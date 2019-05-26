《法老王的祕密》：拿破崙設立上埃及考察團的同一天，破解象形文字的關鍵出土了

文：艾京斯夫婦（Lesley & Roy Adkins）

一七九九年七月十九日，拿破崙成立兩個學者考察團，計畫由數學家傅里葉和科斯塔斯領軍前往上埃及，針對該地古蹟作科學性調查和精確紀錄。但直到八月中旬德農返回開羅，他們才了解到這項任務的工程浩大。德農說明了自己在當地所見，拿出素描和所蒐集的手工製品，他們耳聞目見，驚嘖不已，也了解到下埃及的少許遺跡，包括金字塔在內，比起丹德拉或底比斯那些令人不可思議的古蹟，不過是小巫見大巫。

事實上，德農的發現已突顯了象形文字的不可輕忽。這些古蹟表面幾乎全布滿了象形文字，只要能破解這些文字，就可以了解古蹟的意義，但法國人眼下所能做的就只是將它們描摹下來。許多學者的日記中，均只提到這些象形文字的形狀樣貌，對它們所代表的意義還無法發表任何看法。八月二十日，這兩支考察團離開開羅，到上埃及與若魯瓦和德維里埃會合。傅里葉和科斯塔斯明智決定，凡是前面兩位工程師已考察過的古蹟就不再重做，而集中全力在有待記錄的古蹟。結果完成了大量筆記、素描，蒐集到大批紙莎草紙文獻、木乃伊、小雕像和其他手工藝品，全送回開羅進一步研究。

拿破崙設立上埃及考察團的同一天，羅塞塔鎮出土了一項古物，對日後象形文字的破解大有幫助。在羅塞塔西北方數公里處有座頹圮的要塞，名叫拉希德要塞。法軍將其防禦工事強化，並改名為朱利安要塞。強化工事時，士兵道特普爾於敲毀的一堵破牆下，發現一塊已折斷的深灰色石碑，石碑一面刻有銘文。在場負責軍官布夏爾中尉猜想這可能是重要古物，呈報長官朗克雷。朗克雷檢視後發現，石碑上有三段銘文，分別以三種書寫體刻成，一是他一看即知的希臘文，一是象形文字，一是不知名的書寫體。經翻譯之後得知，希臘銘文表示這是西元前一九六年三月二十七日孟斐斯祭司所撰寫的敕令，用以記述托勒密五世（西元前二○四至前一八○年間在位）的即位慶典。當下學者推斷這三段銘文以三種書寫體和語言寫成，但記述的是同一件事，因而可能是破解象形文字的關鍵。

這塊高近1.2公尺，重0.75噸的大石碑，交由布夏爾運到開羅；而剛獲選為埃及研究院院士的朗克雷，則告知院內同僚「工兵官布夏爾先生在羅塞塔鎮發現了一些銘文，不妨好好看看，可能還滿有意思的」。位在開羅的學者一看到這石碑，立即想辦法將上面的銘文毫釐無誤複製下來，於是有了拓印、素描和鑄模等多種複製品。他們覺得象形文字的解讀已是指日可待，無不興奮非常，但其實他們高興得太早，不知道還要經過23年的艱辛鑽研，象形文字才成為可讀的文字。學者開始以「羅塞塔石碑」稱呼拉希德要塞的這項古物，不久之後，它就躋身全世界著名古物之林。

學者過去的賣力工作和身心所受的煎熬，如今終於有了豐碩的回報，而德塞和貝利亞爾的部隊也在某種程度上恢復了尼羅河谷的秩序，重新掌控該地，但就拿破崙所率領的絕大部分遠征軍而言，這時並不值得慶賀。英軍嚴密封鎖埃及，讓法軍幾乎得不到物資、人員的補充和外界的消息，更嚴重的是土耳其人也公然與法國為敵。一七九九年二月，拿破崙就已得知土耳其打算對法軍發動鉗形攻勢，一支攻擊部隊由海上運來，另一支則走陸路往南經敘利亞進入埃及。為反制這項威脅，拿破崙帶著大半部隊遠赴敘利亞，企圖在土耳其兩支部隊就攻擊定位之前，先行摧毀陸上這支。如果計畫成功，且馬穆魯克和阿拉伯人都歸他轄控，那麼拿破崙或許就可以完成進軍印度而與亞歷山大大帝相輝映的夢想。偏偏事與願違，敘利亞一役拿破崙慘敗，雖遲滯了土耳其進軍埃及的行動，卻無力制止其繼續前進，最後不得不自今日巴勒斯坦的阿卡撤兵。

六月十四日拿破崙率兵返抵開羅，卻以大勝而歸的姿態舉行凱旋儀式，但這時情勢已很明顯，除非從本土得到補給和增援，否則法國失去埃及只是時日問題。七月，有消息指出土耳其艦隊伴隨英國艦軍，在阿布吉爾（數月前納爾遜擊敗法軍艦隊之處）卸下大批部隊。法軍迅速馳赴阿布吉爾，在這緊要關頭擊敗土耳其部隊，生俘英軍指揮官，並以此換回法軍戰俘。在這同時，拿破崙得知法國經濟已是危機深重，保王黨試圖復辟，發動政變推翻督政府一事愈來愈可能實現。這是拿破崙夢寐以求的奪權良機，但時間緊迫，能否及時趕回巴黎還是個問題。

八月十七日，拿破崙匆忙前往亞歷山卓，五天後搭船航返法國，隨行者包括貝蒂埃、拉訥、米拉三名將領，一小隊軍事幕僚和侍衛，平民學者蒙日、貝托萊、德農，還有3名埃及研究院院士跟士兵同行。得知這項祕密行動的詩人格朗梅容，在最後一刻跳上其中一艘船，緊抓住船的索具，苦苦哀求讓他一起回法國。幸虧其他學者的說項，拿破崙才未叫人將他丟下船。

命運之神眷顧拿破崙！他抵達法國之前不久，法軍在阿布吉爾大敗土耳其軍隊的消息也傳回國內，拿破崙得以大肆宣揚自己在埃及的戰績。拿破崙與親信密謀了近一個月，於十一月九日發動政變，成功掌控大局，督政府下台，由3位執政官組成政府，負責掌理國政，拿破崙出任第一執政官，為期十年。後來他連這點民主的假象都不要，把另兩位執政官趕下台，於一八○四年十二月稱帝。

拿破崙一離開埃及，部隊就交由克萊貝爾全權掌管。但拿破崙離開前並未特別告知，克萊貝爾因而對他棄遠征軍於不顧非常憤怒。拿破崙留了書面指示（開頭寫道：「將軍閣下，你看到這東西時，我已在大海上。」），但克萊貝爾無視該指示，立即和英軍指揮官商談法軍撤出埃及之計，並達成協定，簽署條約。一八○○年二月四日下午6時，約有40位學者已準備好要離開埃及，後因為爆發瘟疫，行程延後，到三月二十七日才帶著所有蒐集物，包括羅塞塔石碑，於亞歷山卓港登船。隨後又有更多學者登船。如果他們這時啟程前往法國，羅塞塔石碑今日就不會放在大英博物館，而是放在羅浮宮。締約的消息傳回英國後，英國政府拒絕履約，因為英國政府堅持法軍應無條件投降，原來獲准離港的學者船隻硬是給攔了下來。

學者在船上天天盼望獲准啟航返法，如此苦等了一個月，心知離開已不可能，心中百般惆悵。儘管對埃及的困苦生活已厭倦至極，也只能心不甘情不願下船登岸，回到原來的工作崗位。直到18個月後，他們才如願離開埃及，而在這段磋商期間，英軍甚至對學者所能帶走的東西也多所限制，談判數度破裂，差點兵戎相向。最後，學者獲准帶走所有紀錄和大部分蒐集品，但最重要的物件都給英國人拿走，包括珍貴的羅塞塔石碑。

羅塞塔石碑於一七九九年出土後不久，法國人就將碑上3段銘文的墨拓分送給歐洲各地的學者，包括巴黎的法蘭西研究院。法軍投降之後，讓渡的古文物（共50噸）隨之運往英國。一八○二年二月，羅塞塔石碑運抵英國樸茨茅斯；運送石碑的船是裝有大砲的快速帆船，係英軍在亞歷山卓港從法軍手中奪來，船名取得很是恰當，就叫「英國皇家海軍艦船埃及號」。石碑隨後運到倫敦古文物協會製成石膏模型，分送牛津大學、劍橋大學、愛丁堡大學、三一學院、都柏林大學；並翻製成雕版，複製為印刷品，送給歐洲各大學術機構。甚至在一八○一年三月至一八○三年五月，英法難得停止敵對、有了一段短暫的和平之時，英國還將此雕版印刷品送給巴黎的國家圖書館。石碑真品最後於一八○二年底落腳大英博物館，但希臘文字、象形文字、通俗文字銘文的雕版印刷品，卻得等到一八一五年才由古文物協會刊行於世。

法軍在埃及傷亡多少，由於官方數據遭拿破崙竄改，精確數目已難查知，但可以知道的是他帶到埃及的五萬部隊，超過一半死在當地，數千人瞎眼或殘廢。三年遠征，學者也有死傷，至少25名學者死於埃及，其中大部分死於瘟疫等疾病，少部分死於戰場或遭暗殺；其他所有學者都罹患疾病。士兵和學者無時不飽受病痛威脅。由於強烈陽光的刺激，加上飛沙走石的環境，而當時還沒有太陽眼鏡，罹患眼炎幾乎是無一倖免。眼炎嚴重的話會導致永久失明。至少一眼失明的埃及人，占了全埃及人口的五分之一。許多學者因眼疾而數星期、甚至數月無法正常工作。飲水不潔，使士兵和學者同受水蛭侵入喉嚨、腹部和鼻腔之苦，痢疾橫行；另外還常中暑、患各種熱病，包括傷寒在內。除了這些疾病和食物與水的不時短缺，更凶險的是隨時可能奪人性命的鼠疫，許多學者和數百名士兵便死於它手中。

從軍事觀點來看，這趟遠征是場挫敗。打了三年下來，法國不僅未建立東方帝國，最後還被迫放棄埃及。打破馬穆魯克人對埃及的宰制，則是這趟遠征的成就；鄂圖曼帝國因此恢復對埃及的實質統治，十餘年後馬穆魯克人的勢力遭剷除淨盡。經過法軍的掃蕩，往尼羅河上游行走變得比較安全，不久之後歐洲人開始往這區域探索。就拿破崙的政治野心而言，這趟遠征差點砸了他的前途，所幸他在最後一刻及時趕回法國奪下大權。但這趟遠征真正的成就卻在學者身上。學者帶著紀錄和蒐集品回到法國，是科學上的大勝，比起這次遠征在軍事上的失敗，對後世的影響只有過之而無不及。此後法國和埃及一直保有特殊關係。

一七九九年隨拿破崙遠征埃及的學者中，德農是最早返法的學者之一。回來後他立刻著手整理筆記，將自己的速寫作品全翻製成雕版，最後誕生了《下埃及與上埃及之旅》這本插畫書。書於一八○二年出版，成就非凡，十九世紀期間再版超過40次，翻譯成數種語言。更重要的是，這本暢銷書讓埃及成為一般大眾的注目焦點，不僅法國如此，更廣及全西歐。後來走訪埃及者也如法砲製，將在當地冒險的所見所聞形諸筆墨，加上插圖出版。

官方集結出版各學者的紀錄則耗費較長時日，前兩任主編（孔泰和朗克雷）來不及見到第一卷問世就已去世。第三任主編工程師兼地理學家若馬爾，花了20年歲月完成這項工作，於一八○九至一九二八年間陸續出版20卷皇皇巨冊，總稱《埃及記敘》。傅里葉為此寫了一篇序，說明埃及的歷史。這套巨著附有數百幅插圖，其中許多是彩色的，其對西歐學界的影響大概和德農著作對西歐民眾的影響不相上下，但由於卷帙浩繁，價格昂貴，印刷數量相對較少。

拜拿破崙遠征埃及之賜，得以有這些出版品問世，進而讓讀者見識到前所未見、前所未聞的數千年文明古物。在這之前，只有少數學者知道世上存有這些古物。誠如德農所說，埃及「這個國家，歐洲人僅知其名，此外幾乎一無所知」。突然之間，西歐人眼中的世界變得更廣闊、更古老、更陌生。光是這種嶄新的世界觀本身，就足以引發埃及熱潮席捲全西歐，但在法國，拿破崙還刻意推波助瀾，使埃及熱燒得更為紅火。因為他意識到要讓自己一手創造的帝國和朝廷更顯高貴莊嚴，必須創造一種風格來促成，而這種風格不能使用從前各政權用過的象徵。

拿破崙掌權後，將他在埃及的軍事慘敗竄改成大勝；埃及式裝飾圖案大為流行，普遍見於建築、家具和裝飾品上。一八○六年下令建造的巴黎15座噴泉池中，有六座採用埃及風格；人面（或羊頭、或鷹頭）獅身像、埃及神廟的塔式門樓和金字塔，成為常見的建築裝飾。埃及風格的普遍運用，使這項風格為更多大眾所熟悉。戲劇、歌劇舞台上的埃及式布景，也有同樣的推波助瀾效果，其中影響最大的，當屬莫札特《魔笛》一劇的舞台布景，這齣劇曾巡迴歐洲各大歌劇院演出。

建築師、設計師從德農書中的整版插圖取得創作靈感，家具的製造和大部分室內設計受該書插圖影響尤大，而當時巴黎正是歐洲時尚的中心，影響所及更從巴黎廣及全歐。例如法國塞夫爾瓷器廠出產的一套餐飲器具，上面飾有翻製自德農插畫的埃及景物，還配了一組供放在餐桌中央的巨大裝飾品，這些裝飾品包括菲萊島某神廟、盧克索的方尖碑、伊德富神廟的塔式門樓、成排羊頭獅身像等的模型。

為了與過去法國諸王朝劃清界線，拿破崙甚至捨棄百合花徽（象徵波旁王朝），而改以埃及象形文字中的蜜蜂為帝國象徵。當時人還不知道蜜蜂只是下埃及的象徵，上埃及另有象徵，是為紙莎草，而在古埃及人民心目中，統治全埃及的法老便是▲（擁有莎草與蜜蜂的男人）。但拿破崙大概是因為古羅馬作家馬塞萊努斯（約西元三二五～三九五年）的一句話，而採用蜜蜂來代表他的帝國。

馬塞萊努斯曾說埃及之所以以蜜蜂為王徽，原因在於「統治者除了應恬和如蜜，還應懂得發出螫刺保護自己」。蜜蜂成為拿破崙帝國最常用的帝徽，但也用到其他圖徽如：一顆星星和月桂枝葉。月桂枝葉向來是勝利者的象徵，古羅馬皇帝就以月桂冠為帝徽。至於星星則作五尖狀，有時做成和埃及象形文字▲一樣的形狀。當時人誤以為這個象形文字代表「神」（其實指「星星」），因此拿破崙有時會拿這符號和蜜蜂一起使用來代表自己，暗示「神君」之意。

至此，歐洲淹沒在埃及熱的狂潮之中，解讀象形文字變得益形迫切。許多學者看準這是揚名立萬的良機，甚至可以名利雙收，紛紛開始尋找象形文字的破解之道。為搶得先機，學者間競爭激烈，相互攻訐，學界自此進入多事之秋，數年方休。

相關書摘 ►《法老王的祕密》：商博良深信透過象形文字，他已破解了全世界已知最古老的文字

書籍介紹

本文摘錄自《法老王的祕密：商博良破解古埃及文的探索之旅》，貓頭鷹出版

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作者：艾京斯夫婦（Lesley & Roy Adkins）

譯者：黃中憲

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從西元二世紀起，世界上就再也沒有人懂得古埃及象形文字。長達一千五百年的時間裡，古埃及的律令、法制、歷史、宗教、文明，都隨著文字的失傳，成為無從解答的失落歷史。

直到一七九八年拿破崙大舉揮兵遠征埃及，挖出了一塊殘破的石碑。刻有三種文體的羅塞塔石碑在歐洲引起軒然大波，刺激無數學者專家瘋狂投入古埃及文的研究。所有人都相信，破解古埃及文指日可待。

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本書根據商博良的信件與日記，細細重建破解埃及文的奮鬥史。在有如偵探小說般的敘述中，不僅能一窺商博良異於常人的秉性與語言天賦，親歷顛沛流離的研究生涯，甚至還能看到各個學者為奪得頭彩如何傾軋攻訐。閱讀法國大革命後詭譎不安的政局，一步步見證商博良如何在挫敗與競爭者的攻擊中，成為近代真正看懂古埃及文的第一人。

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Photo Credit: 貓頭鷹出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九