肉桂會不會影響血糖？糖尿病友如何在日常生活中食用肉桂？

「營養師，我看網路上有⼈說肉桂可以降血糖，這是真的嗎？」

有許多網路文章都在探討肉桂對於血糖的影響，雖然⽬前有些研究顯⽰肉桂可以控制血糖，但有研究認為，肉桂對血糖或糖化⾎⾊素沒有影響。到底肉桂會不會影響血糖的變化？快和我們⼀起了解糖尿病與肉桂的關係吧！

認識肉桂

肉桂是源⾃於肉桂樹的樹⽪，將肉桂樹⽪捲成條狀後，經過乾燥⽽製成。它是⼀種歷史悠久的中藥材及調味料，也是五香粉的原料之⼀，常⽤來當作烘培點⼼、糖果或咖啡的調味。

食⽤肉桂可能的好處

在2003年的研究裡，研究⼈員讓第2型糖尿病患者每天服⽤1 - 6g的肉桂，持續⼀段時間後發現，這些患者的血糖、膽固醇甚⾄空腹血糖值都明顯降低，⽽且不吃肉桂後，效果還維持了將近20天。

另外，在2018年的研究中也有類似的結果。研究⼈員讓BMI > 27的第2型糖尿病患者每天服⽤1g肉桂，持續三個⽉，最後也發現：有服⽤肉桂的患者血糖值都有改善，包含空腹血糖、飯後血糖、糖化⾎⾊素、空腹胰島素以及胰島素抗性等。

Photo Credit: Health2Sync 智抗糖

事實上，食⽤肉桂的優點在於肉桂能減緩胃排空的速度，讓飯後血糖上升的速度減緩；同時，研究⼈員也在動物實驗中發現，肉桂裡的成分肉桂醛（cinnamaldehyde）可以促進胰島素的釋放，增加胰島素的敏感性。

肉桂對血糖可能無影響

不過，另⼀派的研究⼈員則表⽰肉桂無法明顯改善糖尿病，尤其無法降低糖化⾎⾊素。

例如在2013年的研究結果則認為，肉桂對於第2型糖友的空腹血糖及糖化⾎⾊素沒有顯著差異；其他文獻中也顯⽰：雖然食⽤肉桂可以讓患者的血糖些微下降，但是糖化⾎⾊素下降幅度並不明顯，表⽰肉桂不⼀定能有效控制血糖，並需要更多的研究才能證明肉桂對於血糖控制的實際作⽤與劑量。

肉桂應該怎麼吃？食用肉桂的建議

從以上的研究可以知道，肉桂對於血糖的影響⽬前還沒有⼀個定論，但因為肉桂屬於天然的食材，所以糖友在⽇常飲食中，還是可以利⽤肉桂作為香料，適當攝取。

例如：在咖啡撒上肉桂粉，或在製作麵包時利⽤肉桂粉增加味道，減少糖的⽤量。不過攝取肉桂時，也要多注意肉桂攝取的份量， 如果過度攝取，肉桂中的香豆素（coumain）不僅會讓肝臟受損，還會影響凝⾎功能 ，建議在食⽤肉桂前，可以與醫師或營養師討論看看。

最後，如果想知道肉桂對血糖的影響，還是要透過血糖監測來了解血糖的變化，即使控制穩定，也不能⾃⼰停⽌⽤藥或注射胰島素，才能讓健康⻑⻑久久喔！

參考資料

Cinnamon, blood sugar, and diabetes. Khan A, Safdar M, Ali Khan MM, et al.（2003）Cinnamon improves glucose and lipids of people with type 2 diabetes.Diabetes Care,（26）3215-3218. Sahib AS.（2016）Anti-diabetic and antioxidant effect of cinnamon in poorly controlled type-2 diabetic Iraqi patients: Arandomized, placebo-controlled clinical trial. J. Ethnopharmacol, 5（2）:108-13. Hasanzade F, Toliat M, Emami SA, et al.（2003）The Effect of Cinnamon on Glucose of Type II Diabetes Patients. J Tradit Complement Med, 3（3）: 171–174. Allen RW, Schwartzman E, Baker WL. et al.（2013）Cinnamon use in type 2 diabetes: an updated systematic review and meta-analysis. Ann Fam Med, 11:452–459. Costello RB, Dwyer JT, Saldanha L, et al.（2016）Do Cinnamon Supplements Have a Role in Glycemic Control in Type 2Diabetes? A Narrative Review. J Acad Nutr Diet, 116（11）:1794-1802.

本文經Health2Sync智抗糖授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航