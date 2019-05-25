《365日日食材＆藥膳事典》：「氣血兩虛」適合什麼樣的飲食？

文：陳潮宗、中華民國中醫師公會全聯會

1、氣虛體質

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氣虛體質者，大多數是先天稟賦不足，本身體質較差，容易生病，加上後天的生活習慣不良與飲食失衡，導致抵抗力虛弱，有氣無力，總是容易疲勞，不耐體力活動。氣虛的人看起來總是缺少精神與活力，有一種懶洋洋的感覺、不愛說話、不喜歡運動！所以體型看起來不是很強壯，偏瘦或肌肉鬆散。可選擇補中益氣、健脾和胃的食物，改善氣虛的症狀。

常見症狀：貧血、精神不濟、容易疲勞、不愛活動、喜歡靜態活動、活動後比大多數人出汗多、食欲不佳、容易感冒、尿量多而清、排便後有種拉不乾淨的感覺、男性易遺精、女性易白帶多而色清、潮濕、舌體胖大、舌淡、苔白、舌兩邊有凹陷齒痕等。

性格：內向、安靜、不善交談、情緒敏感多疑、膽小怕生、害羞、沉默寡言。

發病趨勢：體質虛弱、有氣無力、弱不禁風、季節交替容易感冒或生病。老年人容易臟腑下垂、如子宮脫垂、胃下垂等。

飲食類型：補中益氣，健脾和胃。

適合食材：白米、蓮子、薏苡仁、糯米、小米、大麥、山藥、馬鈴薯、紅棗、香菇、牛肉、雞肉、黃鱔、鯽魚、牛肉、水梨、香蕉、空心菜、筊白筍、黃耆、白果。

2、陽虛體質

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陽虛，顧名思義，就像自然界的陽光照射不足，環境缺乏溫暖，導致體內有寒氣。若是人體寒凝經脈，會導致氣血運行不暢、筋骨酸痛、血液循環變差、新陳代謝緩慢，身體往往有怕冷、腹瀉的症狀，陽氣不足則人體缺乏活力與動力，可選擇補氣溫陽的食物，提升陽氣的症狀。

常見症狀：神疲乏力、面色偏白、愛睡覺、睡眠時間多、嘴巴乾但不喜歡喝水、怕冷愛喝熱水、性欲減退、手腳冰涼、吃冷品易腹瀉、或小便多、有種尿不乾淨的感覺、房事不佳容易早洩、舌體偏大、胖嫩、邊有齒痕、舌淡、苔白潤等。

性格：沉默、安靜、內向、缺乏朝氣。

發病趨勢：體質虛弱、容易受寒濕之邪侵襲、冬天容易生病、夏天不怕熱、汗出少、易患感冒與過敏、痰濕致病形成虛胖、腹瀉等。

飲食類型：補氣溫陽。

適合食材：核桃、栗子、羊肉、雞肉、蝦、韭菜、堅果、人參、芥菜、南瓜、大蔥、洋蔥、大蒜、胡蘿蔔、生薑、桃子、榴蓮、荔枝、桂圓、柑桔、橙、木瓜、李子、蓮子、紅棗、黃耆、葡萄、糯米、烏梅、蜂蜜、鯽魚、鱔魚。

3、陰虛體質

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陰虛就像體內陰涼的水分不足，無法濡養身體與臟腑，導致無法平衡陽熱旺盛的症狀。維持人體的生命活動，就像車子發動引擎，也需要水分降熱，以免乾燒，雖然陰虛還沒有到大熱的階段，但也是變成熱證的致病趨勢之一，可選擇滋陰清熱的食物，緩解陰虛內熱的症狀。

常見症狀：消瘦、手腳心發熱、兩顴發紅、午後潮熱、夜間盜汗、虛煩難眠、眩暈耳鳴、口乾舌燥、口臭、喝水多，但口乾未緩解、夏天燥熱加重、性情急躁易怒、心煩、皮膚乾澀、小便熱而量少、大便偏乾、舌色紅、苔少而乾等。

性格：急性子、煩躁易怒、外向、話多、好動。

發病趨勢：陰液匱乏就像池塘的水分不足，魚會被太陽曬死的概念。體內涼性的陰液匱乏，容易轉化成燥熱的病變方向，嚴重者變成熱證。例如心煩、易怒、面紅、躁熱、烘熱、夜間睡覺汗出、失眠多夢。

飲食類型：滋陰清熱。

適合食材：水梨、黑豆、蜂蜜、百合、銀耳、木瓜、菠菜、無花果、桑葚、冰糖、茼蒿、百合、枸杞、桑椹、山藥、鴨肉、鱉、海參、蓮藕、芋頭、茄子、蘿蔔、空心菜、豆腐、木耳、綠菜、綠豆。

4、血虛體質

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維持人體生命活動的正常功能，不外乎氣血充沛，若是體內血液不足，無法滋養身體、臟腑與經脈，就像車子發動，缺乏汽油的供給，出現開不遠的情況。體內血量不足，是西醫說的貧血，容易頭暈眼花、四肢無力、面白、唇色淡白。新陳代謝變得緩慢，面無光澤。建議選擇補益氣血的食物，補充造血功能。

常見症狀：體形偏瘦、精神不濟、無法集中精神、頭暈眼花、面色蒼白、或萎黃、唇色指甲淡白、心悸、失眠、健忘、失眠、手足麻木、身體乏力、消化功能減退、手掌心色白、指甲色白容易斷裂、婦女月經量少，舌淡、苔白等。

性格：話少、安靜、膽小、易受驚嚇、小心翼翼、戒備、多疑。

發病趨勢：血虛症狀嚴重後，往往伴有氣血兩虛。貧血往往使人體易疲勞、頭暈目眩、面色蒼白、體力不支、精神不濟、免疫力較差，容易外感邪氣致病，嚴重者影響生活與工作。

飲食類型：滋陰養血。

適合食材：白米、黑米、櫻桃、山藥、甘薯、芝麻、蓮子、荔枝、桑葚、蜂蜜、菠菜、黑木耳、蘆筍、番茄、牛奶、烏骨雞、羊肉、豬蹄、豬血、動物內臟、鴨血、雞血、甲魚、當歸、牛肉、紅棗、枸杞子、海參、胡蘿蔔等。

5、氣血兩虛

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氣血兩虛是氣虛與血虛兩者的合併症，中醫說：氣為血之帥，血為氣之母！氣能生血，血能載氣。兩者互相影響，若是其中一方衰弱了，另一方也會受到影響，日積月累形成兩者都虛弱的情況。建議選擇補益氣血的食物，可幫助造血、補氣的效果。

常見症狀：體力差，不愛運動、神疲乏力、自汗、眩暈、心悸失眠、驚恐、容易驚嚇、面色淡白或萎黃、嘴唇與指甲偏白不紅潤、胃口差、形體消瘦、手指麻木、月經失調、臟腑下垂、子宮脫垂、舌淡或紫、苔白等。

性格：悲觀、話少、內心、安靜、膽小、易受驚嚇、小心翼翼、戒備、多疑。

發病趨勢：血虛與氣虛的症狀嚴重後，往往出現氣血兩虛的合併症。貧血往往使人體易疲勞、心悸、頭暈目眩、面色蒼白、體力不支、精神不濟、免疫力較差，容易外感邪氣致病，嚴重者影響生活與工作，發展為低血壓與貧血。

飲食類型：滋陰養血。

適合食材：白米、黑米、櫻桃、山藥、甘薯、芝麻、蓮子、荔枝、桑葚、蜂蜜、菠菜、黑木耳、蘆筍、番茄、牛奶、烏骨雞、羊肉、豬蹄、豬血、動物內臟、鴨血、雞血、甲魚、當歸、牛肉、紅棗、枸杞子、海參、胡蘿蔔等。

相關書摘 ►《365日日食材＆藥膳事典》：「氣鬱體質」該怎麼吃才能改善症狀？

書籍介紹

《365日日食材＆藥膳事典：中醫教你用200種日常食材/藥材+300道料理對症食療，節氣調養，改變體質》，常常生活文創股份有限公司出版

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作者：陳潮宗、中華民國中醫師公會全聯會

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航