《大轉向》：傑佛遜承接了《物性論》這項古代遺產，但方向卻是盧克萊修無法想像的

文：葛林布萊（Stephen Greenblatt）

如果全面性的打壓不可能，那麼對盧克萊修的敵人來說，有一點倒是值得安慰，那就是絕大多數的印刷版本都帶著否定的立場。其中最有趣的內容出現在蒙田使用的本子裡——一五六三年由蘭邦注解的版本。的確，蘭邦坦承，盧克萊修否認靈魂的不朽，反對神意，主張愉悅是最高善。「即使這首詩因為傳達的信仰問題而與我們的宗教格格不入，」蘭邦寫道，「但這無損於它是一首詩。」一旦作品的信念與作品的藝術價值被區別開來，《物性論》的文學優點就能安心地加以承認：「只是一首詩？它還是一首高雅的詩，華麗的詩，被所有智者注目、賞識與推崇的詩。」

詩的內容呢？「伊比鳩魯的那些失常與狂亂的觀念，原子偶然結合的荒謬說法，無數的世界等等？」蘭邦寫道，好基督徒的信仰堅定，毋需為此感到擔心：「我們要反駁這些說法也不難，事實上也沒有必要這麼做，因為這些謬論很容易被真理之聲所否定，即使大家嘴上不說，也都知道何者為真，何者為假。」這種否認的態度逐漸轉變成一種安心感，並且巧妙地結合這樣的警語：唱著這首詩的頌歌，但對內容保持沉默。

盧克萊修在美學上能受到賞識，取決於讀者必須擁有深厚的拉丁文素養，而且詩集的流通必須局限在人數相對寡少的菁英團體裡。每個人都很清楚，如果讓《物性論》廣泛流通，勢必引發當局的猜疑與敵視。一四一七年，波吉歐發現了《物性論》，而在過了兩百多年之後，才有人嘗試做出突破。

然而，到了十七世紀，新科學、不斷擴張的思想嘗試，以及偉大詩作本身的誘惑力，這些都變得難以圍堵。卓越的法國天文學家、哲學家與教士加桑迪（1592-1655）企圖調和伊比鳩魯學派與基督教，而他最傑出的學生，劇作家莫里哀（1622-1673）則以韻文形式翻譯了《物性論》（遺憾的是，這個譯本並未留存下來）。盧克萊修作品的散文形式翻譯在此之前已經出現，譯者是修道院院長馬洛爾（1600-1681）。不久，數學家馬爾切提（1633-1714）的義大利文譯本開始以手稿形式流通，令數十年來成功禁止該書出版的羅馬教會沮喪不已。在英格蘭，艾弗林（1620-1706）翻譯了盧克萊修詩作的第一卷；翻譯成英雄雙行體的完整本於一六八二年出版，譯者是年輕的牛津學者克里奇。

克里奇的譯本印行時，很多人認為是項驚人的成就。但其實盧克萊修的完整英譯本還有另一個版本，也是雙行體，只是流通有限，而且該譯本有一段令人吃驚的歷史。這個譯本直到二十世紀才出版，譯者是清教徒露西．赫欽森，她是約翰．赫欽森上校的妻子，而約翰．赫欽森不僅是國會議員，還是弒君者。這項傑出的翻譯成就最引人注目的地方或許是，當這位博學的譯者於一六七五年六月十一日將譯本獻給安格西伯爵安斯利時，她已對該書的中心原則感到厭惡（或者說，她宣稱自己厭惡），而且希望這本書從地球上消失。

「要不是運氣不佳，有一部副本遺失」，否則她一定會把這部詩集扔進火裡，赫欽森在她親筆寫下的題獻信裡這麼寫著。當然，這聽起來像是女性特有的謙遜之詞。赫欽森之後的說法又加強了這種厭惡的印象，她拒絕翻譯第四卷裡數百行露骨描寫性愛的句子，她在頁緣寫道，「這部分就留給接生婆來翻譯，我想她比我更了解是怎麼回事。」但事實上，赫欽森並未解釋她所謂的「充滿抱負的繆思精神」是什麼意思，反而一味地厭惡盧克萊修作品中「所有的無神論與不虔信」。

「愚妄」的盧克萊修——這是赫欽森對盧克萊修的稱呼——不比其他異教哲學家與詩人來得優秀，但老師卻每日推薦學生閱讀。這種教育「是使知識世界日漸墮落的主要原因，也讓靈魂每下愈況。老師一開始的罪狀就是讓學生接觸盧克萊修，然後又不讓學生有更正的機會。他們弄渾了真理的溪流，這些源自神恩的流水，等流到他們面前的時候，已經雜有異教的泥沙。」這是哀悼，也是恐懼，赫欽森寫道，最近在讀《福音書》的時候，大家也會研讀盧克萊修，而且堅信他那些「荒謬、不虔信、可恨的教義，並且宣揚那些隨機亂舞的原子。」

那麼，當赫欽森認真期待這種邪惡將會消失時，為什麼她還要辛苦地進行韻文翻譯，花錢找專業的抄寫員寫下前五卷，然後又親自抄寫了第六卷，連同論點與頁緣注解？

赫欽森的答案透露出真實的情感。她坦承，她起初不了解盧克萊修有多危險。她翻譯這本書只是「出於年輕時的好奇，想了解我經常聽到的事物到底是什麼。」透過這句話，我們可以瞥見那些安靜的對話，他們刻意避開演講廳或講道壇，遠離權威的偷聽，私底下估量並且討論盧克萊修的觀念。這名有天分且博學的女性想知道，她世界裡的人為什麼經常討論盧克萊修。

赫欽森寫道，當她的宗教信仰成熟，當她「在光明與愛之下成長」，她曾感受到的好奇與自豪，以及某種意義來說對自身成就的感覺，此時也開始變調：

我因為了解這名滿腹牢騷的詩人，因此在親密朋友的面前有了小小的榮耀感，然而逐漸地，榮耀變成了恥辱，我發覺我只有在學會痛恨他之後，才真正的了解他，也為自己拿著不虔信的書毫無節制地虛擲光陰感到恐懼。

既然如此，就這個例子來說，赫欽森為什麼還要讓別人毫無節制地虛擲光陰呢？

赫欽森說，她只是遵照安格西伯爵的要求，對方要求看這本書，而她只能懇求對方把書藏起來，不要流通出去。藏匿，而不是摧毀。有某種事物阻止她把書扔進火裡，不是因為那本遺失的副本——就算遺失了，她還是可以把現在手上的書燒了——也不是因為她對自己的譯作感到自豪。身為一名熱切的清教徒，赫欽森追隨彌爾頓的腳步，反對檢查制度。畢竟，她還是「從翻譯中得到好處，因為它告訴我，愚蠢的迷信使肉體的理智走向無神論。」也就是說，她從盧克萊修身上學到，為了使人虔信而編造的幼稚「寓言」，到最後還是會讓理智走向不信神。

或許，赫欽森也發現到手稿非常難以摧毀。「我將它翻譯成英文，」她寫道，「在房裡，孩子們正在練習老師教他們的東西，我則用我編織帆布的線，為我翻譯的音節編號，然後把筆與墨水一併放下，擺在身旁。」



盧克萊修堅持，那些看起來與物質世界完全無關的東西，如思想、觀念、幻想、靈魂等等，都與構成它們的原子密不可分，當然筆、墨水與赫欽森用來計算韻文音節的針線更不例外。依照盧克萊修的理論，就連視覺這種看似無形體的東西，也仰賴原子構成的細微薄霧，這些薄霧是從所有物體發散出來的，它們在空虛中飄浮，構成景象與幻覺，直到這些粒子碰觸到具有感知能力的眼睛為止。因此，盧克萊修解釋說，看到鬼的人，其實是誤把真實存在之物當成來世存在的東西。人看見的靈異現象，現實上並非死者的靈魂，而是人死亡瓦解之後，原本構成人體的原子仍未完全消散並呈現出薄霧的形式，因此才讓人誤認為鬼。總之，構成薄霧的原子最終一定會消散，但在目前，它們還是有辦法嚇唬生者。

這種說法擺在現代只會讓我們覺得好笑，但或許它可以充當盧克萊修詩作的奇異來世景象，這首詩幾乎完全消失，四散成隨機的原子，但不知為何又糾集起來再度復活。《物性論》的存續是透過無數人的接續，在某個範圍的時空中，基於某種看似偶然的理由，遭遇了某些物質——莎草紙、羊皮紙或紙，上面沾了盧克萊修的墨跡——然後有人製作這些物質的副本。赫欽森與孩子坐在房裡，用帆布線計算翻譯的韻文音節數，盧克萊修驅動的原子粒子，在經過好幾個世紀之後，終於輪到清教徒赫欽森來傳遞它們。

當赫欽森不情願地將她的譯本交給安格西伯爵時，她所說的「隨機亂舞的原子」早已滲透到英格蘭的思想想像中。斯賓塞曾經寫下狂喜而引人注目的盧克萊修式讚美詩獻給維納斯；培根曾經大膽提出，「在自然中，除了個體外，別無他物」；霍布斯則是挖苦地反思恐懼與宗教幻覺之間的關係。

在英格蘭，與其他歐洲地區一樣，認為上帝是原子的創造者似乎是可行（雖然極為困難）的做法。因此，當牛頓在那篇被稱為科學史上最具影響力的作品中宣稱自己是原子論者時，這幾乎已經直接提出了盧克萊修詩作的標題。「當粒子維持成整體時，」牛頓寫道，「它們可能構成自然界的各種物體，而這些物體歷經時間的變遷，本質也不會變化：然而，一旦粒子分崩離析，以粒子為基礎的事物本質，也就隨之改變。」就在此時，牛頓謹慎使用了神聖製造者的觀念。牛頓在《光學》第二版（一七一八年）中提到，「我認為這是有可能的，」

最初，上帝利用固體的、塊狀的、不可穿透的、可移動的粒子來組成物質，並且賦予物質不同的大小與形狀與其他性質，以及與空間的比例，每件事物都能符合自身的目的。而這些原始的粒子是固體，與粒子構成的多孔隙物體相比，粒子顯然堅硬得多。粒子非常堅硬，它不可能損耗或再細分成更小的事物，一般的力量也無法將上帝創造的第一個粒子分解掉。

對牛頓，以及對十七世紀以降直到現代的科學家來說，要讓原子論與基督教信仰融合在一起是可能的。但赫欽森的恐懼並非無據。盧克萊修的唯物論有助於產生像德萊頓與伏爾泰這些人的懷疑論，也可能支持像狄德羅、休謨與其他啟蒙人物提出的有計畫與毀滅性的不信神。

然而，即使這些人真的具有遠見卓識，他們的視野也不免受到局限，就在他們看不到的地平線外，出現了驚人的經驗觀察與實驗證明，使古代原子論原則適用在完全不同的領域上。十九世紀，查爾斯．達爾文試圖解決人類物種起源之謎，但他不需要援引盧克萊修的觀點。盧克萊修認為，創造與毀滅以及不斷反覆的性繁殖過程，完全屬於自然，毫無計畫可言。這個觀點直接影響了達爾文的祖父伊拉斯謨斯．達爾文的演化理論，但達爾文的論點基礎卻不是盧克萊修，而是他在加拉巴哥群島與其他地方的觀察。同樣地，當愛因斯坦提到原子論時，他的思想奠基在實驗與數學上，而非仰賴古代哲學空想。但愛因斯坦也承認，這種空想為後世的經驗證明開闢了舞臺，使現代的原子論得以在經驗證明的基礎上更往前發展。現在，古代詩可以放著不讀，它埋沒而又重見天日的故事可以任人忽視，波吉歐可以完全遭到遺忘——但這些都顯示，盧克萊修已被吸收到現代思想的主流之中。

對某些人來說，盧克萊修仍具有關鍵的地位，他們所處的時期正是盧克萊修尚未完全被現代思想吸收之前。在這些人當中，有一位富有的維吉尼亞種植園主，他生性多疑且具有科學傾向。湯瑪斯．傑佛遜至少擁有五種拉丁文版《物性論》，此外還有英文版、義大利文版與法文版。《物性論》是他最喜歡的一部作品，這本書使傑佛遜確認自己的信念，相信世界只有自然，而自然只由物質構成。此外，盧克萊修也讓傑佛遜提振信心，使他相信無知與恐懼並非人類存在的必然要素。

傑佛遜承接了這項古代遺產，但方向卻是盧克萊修無法想像的，反觀十六世紀初的摩爾卻有著相同看法。傑佛遜並未如《物性論》作者建議的，從衝突激烈的公共生活中退出。相反地，他在國家初建時擬了一份重要的政治文件，裡面表現出明顯的盧克萊修式轉向。這個轉向朝著政府，目的不只是確保生命與自由，還要有助於「追求幸福」。盧克萊修的原子，在美國獨立宣言上留下了痕跡。

一八二○年八月十五日，七十七歲的傑佛遜寫信給前總統，也就是他的朋友亞當斯。亞當斯當時已經八十五歲，這兩個老人面對生命的逝去，已經養成習慣交換彼此對生命意義的看法。「最後，我還是必須重提對我來說相當管用的止痛劑，」傑佛遜寫道：

「我感覺，故我存在。」除了自己的身體，我還感覺到其他的事物，彷彿是另一種存在。我稱它們為「物質」。我感覺它們不斷在移動，這賦予了我運動的可能。沒有物質的地方，我稱之為「空虛」，或「虛無」，或「無物質的空間」。在感官的基礎上，無論我們感知的是物質還是運動，我們可以建立起我們擁有或需要的確實性。

這便是盧克萊修最希望他的讀者產生的感受。傑佛遜在與人通信時，對方想知道他的生命哲學是什麼。傑佛遜回答說，「我是個伊比鳩魯主義者。」

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書籍介紹

本文摘錄自《大轉向：文藝復興的開展與世界走向現代的關鍵時刻》，貓頭鷹出版

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作者：葛林布萊（Stephen Greenblatt）

譯者：黃煜文

時隔1500年，《物性論》的出土改變了人類文明的走向。

從天堂走向人間，從神性轉向理性，文藝復興就此展開。

西元前一世紀，有人提出靈魂是由粒子組成，一個近乎無神論的主張。

西元十五世紀，在基督教掌權的歐洲，此一主張經教廷人員之手重見天日。

就此為後世科學家、哲學家開闢新徑，改變人類命運的走向。

羅馬共和末期，盧克萊修以優美的哲學詩寫成《物性論》一書。書中許多概念和我們的現代生活極為相似，但在那個被神靈包圍的西元前一世紀，極度難以理解且無法被人信任。繼承伊比鳩魯思想的盧克萊修提出：宇宙是由粒子組成，包含靈魂也是，人類沒有比萬物高等，沒有任何事物是不滅的，人只需專注現世、及時行樂。盧克萊修的主張，經過理性思維被壓抑的中世紀，在基督教掌握的歐洲重新出土，可以想見引發多大的衝擊與震撼。更遑論在印刷術發明後，書中的理性思維、原子論、人文精神被傳播開來。隨後的文藝復興、科學革命、啟蒙時代一票科學哲學家、文學藝術家都深受影響。還牽動佛洛伊德與愛因斯坦，且透過傑佛遜之手寫入了美國獨立宣言。

本書以1417年教廷文書人員波吉歐，在南日耳曼一座偏遠修道院發現《物性論》的事件貫穿全書。作者巧妙連結羅馬時代與文藝復興的思想與歷史背景，讓讀者身歷其境，體會古羅馬的書籍收藏風潮、中古修道院的手抄書文化，觀察那些沉迷於古代作品的佛羅倫斯人文主義者、醜聞纏身的文藝復興教廷，以及認識無數受《物性論》影響的人物與成就：達文西、莎士比亞、米開朗基羅、拉斐爾、蒙田，以及科學革命時代前後的哥白尼、伽利略、培根、馬基維利、卡拉瓦喬、賽凡提斯、霍布斯到斯賓諾莎等等。

這是一本描繪人類歷史轉變的關鍵時刻——文藝復興，眾人重新思索宇宙、理解萬物的人文思維的再現。這段歷史啟發了無數人，同時，也為後世科學家與哲學家提供的一座舞台，供其繼續思索與驗證。

Photo Credit: 貓頭鷹出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九