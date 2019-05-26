《法老王的祕密》：商博良深信透過象形文字，他已破解了全世界已知最古老的文字

文：艾京斯夫婦（Lesley & Roy Adkins）



古埃及人認為生界和冥界是重疊的，因此生者會寫信給死者，而信就寫在紙莎草紙上或盛放供品的碗中，但還有許多種內容更為平淡無奇的信是出自朝臣、國王、祭司、工匠之手，其中有些只是寫在陶罐碎片上的短箋。有一類信談的是家中生意狀況，例如海卡納克赫特寫給他底比斯家人的幾封信。海卡納克赫特是主持大臣伊皮葬禮的老祭司，他在某封信結尾處抱怨說，他離家到尼羅河下游經商期間，家人惡待他新娶進門的二老婆伊尤騰海布，而要求派人將她接到他那兒，信中的霍泰佩特可能是他的姊妹或姑姨：

我告訴你：「不要讓霍泰佩特的朋友離開她，也不要讓她的美髮師和她的助理離開她。」好好照顧她！也祝你一切順心！但你過去沒愛過她（霍泰佩特），如今你就應該讓伊尤騰海布來到我身邊。我以此人─我說的是伊皮─的名義發誓，凡是侵犯我新老婆的身體，犯此惡行之徒，就是跟我作對，我就要對付他。嘿！這可是我的新老婆，該怎麼對待一個男人的新老婆，大家都很清楚。注意！只要有誰敢像我對待我老婆一樣的來對待她；如果有人向你檢舉你老婆的醜事，你們有誰受得了？我和你們一樣受不了！

神廟檔案室裡可找到各式各樣的文獻，包括針對不同病症提供診療建議的醫學性紙莎草紙捲，其中就有份紙捲含有已知最古老的驗孕法。其方法是要婦女每日在大麥粒和二粒小麥（譯注）【譯注：二粒小麥，emmer。距今約一萬年前，兩河流域北岸小亞細亞一帶，有單粒小麥（einkorn）和二粒小麥兩種野生小麥，後來有人加以交配，新麥種不會自動落地，供人收割食用，即今日家生小麥的原種。】麥粒上小便，如果兩種麥粒都發芽，表示該婦女已懷孕，接下來如果只有大麥生長，表示懷的是男胎，如果只有二粒小麥生長，就表示懷的是女胎。

現代實驗已證明，未懷孕女人的尿液，會阻止大麥生長，因而這古老的驗孕法還有某種程度的科學依據。其他的醫學文獻則提到骨折、蛇咬、其他動物的咬傷、眼疾的診療，從中可清楚了解古埃及人常碰到的危險。還有些文獻則提到更為籠統的道德性勸誡，比如屬於箴言集的「普塔霍泰普大臣的教諭」，有如下的箴言：

如果你身為領導人，

碰到有人向你訴願，你必須保持冷靜！

別阻止他傾吐

他原本就打算要說的話！

受冤屈的人，較在意的是暢所欲言，

是否能達成此行來的目的反在其次。

至於那些不讓人訴願的人，大家會說，

「幹麼要阻止？」

訴願者的願望可能無法實現，

但仔細聆聽可平撫他的心情。

商博良深信透過象形文字，他已破解了全世界已知最古老的文字，還深信最初發明文字的地方就是埃及。他死後數十年，發源於美索不達米亞的楔形文字終於為人所破解，其中有些楔形文字樣本，經考證比已知最早的象形文字還古老，美索不達米亞因此成為最早發明文字的地方。儘管有一些楔形符號的存在年代早於最古老的象形文字，但考古學家在埃及最新的發現卻顯示，商博良的論點可能還是對的。考古學家發現到某種已知最古老的表音文字，存在於西元前三四○○年，而這種文字的原型正是商博良窮畢生之力研究的東西。最起碼可以說，埃及和美索不達米亞兩地同時發展出真正的文字，但很可能還是由埃及拔得頭籌。

商博良還沒破解象形文字之前，就認知到象形文字最最珍貴的貢獻之一，就在於可以呈現出古埃及的大事年表，因為這些象形文獻涵蓋了極長的歷史，且往往記載了歷史大事。如今古埃及年表仍有空白和不明確之處，但放眼古羅馬文明誕生前地中海地區諸國中，就屬古埃及年表最完整，也最可靠。古埃及與東北方的阿拉伯半島、安那托利亞（譯注一）【譯注一：安那托利亞，Anatolia，亞洲西部半島小亞細亞的舊稱。】、黎凡特（譯注二）【譯注二：黎凡特，Levant，指地中海東部諸國及島嶼。】的青銅文化，與希臘、克里特島的米諾斯文化、邁錫尼文化，與西方利比亞、遙遠南方的蘇丹的非洲文化，都有往來，因而為這些地方的古代史提供了基本的了解。所以象形文字的破解不僅揭開了埃及早期史的面紗，還大大提升了對上述一大片廣闊地域的古代史研究。

如今在法國，商博良已是民族英雄，歷史地位崇高，但在法國之外的某些地區，雖然承認他對世界史的貢獻，卻承認得心不甘情不願，而這大部分得歸因於商博良的敵人和楊的信徒，這兩派人士的偏見過於坐大，左右了學界的看法。這情形尤以英語系世界的學術圈最為嚴重，過度吹捧楊的成就，而將商博良的成就貶至極低，難能見到持平的評價，而且往往忽略了一項最重要的事實，那就是不管是誰首先認出哪個象形符號，也不管是誰襲用了別人的研究成果，商博良的破解體系有效，而楊的不管用，是鐵一般的事實。楊在破解通俗體上的確成就卓著，但他的信徒大力鼓吹他是象形文字的真正破解者，反而讓世人未能認識到他的真正成就，其實傷害他極深。

在法國可以找到許多與商博良有關的事物，包括雕像、半身像、圖畫、紀念性飾板、街名、校名、紀念碑，以及一所學會、一座博物館。巴黎羅浮宮博物館裡擺設有科尼埃所繪的商博良肖像，就放在他曾負責管理的埃及古文物不遠處。最令人神傷的，就屬巴黎法蘭西學院中庭裡由巴托爾迪所製作的商博良雕像，以及佩勒拉雪茲公墓裡的商博良墓。商博良墓為其遺孀羅津所安設，墓上立有一座簡單的方尖碑，碑上寫著「小商博良」，還有一圈欄杆圈著一只石板，石板上刻著「尚－佛朗索瓦．商博良長眠於此，一七九○年十二月二十三日生於洛特省菲雅克，一八三二年三月四日逝於巴黎」。

馬札林路19號他住過的那間房子目前還在，同一條窄路上的28號，也就是他完成關鍵性破解工作的那間房子，則飾有一面紀念商博良的飾板，至於他去世時所待的法瓦爾路4號房子則已拆掉。有數條街道以他的姓氏為名，包括巴黎和格勒諾勃各有一條商博良路。但在格勒諾勃，這個他住過許多年的城鎮，二十世紀初開始展開大規模重整開發計畫，許多商博良和雅克－約瑟夫熟悉的建築因此全遭夷除，只有商博良曾就讀、任教過的那所公立中學（現名斯湯達爾公立中學），以及附近那所他們兩兄弟服務過的圖書館大門，還是當時的模樣。一八八六年，商博良公立中學開校，格勒諾勃人稱該校為「商博」。



商博良在菲雅克待的時間並不長，但在這裡卻最能感受到商博良的遺緒。布杜凱里路已改名「商博良兩兄弟路」，商博良和雅克－約瑟夫出生於此的那兩間房子，如今闢為博物館，館雖小但收藏不俗，有埃及文物和一處專門說明象形文物破解事蹟的陳列室。而父親所開的書店，小時候他曾嬉戲玩耍其間，如今則成了斯芬克斯咖啡館，但2樓以上的樓層沒什麼改變。法國大革命期間他曾目睹過行刑、慶祝場面的那個廣場，也改名商博良廣場。該鎮還有數棟建築為表彰他的成就而以其姓氏為名，比如今日的公立中學。該鎮南緣塞雷河畔的繁華主街旁，仍存有一座為紀念商博良而立的方尖碑，係他死後由大眾捐資興建。

至於在商博良生前死後均不遺餘力予以支持的雅克－約瑟夫，紀念他的事物大部分位於菲雅克，出了菲雅克就不多見。一八四八年二月革命導致國王路易－腓力遭罷黜後，雅克－約瑟夫跟著失去一八三○年獲聘的巴黎文獻學院古文書學教授一職，也失去皇家（國家）圖書館手稿管理主任之職，並遭指控盜用圖書館公產，而被迫搬出原來住所。一八五二年拿破崙三世廢除第二共和，成立第二帝國後，雅克－約瑟夫重獲青睞，奉派出任楓丹白露宮圖書館館長，此後直至一八六七年五月九日去世為止，一直保有這項職務。

雅克－約瑟夫在弟弟死後又活了約35年，享年89歲，遺體安葬於楓丹白露公墓。他兒子阿里死於一八四○年，妻子佐埃逝於一八五三年，兒子朱爾、保羅同在一八六四年逝世，只有兒子埃梅和女兒佐埃比他長命。商博良的姊姊瑪莉於他死後一年的一八三三年就去世，佩特羅妮葉於他死後14年去世，泰蕾茲則死於一八五一年底。瑪莉、泰蕾茲都和父母同葬在菲雅克北方公墓的家庭墳墓裡，墳墓樸實無華。位於布杜凱里路的老家於一八五四年售予他人，書店也在次年賣掉。雅克－約瑟夫的後代仍住在格勒諾勃地區，商博良的女兒佐拉伊德於一八四五年嫁給雪隆內，她的一個兒子雪隆內－商博良娶了美國人科嬪，移居紐約，而為商博良家族在美國開枝散葉。

還有一件紀念商博良的事物，乍看之下顯得有些突兀，那就是月球上有處環形山以他的姓氏為名。事實上，引領商博良接觸象形文字的傅里葉和商博良的最大勁敵楊，在月球上都各有一座環形山以其姓氏為名。他們3人都深入參與了象形文字的破解，以他們的姓氏來命名月球上的環形山，看似怪異，其實是對他們的成就非常得當的肯定，因為在古埃及，月亮是透特神掌管的地區，而透特神在埃及神話裡有多種角色，其中一種就是死者的守護神。

▲這個符號對象形文字的破解功勞很大，因為商博良就是在▲（Thothmes，「透特神所生」）這個名字裡，認出那是代表透特神的符號。在古埃及宗教裡，透特神等同月亮，古埃及人歌頌祂是▲（月亮－透特）。古埃及某些地區的人認為，人死後會跨過月亮的天空，而月亮是由透特神所保護，但更重要的是，過去全埃及人都把透特視為書吏神和知識與真理之神，更將祂視為發明象形文字之神。祂的眾多頭銜之中，就有一個名為▲（賜予文字和書寫體系之人）。

古埃及人認為，人名是人不可或缺的一部分，將某人的名字完全抹去，使其消失於歷史中，就等於是消滅掉那個人。商博良生前飽受對手和敵人無所不用其極的中傷抹黑，只為敗壞他的名聲，但商博良深知自己的成就終將獲得世人的肯定。「向未來說話是件好事，它會傾耳聆聽」，這句古埃及箴言所透顯的智慧，商博良非常欣賞，他一如古埃及書吏，深信自己的話語終將永世長存。商博良真正令人永誌不忘之處，在於世人每提到古埃及文明的重見天日，就必然會提到他的名字。他取得了解開古埃及文明的鑰匙，同時這鑰匙也為他開啟了躋身歷史名人殿堂的大門。

相關書摘 ►《法老王的祕密》：拿破崙設立上埃及考察團的同一天，破解象形文字的關鍵出土了

書籍介紹

本文摘錄自《法老王的祕密：商博良破解古埃及文的探索之旅》，貓頭鷹出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：艾京斯夫婦（Lesley & Roy Adkins）

譯者：黃中憲

認識古埃及文的第一堂課

隨書學習183個有趣的古埃及文

隨書附贈古埃及文祈福祝禱卡

蒲慕州（美國約翰霍浦金斯大學埃及學博士）審定暨專文推薦

失傳一千五百年的神祕文字

一塊殘破石碑出土帶來破解曙光

兩大天才跨世紀的破譯競爭

古埃及的輝煌文明如何重新展現你我眼前？

＊初版書名：破解古埃及

從西元二世紀起，世界上就再也沒有人懂得古埃及象形文字。長達一千五百年的時間裡，古埃及的律令、法制、歷史、宗教、文明，都隨著文字的失傳，成為無從解答的失落歷史。

直到一七九八年拿破崙大舉揮兵遠征埃及，挖出了一塊殘破的石碑。刻有三種文體的羅塞塔石碑在歐洲引起軒然大波，刺激無數學者專家瘋狂投入古埃及文的研究。所有人都相信，破解古埃及文指日可待。

沒想到這是一場沒有終點的長跑，拖了足足二十年，古埃及文的千古之謎才由法國鄉下書商之子商博良解開。傾無數菁英之力都無法參透，商博良為什麼辦得到？

本書根據商博良的信件與日記，細細重建破解埃及文的奮鬥史。在有如偵探小說般的敘述中，不僅能一窺商博良異於常人的秉性與語言天賦，親歷顛沛流離的研究生涯，甚至還能看到各個學者為奪得頭彩如何傾軋攻訐。閱讀法國大革命後詭譎不安的政局，一步步見證商博良如何在挫敗與競爭者的攻擊中，成為近代真正看懂古埃及文的第一人。

當念出「克麗奧佩特拉」的瞬間，人類最遙遠瑰麗的文化寶藏終於重新揭露……

Photo Credit: 貓頭鷹出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九