如果只選一種對健康CP值最高的運動，我會選「深蹲」

文：好痛痛、陳彥志醫師

上次見面的時候，好痛痛問我：「很多人想要健康又懶得運動，如果選擇一種對健康CP值最高的運動來做，會是什麼？」我回答：「深蹲！」深蹲看似簡單，但其實博大精深，一般人其實不瞭解蹲這件事的重要性與難度。

膝蓋痛、膝蓋退化不能蹲？

在我們講解蹲之前，一定要先為各位釐清一些迷思。膝蓋退化能不能爬山？能不能爬樓梯？能不能蹲？

人體每天的使用本來就會有所損耗，但同時也會修復與生長。每個地方的損耗與修復速度不一樣，損耗比修復快的地方就比較容易退化。膝蓋作為承受人體重量的主要關節之一，自然是比較容易有退化性關節炎的地方，但是這就表示不該活動膝關節嗎？

如果你的答案是覺得不該活動，那是完全錯誤的。事實上，膝關節受到的壓力在不同角度是不一樣的，但有好的髖關節、踝關節活動度，以及足夠的臀部跟大腿肌力，能夠幫助支持膝關節以及協助緩衝、分擔膝關節受到的力量，所以可以減少退化性關節炎發生的機率。簡而言之，正確的訓練可以在最少損耗膝關節的情況下鍛鍊肌力。就結果而言，是對膝蓋更好的。

為什麼要練習蹲？

因為蹲是人的基本動作之一。人的基本動作包括穩定性動作，例如平衡和旋轉；移動性動作，例如跑和跳；以及操作性動作，例如投球和接球。其中穩定性動作說得更詳細些，是指無論跑跳、投擲、轉向過程中，軀幹的脊椎和相關肌群需要幫整個身體做穩定的動作，意思是他是基本動作中更基礎的部分。而蹲就是訓練身體穩定的一個重要的動作。

所以蹲得好，你會有更好的穩定性去應付生活中的活動，例如走路、爬樓梯、爬山、跑步、在公共廁所大號不想碰到馬桶坐墊等等。蹲得不好，肌力不足或是膝蓋有習慣性往內夾，都會增加膝關節韌帶或是軟骨受傷的機率。

練習深蹲有哪些好處呢？

有好的核心肌群與下肢肌力，不只可以協助緩衝關節受到的衝擊力，還可以讓你在日常生活與運動中，有更多的力量和神經召喚來避免受傷。

在蹲的過程中可以促進全身血液循環，增加心血管的適應性。另外腿部肌群是人體很大的肌群，因此把肌肉練起來可以提高身體的基礎代謝，對於降低體脂肪也很有幫助。

怎麼練習蹲？

蹲這個動作的練習，有些人是為了比賽，例如健力；有些人是為了身材，例如健美；也有些人是為了增強運動表現，例如籃球選手，為了不同目的訓練方法也不同，但上述那些今天都不會教你。今天要教你的是「為了讓身體更健康的蹲」。而深蹲就是一個訓練蹲最好的動作之一。

對一般沒有運動習慣的人來說，我們先從沒有負任何重量的徒手深蹲開始練習。

Photo Credit：好痛痛 徒手深蹲，由悍草訓練的Jason教練示範

這個動作有一些地方要注意：

蹲下的過程中，是要利用髖膝踝三個關節一起動作，脊椎要保持中立。 屁股（臀大肌）要和大腿前側的肌肉（股四頭肌）一起出力，避免讓膝蓋承受全部的力量。 慢慢做，把動作做對比較重要，不要求快與次數多。 建議初學者蹲下和站起的過程中，膝蓋要對著腳趾第二趾的方向，不要往內夾。

這個動作熟練了之後，可以開始加上一些重量，例如雙手捧啞鈴做負重深蹲（酒杯式深蹲）；或是在教練的輔導下學習正確的起跳和落地（增強式訓練）；或是練習分腿蹲，這個動作更貼近爬樓梯、爬山等活動。這些對你很有幫助。

Photo Credit：好痛痛 高腳杯深蹲，由悍草訓練的Carter教練示範

Photo Credit：好痛痛 分腿蹲（後腳抬高蹲），由悍草訓練的Leo教練示範

文章的最後還是要提醒大家，如果運動的過程中感到不舒服，請先停下來，詢問醫生或物理治療師。如果對自己的動作覺得不確定，或是想要更進階的練習，請找專業的教練從旁協助與指導喔，下次我會和大家介紹什麼是增強式訓練。

本文經好痛痛授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航