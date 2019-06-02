投資與賭博的差異：你的心態屬於「莊家」還是「賭徒」？

文：Joker Weird

過去總是有許多朋友喜歡跟我討論投資，這些人總是可以講得一嘴好股票，但是在討論到底投資及賭博的差異時，卻也沒人說得上來。

「有必要討論這件事嗎？這傢伙腦子有洞吧？有賺錢就很好啦。」這是一般討論這件事的內心OS。

但若是你真的想賺錢，正確投資的心態勢必不可少，不然你成功投資賺再多錢，都會被你下次的投資失敗給虧掉。而我多年累積的心得，其實投資獲利與否就在於你的心態──你是屬於莊家的心態，還是賭徒的心態呢？

莊家的心態 vs. 賭徒的心態

賭徒的心態：

希望一本萬利 快速分出勝負 容易受到心情影響改變操作

莊家的心態：

長期穩定經營 你最好無形當中慢慢得一點一點被我榨乾 不受到心情影響改變操作（拜託！我從頭到尾都沒打算當某支球隊的忠實球迷，我透過設計不同的賠率值或者讓球數，讓正反雙方的賭徒相互去對賭，而我只從當中賺取穩定的手續費收益，更別提那些賠率值根本就是對莊家有利的設計）

Photo Credit：PocketMoney口袋財經

Photo Credit：PocketMoney口袋財經

以上的兩種模式就是投資與賭博之間的差異。莊家就像是一個優秀的投資客一樣，而散戶就像是盲目的賭徒。

賭場的經營模式大致上來說，就是透過機率值運算一套對自身長期有利的博弈規則，而無數參與的賭客們對於莊家來說，就像是各種不同的分散投資，透過這些人當中的相互輸贏，去抵銷莊家單一投資的風險，進而賺取當中穩定的手續費收益。

看到了嗎？莊家的操作模式，其實跟現今金融業的運作模式有著驚人的相似度。當然許多散戶的行為模式，也跟賭徒有著驚人的相似，這些都必須歸因於投資人在面對「研究」這件事上採取的懶散態度，以及被快速致富的慾望牽著走所致。

不過投資的市場與博弈市場不同，就是你可以選擇當一個賭徒享受市場博殺的感覺，也可以選擇讓自己表現得像一個莊家一樣。

投資是一門終身功課 vs. 賭博只會傾家蕩產

「賭博」是不好的行為，但「理財」絕對是一件值得強力推廣的事情，所以只要是將資金投資在金融商品之上，就絕對是一件值得稱讚的事情。

許多的投資人就像是盲目的賭徒，看了一兩本理財書或者聽了幾位朋友的投資看法之後，就將資金投入在特定商品之上，自己甚至不清楚買入的商品是什麼，這種行為其實是在賭一個商品會漲而已。

所以如果你要問我在進入投資市場之前，最重要的第一件事情是什麼，我會告訴你，投資這件事最重要的第一門課，就是自身心態的正確建立，找到自身適合的投資方法，然後才是各種投資方法的學習。

如何將自己的「投資心態」表現得像一個莊家呢？

投資沒有「一本萬利」這回事

投資絕對是一門講求複利概念的學問，相信大家都聽過愛因斯坦說過「複利的威力比原子彈還強」這句話。雖然我對於愛因斯坦會講出這種莫名奇妙的話感到相當質疑，但是在投入一點資金之後，就開始替自己的投資結果描繪出各種奇妙的收入想像，實在是一種強力不建議的投資心態。

如果想要一本萬利的話，我還是建議拜託別投資了，與其在市場上慢慢輸光本錢，直接去賭場壓大小就好了，反正都是55波的機會，輸了最多游回台灣就是。

不要過於期待自己的投資，會在你買入之後「一飛衝天」

投資應該是讓自己可以在市場長期獲取正向的報酬，雖然在短期這是相當令人高興的一件事情。許多投資人在投入資金後總會不斷的追蹤盤勢，希望買入的股票可以在一朝一夕之間一飛衝天。但是這樣的狀況，卻會對你長期的心態有了錯誤性的偏差，讓你覺得自己可以在股市上賺到easy money。

記住這種狀況往往是可遇不可求的，你所要期待自己的事情，應該是希望認真做好自己的每筆交易。如果總是懷抱著這樣的希望，強烈建議江湖在跑、求神不能少。

投資絕對是一門需要戰略考量的學問

戰略考量並不是要把投資這件事情弄得多麼複雜，而是在投資的初期便將自己接下來會碰到的情況，進行詳細的考量。舉例來說，一開始一定要考慮股市上漲時要如何加碼，股市下跌的時候要如何減碼，什麼樣的情況我應該要進行停利作業，什麼樣的情況下我一定要進行減碼作業。

一旦接下來會碰到的各種情況決定之後，千萬不要每天盯著盤勢讓自己的心情隨之起伏，搞亂自己的投資節奏。記住會碰到的下跌情況在一開始的時候就已經考慮進去了，就算股市真的下跌了也在意料之中，關鍵差異僅在於碰到這樣的情況時，我們應該要選擇減碼抑或是選擇加碼。

本文經Pocket Money口袋財經授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航