磯崎：我讀過您的書，幾乎沒有一本不提到病痛（笑）。

橫尾：我都是趁著新舊疾病交替的空檔作畫（笑）。因為我是「疾病之神」。

磯崎：看您書上寫的，甚至讓人感到「這已經病危了吧」，但見面時，又看到您已經恢復健康了。我一直覺得您真是個很神奇的人（笑）。

橫尾：（笑）。過獎了，我現在是每天換一種病，病名天天不同。

早上醒來，就會發現痛的地方、有問題的地方又跟昨天不一樣了。

磯崎：這種感覺我懂。您跟我都得過帶狀皰疹。本來以為都不痛了，但最近，有時候又會發作，變成神經痛。

橫尾：您是七十七歲得到帶狀皰疹的嗎？

磯崎：是啊。

橫尾：我是七十歲的時候。生病的年紀我也比您早。還有就是顏面神經麻痺。

磯崎：啊，這我倒是還沒得過。

橫尾：這種病不用得啦（笑）。

我是七十歲時，才第一次，該怎麼說……意識到「身體和心靈的分離」。七十歲以前，我的身體和心靈是完全分離的。雖然如此，但我七十歲以前都還好。有時愈是分離，愈會湧出強大的能量。我和數學家廣中平祐對談時，他也曾說，在物理世界裡，當對立的兩極，落差愈大時，能量就愈強。所以，分離反而對創造有好處的樣子。

磯崎：這一點，可能是您的特殊能力了。

愈是有個看不見未來的阻礙擋在前面，愈能激發出活力，過著這種生活形態，是橫尾先生特有的生活之道呢。不斷累積這樣的人生經驗，也是您讓我十分尊敬的地方。

橫尾：您過獎了，本人可是過得很苦呢。

磯崎：我想這是一定的。但您不會讓人感覺到您的苦。

橫尾：周圍的人都覺得我是在裝病。連醫生都說我在裝病（笑）。

做出來的盡是未完成品，沒有一樣是完成的

橫尾：我覺得啊，您的工作是「建築師」，跟我們不太一樣，應該有更多體力上的工作吧？

磯崎：沒錯。畢竟我得要到工地現場去看。

橫尾：建造一個建築物，也需要相當長的時間吧？

磯崎：需要。三到五年內完成就算是快的了。

以建築來說，一個建築物從開工到落成，中間會出現所有想像得到的問題。至於都市計畫，則是不知道何時會完成。如果包括都市計畫，我所參與的工作，說得誇張一點，做出來的盡是未完成品，沒有一樣是完成的。

橫尾：也就是說這些工作是沒有止境的吧。沒有止境不就等於是擁有無限的魅力嗎？

磯崎：的確是。

橫尾：我的話，不知道是個性如此還是怎樣，對於完成或成就感之類的事，我一直很逃避，或者說很抗拒。

當我開始看到完成的終點時，就會在乾脆那個時點罷手。會想轉換到下一件事去。畢竟創造的快感，就在於通往完成的過程，完成本身一點都不重要。

磯崎：但創造出完成品就是藝術家的工作，所以對藝術家而言，這種想法存在本質上的矛盾呢（笑）。

橫尾：建築師應該無法如此吧？

磯崎：建築這件事，可說是非完成不可的。至於都市計畫，則是永遠都在進行過程中。

透過您的關係，我受邀設計日本肚臍公園（日本編輯部註：位在橫尾忠則的出生地——兵庫縣西脇市的都市公園。西脇市幾乎位處於日本列島的東西、南北的中央，因此以「日本的肚臍」作為宣傳）中的美術館（註：公園內磯崎新所設計的「岡之山美術館」是以火車車廂為意象，因外觀獨特而引發討論。一九八四年開館）。因為這是公共建築物，所以非完工不可。不過，當時我心想橫尾先生大概不會想要一個完成的成品，既然如此，那我就設計出以不完成為前提的火車車廂造型，未來還可以不停增加車廂。我想，之後您大概會一直增加車廂下去......

所以，我就設計出後面要加上什麼都可以的那種建築物。

現在只有三節車廂，以後要增加到二十節，還是多少節都沒問題喔。

橫尾：這真是個有趣的設計。

磯崎：可是，在那之後，完全保留了最初的形式，沒有增加。

因為橫尾先生的興趣已經轉移到其他事物上了（笑）。

橫尾：應該說西脇市覺得那樣就是完成品了。我想，如果要再增建的話，就得要有人捐錢才行……所以沒有打算自己來做（笑）。我都沒有想到，建築師竟然會在設計建築物時，刻意以這樣的增設過程為目的。更何況對方是公務員，他們恐怕只會想「這個建築師還真奇怪」。不過，我個人是覺得，您的未完成品的理念很有趣，所以或許一部分的責任是在我身上吧。

書籍介紹

本文摘錄自《橫尾忠則X9位經典創作者的生命對話：不是因為長壽而創造，而是因為創造而長壽》，大田出版

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作者：橫尾忠則

譯者：李璦祺

這本書裡面出現的對談人物加起來總共886歲，最大的98歲，最小的81歲，平均89歲！

但他們都還在自己的工作崗位上持續創作與想出新的點子。

他們從不認為自己老了，他們從不覺得老了就沒有創意，他們甚至還到處展覽活動，發表新作品。

他們是怎麼回事？

他們不是沒有病痛，戴上助聽器，每天可能還要復健，

但他們除了忘了自己的年齡外，從來沒有忘了好奇心與戰鬥力，

難道他們有什麼特殊超能力？

橫尾忠則向九位超過八十歲的在職創作者，請教關於活著、創造靈感與老年歲月怎麼過這件事。

橫尾忠則說，「超過八十歲的現在，我因為想請教其他同是八十歲以上，且仍持續在進行創作活動的前輩們的想法，而展開這一連串的訪談。我們一般會認為，老化就是身體愈來愈動不了，但我覺得並非如此，人會在老化的過程中，逐漸脫離頭腦的支配，而使身體自身甦醒過來。聽了前輩們的分享，我覺得大家都是隨著年紀增長，漸漸把自己的創作行為或藝術活動，交託在身體的感覺上，或說身體的知性上，也愈來愈從頭腦的支配中得到解放。」

訪問對談的人，包括在日本受到極度爭議的女尼瀨戶內寂聽。 她在九十歲壓迫性骨折動了大刀，卻說老化與癌症，就像青春痘，誰都會有。

日本數一數二，獲得二O一九年普立茲克建築獎殊榮的磯崎新， 到七十七歲才意識到自己是老人這件事，年近九十還忙得不可開交。

因為拍了三島由紀夫而聞名的攝影師細江英公，他說自己想拍的，一定會親自到現場，他認為沒有那種趕赴到現場拍攝的心，就沒有資格當攝影師。他在本書講出最經典的句子就是「我們不是隨著年齡增長而成為老人，是自己主動成為老人的」

知名導演山田洋次，獲獎無數，他說「上了年紀，作品會變得好有趣！」完全沒有覺得自己的老。

98歲的金子兜太說，去感受到看不見的事物，才是創造之本。

81歲的李禹煥說，社會上的聲音沒啥大不了，重要的是自己。

94歲的佐藤愛子說，我們還是需要經歷老年。

84歲的一柳慧說，八十幾歲的真正挑戰，才正要開始。

可貴的生存之道，是將整個生命都放在「此刻」。

你現在幾歲，你怎麼過，怎麼看到你的人生？

Photo Credit: 大田出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航