不是每個人都適合用「角膜塑型片」矯正視力

文：陳如頤（健康傳媒）

現今網路普及，手機、平版等3C產品已經成為生活的一部分，但對於孩子來說，卻是視力保健的殺手。小學生近視比率居高不下，部分家長選擇讓孩子配戴角膜塑型片，不過眼科醫師提醒，家長務必協助鏡片清潔工作，以減少角膜感染及受傷的風險。

眼科醫師蔡景耀指出，角膜塑型片是一種控制近視度數的夜戴型隱形眼鏡，具有治療效果，依照衛生福利部食品藥物管理署所提供的適應症，適合9歲到18歲的兒童及青少年矯正視力。

角膜塑型屬於個人化的特製隱形眼鏡，根據個人眼球屈光度、角膜曲率和角膜特性來訂製鏡片。在夜間睡眠時配戴，鏡片輕輕接觸眼角膜，適度壓迫角膜外弧度區域，以物理性方式，利用鏡片弧度控制角膜形狀，達到暫時矯正近視的效果。

一般來說，想讓角膜塑型片發揮最佳作用，夜間配戴時間至少要有六小時。如果睡眠時間不足，配戴效果會打折扣。蔡景耀說明，角膜塑型片為高透氧材質，但配戴時間不能超過十小時，以免角膜缺氧。

此外，為了避免角膜受損及感染，在接觸鏡片前，一定要徹底洗淨雙手並擦乾。每天清潔時，都要使用專用清潔液輕輕搓洗鏡片，並更換隱形眼鏡保存液，千萬別用自來水直接沖洗或浸泡鏡片，更不要為了攜帶方便而分裝清潔液，以免汙染。

食藥署表示，角膜塑型片屬於高風險的第三等級醫療器材，對於近視度數在400度以下、散光150度以下的學童、青少年來說，使用效果比較好。度數愈深、角膜愈凸，壓平角膜的力道必須更強，角膜回復原本狀態的速度也會較快，矯正效果就會比較差。

除了不適合近視度數偏高患者之外，眼部開過刀、患有嚴重乾眼症、嚴重過敏性結膜炎、急性結膜炎、角膜炎、角膜弧度太平或太陡、散光度數大於近視度數、不規則散光或散光度數大於150度、晶體散光（非角膜散光）大於-1.00D、先天性近視患者以及睡眠品質不佳者，均不太適用此類產品。

角膜塑型片為醫療器材，蔡景耀提醒，學童、青少年在使用之前，應該先經過眼科醫師評估，量身訂製專屬的鏡片。使用過程中，應定期回診，以確保視力健康。

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