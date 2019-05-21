男性「睪固酮低下」和糖尿病有關聯嗎？

荷爾蒙對於整體身心平衡與健康極為重要，別以為荷爾蒙只有女性需要，對男性同樣很重要（想直接看影片請點此）。

男性荷爾蒙中，睪固酮為首要、也最為人熟知。在男性體內，睪固酮於2、30歲達到巔峰，之後便隨著年紀逐漸下降，每年約以1－2％的速率遞減。

「減少就減少，有關係嗎？」

有的，女性因為荷爾蒙的減少，產生許多生理心理症狀，是所謂女性更年期（menopause）。男性也會因為睪固酮減少而產生許多症狀，則稱為男性更年期（andropause）。

睪固酮的作用包括增長肌肉、減少體脂肪、幫助提升代謝、強化骨骼、提升精神活力體力衝勁、有助腦部認知記憶、提升性慾及勃起功能等。對於男性整體健康而言，是不可或缺的一環（女性體內也有睪固酮，對於女性健康也很重要）。

可以想見，一旦失去睪固酮，代謝變差、精神活力肌力耐力變差、情緒低落憂鬱、性能力可能也跟著變弱、體脂肪增加、腰圍變大、心血管疾病風險增加、骨質易流失、睡眠障礙、容易疲勞，本來充滿幹勁變成提不起勁，彷彿從高峰跌落谷底，生活品質大受影響。

研究也發現，男性的睪固酮低下跟現在許多的代謝疾病如肥胖、代謝症候群、糖尿病有明顯關聯。「這麼說的話，補充睪固酮有助於改善代謝的問題嗎？」

美國及德國學者，針對229位睪固酮低下且罹患糖尿病前期（HbA1c介於5.7－6.4％）的男性（平均年齡約58歲）進行研究，給予長期睪固酮補充，跟同樣睪固酮低下且罹患糖尿病前期、但沒有補充睪固酮的男性（89位，平均年齡約66歲）相比較，每年定期追蹤檢查，經過8年，結果發現：

有補充的組別中，沒有人（是的，沒有任何一個！）變成糖尿病；沒補充的組別則有約40％的人變成糖尿病。 有補充的組別中，有90％的人逆轉成為血糖正常；沒補充的則只有1％的人逆轉為血糖正常。 有補充的體重平均下降約9.2公斤，大約接近9％；而沒補充的體重反而增加約8公斤，大約9％。 開始治療前，睪固酮補充組別的男性在體重、腰圍、空腹血糖、膽固醇、三酸甘油脂、收縮壓等代謝症候群相關指標，都明顯比對照組來得差，但經過長期的睪固酮補充後，這些指標都明顯進步；相對地，沒有補充睪固酮的對照組都明顯退步了。 生活品質及勃起功能部分，有補充的組別一樣明顯改善，沒有補充的則明顯退步。 死亡率及非致命性心肌梗塞（nonfatal myocardial infarction）發生率，接受睪固酮治療的組別都明顯比較低。

這個研究發表在2019年3月權威的糖尿病醫學期刊《Diabetes Care》。

「哇賽，有補充的跟沒補充的比起來，差別好大，那我需要補充嗎？」荷爾蒙是整體健康重要的一環，但還是要強調，想要維持健康避免提早衰老，請先檢視自己平時的飲食、運動、睡眠習慣、壓力調適的狀況。因為這些面向與健康跟代謝功能息息相關，也跟荷爾蒙彼此交互影響。倘若症狀依舊不見改善，請尋求專業醫師評估，再進一步討論是否需要補充荷爾蒙。

男性朋友如果想要迅速了解自己是否有睪固酮低下的症狀，以下簡單10個是非題，回答「是」或「否」，根據自己目前的狀況，花個10秒鐘，直覺地回答（不要想太多，不用不好意思喔，自己的症狀自己最有感覺），可以初步大概了解。有需要的話，請進一步尋求專業人員診療。

Photo Credit：吳佳鴻醫師

本文經吳佳鴻醫師授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

和稿編輯：翁世航