《用對情緒，可以幫自己療傷》：承認自己「如今還做不到」的重要性

文：水島廣子

你給自己的「壓力」是否大過「實力」？

現在，你已經明白「所有人都在做力所能及之事」。若換句話來說，理解「現在尚未達成之事，就是如今還做不到」這點也非常重要。事實上，這也可以說是不讓內心疲不堪、甚至崩潰的關鍵。

停止尋找「不足之處」

學會這樣的解讀方式，不僅看待別人的時候可以派上用場；能否用這樣的角度去看待自己，也很重要。

當自己心想：「不能做得更好嗎？」的時候，如果能夠承認：「現在尚未達成的事，就表示如今還做不到。」不僅可以預防內心變得疲憊不堪，就結果而言，還有擴展可能性的效果。

若你能先認同「現在的自己就好」，一來會讓自身感到安心；二來還會打從心底湧現出「加油吧！」這種充滿活力的能量。

這種充滿活力的能量，在你用「還不足夠」的理由束縛自己時，是永遠無法湧現的。因為人們只有在安心的時候，才能與自己本身具備的真實力量有所連結。

現在這樣的自己，夠好了

在尚未安心之前，你就像是穿著盔甲的狀態，會因此充滿防備地認為自己「不可能辦得到」，因而限縮了可能性。而且不管怎麼說，一旦用「還不足夠」來束縛自己，就只會不斷消耗能量。

當一個人從各角度審視自己「是否還能做得更多？」就表示處於長時間的緊張狀態，這必須要花費相當多的能量。

不要因這些煩惱而感到疲憊，如果是在職場，比起刁難自己，只要更有效率地將能量投入工作，就能比現在更加輕鬆地努力了吧！

「過度努力」的人們，看起來就像是處於「肩膀過度緊繃」的狀態。一旦繃緊肩膀，不但無法好好工作，還會感覺相當疲勞。即使你認為已經十分努力，但有時候你對付的，根本只是自己僵硬的肩膀而已。

與其如此，倒不如放輕鬆，讓自己能夠集中精神做好眼前的工作，這樣不僅能心情愉快，工作起來應該也會更加遊刃有餘。

因此，就真正的意義上來說，想要進步或者想要有元氣地「努力」，認同每個時候的自己便相形重要。

你能否認為「現在這樣的自己就好」，將會關係到接下來的前進步伐。

換句話說，「自認無不足」談論的並不是實際事務層面，而是精神層面的——也就是你的心態。

實際上，當然是存在有「進步空間」的。就算那並不是「現在」也無妨，現在的你已經十分努力了。請先認同現在的自己。

POINT ：「放輕鬆」就是找回原本的自己的第一步。

書籍介紹

《用對情緒，可以幫自己療傷：做再好總會有人不爽你！你並非不夠好，而是對自己不夠好》，方言文化出版

作者：水島廣子

譯者：駱香雅

背後中傷、冷落孤立、好友背叛、挖苦恥笑、情緒勒索……，再怎麼疲憊受傷，都能很快好起來！

百萬讀者推崇．暖心醫師的４３個心靈解憂處方箋

你要對自己好，而非要自己當好人——

被人陷害很無辜，被自己所害死有餘辜

「放過」自己不等於「放縱」自己

真心換絕情，也喚回你的清醒

先看輕自己，別人如何看重你？

別怨嘆「人生巨變」，它有機會把你「人生變好」

Photo Credit：方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航