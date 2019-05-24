《母愛的傷也有痊癒力量》：母親本來就「應該」是慈愛的？

文：南琦

為什麼衝突的母女關係常常是所有關係中的原子彈，影響既大且深遠？除了我自己深刻體會之外，也包含坐在治療室中所得到的心得。

血緣關係≠天然的愛

關係不是理所當然，無法憑單方來努力，需要雙方都有心。關係不只是愛，也會有傷。

親子關係不一定是天生，父母不是天生的父母，不是所有的父母在當了父母之後，就可以自然而然有父母的樣子，投入並扮演好其角色的時間不一，有些父母終其一生都無法讓子女滿意；相對的，子女也非被動接受安排，子女的樣子也非父母期待的樣子。只因為父母是始作俑者，所以記在父母的帳上多一些，這也是無可奈何的不公平。

很令人吃驚吧。看起來理所當然的東西，細想之後就不再那麼「應該」了：家庭應該要溫暖，父母應該關心子女，年長者應該有智慧，子女應該孝順等等，理智分析之下會覺得不以為然，實際上被這些「應該」情感所擺佈的人的確不少，懷抱期待的的下場，當然就是失望了。

如果你很幸運的擁有這些「應該」，絕對要感恩，有太多太多人不曾擁有過。

期待父母真真實實的擁抱、親吻、撫摸臉頰、用手溫柔的梳理自己頭髮，才能真實感受到父母的愛，但有些父母就是做不出這麼親密的動作，以為滿足吃飽穿暖這些功能性目的，就必須得到子女的感激，也要求子女功能性的回報，例如該達成的課業與成就。

有得吃、有得喝只是不失職而已，那麼愛呢？

請別誤會我看輕物質溫飽的重要，有些經濟辛苦的父母竭盡所能，讓孩子有和別的孩子一樣的物質條件，這點，孩子一定可以從父母的汗水與疲憊感受到其中的愛。我指的是，有些父母不能夠愛、沒能力愛，或者是要求回報、稱斤論兩的愛。

「應該」是個危險的概念，如果你舉得出N個慈愛母親的例子，我就同樣舉得出N個不慈愛母親的例子：

把女兒當成對前夫洩憤對象的母親。（只因女兒長得太像爸爸） 從來不準備三餐忙著唱歌賭牌的母親。 經常拳腳相向，口不擇言不必任何理由的母親。 原來是慈愛盡責的母親，一聽到女兒是同志時，就把女兒趕出家門、連過年都不給回的母親。 更多更多無法想像，失能、失職、失控的母親⋯⋯。

這些不是只在精神科看到，更多驚人的例子是來自於身邊朋友的故事、看似正常無風無浪的家庭。反省這些，不把「應該」當應該，我們這些身為子女以及未來的父母，才能戒慎恐懼地做好每一天的角色，同時對於自己的父親或母親是慈愛的，感到十分慶幸並珍惜。

從這些人的故事再往下挖掘，不再聚焦於各自的不幸，而是要尋求光源照亮陰影，甚至看見傷人的母親原來也是受傷的女兒啊。

我的母親和她自己的母親相比，已經是相當盡責的照顧孩子了，只是頑固的母親無法接近和她同樣頑固的女兒。阿嬤生了三男四女，母親是長女，從小就註定是個替代母親，砍柴、升火、燒飯，背上一定揹著一個襁褓中的弟妹（這些故事我都聽到耳朵長繭，同時還搭配怨懟的語氣），從我有記憶以來，我的阿嬤就已經不太搭理子女活在自己的世界裡了，世界裡也只容得下舅舅們。

記憶中的阿嬤幾乎沒有關心過女兒。我只短暫了和阿嬤相處過半年，那是她從中部北上要來常住舅舅家之間的過渡時期。她很好照顧，每天像個幽靈幾乎不說什麼話，但吃飯時間快到了會提醒我，她肚子餓了要吃飯，她的肚子跟時鐘一樣準，午飯時間都固定在十一點半。

每日的餐食都是我母親準備的，阿嬤很少肯定或感謝；但有一次因故讓我老弟為她盛了碗飯、夾了菜，那幾天阿嬤誇讚老弟的話語直讓我起雞皮疙瘩，「阿弟你真乖、你好乖、好孝順、好棒⋯⋯。」

孫子偶一為之的小幫忙，阿嬤竟然可以感激到有如天賜，較之她對每天細心準備餐食的女兒的冷漠態度，有如天差地別，對女兒輩的付出視為應該，兒子輩的舉手之勞則是天大的恩惠，我怎麼也想不透這兩者為什麼可以差這麼大！

我當了母親之後，開始慢慢了解母親對於她母親的心情，被要求，被忽略，但同時又受僵化禮教束縛，哀怨自己欠栽培，卻又複製了重男輕女的思維。我讓自己理解這一切—己所不欲，勿施於小孩。

相關書摘 ►《母愛的傷也有痊癒力量》：遺憾自己欠栽培的母親，卻接受「男尊女卑」

書籍介紹

《母愛的傷也有痊癒力量：說出台灣女兒們的心裡話，讓母女關係可以有解！》，橡樹林出版

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作者：南琦

那些母女之間以愛為名、在彼此關係上的種種挫折與傷害，作者南琦絕對是不在話下的過來人；而也因為她看懂自己與母親之間的愛恨情仇，更能同理且心疼有相同經歷的女兒們！所以她在書中說了一些故事，也呈現了部分台灣母親的樣貌，盡力從許多真實案例中提供不同的思考面向，期許各年齡層的讀者們都有屬於自己年紀所能想到最好的因應方式，有機會從母愛創傷裡省思、然後在受傷的母女關係中喊卡，回過頭來好好照顧自己，成為一個完整的人。

本書不僅是作者與朋友們、個案們的療癒筆記，更是作者從自身所遭遇的母愛傷害中，一路尋找碰撞出的「痊癒力量」！作者說，我們無法把人生切斷、重新來過，但卻可以帶著現在的成熟與智慧，給自己一個能夠好好沉澱觀看的機會──把過去看懂，即能有所領悟，從已經破壞的母女關係裡，活出不一樣的人生。

Photo Credit：橡樹林

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航