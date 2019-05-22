《正常的人》：從容忍到認同，法國同性戀相關法制發展簡史

弗洛倫斯．塔芒涅（Florence TAMAGNE）：里爾第三大學當代歷史助理教授。專攻性別史，特別是同志史，曾出版專書《壞性別。一種同志表述史》（Mauvais genre. Une histoire des représentations de l’homosexualité, Édition de la Martiniére）以及《歐洲同志史。柏林、倫敦、巴黎1919-1939》（Histoire de l’homosexualité en Europe. Berlin, Londres, Paris – 1919-1939, Le Seuil）。

作為世界上第一個將同志關係除罪化的國家，法國長久以來便以對於性的寬容而聞名。在舊制度時代，雞姦被教會定義為一種「違反自然」的罪，依法應處以火刑，不過這樣的懲處判決很罕見。 當時對於雞姦的指控通常與異端諸如巫術或是背叛連結，並不是著眼於性傾向，而是一種可能發生在同性、異性或是人獸交的行為。

女性之間的性行為不會遭到法律的懲處，反之，女性若藉由變裝，透過男性裝束來詐取其性別所沒有的特權則會受到譴責。1791年法國大革命之後制定的刑法典廢除了雞姦罪，所謂「虛構之罪」，而1810年的拿破崙刑法典隨之採納這項決議。與一般流傳的說法相反，負責起草1804年民法典而非1810年刑法典、以其同性戀傾向聞名的康巴塞雷思（Cambacérès），在此一進程裡並沒有扮演什麼特殊的角色。

法國刑法典帶來的影響遠超過其國界，因為有一部分拿破崙所征服的國家亦跟進，將所有與雞姦相關的罪名從他們的法典裡刪去，像是比利時、荷蘭、義大利與部分德國城邦諸如巴伐利亞、漢諾威、符騰堡。然而到了19世紀末，許多國家卻頒布了新的法律，這回是針對男性之間「違反自然之行為」，女同性戀者則因能見度低故鮮少受罰。德國1871年頒布的刑法典第175條，承襲普魯士刑法典，規定對男同性戀者處以徒刑並褫奪公權。

在英國，1885年通過的「拉布謝爾修正案」（Labouchere Amendment），明訂兩年刑期的苦役，王爾德為其中最著名的受害者。值得注意的是，王爾德從瑞丁監獄出獄之後，是在巴黎找到了庇護。法國，因其獨特的法律背景，而成為許多男同志、女同志庇護之地的代表。

Photo Credit：臉譜出版提供 © Casterman／bd BOUM 2019；圖／Virginie Augustin；文／Hubert（取自《正常的人》）

然而我們有必要更細緻釐清法國的獨特性。事實上，同性之間的交往在從前可能會構成公然猥褻或是妨礙風化罪（刑法第330、331條），甚至與未成年人的關係則會遭到「敗壞兒少身心健康」（第334條）的抨擊。

便衣特警經常會突襲搜捕同志酒吧、桑拿與妓院。其中，對那些想藉由賣淫貼補薪資的士兵，尤其是在土倫與布雷斯特港口的海軍的監視更是緊迫盯人。最招搖的是那些，不管是基於需要或是嗜好，偏愛從事「冒險」行為像是在男廁搭訕的一群；與那些被警察認定其外表或是舉手投足與「性倒置」（inversionsexuelle）之刻板印象符合，比如氣質陰柔的一群。

實際上，警方的首要目的，是限制同性戀事件的可見度以維持公共秩序，或是將他們隔離安置到某些已被歸類為邊緣或犯罪事件頻仍，有妓女、毒品販子出沒或是賭場的區域，諸如蒙馬特、皮加勒、蒙帕納斯或是巴士底區。同理，1924年發行給同志族群的《倒置》（Inversions）雜誌，發行了幾期之後即被安上猥褻之名而遭到禁刊。

此外必須提醒的是，同性戀就算不被當作一種罪，將其視為疾病的狀況卻不曾少過。或有時被認為是某種畸變，亦即是天生的；同性戀也被定義為一種經由「誘惑」而導致的「反常」，因此未成年的孩子格外需要加以保護防範。維琪政府時期首次─也是自法國大革命以來的第一次─迂迴透過區隔最低合法性交年齡，提出某種懲罰同性戀者的形式時，保護未成年這一點即成為

其強調的論據。這條1942年8月6日的法律，經法國臨時政府於1945年2月8日頒布的命令所承認，明訂對成年人與未滿21歲的未成年人之間的男同性戀、女同性戀行為處以罰鍰，外加六個月以上、三年以下之徒刑（第334條與331之2條），然異性戀的最低合法性交年齡卻是13歲（1945年起為15歲）。倘若維琪政府沒有一如原本的設想，實際執行對同性戀者的驅逐，當時被納粹德國占領的亞爾薩斯諸多省份以及摩塞爾省，則轉而採用德國的法律。納粹政權強化了刑法典第175條，制訂更重的徒刑，且針對某些案例將之送進集中營。至今估計約60名法國人受害，但這個數字還有待商榷。

Photo Credit：臉譜出版提供 © Casterman/ bd BOUM 2019；圖／Merwan；文／ Hubert（取自《正常的人》）

1950與1960年代，在共產黨以及MRP（Mouvement Républicain Populaire，人民共和運動）對家庭與性的態度極為保守之基督民主黨員所左右的政治脈絡下，同性戀者受到的壓迫更趨嚴重。針對同性戀者流連聚集之地的監視增加了，尤其在觀光區如聖傑曼德佩（Saint-Germain-des-Prés），當時著名的男娼區。

巴黎警署於1949年2月1日明令禁止男性變裝或在公開場合共舞。1949年7月與兒少出版品相關的法令，則成為審查所謂「同性之愛」（homophiles）刊物的依據。這類刊物中最知名、由安德烈．包德禮（André Baudry）於1954年所創辦的《Arcadie》，因而以改革與同化策略為優先考量，他們反對一切挑釁，但為其相關法律改革請命。

1960年7月18日，以戴高樂派議員為名的米爾格修正案（Amendement Mirguet），認定事實上同性戀等同於「社會亂源」，與賣淫、酗酒或肺結核並列，對同性戀涉及的公然猥褻罪予以加倍懲處（第330之2條）。1968年，法國採納世界衛生組織的分類法，將同性戀歸類為一種精神疾病。

在這種對同性戀強烈排斥、恐懼的脈絡下，許多男、女同性戀者被迫過著「雙重人生」，小心隱藏他們的性傾向，或只敢透露給信任的人知道，甚至締結有名無實的形式婚姻，以避免引起懷疑。如果說警察與社會上的監視，包括這個充滿種種歧視的現實是無法一筆帶過的，我們卻必須注意到，法國的同性戀者並沒有遭到像在同時期的美國、德國或英國等幾個國家那樣相對嚴厲的刑罰。

然而必須等到1980年代，才看得到法律在男同志與女同志解放之影響下的改變。承襲自1969年出現於美國的「同志解放陣線」（Gay Libertation Front），同志革命行動陣線（FHAT，Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire）召集了一群新生代行動者，他們試圖把同志權益納入層面更為廣大的改革抗爭框架，與學生運動、女性主義及黑人民權運動站在同一陣線，並偏好採取激進且轟動的行為。儘管其運動因分裂而僅止於曇花一現，卻為同志解放團體（GLH，Groupe de Libération Homosexuelle）的激進分子，與期望廢除歧視法令的同志反壓迫行動聯盟（CUARH，Comité d’Urgence Anti-Répression Homosexuelle）開闢了一條道路。

1974年，同性戀最低合法性交年齡調整為18歲（之前則為21歲），但是要等到1982年，經過當時司法部長羅貝爾．巴丹戴爾帶領的立法抗爭後，才調整至與異性戀的規定等同（15歲），與當時密特朗總統的承諾達成一致。其他的歧視限制則在1982至1985年間廢除，比如針對租屋或是公務員法規裡包含的道德條款。

1990年代，在同志圈受到愛滋病殘酷無情打擊之際，出現更為明確、新的權益抗爭。許多遭到愛滋病毒感染的同性伴侶，發覺必須面對難以迴避的行政、法律及財務問題：被醫院拒絕探視、無法以照顧伴侶的名義請假、被趕出共同的住處。1989年，丹麥成為第一個通過特別法令讓同性伴侶獲得承認的國家。在法國，針對民事伴侶法案的辯論從1990年持續到1998年，過程相當激烈緊張，其中主要的反對者是天主教會與多數右派分子，最後法案通過而命名為「民事伴侶結合法」（Pacte civil de solidarité，簡稱PACS）。

當時法國民主聯盟（UDF）的議員布坦（Christine Boutin）在國民議會上帶頭抗議，而不計其數的鄉市鎮長亦連署反對。這個法律草案由不同的同志團體參與研議、社會黨議員提出，起初考慮的只有同性伴侶權益，在遭到國會數次駁回之後，重新以較為廣義的形式修正，同時回應右派以及部分左派分子的責難─他們反對其中對同志「社區主義」的假設，因為這違反了共和普遍主義的原型。

不過，這起法案引發的爭議主要聚焦在親子關係與收養問題，有些右派人士意圖混淆同性戀與戀童癖，與此同時，部分左派知識分子則強調人類學與精神分析學論據，聲稱同志父母會有破壞「象徵秩序」與「性別差異」的風險。最後，為了確保提案得以進行表決，於是割捨了同性伴侶收養與尋求輔助生殖技術之可能性的部分。

Photo Credit：臉譜出版提供 © Casterman/ bd BOUM 2019；圖／Freddy Martin；文／ Hubert（取自《正常的人》）

經過多年與恐同團體不容忽視之示威行動的拉鋸，尤以1998年10月17日出現「燒死同性戀」口號的反PACS示威行動為高峰，1999年11月15日喬斯班（Lionel Jospin）內閣頒布了這起為同性或異性確立其伴侶關係，並附帶其共同權利與義務的民事伴侶結合法（PACS）。

在象徵形式上，儘管有些鄉市公所可以規畫某種「儀式」，但PACS的儀式不會在這些地方舉行，而是在初審法庭或是公證人事務所辦理（從2011年起）。PACS現已廣為人們所接受：2010年，PACS與結婚登記的比例是3：4。如今，百分之95的PACS都是異性伴侶，那些與LGBT（女同志、男同志、雙性戀、跨性別）生活型態相關的問題，透過提供對所謂家庭新的想像方式，可能改變異性戀者的日常，這即是一例。

然而PACS留下某些懸而未決的問題，比如取得法國國籍的權利或是同性伴侶收養。法國自1966年起，已婚伴侶或是年紀超過28歲的未婚人士即可申請收養孩子。1994年生物倫理學法禁止委託他人代孕（「代理孕母」），而只有不孕且能夠提出共同生活兩年之證明的異性伴侶得以採取體外人工受孕和輔助生育技術（AMP，轉移胚胎與人工授精）。

但是許多男同志或女同志伴侶原本就有孩子，不管孩子是來自前一段異性關係，或是自願的結果。女同志伴侶有時會出國尋求輔助生育技術，比如到比利時、西班牙或荷蘭。准許同性伴侶委託代理孕母的國家則較為少見（主要是加拿大與美國）。2013年，這個論辯再度被提出，因為國際情勢已然有顯著的改變。

繼荷蘭之後，2001年有十個國家－其中有些是傳統的天主教國家像是比利時、西班牙或阿根廷，以及美國、墨西哥與巴西好幾個州或城市均承認同性婚姻。此外全球有二十幾個國家允許同性伴侶收養孩子。

在法國，「同性婚姻」的問題，早在PACS論戰時由一些LGBT同運分子提出，並於2004年6月5日在貝格萊（Bègles），由市長諾艾爾．馬梅爾主持的一對男同志婚禮儀式時重啟（這場婚禮隨即被撤銷）。儘管那段時間裡有數起相關草案送進國會，但必須等到2013年初，才由艾侯（Jean-Marc Ayrault）內閣的司法部長托比拉（Christiane Taubira）提出一份有利於「婚姻平權」與同性伴侶收養的法案，而這呼應了歐蘭德（Hollande）於2012年身為總統候選人在競選時提出的承諾。

如同1990年代，關於「婚姻平權」的主張遭到極為猛烈的反彈，反彈聲浪主要來自右派與宗教高層，但也不僅於此。儘管大多數的法國人表示支持這起法案，「抗爭平權」帶領群眾所發起的大量抗議活動，受到天主教教會強大的影響與極右派的滲透，且經由媒體大肆宣傳，嚴重打擊了人心且經常造成國外的無法理解，至少在西方國家如此。

「婚姻平權」引發的爭議，因而揭示了儘管整體意識的確有所進展，那些抹除同性戀者的異性戀主義、對異性戀準則價值的美化，或是恐同是以何種程度繼續深植在法國社會裡。

雖然許多旨在對抗性傾向歧視的法律早已通過，比如2002年的禁止就業歧視，且自2004年起，在公開場合散播恐同言論依法應遭到懲處。但在日常生活中，對同性戀者的憎惡與恐懼依舊沒少過，在街上、在工作場所（大多數的雇員寧願隱瞞自己的同志身分）、在學校（年輕同志的自殺率遠高過平均值）或是在家裡，不管這一切是以語言或肢體暴力的形式表現，都可能演變為一種謀殺。

在這樣的背景下，於2013年5月18日頒布的托比拉法案，正因確立了一種從容忍到認同之思維邏輯的過渡，而具有其象徵價值。這起法案讓法國成為世界上第14個允許同性婚姻的國家，並賦予同性伴侶收養權，無論是共同收養或是收養配偶的孩子。第一起同性結婚儀式於2013年5月29日在蒙佩利爾（Montpellier）舉行。

書籍介紹

本文摘錄自《正常的人：正常與否，誰說的算？十種不同性別認同、性傾向者的生命情境與心聲帶來的啟蒙及思索》，臉譜出版

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作者：于伯特（Hubert）

譯者：陳文瑤

十篇紀實漫畫Ｘ五篇學者專文

性別光譜上，什麼才算「正常」？又真的有正常可言嗎？

在「正常」與「不正常」之間，先讓我們放緩腳步，感同身受

本書策畫于伯特費時一百五十小時與十位見證者面對面訪談，

藉十位漫畫家的畫筆，畫出十則風格各異、真實而動人的故事；

也刻畫出不同性別認同或性傾向與這個社會產生的碰撞──

收錄作品包括

法國最早同志影展的發起人菲利浦，回顧了他面對男友確診愛滋、陪伴直至他離世，而後創立同志之家的心路歷程。

阿斯特麗與諾文是對育有女兒與龍鳳胎的女同志，原本工作穩定，但阿斯特麗在職場出櫃後卻被解雇，到了新崗位她決定隱瞞同志身分⋯⋯

身為穆斯林，卻與已婚男性維持穩定三角關係的法西德，該如何面對要他在家庭和同志身分間抉擇的原生家庭？

安瑪莉從女兒年幼時就買洋娃娃或女性化服裝給她，儘管女兒不斷排斥，後來更交了女友並向她出櫃，她仍相信這是一時的叛逆，母女因此發生了一連串衝突。

身為護士的維吉妮，在職場上得完全隱藏性向以免專業受到質疑或干擾。跟男人女人都能發生關係，但只會愛上女人的她，向作者娓娓道來她與主流完全不同的愛情觀。

莫莫來自幾內亞，是家境富裕的伊斯蘭教徒，但家人在國內軍事政變被殺害。後母跟沒有血緣的哥哥在發現他帶男同學回家後，以宗教之名號召村民攻擊他，甚至追殺至其他村莊……

馬克是自願受洗的天主教徒，並在天主教高中工作。在面對信仰與自身性向的衝突，他是如何接受自己，並看待職場同事及自己所信仰的宗教上反對同性戀的價值觀？

雖然感染了愛滋，同時感染肝炎，尼古拉的故事將讓我們看到只要接受治療，即使過程辛苦，愛滋患者仍可以過著如一般人無異的生活，找到真愛。

莎碧雅來自傳統且保守的阿爾及利亞家庭，即使覺得自己比較愛女生，仍在二十歲結婚生子，維持了四年婚姻。但在認識了一位女同志後，她決定面對性向，離婚並重啟人生。

凱文是名工程師，從小就發現自己想像女孩一樣打扮。他在公司維持男性裝扮，私下則以女裝示人。但在長期受性別認同分裂之苦後，他決定透過變性手術蛻變為真正的女人班妮狄克……

另收錄五篇學者專文，分別探討

從拿破崙到歐蘭德：同性戀相關法制在法國的發展簡史。

那麼女孩呢？女同志如何因社會對女性的刻板印象而被壓抑、忽視？

上帝與同志；論述在法國宗教人士如何看待同性戀。

異性戀／規範的產地：從心理、生理及文化角度來談異性戀何以在一般社會價值觀中就算「正常」。

跨性別：簡述跨性別研究的歷史，也探問藥物之外，是否跨性別者有更為人性化的選擇？

Photo Credit：臉譜出版

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航