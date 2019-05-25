《背脊．肌筋膜 照護百科解剖書》：「背部急性疼痛」如何在家自救？

文：狄特里．格內麥爾

疼痛突然出現時候，你應該要知道該怎麼做。重要的是先透過不會產生疼痛的姿勢讓身體鎮定下來。以下告訴你哪些自救方式，對哪種急性疼痛最有效。

當背痛忽然出現、身體似乎完全喪失活動能力時，有一個好消息和一個壞消息。好消息是在多數情況下，這都不是持續性疼痛的前兆，90％的急性背痛都可以在4～6週內痊癒。

然而，壞消息是這樣仍舊不會改變疼痛突然出現的這個事實。

但在這些時刻，至少有些方法可以舒緩疼痛。我想在接下來幾頁介紹幾個自救的方法，特別適合在家做，目的在於讓你保持或盡快恢復身體的活動力。

躺臥放鬆，減輕負擔

有時候疼痛非常劇烈，身體幾乎喪失活動能力。在這種情況下，請試著透過不會產生疼痛的姿勢讓身體鎮定下來。

以下所有建議的躺臥姿勢都有相同目標：緩解椎間盤的壓力，及減輕脊椎關節內神經和軟骨的負擔。不過請切記：躺臥雖然能協助減輕負擔，但並非長久之計。

階梯式躺臥

躺在一個穩固的墊子上，依病症的不同，將小腿放在運動滾筒、行李箱、泡沫塑料骰子（護理用品店買得到）或椅子上。雙腿抬起、髖關節和膝關節呈90度角的姿勢，特別能讓背部肌肉好好放鬆。

仰臥

呈仰臥姿勢，用捲起的毛巾支撐頭部和胸椎，膝蓋下放1個捲起的枕頭或運動滾筒，這樣就不會造成腰椎突出，可以減輕腰椎和其相鄰結構（神經、肌肉）的負擔。

側臥

如果你是單側背痛，那麼這個姿勢就特別推薦。側躺在地板或床上，無痛那一側在下方，雙腿僅在膝蓋和髖部處輕微彎曲，頭部枕在下手臂或平坦的枕頭上。為了避免位在上方的膝蓋往內下斜導致脊椎扭轉，也可以用雙膝夾著枕頭作為支撐。

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正確呼吸，解除壓力

正確的呼吸方式可以減緩急性背部疼痛，緊繃的肌肉也能得到放鬆。放鬆和鎮定非常重要。或者換句話說：想用急促喘息趕走疼痛的人，只會讓自己的身體更緊繃。快速呼吸需要胸部肌肉幫助，肩膀也會弓起，因此會造成更多緊張和壓力。

所有常見的亞洲運動，不管是氣功、太極或瑜伽，都有使用到呼吸方法。其原理在於使用腹式呼吸，胸腔盡可能保持平靜。呼吸是一種身體的反射動作，會自動進行，但我們可以藉由控制來影響它。學習控制呼吸的人，也可以影響神經系統，所有冥想練習都使用呼吸作為工具。在現代的放鬆方法中，例如漸進式肌肉放鬆法、自律訓練或生物反饋療法，呼吸都扮演很重要的角色。只要能控制呼吸，就能放鬆肌肉、對抗壓力。

如果有慢性背痛的情形，則特別推薦溫和的太極。經科學研究證實，這個有千年歷史的技術在規律練習之下，能對身體健康產生正面影響。

擁有多年太極經驗的人，比較少有脊椎變形的問題。由於動作進行時，需要高度的注意力，因此能夠增強專注力、保持年輕強健的狀態。

印度瑜伽巧妙融合了緩慢動作、深度呼吸、謹慎伸展和專注力。美國的一項研究證實，瑜伽對慢性背痛的效果，比任何一項體操都好。

此外，埃森大學附屬醫院（Universitätsklinikum Essen）整合醫學的門診醫師也發現，處於壓力之下的女性，在接受3個月的瑜伽訓練之後，背痛大幅減少，並且還比以往更知道怎麼處理疼痛。從本書第162頁開始，你可以找到一些適合背部的瑜伽練習。

低溫可以抗痛，溫熱可以活血

低溫和溫熱都可以協助減緩背部疼痛，但是要用哪種方法，又應該在哪個時間點使用，就要看症狀和使用的部位。基本原則是：低溫可以減緩疼痛，大多應用在急性關節疼痛。而溫熱則可以促進供血，對慢性背痛特別有幫助。

冷療法：低溫會減少新陳代謝活動，溫度低於-20℃以後，疼痛的傳導也會被凍結，因此對於急性背痛有很好的控制效果。然而，不適合用來處理血液循環障礙及一些會對冷過敏的病症。

凝膠袋或冰袋：將搗碎的冰塊放在冷凍袋、任何冷凍產品或藥局買得到的冰敷凝膠袋都很適合。將冰袋用1條乾的厚毛巾包起來。10～15℃是最理想的消炎溫度，因此可將冰袋放在室溫下，讓溫度稍微回升。當冰袋摸起來感覺很舒服、不刺激時，就是達到理想溫度。想要消炎的話，建議可以敷20～30分鐘。如果單純想舒緩疼痛，那麼就是每天冰敷多次，每次1～3分鐘。

冷凍櫻桃核枕頭：將枕頭（護理用品店買得到）放進-20℃的冷凍庫，冰2個小時左右。取出後的45分鐘內都會散發冷度。對大多數人來說，乾冷比濕的冰來得舒適。

熱療法：如果冷療法對急性疼痛沒有幫助，你可以試試熱療法，因為熱能可以放鬆肌肉、活血、舒緩疼痛，並輕鬆移除會引發疼痛的物質。熱能多半對慢性疼痛有幫助。但是請注意：由病原體引起的發炎狀況，不宜用熱能處理。

熱水袋：將熱水袋裝至半滿，擠出袋內剩餘的空氣，讓其更能隨著身體調整形狀。接著，用毛巾包住熱水袋，放在疼痛部位。

紅外線燈：以150瓦以上的燈當作熱源，照射疼痛處，兩者之間保持30公分的距離，大約照射20分鐘左右。

櫻桃核袋：將櫻桃核袋放進烤箱，加熱至120℃左右，用手感覺一下皮膚是否能承受。喜歡再熱一點的人（建議不得超過160℃），就要在皮膚和袋子之間放1條薄毛巾。大約40分鐘之後，熱能就會散發完。

熱軟膏或膏藥：熱軟膏或膏藥可以活血、舒緩疼痛。經常使用的是內含辣椒素等有效成分的ABC貼布。但請不要將辣椒膏使用在黏膜、開放性傷口、皮膚感染處，會對辣椒素過敏的人也不宜使用。使用後，請徹底清洗雙手，因為裡面的成分不可以碰到眼睛。將貼布剪成適合的大小，貼在疼痛處，並每天更換。拿掉貼布後，如果想洗澡，水溫不應調得太高，因為可能會加熱殘留的成分，傷害皮膚。

熱敷布：內含芥子粉或熱軟膏的熱敷布，也可以舒緩疼痛。熱敷布的原理就像有退燒效果的小腿濕敷包一樣，只是它是熱的。總共需要2條毛巾和1件被子：首先，將1條薄棉毛巾泡一下溫水後擰乾。接著，把攪拌過的芥子粉或軟膏塗在攤開的毛巾上，敷在背上，並用第2條毛巾裹住、固定，最後一層就是保溫用的被子。圍在肩膀、腰部或臀部的溫暖圍巾，也能很快產生效果。在寒冷的季節裡，你也可以穿安哥拉羊毛內衣來保暖。

相關書摘 ►《背脊．肌筋膜 照護百科解剖書》：善用小道具進行背部「激痛點按摩」

書籍介紹

《背脊．肌筋膜 照護百科解剖書：德國名醫教你啟動脊椎自癒力，免除運動傷害、筋骨損傷及矯正體幹不良》，健康你好出版

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作者：狄特里．格內麥爾

譯者：廖芳婕

圖解透視‧徒手實作‧對症治療，哈佛醫學院客座教授、微型療法發明人代表著作。德國亞馬遜醫療保健前20大暢銷書、讀者好評4.5顆星。

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Photo Credit：健康你好

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航