許倬雲《美國六十年滄桑》：從臨海城市往內陸擴張，北美大陸的城鄉關係

文：許倬雲

城鄉分離，階級異化（上）

資本主義工業革命以後，歐洲各國強勢的擴張，紛紛在各自的征服地，建立城市，作為殖民的著力點。如果不是以武力的侵略，也會以經濟能力的強大，在被控制的地區，建立商埠：這就是馬克思著作中，所謂「臨海城市」。歐洲列強的擴張，基本上是，經由海道，占有臨海的河口、港灣，就成為歐洲殖民地的立足點。中國近代史上出現的「五口通商」，即是我們熟知的個案：英國憑藉武力，強迫中國開放海岸的五個據點，接納洋人通商。如此形成的歐式城市，與其周圍原居族群的關係，則有經濟上和權力上，巨大的差異；而且，在文化方面，歐美的潮流，凌駕於亞太、非、印，以致逐漸取代了原來的當地文化。馬克思認為，這些臨海城市，與內地之間的對立，很難消除：這也是資本主義的壓迫弱者開放市場的模式。

美國初期發展從波士頓到紐約，以至於紐奧良，都是這種臨海城市。不過，歐洲人在北美建立的殖民地，由於原居美洲人民已被歐洲移民強力驅趕和消滅，臨海城市周邊，不再有對立的原居民了。歐洲的新移民，則從進入美洲的時間開始，就是借重「臨海城市」的立足點，一步一步往內陸擴張。他們建立新城市，腹地是空曠的內陸，四周並沒有鄉郊的異民族。於是，美洲出現歷史上嶄新的城市形態。城郊鄉野之間關係是逐步擴散，並未長期維持城市壓迫或控制郊野的緊張關係。

人類城市化的歷史，各地區發展的速度和形態，都並不完全一致，我們也不能在這一章做細緻的比較。在本章所處理的問題，應該只是工業革命以後的生產方式，和遠程貿易帶來的商業經濟形態出現以後，在世界各處紛紛呈現的現象。在全世界的城市化個例之中，美國的城市化現象，有比較完整的紀錄，以資討論演變過程。而且，美國城市規模的巨大和人口眾多，在全世界中也是非常突出的。

從五月花到達新英倫，以至於今日，這三、四百年的歷史，幾乎都是城市化的進程。新英倫的發展，不到兩代，就出現了以波士頓為中心的城市。獨立革命的時期，北方有波士頓、紐約、費城三個大城市。南方在取得路易斯安那領土以前，也至少有兩、三個港口。在建國以後，華盛頓（哥倫比亞特區）作為政治中心，立刻就和波士頓、費城，取得同樣的重要性。那時候，這些城市，都不過有十多萬人口而已。

我居住的匹茲堡，在建國以前，就已經從英法爭奪的「三河」地區的戰略重心，轉變為向西開拓的門戶。那時，匹城人口也已有三、五萬之多。到今天，經過了將近三百多年的演化，美國的城市規模，及其複雜程度，已在人類歷史上，開創了新的階段。

超級都市紐約，在全世界類似規模的大城市，位列前茅。紐約，從一個赫貞江口的港口，發展為美國第一大港，陸續兼併了五個鄰近城市，其「市區」已經相當廣大；大都會地區，超越紐約州界，北自康乃狄克州，南至新澤西州，跨州兼郡，儼然一個歐洲中等國家的疆域；人口將近三千萬人，比台灣總人口還多；紐約的人口，在世界各國人口排序，也位居中段。這一個大城的經濟規模，可與世界前段的幾個發達國家比肩並列。單以其地鐵長度言，竟可以千哩計算。市政的複雜，比一般國家，有過之，而無不及。

紐約以外，美國第一級大都市，從東到西點名，波士頓、邁阿密、亞特蘭大、費城、華盛頓、芝加哥、紐奧良、休士頓、達拉斯、西雅圖、舊金山、洛杉磯。這些城市的大都會人口，都在八、九百萬到千餘萬；其個別市區涵蓋的範圍，大致都在四、五百平方英里以上。這些大都市，均是交通要地，有的是海運港口，有的是鐵路、公路的交會點。凡此大都市內部，涵蓋政治區、商業區和居住區，有些還要加上工業生產區。這一級城市四周圍，通常有廣大的郊區（suburb）。

美國的二級都市，則有巴爾的摩、匹茲堡、克利夫蘭、底特律、聖路易、鳳凰城、丹佛、波特蘭、聖地牙哥、檀香山，也有十餘處。每一個城市，往往跨越郡縣，或是從一個郡，兼併了附近數郡的一部分。而在城市外，則有郊區。這些二級城市涵蓋地區的人口總數，大致在三百萬到七、八百萬之間。二級都市，都有一些自己的特點：或者某種工業的集中地，或者某個大區域的區域中心。每一個二級城市的功能，並不完全一致，也可能在某一方面特強，其他方面不足了。

再下面就是第三級城市了，每個城市人口可能不過十萬到三十萬之間；他們也有自己的郊區，範圍也不很大，這一級的城市約有百計。

整個美國就由這一百五十多的市區所覆蓋，美國三億多的人口，十分之九在城區或是郊區居住。剩下不到10%的人口，則是分布在各處農村，那些成分同質、結構單純的小社區。不過，美國的農村，和我們理解中的中國的農村，還是有很大的區別。在拓荒的時代，若干農莊之內是居民點，通常是道路交會之處，有三、五家車行、旅店、郵局、小百貨店等等。在東岸人口密集之處，農村的居民居住在自己農田附近的「散村」。在道路中心點，另有周邊農家都仰賴的鎮市，提供眾人生活必須的公共功能。從上面敘述，美國的人口集中程度，確實是眾多而密集。美國的城市化現象，在整個世界而論，也最為密集。

城鄉關係是社會學和歷史學上，重要的課題之一；可是，在各個不同文化傳統之中，族群關係的性質和改變過程，都並不完全相同。真得要簡約成一個定義，也並不恰當，也許我們用中心和周邊的關係，以說明大聚落和小聚落，構成了一個城鄉網絡。在工業革命以後，城鄉關係的形態，和古代部落移動以及國家形成過程中，有很大的差別：工業革命和資本主義社會，城鄉關係的要件，是中心都市和周邊之間，財富的分布和供求的關係。固然馬克思在他的「資本論」中，也曾討論那一時代的城鄉關係，他並沒有預料，後來發展的方向以及特性。美國地方廣大，開發過程，各區都有自己的特色，即使是以美國本身而論，從白人進入新大陸至今，這四個世紀中，以北美大陸的城鄉關係而論，也有其地區性的差異，和階段性的發展。

第一個階段，是在美國的東北方向沿海，出現的臨海城市，和他周邊擴張的外圍。英國來的移民，曾經嘗試在南卡州建立基地，這個任務沒有成功。因此，英國移民第一次成功的開展據點，乃是在今天麻省的波士頓周邊：那是一個河港，具有河、海匯聚的特色，適合船隻靠泊，也可以循著河流向內地伸展。同樣的，荷蘭人在今天曼哈頓，建立新阿姆斯特丹，即是今天的紐約，也是一個河、海相聚的港口，然後從那一港口逐漸向內陸伸展。

這兩個地區，都有可以登陸的海灘、相當廣闊的內陸，與河流及其支流。因此，這兩個地區各自的發展，都從河、海據點，又沿著河流向內陸伸展。他們的腹地和中心城市之間，成為扇形的布置。在幾何學上，這種扇形的擴張和典型的六角形擴張，有相當的差異。這兩片大扇形，沿海的狹長地帶，逐漸靠近，就構成了兩大人口密集地區，又終於聯繫為一片。這兩片集中地區的中央，又有新的河港，則是費城。費城地處內陸，成為波城和紐約之間，三角形的頂點。這三個城市，逐漸結合為一片，成為立國以前，就呈現的中央地帶。立國以後，為了平衡南方殖民地和北方殖民地的關係，新建的首都在華盛頓，那是一片沼澤地上，平底起樓台，建設為國都。既然這是政治中心，當然也就成為大型的城市，四周圍發展為相對接近六角形或是圓形的外圍圈。

上述四個大城市，其個別的地位，具有政治、文化、經濟，個別的重要性，聚合為人口密集的聚落帶。四個中心各有彼此功能，也可以彼此互補。在此後的三百餘年發展中，這龐大的人口中心，吸引了更多的人口和資源，成為巨型都會區。

每個大城市本身，不斷地吸納原來的周邊，擴大成為更大的中心區，而中心區和中心區之間，人口的密集，道路的縱橫，也就很難界定為哪一面的邊陲。到今天，這東北區四大城市構成的巨型都會區（Megapolitan Area），始終是美國中心的中心，以人口數字五、六千萬左右而論，大約占了全美總人口的五分之一。其政治、經濟和文化的領頭地位，更非任何其他地區可以比擬。這四個大城市，其周邊也還是有自己的近郊和遠郊。每一個地區，還各有次級中心，重疊在郊區之上：這一個巨大的人口集中地區，已經無法再用「城鄉關係」四個字，來作為議題了。

從賓州匹城，及密西西比河上游，向西的大湖地區，則是廣大的中西地帶。匹茲堡城是東北地區到中西地帶的連接點，具有其重要性。匹城的「樞紐」特點，使這一據點，既可以是東邊的延伸，又可為中西部的一部分，也可以成為南方的起點：堪稱各區的聯絡點，卻又不屬於任何一區。關於匹城的城鄉關係，後文有更詳細的討論。

以中西部這一個大地區而論，芝加哥地區、大湖區向西開展據點，南部的頂點，即是大湖區的中心。自從紐約到芝加哥之間，先有了運河，後有鐵路，芝加哥成為中西部與東部、北部，連接的樞紐：從這裡，向東、向南、向西扇形開展，向北則是沿著大湖的邊緣開展。以芝加哥為中心的龐大內陸，是美國開國以後逐步西向開拓，重要的中繼區域。這裡有廣大的農田，後來又是重工業的集中處。鐵路網的密布，芝加哥東、南、西三方面的重要城市，都是從芝加哥輻射出去的。向芝加哥北方，則是沿著河邊擴散，有幾個北方湖區的中心。這些中心四周圍，都有廣大的農田，人口較少。因此，中西部人口密度不可能像東北「波、紐、華」大三角地帶之密集。

美國中西部，廣大地區之內，各個次級區域，幅員廣闊，也必須有若干適當的地點，作為商品集散，和物資供應的中心，這就是中西部各區的政治和經濟中心，州政府也就落腳在這幾個城市：例如，內布拉斯加州的林肯城。中西部的城鄉關係，也就成為層級型的布置：中心在芝加哥、地區性的中心都市是第二級，下面十萬人左右的城鎮是第三級，然後才是各地由市集轉化成小鎮式的人口集中點，再下面則是廣大的農村，以散村的方式，成為個別小地區的中心。這個布局，倒是最符合幾何學上，「中心、邊緣」的形態。

美國的南方，從密西西比河下游，加上從墨西哥的西班牙帝國，取得了的南方內陸，又有自己的特色。密西西比河中下游，以及南、北兩卡羅萊納州，本來就是法國殖民的地區：地處南方，水源豐富，氣候溫和，是良好的農業地帶。後來，因應機器紡織業的需求，棉花的種植，比食糧更有經濟利益；這些地方成為經濟作物的農莊。大地主的農莊本身，就是一個經濟功能自足的個體。各個大莊園之間，會出現一些地處交通要道的市集。而岸適當的地點，則有港埠，作為和歐洲和美國東北部交通的中心。不過，既然莊園本身，是一個相當程度的自足單位，這些地區的中心城市，其功能也就往往只是轉輸，而不能發展為芝加哥那種形態的巨大城市。

美國取得了密西西比河以西，廣大的南方內陸，其最初的產業也是農產物，尤其糧食和水果。因此，南方內陸的發展形態，也和大地主經營莊園的方式，相當類似。在石油成為南方內陸握有的重要資源後，因石油帶動的新工業，才創造了必要條件，使南方有若干地區，發展為大都會區。然而，整體而言，整個美國南方，並沒有像芝加哥那樣的廣大地區的中心城市。南方城市中心的階層形態，也就常常呈現為二級制：一個城市周圍，又有一串城鎮，然後才有散居的村落和小鎮。

美國的西部，也是發展較晚的地帶。從西班牙的墨西哥手中，美國取得整個加州，再從那裡開展了西北各州。這個地帶，從南加州到華盛頓州，是被落磯山隔離的海岸：落磯山貼近太平洋岸，這個狹長地帶，實際上是落磯山的山坡上，散布的幾片台地；太平洋岸的峭直陡立，沿海只有有限的平地，受天然條件的約束，西部的長長海岸，能夠形成都會區的地點，其實很少。每一個都會區的海濱、台地，和內陸的腹地，僅是局促於叢山峻嶺中的谷地。在黃金潮的時代，大量人口進入西岸，追逐黃金夢。金礦挖光，這些開拓者，才進入山谷，開發農田，種植有高經濟價值的水果、蔬菜，和製酒、糖，諸項經濟作物。

凡此地理形勢，約制了西岸的發展，每個城市四周圍，只有一定的平地，可以成為都會區。幾個大都會之間，僅憑單線的道路，聯繫為一片。這個廣大地區，每一個都市區，都用盡了平原、台地和山谷：可以使用的面積有限，因此也就難說，哪裡是城市？哪裡是郊外？南、北兩大城市之間，單線交通的路線上，兩邊都較遠的地區，即是邊緣。這是一串「聯珠串」的模式，和中西部的六角形，完全不一樣。都會區本身的集中性，通常到達了飽和；四周圍延伸的空間，往往是不宜居住的陡坡、深谷，或者地震、火災頻頻出現的後山。

相關書摘 ►許倬雲《美國六十年滄桑》：美國發展過程中的四波移民潮

書籍介紹

本文摘錄自《美國六十年滄桑：一個華人的見聞》，聯經出版

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作者：許倬雲

許倬雲在美旅居六十載，

美國既是其安身立命之所在，

也是觀察現代西方文明的窗口，

更是剖析一個帝國由盛而衰的最大社會實驗室。

《美國六十年滄桑：一個華人的見聞》既是一部客居生涯的回憶錄，

也是一本剖析美國社會病理的診斷報告，

更是一篇充滿惆悵與悲憫之情的動人史詩，

生動述說著美國社會與政治體制為何一步步走向衰敗。

許倬雲分享了他在美國一甲子的重要親身經歷，將客居美國生涯中，印象最深刻也最值得回味的人、事、地、物神龍活現地呈現在眼前，更透過獨到且敏銳的歷史學與社會學視角，幫讀者把這些偶然相逢的鮮活故事，還原其時代背景與歷史源流，並擺回它們所屬的文化、制度與社會脈絡之中。爾後許倬雲再把這些人、事、地、物於不同時期的面貌與本質變化，放入全方位的歷史分析框架哩，從地理、文化、宗教、族群、產業、城鄉、階級、政治、軍事到帝國事業等各種角度，來試圖回答所有與他有類似經歷的幾代留美華人菁英們，心頭上的共同疑惑。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰