2023/02/17,
社會

傳播學者：夏玉順信用破產，劉文正烏龍死訊事件恐衝擊媒體可信度

傳播學者：夏玉順信用破產，劉文正烏龍死訊事件恐衝擊媒體可信度
圖為1983年劉文正（中）第3度獲得金鐘獎最佳男歌手。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

中正大學傳播學系教授羅世宏指出，此次問題在於劉文正的死亡訊息，自始至終都只有夏玉順單一消息來源，當他刻意誤導大家時，就會造成此次媒體被愚弄的風波，他認為應該再找出其他署名人物，或真實親友第二資訊來源佐證，且提出有接觸過的通聯記錄、照片等相關證物。

（中央社）藝人劉文正傳去（2022）年11月過世，前經紀人夏玉順一度證實，今天卻改口死訊是烏龍。大眾傳播學者認為，這次事件恐將衝擊媒體可信度，使媒體、消息來源及閱聽眾彼此信任的距離愈拉愈遠。

世新大學校長陳清河16日告訴《中央社》記者，這次烏龍死訊是警訊，媒體作為信託事業卻遭到二度傷害，不僅因相較可靠的消息來源陷入窘境，媒體與消息來源信任感破滅，在閱聽眾眼中，媒體的可信度更是大打折扣，對社會產生非常不好的結果。

陳清河說，在自媒體發達的時代，造成各家媒體草木皆兵，稍有風吹草動就搶快爭獨家，成為必要之惡，形成惡性循環，建議媒體藉由這次事件重新內部審視，對訊息來源應謹慎，避免單一消息來源，以免被刻意炒作新聞的有心人士利用。

中正大學傳播學系教授羅世宏表示，無論報導名人或普通人死訊都有難度，首先基礎要點，就是必須得知死者在何時過世、死因、地點，且有家屬或法院證實。「不過劉文正這次真的算比較特殊的案例」，主要媒體的訊息來源都是劉文正前經紀人、長年好友夏玉順。

由於劉文正自1991年離開演藝圈、赴美生活後，鮮少有對外資訊或窗口，夏玉順被外界視為少數幾個和他有聯繫的人。羅世宏坦言，當夏玉順斬釘截鐵指出劉文正過世時，還精準指出日期為去年11月12日，在家中因心肌梗塞過世，且舉出劉文正二姐夫等親人做證實，「親口證實很有說服力，很難不去相信」。

羅世宏指出，此次問題在於劉文正的死亡訊息，自始至終都只有夏玉順單一消息來源，當他刻意誤導大家時，就會造成此次媒體被愚弄的風波，他認為應該再找出其他署名人物，或真實親友第二資訊來源佐證，且提出有接觸過的通聯記錄、照片等相關證物。

羅世宏說，劉文正相關消息是有新聞價值，媒體報導是應該的，儘管媒體後續有詢問瓊瑤、林青霞、方文琳、裘海正、伊能靜等，曾與劉文正共事的藝人，但他們得知的消息來源依舊是夏玉順，甚至是被媒體告知。

羅世宏指出，英國對媒體的報導規章，就是不能由媒體告知亡者親友，對方過世的消息，用來詢問其反應，若要採訪，都必須要對方已知的情況下詢問，「不然不知情者可能會被嚇到，會很像詐騙集團說『某某某過世了』，反倒讓對方陷入崩潰」。

但羅世宏坦言，在劉文正本人與親友都不願現身闢謠的情況下，此次事件查證難度確實高。不過可以得知的，是經歷此次風波後，夏玉順信用會破產，以後恐怕講真的消息，媒體都無法輕易相信。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。