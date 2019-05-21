《冥王星任務》書評：新視野號劃過冥王星，在30億英里外的地球颳起超級旋風

文：趙軒翎（《科學月刊》副總編輯）

兩天來一口氣看完《冥王星任務》，我不得不在闔上書本（正確來說是闔上開著書檔的電腦），深深吸了一口氣來平復情緒。這是一本讓我在看的過程中，幾度眼眶泛淚、完全融入書中情境和氛圍的科普書。

2015年7月14日，新視野號抵達近冥點，與冥王星即將有個前所未有的近距離接觸。受到7月以來新聞、社群媒體的推波助瀾下，新視野號和冥王星相關的訊息將討論堆疊到最高峰。「冥王星有大愛心」、「冥王星之心」橫掃新聞標題，Google搜尋首頁也將 Logo中第二個「o」 ，替換成冥王星照片的Q版圖，當然也畫出了冥王星表面一塊像是愛心形狀的區域。#PlutoFlyBy的主題標籤在NASA社群媒體的帶動下，成為7月14日這天的熱門標籤之一。新視野號快速飛越冥王星，同時也在30億英里外、它的出生地颳起了一陣不分國籍、不分地域的超級旋風。

新視野號飛掠冥王星是一天的新聞，在媒體上的曝光可能拉長到數週，然而整個新視野號從發想、實踐到抵達冥王星卻是整整跑了26年！從計畫領導人、也是《冥王星任務》一書重要作者之一艾倫・史登開始計畫探索冥王星，經歷13年各處奔走、一再而再再而三地打掉重練，終於獲得經費得以開始建造飛行器，將多年的計畫付諸實踐。團隊在四年之內完成了飛行器的建造、歷經各個層面的嚴格檢驗，才順利趕上發射時程，在2006年啟航。接著，就是新視野號歷經九年半的太陽系旅程，終於抵達目的地。

在《冥王星任務》一書，正是將這樣一趟26年的旅程，其中團隊所經歷的風風雨雨記錄下來的回憶錄。艾倫無疑是貫穿整本書的靈魂角色，在他開始提出探索冥王星的想法時，他只是行星科學領域的菜鳥。他以初生之犢的身分，在那麼多科學界前輩的壓力下，仍堅持著探索冥王星的理念，投入心血、活用各種策略，最終才在競爭激烈的太空計畫中脫穎而出。

在書中有一個段落，敘述新視野號即將飛掠冥王星，NASA舉辦公開活動時的場景。其中提到幾位曾在冥王星提案中，小輸給艾倫的團隊領導人，也是艾倫的老教授，在當天親臨現場，共同見證行星探索達成一個新的里程碑。這時的艾倫，已不再是當年的初生之犢，他已在這26年中磨練成一方霸主。

那群科技人兼夢想家

探索冥王星的計畫，可能就像我們這個時代的「登月計畫」，一樣鼓舞人心。

在網路的推波助瀾下，它是一個獲得20億人次關注的太空計畫。然而，我認為這本書不僅僅是要告訴大家新視野號探索冥王星的成功，而是希望鼓舞那些有夢的人。書中最開頭講到這個任務可以達成，「靠的是一群科技人兼夢想家的堅持、創意與好運」，然而看完書的我認為，他們的好運不單純是運氣，而是他們真正用心做好了準備，在任何機會來臨的時候，才能抓住機會往前衝。

在看這本書之前，我與大多數人一樣新視野號的了解，僅僅只是它飛了多久、多遠，又拍到了冥王星表面多特殊的地形地貌等，但我看完了才知道，這件事情的背後是多少份跟電話簿一樣後的計畫書，以及多少人廢寢忘食去思考各種可能的狀況與解決辦法，才能成就這一幕。書中出現的角色，僅是整個團隊的一小部分，從前段的「冥王星地下軍」，到建造新視野號時期龐大的團隊，以及到計畫後期留下的小編制團隊來繼續進行飛掠任務，這些參與的人員都是共同成就這段歷史的人。隨著《冥王星任務》故事的進行，每一次危機處理的過程，在兩位作者有限的篇幅中，仍可以瞥見不同工作崗位、不同人物身影在做的努力。

對更多未知的探索

書中描寫，美國在1991年曾發行太陽系九大行星及月亮的郵票（當然後來冥王星在2005年被降等為矮行星，剩下八大行星），上頭印著行星的照片及探索的飛行器。當時新視野號計畫未誕生，郵票僅放上冥王星照片底下放上「Pluto not yet explored」（冥王星未經探索）的字樣。在新視野號飛掠冥王星後，團隊在公開轉播活動上，舉起了同一張郵票的放大版海報，並把那行文字的not yet劃掉，就變成了「Pluto explored」，自此冥王星成了一個被人類探索過的星體。

然而，這個故事不會因此而結束，新視野號至今仍在執行任務。在迎接2019年的時刻，新視野號又飛掠另一個和冥王星一樣位於古柏帶的天體，代號為2014 MU 69 ，非正式名稱為Ultima Thule，中譯為終極遠境。接下來新視野號還有些動力，正等著在地球的科學家告訴它下一個任務在哪裡？同時也持續讓搭載的儀器運作，收集更多關於太陽系外圍的資訊，讓我們更了解那距離地球64億公里外，甚至更遙遠宇宙的樣貌。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航