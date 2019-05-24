《母愛的傷也有痊癒力量》：遺憾自己欠栽培的母親，卻接受「男尊女卑」

文：南琦

女人的折損，女人的心理病

「男尊女卑」（或重男輕女）這個極度政治不正確的字眼，表面上我們已看不見，但你仍舊可以在生活發現其存在。

當年我生下了第二個女兒後，銷假回醫院上班，某位門診助理問我：「你第二胎生男生女生？」我很開心的回答：「又生了一個妹妹。」我掛在臉上的笑容還沒消失，助理居然自言自語補了一句：「就怪自己的肚皮不爭氣哦！」我簡直難以置信，難道我不該因生女兒開心嗎？對方毫不掩飾的價值觀真讓我瞠目結舌，驚訝到居然沒有立刻反擊。

後來知道那位助理晚婚、努力懷孕而得到一個兒子，無怪乎得意若此。我一直很想搞清楚，女人對「重男輕女」、「男尊女卑」的態度，如何侵蝕著女人的自尊。當我在「萬般皆下品、唯有讀書高」氣氛下的家庭裡，成為學歷最高的人之後，有時卻是母親的遺憾：「如果這個會念書的孩子是個男的（最好就是弟弟）就好了。」

這遺憾背後是矛盾，是邏輯上很難講清楚的事。母親一方面覺得自己當年欠栽培（只能念到初中），要不然也有條件去當老師（說自己當年成績很好的事至少講了八百次），一方面又要讓自己接受「男人有成就是應該，女人則不必」的觀念。

母親最常提及的得意事之一，就是有一次為念小學的我送便當到學校，小學生一見到她便舉手答禮說：「老師好！」母親好開心，直說自己當天只是隨便穿穿，還被誤認為老師，可見得自己的氣質和老師也相配。

「老師」，是她所能認知女人能做到的最好工作了，再往上進階的世界就是她無法想像的了。對於我後來從第一類組畢業、轉戰第三類組的研究所時，她無法想像亦沒有興趣知道。不知念到研幾時，有一天談話間，母親問我念的不是中文研究所嗎？我回：「不是，是心理研究所。」母親訕訕的說：「都搞不清楚你在幹嘛。」

母親當年渴望更好的學業與成就，她認為機會只有一次，失去的學業與青春一去不回，她只能認份的做好長女、妻子的工作，直到她不再有生活和經濟負擔。約在她50歲之後，有一段時期我們子女很積極（想想也很天真）的鼓吹母親去進修：「妳不老是說自己欠栽培嗎？那現在就可以去念補校，去念你想要念的啊，社大什麼的也都有很多種課可以選。」

不過她已經動不了了，也許已經從失望變絕望，她早已經不想動了，即使還不算太老，做什麼都應該還有點餘裕，但母親已經全然放棄，那種「反正這輩子就是這樣」的無望感，母親還在世時我常常可以感受到。

外婆身上也瀰漫著同樣的無力感，那也是她老人家還在世時，我唯一能感受到的。在外婆晚年，我們曾同住幾年的時間，都市小公寓不是她熟悉的鄉下四合院，她幾乎不出門，應該說連移動都很少，她最常做的一件事就是發呆，拿張小板凳坐在走廊上，除了偶而必要的吃飯、如廁，她可以從日出坐到日落，跟個雕像一般。我記得當時母親也像我們這樣勸她的母親：「妳就出去走走啊，公園就在附近，就學其他老人家做做運動啊，不要老待在家裡。」

母親比外婆好一點的地方是，照顧剛出生粉嫩可愛的孫女是她僅剩的活力來源，除此之外，那種對人生已無可改變的宿命感是一樣的。不斷複製下來的女人經驗，也讓我驚覺一定要想辦法顛覆與擺脫。

或許性格也佔了一些便宜。我這個做女兒的天生反骨，做事情要先問「為什麼」，這些傳統觀念的束縛通通成為我反動的來源。年輕時的我格外不屑那些聯誼時想著台清交、聯誼過大學生就要找研究所聯誼的女生，我自傲的想：「國立大學我自己來念就可以了，就算不能念國立大學，搞不好可以念國立的研究所。就算都不能，也不代表我以後不會教到國立大學的學生啊。」我下定決心要靠自己，自己成就自己賺，不要嫁給有成就的男人陪襯他，然後自己什麼都不是！

這樣獨立強悍的個性，所往來氣味相投的異性朋友註定不典型，包括有許多同志朋友，以及個性上必得是不具威脅性的草食男，遵守「女男平等」；那種會說「政治妳們女生不懂」的臭沙豬，馬上會被我打入十八層地獄。

婚後我生了兩個女兒。第一個女兒的誕生是家裡長期淡漠氣氛下的一股暖流，傳統上老大是女生，也被賦予「可以照顧弟妹」的典範，所以她在眾望所歸之下出生，身為孫子輩的第一人，可說是備受長輩寵愛，男尊女卑的差異在此也暫時無影無蹤。第二胎我還是懷女生，但並不太擔心「次女的命運」會再次上演，因為老二有我這樣的娘，而我絕不會讓這種情況再發生。

當然家裡會有些期待與小失望，但由於孫子輩內外有別，如果可以的話母親更期待剛結婚的弟弟可以生個長孫。於是我這胎在「有比沒有好」、沒得挑的情況下迎接她的出生。

母親依舊很疼愛第二個外孫女，同時開始殷殷盼望弟媳的肚皮，時常對我說：「我有預感這次是男的！」、「已經有兩個女生了，所以這次『一定』是男生。」奇怪的邏輯，我冷眼旁觀，心中想的是別打老天爺的如意算盤了。

果然老天爺有感應到我的念力，弟弟這胎依舊是女生，我可樂了，偷偷跟先生說：「你看，這就是報應啊，愈是重男輕女的人愈要好好修煉這件事。」

這幾年關於子女性別的新聞，都會引用2011年英國對於子女數與性別的研究，指出幸福指數最高的家庭組合，第一名就是擁有兩名女兒。

此研究針對數千名有16歲以下孩子的父母進行調查，結果發現父母幸福感最高的性別組合排名分別是：兩個女兒、一子一女、兩個兒子。根本不必去特別理解這研究的信效度，因為我及其他擁有兩個女兒的朋友們已經點頭如搗蒜。

女兒，多美妙的禮物啊！我不只一次告訴我的女兒們，我擁有她們十分十分的幸運與幸福。當母親還在世時，她常看到我擁著女兒左親右抱，一臉陶醉滿足樣。有一次她忍不住笑著說：「妳很滿足厚！」我回答：「那當然囉！」

我母親也有兩個女兒，可惜我沒有被擁在懷裡的印象。

我很期待母親在3個孫女的圍繞下，能夠將執著慢慢放下，可惜過沒兩年母親病重，沒機會感受孫女、甚至女兒圍繞身邊的種種好處，只能留給家人慢慢體會了。

相關書摘 ►《母愛的傷也有痊癒力量》：母親本來就「應該」是慈愛的？

書籍介紹

《母愛的傷也有痊癒力量：說出台灣女兒們的心裡話，讓母女關係可以有解！》，橡樹林出版

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作者：南琦

那些母女之間以愛為名、在彼此關係上的種種挫折與傷害，作者南琦絕對是不在話下的過來人；而也因為她看懂自己與母親之間的愛恨情仇，更能同理且心疼有相同經歷的女兒們！所以她在書中說了一些故事，也呈現了部分台灣母親的樣貌，盡力從許多真實案例中提供不同的思考面向，期許各年齡層的讀者們都有屬於自己年紀所能想到最好的因應方式，有機會從母愛創傷裡省思、然後在受傷的母女關係中喊卡，回過頭來好好照顧自己，成為一個完整的人。

本書不僅是作者與朋友們、個案們的療癒筆記，更是作者從自身所遭遇的母愛傷害中，一路尋找碰撞出的「痊癒力量」！作者說，我們無法把人生切斷、重新來過，但卻可以帶著現在的成熟與智慧，給自己一個能夠好好沉澱觀看的機會──把過去看懂，即能有所領悟，從已經破壞的母女關係裡，活出不一樣的人生。

Photo Credit：橡樹林

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航