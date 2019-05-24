《歡迎收看厭世上班族》：宅配員，究竟是什麼樣的職業呢？

文：梁治己

收到貨品時，別忘了對宅配員說「謝謝」！

對我們來說， 沒有盡力而為，只有做到最完美！

宅配員大約在早上7、8點左右，就得開始準備上班。首先，他們得來到物流中心，找到自己今天所開的運貨卡車，之後等待物流中心的分配人員把要配送的貨品，分門別類地挑選完成，一台運貨卡車大約可以裝2000件貨品。

在貨品裝上車前，辛苦的宅配員還得利用QR Code，仔細地掃描每件物品，透過掃描機器，可以得知這件貨品要宅配的地址、收件人等基本資料。這些貨品上路前的作業流程，大概都會花上半天時間，如果遇到宅配貨物爆量時，這些事前手續就會拖到中午後才結束。

掃描完後，就得慢慢把貨品搬上車內放好，這時還有一點要特別注意，為了讓宅配更有效率，宅配員在配送貨品前得先抓好行車路線，以不繞遠路，在最短的時間內宅配完成最多貨品才行！此外，宅配員的收入以宅配貨品數量多寡計算，所以當天除了自己固定的配送量外，還得活用車內多餘空間，擠入一些能額外配送的貨品，以增加收入。但是，最重要的還是配送過程，千萬不能毀損配送貨品。

事前作業時間越短越好，才能早點出發前往配送。但事前作業也不能馬虎，有時因為貨品沒有小心包裝，或放置在車內的位置不佳，導致運送過程中發生損壞，造成客訴、退貨等，可就得不償失了。因此除了有效率的配送，宅配員還必須小心又細心。

此外，告訴大家一個宅配小技巧，即在宅配前一日先利用地圖記下要配送的眾多地址，在心中規劃出當天的宅配路線，等到宅配當日，就能事半功倍地出車，快速配送，這也是工作多年的宅配員所分享的經驗談。

通常在上午11點，物流中心開始出車配送，這些宅配員大約會工作到晚上9～10點才下班，每日平均工時超過12個小時，要配送的客戶地址大約是150個，如果仔細計算配送物品的「量」，應該超過300件以上。

這樣換算下來，扣除吃飯、休息時間等，宅配員上路配送的時間大約是6～8小時，而這150個地址得在這麼短的時間內送完，一個小時就要送20～25個地方，一個配送地址只能停留約3分鐘。「可別小看這短短3分鐘的時間，還得包括停車、下貨、搬貨到客戶家門口等，算一算，這些動作都得在1分鐘內完成。」

「宅配員根本就不是開車配送，而是像長了翅膀一樣，全速配送貨品到客戶手上。」宅配的工作不僅是配送而已，還得聆聽客戶的抱怨及協助退貨等程序。

宅配員每天盡力的完成一整車的貨品配送，因此，當各位遇見前來家中的宅配員時，請想一想，他也是某個孩子的爸、某個人的兒子，即使耽誤了一點時間，也千萬別疾聲厲色地對他大吼大叫及抱怨，請保持微笑，說聲辛苦了。

千萬不要因為想提早配送完畢，趕著下班，而弄壞了運送貨品，這樣只會「事倍功半」地讓自己加班到深夜。但是，在宅配過程中，看著準確送到顧客手中而漸漸減少的貨品，真的很有成就感！

Photo Credit: 聯經出版

宅配員，究竟是什麼樣的職業呢？

我想在我們日常生活中，最常「麻煩」的人之一，應該就是配送貨品到家門口的宅配員了。儘管與他接觸的時間不是太長，可能只有短短的1、2分鐘，但是，絕非是平常在路上隨時都可遇見的陌生人。

宅配員是按照出貨單上的收件人，來到家門口「找我們」，是我們在網路上輕易的選取商品、下單、填寫地址並付款後，再順利收到商品的最大功臣。現今的宅配員大多是有點年紀的大叔，但他們時常被因為晚收到貨品而勃然大怒的顧客，指著鼻子破口大罵，情何以堪。

看完宅配員的工作過程，是否感覺宅配員有口難言呢？因為他們每天的配送量實在是超乎一般人的想像。雖然客戶支付「運費」，但其實配送費中的70 ～80%都被物流公司賺走了，而物流公司提供車輛給配送人員，讓他們每天奔跑在與時間競爭的宅配工作上。令人吃驚的是，有些宅配員還是所謂的「派遣人員」，根本不享有正職員工的保險福利，甚至有些公司還極力剝削派遣人員，除了不支付油錢、手機費，萬一不小心車子被撞壞，維修費恐怕也得自己吸收。

此外，每天將近12小時的超長工作時間，公司除了提供制服外，就沒有其他配件了。我還曾看過一位宅配員所戴的白手套，在食指處早已磨損，因為他每天都在敲客戶的門，敲到食指處都破了。

除了艱辛的工作情況，宅配員的薪水也很低，物流公司雖多，但是支付給宅配員的薪水似乎有「公定價」，也就是配送一件貨品，只能得到約700韓元（約台幣20元），其中還得扣除油錢、飯錢、手機費等，這樣換算後，一件貨品能讓宅配員賺多少呢？因此，有人開始以「量」取勝，但是超時工作、大量外食、高壓工作環境等，容易影響健康，若是貨品遭毀損或被偷，宅配員也得負責賠償，心理壓力可想而知。

因此，每個宅配員都在心中祈禱，今天的配送一定要順利啊！難道沒有休息時間嗎？但是，節慶假日才是宅配員大量出勤的時刻，若想休息得自己想辦法。根據統計，南韓人平均每天收到1.3個包裹，這是很驚人的數量，同時加上物流公司打出「不管距離多遠，都能準時送達」、「當天配送，沒問題！」等廣告，無疑地又加重宅配員的工作量。

宅配員已經這麼忙了，還必須完成所謂的「限時配送」，可見他們身心壓力有多大，就算身體不舒服還是得上班。

我曾經遇過一位工作5年的宅配員，他對我說，他這5年來最大的願望，就是想要好好的休息一天，而他的月收入約250萬韓元（約台幣7萬元），算是中上，而其他屬於派遣人員的宅配大叔，一天工作12～14個小時，扣掉油錢、餐費等支出後，實領150萬韓元（約台幣4萬2千元）的也不少。

雖然這樣的薪水看似可以「維持基本開銷」，但是宅配員每天都在工作，也沒時間可以花錢或好好休息，他們每天想的就是趕緊把貨品送完，早點回家睡覺，然後再準備隔天的宅配工作。

尤其是屬於派遣的宅配員，其實也不在意保險福利，只希望能順利送貨，領到微薄的配送費以維持生計罷了。所以，以後收貨時，即使是招待宅配員一杯水、一塊餅乾，也能為他們全天配送的努力加油。

當我連載〈使命必達的宅配員〉圖文時，最開心的就是看到有些讀者留言「我今天收網拍時，一定要請宅配大哥喝飲料」，我想我的圖文應該有感動一些人，讓他們重新看待感覺工作很輕鬆，卻含著許多辛酸的宅配員。

Photo Credit: 聯經出版

書籍介紹

本文摘錄自《歡迎收看厭世上班族》，聯經出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：梁治己

譯者：陳慶德

為努力上班的你發聲！一本寫給厭世現代人的職場療癒書。

上班族、空服員、銀行員、護理師、宅配員……，工作的苦，只有自己知道！

韓劇《金科長》漫畫家再次出擊，用插畫替你一吐怨氣，大快人心。

【特別收錄「考生篇」，透過實地採訪，還原韓劇《天空之城》中的高考亂象】

作品授權多國，引發世界各地上班族共鳴，讀者反響熱烈！

甫出版即登上韓國排行榜，作者梁治己被喻為「最懂上班族的插畫家」。

心好累的他們，有話想說！

【上班族】希望同事別再扯我後腿，上司別再無理取鬧！

【宅配員】每天都很努力送貨，希望顧客收件時能說聲「謝謝」！

【社工師】「使命感」反而變成壓力來源，我們也需要有合理薪資。

【護理師】我們是專業的護理人員，並非供患者使喚的幫傭！

【消防員】請民眾讓路而非圍觀，因為我們趕著進去救人啊！

【銀行員】除了應付客人，還得推銷商品，真是進退不得。

【空服員】即使被奧客大聲辱罵，我們還是要微笑陪罪！

【設計師】每天都要站著幫客人弄頭髮，很少能準時吃飯。

【高三生】請不要任意決定我的未來，因為這是我的人生！

給努力生活的你，真的辛苦了！

這本書是獻給小咖職場人的心靈雞湯，為了生存，今天也要加油！

本書特色

插畫幽默又舒壓：一語道破工作背後的無奈，一吐心中怨氣，通體舒暢。

為考生加油打氣：以插畫呈現高三考生的辛苦及無奈，幫學子們加油！

實地採訪工作者：深入第一線，實際走訪各行各業，呈現最真實的工作百態。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九