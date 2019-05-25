祁立峰《國文超驚典》：有沒有古代「注音符號」的八卦？

文：祁立峰

古代八卦版（1）有沒有古代「注音符號」的八卦？

話說前一陣子我島有位立法委員大大，提出了一項神奇的政見，主張應當廢除注音符號改用羅馬拼音，與國際接軌。我們大多知道「注音符號」系統來自於民初的教育改革，不過是近百年的事。更早的古典時期士人標音擬音，大抵用的是從《切韻》到《廣韻》的「反切」系統。即是取兩個字，上字用其聲母，下字用其韻母，切出一個字的擬音來。比方說《廣韻》書中的第一個韻部「東」，就是「德紅切」，換成我們現在就是「ㄉ」加上「ㄨㄥ」。

以上只是簡單說明，畢竟聲韻學對我來說複雜猶如亂碼，以前在學時就每每讀到冒出黑人問號臉。這種反切上下字看似還算簡單，但這背後又牽扯到不同的聲紐，什麼幫滂並明、端透定泥，還有輕唇重唇什麼鬼的，比方說同樣「幫」（ㄅ）這個聲母，就會跑出如（ㄈ）的上字，因為古代無輕重唇音之別。

總之，這種如天書亂碼的聲韻學我們暫且先打住，忽然想到本魯大學時要去修「聲韻學」，還被其他鄉民宅宅吐槽，說你們男生也要學「身孕學」，葛格母湯喔。重點是現在的討論是注音能廢不能廢，廢了之後會不會動搖國本，破壞幾千年傳統之類的。這讓我想到六朝的那位、我們之前也稍微提過的沈約大大。沈約在齊梁時代，除了身為文壇領袖，其實也是政壇領袖。因此劉勰的《文心雕龍》才會找沈約葛格幫忙露出搏版面。當時沈約最大的貢獻（或者是引戰）就是在他提出了「四聲」之說。

沈約本傳說他「發明四聲」，可以說是沈約的憑空發明，但這個說法如果去訪問沈約，他本人恐怕也會相當震驚。事實上沈約認為，四聲之說古已有之，他只是將此進一步闡明出來：

自騷人以來，多歷年代，雖文體稍精，而此祕（聲律）未覩。至於高言妙句，音韻天成，皆闇與理合，匪由思至。張蔡曹王，曾無先覺，潘陸謝顏，去之彌遠。世之知音者，有以得之，知此言之非謬。如曰不然，請待來哲。（沈約《宋書》）

「世之知音者，知此言之非謬。如曰不然，請待來哲。」這句看來沒啥厲害，但現在翻譯得粗俗一點，其實就是引戰宣言，就是「沒有很可以但你惹不起」。沈約是在說：你說古代TMD根本就沒四聲，我笑你不懂古人，先秦、西漢的時代他們只是沒有四聲，但他們都與四聲暗合，至於後來的作者距離越來越遠，反正我是信了，你不信不服歡迎來戰。

是說有必要那麼嗆嗎？ 後來果然有個陸厥找沈約開戰，問他古人那麼棒棒都沒有提出來，你憑什麼嘴？

約答曰：「宮商之聲有五，文字之別累萬，以累萬之繁，配五聲之約，高下低昂，非思力所舉。又非止若斯而已也⋯⋯自古辭人，豈不知宮羽之殊、商徵之別。雖知五音之異，而其中參差變動，所昧實多，故鄙意所謂『此祕未覩』者也。」（沈約《宋書》）

由於這些古代戰文其實都像臉書回文一樣落落長，我簡單幫大家結論，沈約就是說這「四聲」古代早就有，只是沒有將「平上去入」分得那麼清楚而已。不過我們也知道，一種新的注音或聲律要推行，有人喜歡有人不喜歡，我想提出廢注音的立委大大應該頗有同感。當時另一個文論旗手鍾嶸，就反對聲律說，他在《詩品》說：

昔曹、劉殆文章之聖，陸、謝為體貳之才。銳精研思，千百年中，而不聞宮商之辨，四聲之論。或謂前達偶然不見，豈其然乎？⋯⋯此重音韻之義也。與世之言宮商異矣。今既不被管弦，亦何取於聲律耶？

繼續亂翻一下，意思就是說以前都在用注音符號是百年來的傳統，沒聽過什麼羅馬拼音。羅馬拼音如果那麼好用古人怎麼沒用，啊沈約這不是來亂嗎？ 就如我前面說的，沈約是文壇大老，所以鍾嶸其實也沒敢當面開噴，話雖說得很微婉，但大概差不多是這個意思。

有時我覺得我們現在網路社群，似乎遍地烽火到處引戰，但古典時期的引戰力絲毫不弱如今。這次的聲律大戰，還有一個後續在沈約本傳中：

約撰《四聲譜》，以為在昔詞人，累千載而不悟，而獨得胸衿，窮其妙旨，自謂入神之作，武帝雅不好焉。嘗問周捨曰：「何謂四聲？」捨曰：「天子聖哲是也。」然帝竟不甚遵用約也。（《梁書‧沈約傳》）

沈約發明的四聲，雖努力推行，但好像只有他跟他小夥伴在用。當時皇帝梁武帝聽說有這個新注音，於是找周捨來問。周捨這個人也是專業拍馬屁，回答皇上「天子聖哲」，就是吾皇英明的意思，但這四個字正好就是平上去入。原本還以為皇帝會龍心大悅來推廣四聲，結果大概皇帝老子覺得還要學新的輸入法實在有點麻煩，所以也懶得用。不知道各位讀到這裡，會不會有一種既視感？

當然，四聲的推行終究還是成功了，整個盛唐詩國之所以能興盛，就在於聲律的明確與規範。而直到如今若想寫近體詩者，就不能不依據平仄來譜寫。我其實經常覺得歷史有一種暴虐，有一種無情的刪改與視若不見。現在很多朋友讀者都很喜歡讀唐詩，更對唐代詩人特別嫻熟，但唐詩並不是憑空而為唐詩的，它的盛世正來自於永明時期的聲律說，尤其是沈約發明的、穩定的四聲變化。於是乎從此詩人們必須先理解「平上去入」這幾種不同聲調，進而才有縝密的平仄譜錄，於是促成了唐代格律與近體的發展。

不過縱觀文學史的論述，沈約的詩評價並不高，他與他的永明小夥伴的貢獻，也就注定要隱藏在李白、杜甫、王維、白居易這些大詩人背後，這麼再來回望，當初引過的這些戰、爭過的公理正義，好像又顯得無比輕薄了。

相關書摘 ►祁立峰《國文超驚典》：春秋有嘻哈？古代鄉民的饒舌互戰Battle

書籍介紹

本文摘錄自《國文超驚典：古來聖賢不寂寞，還有神文留下來》，聯經出版

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作者：祁立峰

繪者：D2

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Photo Credit: 聯經出版

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