許倬雲《美國六十年滄桑》：美國發展過程中的四波移民潮

文：許倬雲

美國的多族群及其社會問題（上）

美國社會中不同族群的不平等，問複雜，此處陳述其要點。

美國是移民的國家，從16世紀開始，英國來的移民，作為核心，組織了歐洲的移民，在新大陸上成立了國家。從那時開始，從數千人到數萬人，以至於美國正式立國，也幾乎一百年的時候。美國人口已經發展到將近四百萬。除去其中差不多七、八十萬的黑奴以外，都是歐洲各處進入新大陸的不同族群。從那時候開始到今天，美國的總人口三億餘人，族群的成分非常複雜。歐洲人先來後到，大致排定了先後高下的社會地位。原居歐洲各處的人民，在美國新大陸上，還是有不同的命運。

美國立國原則，如傑佛森所稱：“We hold these truths to be self-evident that all men are created equal and endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness.”美國憲法緒論，強調到這來的人民，都基於平等的原則，共同組織一個新的國家。實際上，這個理想和真實的情況之間，還是有相當差距。美國曾經堅持這個新的國家是一個「大熔爐」，將許多不同來源的人民，融合為一個和諧的整體。實際的情況，新來的人，都是融合於以英語為國語的文化，各種族群自己帶來的文化成分，仍舊隱藏在各自社群之內。因此，到了20世紀的後半段，有學者們提出，「大熔爐」的口號並不真實，真實的情況應當是像七彩玻璃的鑲嵌，更有人主張，美國的融合是一盤沙拉，盤中各種的成分，並沒有合在一起，只有表面上一層沙拉醬，勉強將胡蘿蔔、白菜、洋蔥、肉片等等，參合為一體。

從這個角度考量，我們必須要從各種移民進入美國的歷史著手。英國移民進入美洲時期相距不大者，首先是西班牙移民，其分布大致是在東南沿海的島嶼，和中間的一塊墨西哥灣中間的地區。荷蘭的移民，曾經占據今天的紐約和新澤西一帶，紐約的舊名稱乃是新阿姆斯特丹。法國的移民，則在南部密西西比河下游，英法二強，爭奪美洲，曾經有過長期的「英法戰爭」，戰場不在歐洲，而在新大陸。兩雄鬥爭的結果，法國敗了，法國移民撤往加拿大，從此，美洲新大陸成為英國人的天下。

這些史事，在第二章中已有所陳述，不必再敘。我們更不能忘記，美洲的原居民，那些誤稱為印第安人的古代亞洲移民，乃是真得合法的主人；然而他們卻被驅趕、壓迫、甚至消滅。因此，新大陸和新國家，終於成為英國族群的領土，以英國文化作為基礎，接受了許多不同的歐洲族群。這是一個強力壓制的政策，並不是自然的融合。

美國獨立之前，各處歐洲移民進入美洲，並沒有管制。荷蘭人、比利時人、德國人等等，也都陸陸續續，成群進入美洲，在各處組織小的移民社會。英王的美洲殖民地政府，並沒有強大的約束力，抵制或是管制這些非英裔的族群。他們的總人數和英裔人群的總人數相比，究竟是少數。這一個新大陸的控制權，才被英國後裔取得。獨立戰爭以後，英裔移民新設立的政府，得到法國的援助，擊敗宗主，獨立建國。因此，居住在南方的法裔人民，與十三州為基礎的新國家，其間並沒有很大的隔閡。後來所謂路易斯安那購地案，能夠順理成章地將南方這一塊，也併入美國的領土。到了這個階段，美國的白人人口，自然而然地包含了西歐、英、法、比、荷與中歐部分的德國後裔。西班牙後裔的墾拓者和美洲的原居民，還不在美國國民之列。

在內戰以前，美國人口的分布，大概是80%在阿帕拉契山脈和密西西比河以東。只有少數的開拓者，以匹茲堡地區為西域的大門，陸續進入內陸。在這一階段，也就是從立國到內戰之間，西歐白人作為主流的地位，已經穩固。英語民族、英語文化成為這新國家的主流。進入這塊北美大陸的新移民，因此必須接受英語民族的支配，自願地融入英語文化之內。至於那些從歐洲掠賣美國的非洲後裔，在立國之初，只是「會說話的牲口」，不在國人之列。

自從立國以後，美國需要勞力，開拓廣大的內陸，然後在19世紀後半段，到20世紀之間，又開始工業化。這些發展的方向，都需要大量的勞力，因此，美國開放門戶，吸收歐洲的移民。後日，來自東方的中國人、日本人等族群，他們也參與了開拓西岸的工作，中國勞工更是參與了建築橫貫大陸鐵路系統。可是，這些非歐裔的移民，並不受到歡迎。最著名的是「排華律」，將中國的移民配額，盡量壓縮。其他的東方人民，命運也沒有太大的不同，只是他們人數不如華人眾多，更居少數，不引人注意。

這種歧視的政策，一直到1924年依然存在。那一年，聯邦政府修改移民種族配額。根據所謂「優生學」的原則，減少已經大量進入美國的猶太人、南歐、東歐移民人數。配額的大宗，主要是優惠來自英倫三島，英格蘭、蘇格蘭和愛爾蘭，每一群人進入美國人口，都是數萬人。其次就是北歐諸國、德國，移民人數以萬計，或接近萬數：這幾類移民人數，在年度總數十五萬餘人中，占了十一餘萬。拉丁語系的法、義、希臘，和東歐的捷克、波蘭，他們的人數，是以千計。其他歐洲族群，則以百計。而東方各國，是每年一個國家一百人為限額，那時候歐洲的一個小國列支敦斯登，全國人口不過一千多，他們的配額也是一百人。這些數目字，坦白敘述：紐約港口自由女神歡迎的是歐洲的白人，尤其他們認為優秀種族的條頓、日耳曼和諾第克各族。舊金山港口的魔鬼島，則是囚禁東方人民的監獄。自由女神所謂「各處盼望自由，和追逐新夢的人民：歡迎你們進來」，無非供人諷刺的話題而已。（Koven, Steven G., Götzke, Frank. American Immigration Policy: Confronting the Nation’s Challenges, 2010.）

如此嚴重的種族主義偏差，延續至20世紀中葉，才有修改。二戰期間及戰後，先是為了接納戰爭期間的難民潮，繼而面對戰後美國的經濟擴張，經過羅斯福、杜魯門和詹森執政時代的努力，方才於1965年，對移民法進行原則性的修正。從此以來，過去按照移民母國分配名額，以優惠歐洲若干國家人民。舊日故意排斥猶太人，西語語系人民和東方國家移民的種族偏差，逐漸得以改正。目前有效的移民法，基本上即是1965年制定的原則：只有東半球和西半球，兩個配額。在審查時，則按照如下類別，例如依親、投資、高教育或高技能……，排隊循序核准。因此，從那時以來，新移民的教育程度和具有的技術能力，都高於過去的水平。美國接納了這些品質優良的新移民，獲得一群有用的人力資源。（Daniels, Roger, Guarding the Golden Door: American Immigration Policy and Immigrants Since 1882, New York: Hill and Wang, 2004.）

美國的發展過程中，曾經有三大移民潮。1820-1920年之間的一百年，第一波是開拓美洲內陸：那個階段，正是歐洲法國大革命以後引起的劇變，拿破崙的兵鋒所及，處處都引發民族戰爭和民主革命。社會結構完全破碎，兵氛瀰漫，人民流離，很多人因此離家奔往新大陸，尋找避難之處。這些人，也就是在第二章敘述的，開拓西部內陸的新移民。他們有的帶了資產，在美國申購土地；有的經過移民公司的招募，除了耕犁和鋤頭以外，身無長物。因為這一次的大移民，美國人口才急遽地從四、五百萬，躍升到超過七千五百萬人。這一波的新移民，就不僅是英倫三島和西歐的族群，也有南歐和東歐的人民。他們個別帶來了歐洲各處的農業生產方式，以及以農村經濟為基礎的市場交換制度。在整個開拓過程中，他們一樣也是以白種人的身分，驅趕、壓迫美洲的原居民。這些人在歐洲，並不在菁英之列；他們在美國發展，除了自己的宗教信仰以外，並沒有深厚的文化素養。這些人同化於英語文化，並不困難。所以，他們也是以殖民心態，自居為白人開拓新天地。文學與電影中，西部故事都充分表現了強者為勝的姿態。

第二批新移民，則是19世紀後半段開始的工業化和城市化。這些事蹟，在本書別處，有所陳述。這一階段需要的勞力，則是熟練的技術勞工為主體，以及在歐洲行有餘力的資產階層，帶來他們的經營經驗和資本，投入美國工業化的第一次大規模發展。那些勞工，有些進入工廠，移植了歐洲的技術經驗，有的進入新社區，為建築、灌溉、公共建設等等，參與建設工作。這些人，其實乃是後來美國中產階層的主要成分。其中最可注目者，則是來自歐洲當時技術水平最高的德語族群和東歐捷克等處，他們帶來了當時發展國家的技術和勞動自律精神。他們在美國的各處新都市和城鎮，甚至於農場和村落，都投下重要的貢獻，開啟了美國社會重視技能的風氣。我在前面曾經提到過，我認識一位全能工程師，就是這一群人的最後一代。

第三批移民，配合著美國基礎工業的起飛，和新興工業的出現，也就是前面所說的鋼鐵業、石油業、汽車業、電器業等等，重要企業的飛躍進展。在同一時候，歐洲也進入了資本主義經濟的輝煌時代。歐洲許多發明家和熟練的技工，在各處投入他們的心力，開發新產品。歐洲各國的競爭，各有所長。這一時代的移民潮，最重要的成分，是歐洲的熟練技工和企業界人士，包括工程師和經營家，他們進入美國，幾乎都是城市居民，或者是工廠中的勞工。有一部分是美國後來中產階層的骨幹，另有一些沒有技能的勞動者，則成為美國勞工中的主要成分。經由這些新移民，帶來的經驗和勞動力，遂使美國的發展，吸收了歐洲的經驗，綜合他們產品的長處，很快地後來居上，在美國出現了不僅比歐洲產品更為優良的新事物。前面曾經談過，電報、電話在歐洲的出現，其原型更早於在美國；而法國、德國、義大利各地汽車的設計，各有所長。借用了這些歐洲新移民的才幹，美國能夠生產最好的電器、最好的汽車，成為世界工業的領袖。

這第三批移民促成美國的工業大躍進，在我們自己經歷的現代史上，也曾經出現過：日本的汽車工業，在戰後綜合了美國汽車的各種廠牌汽車的長處，生產了遠比美國車優良的日本產品。日本汽車打倒了美國獨占市場優勢，以至於美國公路上行駛的車輛，至少三分之一，都是日本廠牌。在最近，資訊工業和電子業，成為工業的主流，中國後來居上，從美國學到了技術，很快就超越了美國的水平。我們不能不感慨，歷史確實會重複的。任何的優勢，都不會永遠不變，總有某些學習者，會超越自己的模仿對象。

在20世紀中期之後，美國出現了現代的一次大移民潮，我們也可以稱之為第四波的移民潮。其時間延長超過半個世紀，而且對於美國現代的文化自覺，和社會公理的自覺，有極大的影響。二戰期間，歐洲戰亂不停，更由於希特勒的排猶政策，大批猶裔的科學家和學者，不能不尋找避難之處。戰後，歐洲殘破，美國的經濟正在繁榮，歐洲中產以上的移民，也大批進入美國。

在東方的世界，日本發動了侵略戰爭，東亞處處烽煙。二戰前、後，美國在東方的樹立霸權的活動，戰爭不斷。於是，二戰、韓戰、越戰之後，華人、菲律賓人、韓人、越人、印度人，大批進入美國。這第四波的移民潮，就不僅限於歐洲來的白人了。在這一批移民潮，各地進入美國的新移民，頗多該地菁英，他們帶來了自己文化，也具備一定程度的特長與才能。因此，二戰前後出現的移民潮，將美國文化的複雜性，提升了一階，同時也出現主客競爭的尖銳對立。

當然，二戰以後，美國湧現的種族與文化的多元特色，引發了美國有識之士的警覺，他們不僅開始認識，美國不能只是自詡為「大熔爐」，而應當是彩色玻璃的鑲嵌，容納多姿多彩的共存。自由主義人士，堅持人與人之間的平等，以落實憲法理想的口號，也就開啟了美國對自己的新檢討。

這個浪潮，具體的呈現，首先在非裔後代奴隸的解放。美國內戰雖然是以解放黑奴作為理由，其實黑人並沒有完全得到與白人平等的待遇。要到1960年以後，一波一波的黑人解放運動，才將這個始終沒有解決的課題，不斷地推到台前，提醒大眾注意。此後，從族群的平等，又延伸到性別的平等；婦女解放運動，是與非裔平權的運動，幾乎平行進展。直到最近，這運動更擴散於性別婚姻的問題。凡此現象，都是因為現實的社會問題，逼迫大眾注意到：表面的文化多元，仍是白人／英語單元獨占，壟斷了一切資源。

相關書摘 ►許倬雲《美國六十年滄桑》：從臨海城市往內陸擴張，北美大陸的城鄉關係

書籍介紹

本文摘錄自《美國六十年滄桑：一個華人的見聞》，聯經出版

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作者：許倬雲

許倬雲在美旅居六十載，

美國既是其安身立命之所在，

也是觀察現代西方文明的窗口，

更是剖析一個帝國由盛而衰的最大社會實驗室。

《美國六十年滄桑：一個華人的見聞》既是一部客居生涯的回憶錄，

也是一本剖析美國社會病理的診斷報告，

更是一篇充滿惆悵與悲憫之情的動人史詩，

生動述說著美國社會與政治體制為何一步步走向衰敗。

許倬雲分享了他在美國一甲子的重要親身經歷，將客居美國生涯中，印象最深刻也最值得回味的人、事、地、物神龍活現地呈現在眼前，更透過獨到且敏銳的歷史學與社會學視角，幫讀者把這些偶然相逢的鮮活故事，還原其時代背景與歷史源流，並擺回它們所屬的文化、制度與社會脈絡之中。爾後許倬雲再把這些人、事、地、物於不同時期的面貌與本質變化，放入全方位的歷史分析框架哩，從地理、文化、宗教、族群、產業、城鄉、階級、政治、軍事到帝國事業等各種角度，來試圖回答所有與他有類似經歷的幾代留美華人菁英們，心頭上的共同疑惑。

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