許倬雲《美國六十年滄桑》：美國發展過程中的四波移民潮

文:許倬雲

美國的多族群及其社會問題(上)

美國社會中不同族群的不平等,問複雜,此處陳述其要點。

美國是移民的國家,從16世紀開始,英國來的移民,作為核心,組織了歐洲的移民,在新大陸上成立了國家。從那時開始,從數千人到數萬人,以至於美國正式立國,也幾乎一百年的時候。美國人口已經發展到將近四百萬。除去其中差不多七、八十萬的黑奴以外,都是歐洲各處進入新大陸的不同族群。從那時候開始到今天,美國的總人口三億餘人,族群的成分非常複雜。歐洲人先來後到,大致排定了先後高下的社會地位。原居歐洲各處的人民,在美國新大陸上,還是有不同的命運。

美國立國原則,如傑佛森所稱:“We hold these truths to be self-evident that all men are created equal and endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness.”美國憲法緒論,強調到這來的人民,都基於平等的原則,共同組織一個新的國家。實際上,這個理想和真實的情況之間,還是有相當差距。美國曾經堅持這個新的國家是一個「大熔爐」,將許多不同來源的人民,融合為一個和諧的整體。實際的情況,新來的人,都是融合於以英語為國語的文化,各種族群自己帶來的文化成分,仍舊隱藏在各自社群之內。因此,到了20世紀的後半段,有學者們提出,「大熔爐」的口號並不真實,真實的情況應當是像七彩玻璃的鑲嵌,更有人主張,美國的融合是一盤沙拉,盤中各種的成分,並沒有合在一起,只有表面上一層沙拉醬,勉強將胡蘿蔔、白菜、洋蔥、肉片等等,參合為一體。

從這個角度考量,我們必須要從各種移民進入美國的歷史著手。英國移民進入美洲時期相距不大者,首先是西班牙移民,其分布大致是在東南沿海的島嶼,和中間的一塊墨西哥灣中間的地區。荷蘭的移民,曾經占據今天的紐約和新澤西一帶,紐約的舊名稱乃是新阿姆斯特丹。法國的移民,則在南部密西西比河下游,英法二強,爭奪美洲,曾經有過長期的「英法戰爭」,戰場不在歐洲,而在新大陸。兩雄鬥爭的結果,法國敗了,法國移民撤往加拿大,從此,美洲新大陸成為英國人的天下。

這些史事,在第二章中已有所陳述,不必再敘。我們更不能忘記,美洲的原居民,那些誤稱為印第安人的古代亞洲移民,乃是真得合法的主人;然而他們卻被驅趕、壓迫、甚至消滅。因此,新大陸和新國家,終於成為英國族群的領土,以英國文化作為基礎,接受了許多不同的歐洲族群。這是一個強力壓制的政策,並不是自然的融合。

美國獨立之前,各處歐洲移民進入美洲,並沒有管制。荷蘭人、比利時人、德國人等等,也都陸陸續續,成群進入美洲,在各處組織小的移民社會。英王的美洲殖民地政府,並沒有強大的約束力,抵制或是管制這些非英裔的族群。他們的總人數和英裔人群的總人數相比,究竟是少數。這一個新大陸的控制權,才被英國後裔取得。獨立戰爭以後,英裔移民新設立的政府,得到法國的援助,擊敗宗主,獨立建國。因此,居住在南方的法裔人民,與十三州為基礎的新國家,其間並沒有很大的隔閡。後來所謂路易斯安那購地案,能夠順理成章地將南方這一塊,也併入美國的領土。到了這個階段,美國的白人人口,自然而然地包含了西歐、英、法、比、荷與中歐部分的德國後裔。西班牙後裔的墾拓者和美洲的原居民,還不在美國國民之列。

在內戰以前,美國人口的分布,大概是80%在阿帕拉契山脈和密西西比河以東。只有少數的開拓者,以匹茲堡地區為西域的大門,陸續進入內陸。在這一階段,也就是從立國到內戰之間,西歐白人作為主流的地位,已經穩固。英語民族、英語文化成為這新國家的主流。進入這塊北美大陸的新移民,因此必須接受英語民族的支配,自願地融入英語文化之內。至於那些從歐洲掠賣美國的非洲後裔,在立國之初,只是「會說話的牲口」,不在國人之列。

自從立國以後,美國需要勞力,開拓廣大的內陸,然後在19世紀後半段,到20世紀之間,又開始工業化。這些發展的方向,都需要大量的勞力,因此,美國開放門戶,吸收歐洲的移民。後日,來自東方的中國人、日本人等族群,他們也參與了開拓西岸的工作,中國勞工更是參與了建築橫貫大陸鐵路系統。可是,這些非歐裔的移民,並不受到歡迎。最著名的是「排華律」,將中國的移民配額,盡量壓縮。其他的東方人民,命運也沒有太大的不同,只是他們人數不如華人眾多,更居少數,不引人注意。

這種歧視的政策,一直到1924年依然存在。那一年,聯邦政府修改移民種族配額。根據所謂「優生學」的原則,減少已經大量進入美國的猶太人、南歐、東歐移民人數。配額的大宗,主要是優惠來自英倫三島,英格蘭、蘇格蘭和愛爾蘭,每一群人進入美國人口,都是數萬人。其次就是北歐諸國、德國,移民人數以萬計,或接近萬數:這幾類移民人數,在年度總數十五萬餘人中,占了十一餘萬。拉丁語系的法、義、希臘,和東歐的捷克、波蘭,他們的人數,是以千計。其他歐洲族群,則以百計。而東方各國,是每年一個國家一百人為限額,那時候歐洲的一個小國列支敦斯登,全國人口不過一千多,他們的配額也是一百人。這些數目字,坦白敘述:紐約港口自由女神歡迎的是歐洲的白人,尤其他們認為優秀種族的條頓、日耳曼和諾第克各族。舊金山港口的魔鬼島,則是囚禁東方人民的監獄。自由女神所謂「各處盼望自由,和追逐新夢的人民:歡迎你們進來」,無非供人諷刺的話題而已。(Koven, Steven G., Götzke, Frank. American Immigration Policy: Confronting the Nation’s Challenges, 2010.)

如此嚴重的種族主義偏差,延續至20世紀中葉,才有修改。二戰期間及戰後,先是為了接納戰爭期間的難民潮,繼而面對戰後美國的經濟擴張,經過羅斯福、杜魯門和詹森執政時代的努力,方才於1965年,對移民法進行原則性的修正。從此以來,過去按照移民母國分配名額,以優惠歐洲若干國家人民。舊日故意排斥猶太人,西語語系人民和東方國家移民的種族偏差,逐漸得以改正。目前有效的移民法,基本上即是1965年制定的原則:只有東半球和西半球,兩個配額。在審查時,則按照如下類別,例如依親、投資、高教育或高技能……,排隊循序核准。因此,從那時以來,新移民的教育程度和具有的技術能力,都高於過去的水平。美國接納了這些品質優良的新移民,獲得一群有用的人力資源。(Daniels, Roger, Guarding the Golden Door: American Immigration Policy and Immigrants Since 1882, New York: Hill and Wang, 2004.)

美國的發展過程中,曾經有三大移民潮。1820-1920年之間的一百年,第一波是開拓美洲內陸:那個階段,正是歐洲法國大革命以後引起的劇變,拿破崙的兵鋒所及,處處都引發民族戰爭和民主革命。社會結構完全破碎,兵氛瀰漫,人民流離,很多人因此離家奔往新大陸,尋找避難之處。這些人,也就是在第二章敘述的,開拓西部內陸的新移民。他們有的帶了資產,在美國申購土地;有的經過移民公司的招募,除了耕犁和鋤頭以外,身無長物。因為這一次的大移民,美國人口才急遽地從四、五百萬,躍升到超過七千五百萬人。這一波的新移民,就不僅是英倫三島和西歐的族群,也有南歐和東歐的人民。他們個別帶來了歐洲各處的農業生產方式,以及以農村經濟為基礎的市場交換制度。在整個開拓過程中,他們一樣也是以白種人的身分,驅趕、壓迫美洲的原居民。這些人在歐洲,並不在菁英之列;他們在美國發展,除了自己的宗教信仰以外,並沒有深厚的文化素養。這些人同化於英語文化,並不困難。所以,他們也是以殖民心態,自居為白人開拓新天地。文學與電影中,西部故事都充分表現了強者為勝的姿態。

第二批新移民,則是19世紀後半段開始的工業化和城市化。這些事蹟,在本書別處,有所陳述。這一階段需要的勞力,則是熟練的技術勞工為主體,以及在歐洲行有餘力的資產階層,帶來他們的經營經驗和資本,投入美國工業化的第一次大規模發展。那些勞工,有些進入工廠,移植了歐洲的技術經驗,有的進入新社區,為建築、灌溉、公共建設等等,參與建設工作。這些人,其實乃是後來美國中產階層的主要成分。其中最可注目者,則是來自歐洲當時技術水平最高的德語族群和東歐捷克等處,他們帶來了當時發展國家的技術和勞動自律精神。他們在美國的各處新都市和城鎮,甚至於農場和村落,都投下重要的貢獻,開啟了美國社會重視技能的風氣。我在前面曾經提到過,我認識一位全能工程師,就是這一群人的最後一代。

第三批移民,配合著美國基礎工業的起飛,和新興工業的出現,也就是前面所說的鋼鐵業、石油業、汽車業、電器業等等,重要企業的飛躍進展。在同一時候,歐洲也進入了資本主義經濟的輝煌時代。歐洲許多發明家和熟練的技工,在各處投入他們的心力,開發新產品。歐洲各國的競爭,各有所長。這一時代的移民潮,最重要的成分,是歐洲的熟練技工和企業界人士,包括工程師和經營家,他們進入美國,幾乎都是城市居民,或者是工廠中的勞工。有一部分是美國後來中產階層的骨幹,另有一些沒有技能的勞動者,則成為美國勞工中的主要成分。經由這些新移民,帶來的經驗和勞動力,遂使美國的發展,吸收了歐洲的經驗,綜合他們產品的長處,很快地後來居上,在美國出現了不僅比歐洲產品更為優良的新事物。前面曾經談過,電報、電話在歐洲的出現,其原型更早於在美國;而法國、德國、義大利各地汽車的設計,各有所長。借用了這些歐洲新移民的才幹,美國能夠生產最好的電器、最好的汽車,成為世界工業的領袖。

這第三批移民促成美國的工業大躍進,在我們自己經歷的現代史上,也曾經出現過:日本的汽車工業,在戰後綜合了美國汽車的各種廠牌汽車的長處,生產了遠比美國車優良的日本產品。日本汽車打倒了美國獨占市場優勢,以至於美國公路上行駛的車輛,至少三分之一,都是日本廠牌。在最近,資訊工業和電子業,成為工業的主流,中國後來居上,從美國學到了技術,很快就超越了美國的水平。我們不能不感慨,歷史確實會重複的。任何的優勢,都不會永遠不變,總有某些學習者,會超越自己的模仿對象。

在20世紀中期之後,美國出現了現代的一次大移民潮,我們也可以稱之為第四波的移民潮。其時間延長超過半個世紀,而且對於美國現代的文化自覺,和社會公理的自覺,有極大的影響。二戰期間,歐洲戰亂不停,更由於希特勒的排猶政策,大批猶裔的科學家和學者,不能不尋找避難之處。戰後,歐洲殘破,美國的經濟正在繁榮,歐洲中產以上的移民,也大批進入美國。

在東方的世界,日本發動了侵略戰爭,東亞處處烽煙。二戰前、後,美國在東方的樹立霸權的活動,戰爭不斷。於是,二戰、韓戰、越戰之後,華人、菲律賓人、韓人、越人、印度人,大批進入美國。這第四波的移民潮,就不僅限於歐洲來的白人了。在這一批移民潮,各地進入美國的新移民,頗多該地菁英,他們帶來了自己文化,也具備一定程度的特長與才能。因此,二戰前後出現的移民潮,將美國文化的複雜性,提升了一階,同時也出現主客競爭的尖銳對立。

當然,二戰以後,美國湧現的種族與文化的多元特色,引發了美國有識之士的警覺,他們不僅開始認識,美國不能只是自詡為「大熔爐」,而應當是彩色玻璃的鑲嵌,容納多姿多彩的共存。自由主義人士,堅持人與人之間的平等,以落實憲法理想的口號,也就開啟了美國對自己的新檢討。

這個浪潮,具體的呈現,首先在非裔後代奴隸的解放。美國內戰雖然是以解放黑奴作為理由,其實黑人並沒有完全得到與白人平等的待遇。要到1960年以後,一波一波的黑人解放運動,才將這個始終沒有解決的課題,不斷地推到台前,提醒大眾注意。此後,從族群的平等,又延伸到性別的平等;婦女解放運動,是與非裔平權的運動,幾乎平行進展。直到最近,這運動更擴散於性別婚姻的問題。凡此現象,都是因為現實的社會問題,逼迫大眾注意到:表面的文化多元,仍是白人/英語單元獨占,壟斷了一切資源。

