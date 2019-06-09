抵抗蒙古帝國的勇氣（一）：釣魚城軍民頑強據守，力保南宋再活20年

不屈強權的勇氣

13世紀，蒙古人橫掃歐亞，自東亞發跡拓地千里，建立起地域遼闊的蒙古帝國，僅一步之遙就將衝入非洲，擴張之神速堪稱空前絕後。

即便以現今國際軍力對比來說，當時的蒙古鐵騎既走在冷兵器的尖端卻又擁有熱兵器的加持，加上人才濟濟的黃金家族與蒙古驍將，個個集勇猛與狡猾於一身，根本遠勝21世紀的美軍。

但當我著迷於蒙古西征的目空一切與風捲殘雲，輕鬆愜意地欣賞蒙古騎兵的蓋世武功時，突然想起「歷史是由勝利者書寫」的名言。若是穿越回過去，成為站在蒙古對立面的人民，我將面對何種處境，又該是怎樣心情。

懾於滅國無數的蒙古大軍，眾多城池與國度的確望風而降，但仍有人面對強權不願屈服，奮起抵抗蒙古帝國，這樣的勇氣引我追尋而來，其中我印象最為深刻者莫過於南宋「釣魚城」。

抵抗蒙古帝國的故事

蒙古攻佔漢中盆地後，據守四川盆地的南宋失其北方屏障，只得在蜀地綿密構築山城，形成山城聯合防禦體系，尤其是沿嘉陵江等上游設置的「四川八柱」，即包含釣魚城等八座要塞城池最是知名，目標憑藉山河地形層層阻截，力保重慶不失。然而蒙古帝國征服世界的雄心並未休止，兵鋒所至，一場「矛盾大戰」，正式展開。

1259年農曆2月，蒙古大汗蒙哥御駕親征，十幾萬大軍分三路入川，直撲重慶而來，嘉陵江上游諸山城接連投降，僅剩釣魚城一道最後防線。釣魚城控制著涪江、渠江匯入嘉陵江之三江匯流之地，水陸運輸發達，只要釣魚城淪陷，重慶失守，四川遭破，蒙古大軍便將沿長江一鼓作氣順流而下殲滅南宋。

釣魚城地勢極為險要，城池築於釣魚山上，納山勢為城垣，城牆皆依山險而建，居高臨下，南臨嘉陵江，設南水軍碼頭，再以城牆保護，水運可補給，且城區達2.5平方公里，如同高原盆地一般。

釣魚城融山勢與城池於一體，內外兩道城牆及8道城門皆落在懸崖峭壁之上，易守難攻，仰之彌高，但蒙古大汗主力親征非同小可，迅速將釣魚城團團包圍，並攻佔南水軍碼頭，完成全面封鎖。

此時此刻，1239年「杰拉康之戰」蒙古輕騎便攻入吐蕃腹地，1254年忽必烈更滅大理國，四川早已腹背受敵。守將王堅、副將張珏於城頭眼見戰雲密布，蒙古大軍舳艫千里，旌旗蔽空，卻絲毫沒有動搖意志，拒不投降，堅定抵抗蒙古帝國，其實近乎與全世界為敵。

蒙古歷經突破長城，橫掃中原城池，攻城戰術突飛猛進，並不把釣魚城放在眼裡，直接正面強攻，攻城器械接踵而來，兩軍短兵相接。南宋軍民憑藉堅城頑強據守，精兵並鈎索出城反守為攻，再連續擊敗蒙古先鋒大將汪德臣的猛攻，蒙古硬是無法越雷池一步。

蒙哥汗｜Photo Credit: Unknown@Wiki CC BY SA 4.0

夜襲！刺殺蒙古大汗！

只是困守城中豈能反敗為勝，圍城近3個月時，就在蒙哥汗沉睡的烏黑夜晚，膽識過人的王堅竟從地道中領兵而出，進逼蒙哥軍帳，夜襲蒙古大汗！但在蒙古近衛的性命相搏下，終究功虧一簣，退兵而去。

王堅的行動固然勇敢，卻也有孤注一擲的成分，戰場的天秤開始轉向。酣戰達4個月後，姍姍來遲的湖北宋軍終於接近釣魚城水域，卻轉眼遭蒙古水軍擊退。堅毅的蒙哥汗同時調整戰術，成功以地道夜襲突入西北外城，此是蒙古軍隊首度攻破釣魚城外城，鎮守的民兵馬軍寨死戰不退，但隨即全軍覆沒。

岌岌可危之時，王堅領兵救援，頂住蒙古攻勢，卻也只能守住內城牆，無法將蜂擁而至的蒙古大軍逐出外城，數萬軍民經一夜鏖戰，傷亡慘重，更已露出疲態。蒙古重兵集結，發動最後的總攻擊，自西北直撲內城，釣魚城危在旦夕，「狹路相逢勇者勝」，長生天或許真的眷顧著蒙古人。

下著雨的農曆7月，釣魚城軍民無不深知最後的結局，卻依舊不願屈服蒙古強權，天地之間，只剩以身殉國，反倒坦然，但神明並未拋棄釣魚城，於蒙宋大戰方酣之際，蒙古軍卻突然按兵不動。

萬萬沒想到是精壯的「夏將軍」及時趕到，因四川溽暑，濕熱氣候先讓蒙古大軍疫病（可能是霍亂或痢疾）橫行，隨後連蒙哥汗都水土不服，但釣魚城戰事不利，須抱病指揮，卻仍頓兵城下，汪德臣等宿將、近衛更戰死沙場，使病情加重。

蒙哥汗最終亡於釣魚城下，雖然南宋軍民不免將其渲染為遭投石機或火炮射殺戰死沙場，至不濟也認為是受傷傷重不治，但釣魚城之戰終究功不可沒。

蒙哥汗身故後，為爭奪汗位的新一輪蒙古內戰展開，釣魚城以孤城之姿力抗蒙古，再綿延南宋國祚20年，共力保南宋半壁江山達半世紀之久，也成就最可歌可泣的抗蒙故事！

現今釣魚城入口｜Photo Credit:高紹沖提供

釣魚城紀實

名滿天下的釣魚城位於重慶市合川區東面5公里釣魚山上，重慶則為中華人民共和國最新直轄市，地域廣大，地貌多變。我飛抵機場，駛入城區，車行上下，山巒起伏，果是山城，沿路還聽到計程車司機對江邊大興土木、炒作房價的抱怨。

12月時分抵重慶並無四川盆地的酷熱，卻是陰雨連綿，霧氣氤氳，其實也端賴這霧雨遮蔽，才讓中華民國得以躲過日軍轟炸，國祚綿延迄今。不過釣魚城遠離主城區，頗費番周折後我終於抵達合川，當時合川站周邊恰逢修路與陰雨天氣，路面泥濘不堪，令人不禁聯想起蒙古大軍當年遭逢的困境。

釣魚城的大眾運輸不甚方便，直接打車前往，首先抵達入口處牌樓，只見城池鬱鬱蒼蒼，又逢陣雨，分外感覺濕冷，登時體會到將士守城之艱辛。踏上石砌步道進入景區，校場、軍營、跑馬道等軍事建築都頗具規模，整修復原得同樣用心，並還有炮座遺址，與小徑通往南水軍碼頭，壯觀天險呈現當年轟擊蒙古大軍，軍民一心，奮勇不屈的堅毅，大戰的痕跡迄今仍清晰可見。

擁有8道城門的釣魚城，其中又以扼守內城的「護國門」最是險峻，左貼懸崖峭壁，右鄰嘉陵江的萬丈深淵，關口只堪容數人通過，一股「一夫當關，萬夫莫敵」的勇武之氣沛然而生。城門附近竟然還保有蔣中正所書「堅苦卓絕」四字及其他國軍將領的摩崖題記，隱含抗戰時國民政府保家衛國的決心。

Photo Credit:高紹沖提供

釣魚城南臨嘉陵江，北踞釣魚山，城池與山勢合一，山水環繞，林木蒼翠。漫步其上，景色極為幽靜，遠眺只見嘉陵江煙霧瀰漫，不知山中歲月，更不復當年蒙宋大戰的肅殺，卻是中國迄今保存最完好的古戰場遺址，更是我見過最易守難攻的城池。

護國門｜Photo Credit:高紹沖提供

遙想當年，1243年南宋名將余玠毅然於合川築釣魚城等十餘座山城，透過山城聯合防禦蒙古鐵騎，浴血奮戰，歷大小戰役兩百餘場；1259年釣魚城之戰時烽火連天，南宋軍民不畏強權，痛擊蒙古的畫面更十足激動人心，並有賴守將王堅、張珏頑強抗戰，蒙哥困死城下，蒙古帝國爆發內亂，救南宋於水火，逼近埃及的蒙古第三次西征大軍因此止步回師，整個改變世界格局。

釣魚城、凌霄城等山城軍民於南宋滅亡後都還堅守不屈，尤其令人感佩。以古鑑今，面對強權做出的選擇其實無關是非，但不屈服的勇氣卻總是動人，無論是數百年前或是今日，都讓人性熠熠生輝，散發出耀眼奪目的光芒！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航