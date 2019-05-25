《365日日食材＆藥膳事典》：「氣鬱體質」該怎麼吃才能改善症狀？

文：陳潮宗、中華民國中醫師公會全聯會

6、陽盛體質

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陽盛體質就像炎炎夏日，高溫曝曬人體的概念，體內陰涼的陰液不足，導致熱氣騰騰無法宣發，容易出現燥熱、口乾舌燥、煩躁易怒等症狀。就像汽車長期處於發動狀態，引擎過熱。建議選擇清熱涼血的食物，緩解熱症。

常見症狀：面紅、聲音大而高亢、煩躁易怒、口臭、躁熱、心神不寧、出汗少、口渴嚴重、喜歡喝冷飲、小便量少灼熱、放屁臭、大便臭、口乾、舌紅、苔黃等。

性格：攻擊性、剛毅、強勢、急躁易怒、缺乏耐心、不服輸、外向、自我為中心。

發病趨勢：陽盛體質者，因為體內陽氣過度旺盛，情緒高昂，易發展成熱性疾病，例如高血壓、中風、糖尿病、腦梗塞、躁鬱症等。

飲食類型：清熱涼血。

適合食材：梨、香蕉、草莓、香蕉、橄欖、菊花、絲瓜、黃瓜、莧菜、芹菜、竹筍、茭白筍、菠菜、冬瓜、山竹、苦瓜、西瓜、蓮藕、茄子、白蘿蔔、空心菜、豆腐、木耳、綠菜、綠豆、鰻魚、啤酒。

7、血瘀體質

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血瘀體質根本的原因是氣血運行不暢，形成瘀血。經常聽到中醫說不通則痛，通則不痛這句話，意思是氣與血，如果正常運行，就不會有瘀血的情況發生。老年人因年老體虛，氣血較弱，就容易出現血瘀，罹患心腦血管疾病的機率就高。建議選擇脂肪低、活血化瘀的食物改善症狀。

常見症狀：面色暗沉、有黑斑、皮膚乾燥粗糙、頭髮乾燥、無光澤、眼睛有血絲、黑眼圈、唇色紫暗、牙齦易出血、口角破潰、舌邊有青紫斑或舌紫黯、舌色較紫黑、指甲色紫、女性容易有月經失調、週期長、血塊多、痛經等。

性格：煩躁、急躁、健忘、急躁易怒、缺乏耐心。

發病趨勢：血瘀體質者，體內有瘀血形成氣血不通的症狀，容易出血、肢體麻木。主要是血液循環不佳，新陳代謝差，容易提高心血管疾病的發生，例如腦供血不足、瘀斑、中風偏癱、動脈粥樣硬化、高血壓、心臟病、腦梗塞等疾病。

飲食類型：活血化瘀。

適合食材：山楂、葡萄酒、三七、紅糖、絲瓜、玫瑰花、桃仁、葡萄、柿子、馬鈴薯、李子、蘆薈、紅花。

8、痰濕體質

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痰濕者，大多數飲食失衡，過度食入油膩、重口味，導致脾胃失調，造成氣血運行不暢，痰濕之邪留在體內，形成虛胖或肥胖。痰濕容易讓人感到肢體疲倦，頭昏而重。可選擇化痰除濕的食物，緩解症狀。

常見症狀：皮膚油膩、易出油、汗多而黏、有氣味、胸悶、氣短、腹脹、感覺喉嚨有痰卡住、面色淡黃，無光、眼圈微浮腫、疲勞、愛睡、口裡發黏，發膩，發甜、食量較大、易嘴饞、愛吃甜食和飲食油膩、大便偏稀爛、小便少或顏色稍微略渾濁、舌體胖大、舌苔白膩等。

性格：脾氣好、隨和、笑臉迎人、成熟穩重、忍讓度高、耐心、慈祥。

發病趨勢：痰濕者，平時飲食肥膩，大多數體型偏胖，血液黏稠度高，容易罹患中風、糖尿病、高血壓、高血脂等。

飲食類型：化痰除濕。

適合食材：白蘿蔔、蔥、薑、白果、紅豆、香菇、海帶、芥菜、韭菜、香椿、辣椒、大蒜、蔥、生薑、木瓜、山藥、小米、玉米、芡實、豇豆、薏仁、冬瓜、楊梅、洋蔥。

9、濕熱體質

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夏、秋季節經常出現暑邪與濕邪同時存在的致病邪氣，容易發展成皮膚性疾病，尤其是梅雨季節，下雨天多，陽光照射少，潮濕的衣服、內褲等，容易讓黴菌滋生，發展成細菌、真菌、陰道炎等濕熱疾病、建議選擇清熱化溼的食物，幫助暑熱與濕氣排出體外。

常見症狀：面部泛油光、皮膚油膩不清爽、出汗油膩而熱、長粉刺、痤瘡、皮炎、口苦咽乾、身體疲勞困重、煩躁、心神不寧、無精打采、眼球冒血絲、紅腫，眼熱易流淚、眼屎多、黏稠、色黃，大便偏乾或黏稠、小便量少、色黃，男性易陰囊濕癢、女性則白帶增多、瘙癢、色黃、臭味、舌紅、苔黃等。

性格：急性子、脾氣大、急躁易怒、缺乏耐心。

發病趨勢：皮膚疾病居多，易患痤瘡、粉刺，毛孔堵塞，各種黴菌或癬，肝膽疾病、膽結石者為濕熱體質偏多。

飲食類型：清熱利濕。

適合食材：山竹、番茄、草莓、黃瓜、綠豆、芹菜、苦瓜、白蘿蔔、蔥、紅豆、香菇、海帶、昆布、芥菜、韭菜、香椿、辣椒、大蒜、生薑、黃瓜、木瓜、山藥、小米、玉米、豇豆、薏米、冬瓜、楊梅、洋蔥。

10、氣鬱體質

氣鬱者，大多數是受到心理刺激、打擊，或長期精神壓力引起的症狀。出現情志失調、悲觀、憂鬱、愛哭等症狀，這類人在患病期間不喜歡與人互動，也不愛運動，喜歡一個人待在室內，加重病情，除了心理疏導，適度有氧運動外，可選擇疏肝解鬱的食物緩解症狀。

常見症狀：鬱鬱寡歡、心情低落、容易生氣、性格多疑、內向、情緒不穩定、愛哭脆弱、神經質、對人敏感有敵意、抗壓性差、悲觀、胸悶、氣短、歎氣、乳房脹痛、睡眠質量差、頭痛、健忘、食欲不振、大便乾、舌色紫紅，舌苔少或白等。

性格：悲觀、多愁善感、喜怒無常、敏感、焦慮、神經質、情緒不穩定。

發病趨勢：若氣鬱症狀日漸嚴重，容易發展成各種精神疾病，如抑鬱症、失眠症、焦慮症、恐慌症等。

飲食類型：行氣解鬱。

適合食材：玫瑰花、小米、橘子、柑橘、陳皮、蕎麥、韭菜、大蒜、高粱、香蕉、巧克力、紅棗、蓮子、百合、蜂蜜、龍眼、黑芝麻、牛奶

11、特稟體質

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特稟體質的定義比較廣泛，大多指的是先天性疾病、過敏性疾病、母嬰傳播、基因缺陷、家族遺傳性疾病等。核心原則還是以提升正氣、加強免疫力為主。

常見症狀：各稟賦不足者的症狀不一樣。總的核心都是，先天性稟賦不足，導致正氣虛弱，氣血兩虛，抵抗力較弱，容易生病等。

性格：內向、自卑、安靜、沉默、沒自信、膽小。

發病趨勢：過敏體質者，容易在季節交替或溫差大時，病情加重，例如支氣管炎、哮喘、濕疹等。

飲食類型：補氣養血，提高免疫力。

適合食材：人參、白米、黑米、芝麻、蓮子、龍眼肉、荔枝、桑椹、蜂蜜、菠菜、黑木耳、番茄、牛奶、羊肉、海參、豬血、動物內臟、鴨血、雞血、甲魚、牛肉、黃耆、紅棗、枸杞子。

相關書摘 ►《365日日食材＆藥膳事典》：「氣血兩虛」適合什麼樣的飲食？

書籍介紹

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作者：陳潮宗、中華民國中醫師公會全聯會

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航