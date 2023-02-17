2023/02/17,
房市

房貸補貼設雙門檻，專家：桃園台南高雄受惠較大，雙北恐怕看得到吃不到

房貸補貼設雙門檻，專家：桃園台南高雄受惠較大，雙北恐怕看得到吃不到
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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐從8成房貸金額回推總價，台北市須在總價1062.5萬元內，其他縣市總價875萬元以下，才有機會達標；落在這樣總價帶的物件，多是兩房以下產品，因此現成的小資小宅屋主，可能是這波最大受惠族群。

房貸補貼擬設雙門檻，房仲：桃園台南高雄受惠較大

（中央社）內政部房貸補貼，擬設定年收入新台幣120萬以下，台北市貸款金額不超過850萬元、其他縣市700萬元以內的民眾。房地產專家表示，雙北房貸族想拿到補貼並不容易，桃園、台南和高雄受惠較大。

台灣房屋發布新聞稿指出，觀察聯徵中心2022年前3季資料，年收入120萬元以下的房貸族，以台北市的購屋壓力最大，平均房屋鑑估值約1935萬元，背負貸款達1330萬元，因此想拿到官方貸款補貼並不容易。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，基於保障弱勢的原則，內政部房貸補貼勢必得排富；然而雙北房價高，在雙門檻限制下，要拿到補貼受惠人數少，大多數房貸族看得到吃不到。

張旭嵐解釋，六都年收入120萬元以下的房貸族，可能也無法達到內政部所設定的補貼標準；新北市房價略低，符合年收入者的房貸金額平均也要901萬元，台中的743萬元也超過標準，恐怕被排除在門外；看來要符合房貸和年收雙門檻，只有桃園、台南和高雄房貸族受惠機會較大。

她從8成房貸金額回推總價，台北市須在總價1062.5萬元內，其他縣市總價875萬元以下，才有機會達標；落在這樣總價帶的物件，多是兩房以下產品，因此現成的小資小宅屋主，可能是這波最大受惠族群。

由於官方強調，受惠對象僅限「既有貸款戶」，新貸戶並沒有補貼，因此房貸補貼政策對市場買氣的影響有限。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，以補貼限定的條件來看，小宅、單身族最容易跨過門檻；但若以區域來看，分析六都加上新竹地區2022年前3季核貸房貸金額，較容易符合條件的是桃園、台中、台南與高雄市，官方預估將有55萬戶房貸族受惠。

曾敬德根據聯徵中心統計說明，去年前3季30至40歲購屋的族群，銀行授信額度北市平均為1530萬元，新北市為1016萬元，新竹縣982萬元，新竹市929萬元，都明顯高於補貼標準；較容易符合條件的是桃園市751萬元，台中市813萬元，台南市688萬元，高雄市713萬元。

曾敬德指出，單身族較容易符合條件，除了個人所得金額容易比雙薪家庭低，單身族需要空間可能也比較小，貸款總價設定容易在條件之內；而近年在都會區購屋的核心家庭，通常購買2至3房產品，房貸金額動輒千萬元，要符合條件可能不太容易。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，為降低購屋人壓力採取3萬元定額補助，雖然已限縮範圍至接近自用，但仍不免會有收入高卻所得低的富二代或自營業者符合資格，真正需要的可能看得到吃不到，公平性是一大問號。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡指出，依據政府總金額規劃，台北市比較有機會的物件，大約是單價每坪60萬元以下、坪數約20坪住宅，並且以屋齡20年以上中古大樓華廈或老公寓機會較大；若以區域來看，文山、萬華及北投是台北市較低價的區域。

學者肯定房貸補貼減輕負擔，高房價等結構問題仍須努力

（中央社）政府端出房貸補貼方案，盼減輕中產階級負擔，學者直言，減輕購屋族負擔與持續進行房地產制度改革並不衝突，對補貼方案給予肯定，但房價高漲、租賃地下化的結構問題必須繼續努力。

行政院會16日通過內政部提出「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」草案，針對僅有1筆自用住宅貸款、家戶所得合計新台幣120萬元以下，且原始核貸金額台北市850萬元以下者，一次撥付3萬元。

行政院發言人陳宗彥轉述，行政院長陳建仁說，為因應3年多來疫情升息壓力，對中產階級帶來壓力、衝擊，政府規劃房貸補貼方案，提供每戶一次性3萬元支持，預估減輕55萬房貸戶負擔。

「政策我個人蠻認同」，中央大學經濟系教授吳大任表示，去年央行數次升息，對於背負房貸的家庭造成一定負擔，加上去年第4季開始出口轉呈衰退，部分家庭所得下降，甚至面臨無薪假、裁員等困難，大環境不佳的情況下，補貼經濟相對弱勢的族群是好事。

房市正處盤整階段，外界關注政府此時祭出房貸補貼，是否會讓房市止住冷風、溫度回升，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真直言，這次方案是針對需求端的補貼，沒有鬆綁對房市的調控及管制，房市放緩趨勢不會改變。

劉佩真說明，房市供給面的政策緊箍咒續存，央行選擇性信用管制沒有鬆綁，政府不希望建商帶頭炒作、過度開發的態度很明顯，加上銀行考量風險，對建商放貸趨於審慎，還有升息、資金退潮、經濟成長率下修等大環境利空因素夾雜，均使房市延續盤整格局。

吳大任進一步指出，政府這次端出的補貼方案是針對經濟弱勢族群，他們並非房地產的主力買盤，不認為此政策會對房市造成太大影響。

但吳大任強調，房價高漲、租屋市場地下化的問題依舊存在，政府對特定族群祭出補貼方案、減緩負擔是好事，不過制度問題還是存在很大的進步空間，必須繼續努力。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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