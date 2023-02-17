中美半導體WTO爭訟，美接受台灣列席旁聽但拒絕俄羅斯，理由是不願與侵略者「如常往來」
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曾任職台灣駐WTO代表團的律師李柏青指出，第3國申請參與後，像本案這樣一個被拒絕、一個被接受的狀況，過往確實不常見，但美國引俄烏戰爭為理由，並非沒道理。「只能說戰爭下的國際組織運作，和承平時期很不一樣。」李柏青說。
（中央社）中國向世界貿易組織（WTO）控告美國限制半導體產品輸入中國一案，美國同意與中國諮商，並同意台灣申請旁聽，但罕見拒絕俄國旁聽，理由是不願與侵略者「如常往來」。
美國自2018年以來禁止部分高階半導體產品出口到中國的連串政策，去年12月被中國告上WTO，要求與美進行諮商，也就是WTO爭端解決機制的第一階段。俄國與台灣則先後以利害相關第3國的身分，申請列席旁聽。
根據WTO今天公布的2份文件，美國在9日拒絕了俄國的申請，理由是「有鑑於俄國預謀且無故的入侵烏克蘭，美國沒有意願與俄國代表進行如常（business-as-usual）的往來活動，包括（參與WTO諮商）這種直接的交流。」
美國並認為俄國提出參與諮商的理由站不住腳。俄國主張其在美對中半導體出口禁令下，實質利益受到影響。
WTO爭端機制規定，會員國的實質貿易利益受到影響時，雖非爭訟兩端當事人，也可要求參與諮商會議。這個參與實務上多為列席旁聽，但有助於第3國瞭解爭訟兩造的主張。
美國正是因為認同台灣的實質利益與本案相關，在另一份文件接受台灣參與。美國表示，「台澎金馬個別關稅領域」（台灣加入WTO會員的名稱）在申請文件中提到其2021年半導體產業的全球市場營收占有率達26％，並且與美國有密切的雙邊貿易連結，因此具有充足根據。
曾任職台灣駐WTO代表團的律師李柏青指出，第3國申請參與後，像本案這樣一個被拒絕、一個被接受的狀況，過往確實不常見，但美國引俄烏戰爭為理由，並非沒道理。
「只能說戰爭下的國際組織運作，和承平時期很不一樣。」李柏青說。
他進一步解釋，俄國被拒後，屬於「原告」的中國也無權改變，但若這個案子進入下一階段，也就是當中國不滿意與美國諮商的結果，要求WTO成立爭端解決小組（Panel），屆時任何會員都可申請以第3國身分參與，包括俄國，沒有准否的問題。
另據WTO公布日期為1月12日的文件顯示，美國雖然同意中國的諮商要求，但強調中國所指涉的美國「2018年出口管制改革法」（Export Control Reform Act of 2018）及其施行條例「出口管理規則」 （Export Administration Regulations），都是為了保護美國國家安全的立法。
美國認為，根據WTO規定，「國家安全議題並非WTO爭端解決機制能夠審查或決議的政治性事務，每個會員對其相關措施是否為其重要安全利益，保有決定權。」
因此美國言明，在不減損美國對前述國安議題的主張之下，接受與中國諮商和同意台灣參與。
美中將會訂出一個彼此方便的時間進行諮商，並通知台灣列席。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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