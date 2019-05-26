《外商公司都在用的49個邏輯思維》：「形散而神不散」，擴散和約束思維的三個步驟

文：速溶綜合研究所

透過分析徵兆掌握未來趨勢

很多時候，我們會被既有思維束縛，困在一個循環裡面，怎麼也出不來。這個時候就需要透過找尋「變化」和「徵兆」來幫助自己打開思考，擺脫困境。利用時間維度進行思維發散通常是釐清想法的好辦法，根據現在和過去、存在的與不存在的事物進行分析，能幫助你獲得不小的收穫。

就拿買花這件事情來說：以前經常能看到有人沿街叫賣；不久之後實體花店興起，大家逐漸習慣去花店購買鮮花；如今，在家動動手指上上網就能下單，鮮花還能直接宅配到府。綜觀這一行業的發展和變化，也許將來還會有更加新潮的買花方式出現。

任何事物都不斷在變化，觀察徵兆才能看出發展趨勢，判斷出未來的走向。我們常說有的公司前景可期，其實不管是什麼產業，只有不斷觀察趨勢變化，努力讓自己站在浪頭上，才能有新的發展。而某些日薄西山的公司，正是故步自封所造成的。我們的思維也一樣，如果不順應形勢的變化和徵兆去改變，就會變得如同死水一般。

用時間軸來分析變化和徵兆，也是打破固有想法的方法之一。

一、先按過去和現在劃分已經出現與尚未出現的事物。

在紙上劃分出四個區域，在過去和現在的時間中，劃分出已經出現與尚未出現的事物。

二、在裡面找出依然屹立不搖的事物、新出現的事物、已經消失的事物。

找出座標軸那些不變的、新出現的、即將消失的事物。例如銀行、橋梁和農業生產這些是不變的事物；機器人、流動廁所等是新出現的事物；而寫信等一些比較久遠的習慣和事物正逐漸消失。

三、推測尚未出現但即將出現的事物。

這一步尤其關鍵，需要將思路打開。透過這些不變的和新出現的事物，推測一些尚未出現但是即將出現的新事物，這也是發明創造的步驟之一。

Photo Credit: 今周刊提供

換位思考跳脫既有框架

在職場中，很多新人在工作中犯錯時，會受到上司的批評。剛到職的小廣在被罵的時候，常常覺得自己的上司不喜歡自己，總是在批評自己，小廣對於這一點深信不疑。但其實，若小廣能從對方的角度出發去思考，可能就會有一些不一樣的理解。如果我是上司，我的部下對於工作敷衍了事，我會不會生氣呢？ 如果我是上司，我的部下因為粗心造成了巨大損失，我會不會批評他？

人與人之間的衝突和誤會，常常是因為思考角度的不同所造成的。而一個人之所以能夠成長，也恰是因為思維的變通。立場對調讓大家能夠換個思考角度去考慮同一件事，跳脫出自己的執念，為他人、也是為自己找到新的出路。站在不同的立場去想像當事人的心情，設身處地地去感知，可以獲得很多不同角度的資訊。

所以，學會利用換位思考來讓自己跳出固有思維的束縛，從他人的角度思考，進而獲得新的靈感吧。

學會換位思考會讓你擁有不一樣的思維和眼界，而在試著用同理心切換到他人思維的時候，也會有很多新的收穫。其中也可以利用座標軸的方式來進行換位思考。

一、確認分析的目標，並設定兩條軸。

用年齡和性別、職位和關係距離等兩軸去界定分析的目標。以「公司財務報表出現疏漏」這件事為例，你可以先設定好橫軸為關係遠近，縱軸為職位高低。

二、在坐標軸裡設置對應屬性的群體。

在設定好的座標軸裡，設置相應的人物。例如在下頁的例子中，我們可以設置「公司高層」「會計部部長」「其他部門負責人」「會計部職員」「其他各部門職員」等不同的群體。

三、站在不同角度分析看法。

用假設的思維，站在不同群體的角度去剖析事情，試著模擬不同人的心中會有怎樣的想法。在「公司財務報表出現疏漏」這個例子中，公司高層這一群體可能想的會是如何迅速補救和進行懲罰作為警告，而會計部則因為是負責人，也許會陷入人人自危的情緒中。了解不同群體的思維，就能讓自己的思維變得豁然開朗，也會對事情有更為深入的理解。

Photo Credit: 今周刊提供

發散思維時不過度脫離主軸

我們在閱讀文學作品的時候，常常會見到有人說這散文「形散而神不散」，說的就是這種文體瀟灑自如的發散與收束。與流水帳和意識流的詩歌不同，散文雖然敘述看似發散，卻緊緊圍繞一個中心作為主題。由此可見，任何的發散都需要能夠回到主軸，這樣才能兼具目的性和深度。

試圖進行腦力激盪創造想法時，同時也要用合理的選擇收尾，這樣對課題的探討才能不斷深化。

我們一直說要發散思維，但需要注意的是，思維的發散並不是隨意胡思亂想而不加整理。在思維發散的過程中，找出合情合理、有可行性的方案進行深化，例如針對「如何提高營業額」進行腦力激盪的會議中，「降低原材料成本」「加強網路宣傳力道」「削減部分勞動成本」幾個對策都有可以商榷的地方，那麼就可以在接下來的討論中進行深化，讓那些一閃而過的思維片段暫時放在一旁，才能在一定的時間內最大限度地提高思考的效率。

那麼我們如何去擴散和約束思考呢？就是對緊緊圍繞主題的想法不斷地進行挖掘，從而拓展出更有效的可能性。

一、設定思考的步驟，如先考慮課題的明確化、確定基本方案、決定具體策略等。

很多人一遇到問題，就很容易陷入混亂。其實，面對需要解決的事情，第一件事就是要設定好思考的步驟，將可能出現的多種想法整理出來。

二、逐一對每個步驟先用發散的方式，提出創造性的想法，類似腦力激盪法。

正如上述例子，上司開會，希望大家勇於去想、勇於去提。很多時候，由於每個人有不同的思考方式，知識背景不同，對同一個問題會有不同的想法，而正是想法與想法的碰撞，才能另闢蹊徑找到新點子。

三、想法達到一定數量後，再從實際操作性、效果大小等角度收尾。

如果你是召開會議的主管，當大家的想法達到一定數量時，就要開始收尾。從實際可行度、效果大小、牽扯到的利益等各個方面來衡量這些想法，大膽地排除那些不符合要求，擇優選擇幾個最有可能實現的想法，進行更深入的討論。

Photo Credit: 今周刊提供

書籍介紹

本文摘錄自《外商公司都在用的49個邏輯思維：看清問題癥結，找出最快解決途徑》，今周刊出版

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作者：速溶綜合研究所

掌握49個技巧，跳脫盲點，讓工作暢行無阻。

4種思考工具，提升工作效率

PDCA：高效試錯改善，打造最速工作流程。

MECE：全面分析問題，有效抓出遺漏和重複。

5W2H：七個問題有效掌握事物全體面向。

時間管理矩陣：分出輕重緩急，安排工作順序。

速效邏輯訓練，創造新點子

關鍵字思考法：利用各種連接詞進行造句，強迫自己跳脫固有思維。

奧斯本檢核表：全方位檢視腦中想法，讓思考更精銳。

換位思考：跳脫個人角度，豐富思考面向。

深度思維勘誤，提升解決問題的技術

單向思考：分析問題和解法的因果，每個問題都要想出四個解決辦法。

混淆因果：利用三段論證有效檢視，避免主觀意識帶入。

兩難困境：檢視兩難是否完全矛盾，找出第三種解決模式。

本書特色

為什麼職場工作者都要具備邏輯思維能力？

整理想法、清晰表達，和同事溝通不再像隔山喊話

有效安排時間，高效完成工作，不再加班加到像條狗

找出錯誤問題癥結一次解決，避免時間和精力的雙重浪費

Photo Credit: 今周刊

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航